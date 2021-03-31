Miệng chữ 'O' mắt chữ 'A' khi ngắm khu vườn 'cổ tích' hơn 100 năm của mẹ đảm Việt kiều Úc

Nhà đẹp 31/03/2021 14:28

Vườn cổ tích là tên mà bạn bè đặt cho khu vườn nhà chị Hương, bởi yếu tố lịch sử và hàng trăm loại thực vật phong phú của nó.

Gần đây, cộng đồng mạng đã được một phen trầm trồ trước vẻ đẹp tựa "chốn tiên cảnh" của khu vườn hơn 100 năm tuổi được chị Phan Thị Hoài Hương (Anna Phan) đăng tải.

Chị Hương cho biết khu vườn có diện tích 6.000 m2 này là của gia đình chồng tại thành phố Melbourne, Úc. Trước kia, ngày chị mới sang, khu vườn được thiết kế theo phong cách "English cottage garden" (khu vườn kiểu Anh). Tuy nhiên không được chăm sóc và cắt tỉa, nên trông nó rất hoang tàn và không rực rỡ như hiện tại.

vuon co tich 1
Chị Hương cho biết khu vườn có diện tích 6.000 m2 này là của gia đình chồng tại thành phố Melbourne, Úc - Ảnh: FBNV
vuon co tich 2
Không gian mùa thu nhuộm màu vàng, đỏ cho cả khoảng vườn - Ảnh: FBNV
vuon co tich 3
Mùa hè lại xanh rì với hoa cẩm tú cầu - Ảnh: FBNV
vuon co tich 4
Hoa Weigela nở rộ vào mùa xuân - Ảnh: FBNV

Khu vườn được chị cải tạo từ khi mới sang Úc đến nay, có rất nhiều loại cây và hoa nhiều màu sắc, trong đó cẩm tú cầu là giống hoa chiếm nhiều nhất. Những bụi hoa như cẩm tú cầu, hoa hồng, mẫu đơn... được chị phát hiện trong quá trình cải tạo lại khu vườn. Những khóm hoa lâu ngày không ai chăm sóc, thân cành èo uột, lá hoa không nở rộ được.

"Mình hỏi kinh nghiệm của chồng bởi trước anh cũng là một người làm vườn. Những loại anh không biết, mình lại mày mò lên Internet để học hỏi" - Chị Hương chia sẻ.

Khu vườn là nơi đẹp nhất trong khuôn viên căn nhà, chị Hương đã dành nhiều thời gian của mình ở đây, vừa thư giãn và giúp chị được làm công việc mình yêu thích. Cuối tuần hoặc vào những ngày hè, gia đình chị không cần phải đi xa để nghỉ dưỡng mà có thể dựng trại ngay trong khoảng sân vườn để tận hưởng không khí trong lành.

Khu vườn là tổng hợp của các loại cây ôn đới, ra lá, ra hoa đủ bốn mùa. Mỗi mùa khu vườn lại mang một phong vị khác nhau, đẹp đến nao lòng.

"Vào mùa xuân, mình cảm giác như đang sống trong một ngôi nhà nhỏ cổ tích với xung quanh được bao phủ bởi hoa: hoa đỗ quyên, hoa dogwood, hoa trà, hoa thuỷ tiên, hoa mộc lan, weigela… Vào mùa hè thì rực rỡ với hàng trăm bông hoa cẩm tú cầu, hoa hồng, lavender… Mùa thu khu vườn sáng bừng với màu vàng, đỏ bởi cây phong, cây sồi, ginkgo… được trồng quanh vườn. Mùa đông là lúc các cây cối trong vườn ngủ đông, nhưng vẫn có một loài hoa nhẹ nhàng hé nở đó là winter rose. Một khu vườn đẹp là đẹp cả 4 mùa, và mình tự hào vì khu vườn nhà mình đã làm được điều đó" - Chị Hương miêu tả.

vuon co tich 5
Nhiều cư dân mạng trầm trồ về cây hoa đỗ quyên hiếm có - Ảnh: FBNV
vuon co tich 7
Cây sồi chuyển sang màu đỏ vào mùa xuân - Ảnh: FBNV
vuon co tich 8
Vườn còn là nơi của lũ chim đến ở. Đây là Kookaburra - 1 trong 10 loài chim biểu tượng của nước Úc - Ảnh: FBNV
vuon co tich 9
Chân dung mẹ đảm có tài chăm sóc khu vườn đẹp như tranh - Ảnh: FBNV

Chị Hương còn hóm hỉnh chia sẻ, khu vườn của gia đình mình đã đón rất nhiều "vị khách quý", thỉnh thoảng là chú King parrot da đỏ ở mãi chẳng chịu về, đôi lúc là vài bạn Kookaburra đậu trên hàng rào trong vườn.

Ngoài các loại hoa tươi sắc thì trong khu vườn cổ tích của chị Hương không thiếu những loại cây cổ thụ lâu năm, vừa tạo bóng mát, vừa giúp cho khoảng vườn có thêm một mảng sắc màu nổi bật.

"Trong vườn nhà mình cũng có vài cây phong nữa, đây là cây phong chuyển lá màu đỏ vào mùa thu. Hay cây sồi 3 màu có tuổi đời từ 150-170 năm, bắt đầu rụng lá vàng vào mùa thu" - Chị Hương viết.

Khu vườn có thể nói là "độc nhất vô nhị" vì có sự kết hợp hài hòa giữ cây cối và hoa lá. Nơi đây có thể được ví như một khu vườn cổ tích ngoài đời thật. Nhiều cư dân mạng đã trầm trồ trước phong cảnh hữu tình, nên thơ của nó: "Đây đúng là thiên đường, được sống trong căn nhà và khu vườn thế này thì còn gì tuyệt vời hơn nữa".

Hô biến vườn nhà thành 'biệt phủ hoa hồng' đẹp như tranh với bí quyết từ 'mẹ đảm' Hà Giang

Hô biến vườn nhà thành 'biệt phủ hoa hồng' đẹp như tranh với bí quyết từ 'mẹ đảm' Hà Giang

Điểm đặc biệt ở vườn hồng của chị Phương Huyền là 100% hoa ngoại nhập quý hiếm, nhờ cách trồng và chăm sóc của chị mà các khóm hoa có thể thích nghi được khí hậu khắc nghiệt ở Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   Vườn hoa Khu vườn tại Úc nhà có khu vườn

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 42 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 58 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ