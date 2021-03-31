Miệng chữ 'O' mắt chữ 'A' khi ngắm khu vườn 'cổ tích' hơn 100 năm của mẹ đảm Việt kiều Úc

Chị Hương cho biết khu vườn có diện tích 6.000 m2 này là của gia đình chồng tại thành phố Melbourne, Úc. Trước kia, ngày chị mới sang, khu vườn được thiết kế theo phong cách "English cottage garden" (khu vườn kiểu Anh). Tuy nhiên không được chăm sóc và cắt tỉa, nên trông nó rất hoang tàn và không rực rỡ như hiện tại.

Gần đây, cộng đồng mạng đã được một phen trầm trồ trước vẻ đẹp tựa "chốn tiên cảnh" của khu vườn hơn 100 năm tuổi được chị Phan Thị Hoài Hương (Anna Phan) đăng tải.

"Mình hỏi kinh nghiệm của chồng bởi trước anh cũng là một người làm vườn. Những loại anh không biết, mình lại mày mò lên Internet để học hỏi" - Chị Hương chia sẻ.

Khu vườn được chị cải tạo từ khi mới sang Úc đến nay, có rất nhiều loại cây và hoa nhiều màu sắc, trong đó cẩm tú cầu là giống hoa chiếm nhiều nhất. Những bụi hoa như cẩm tú cầu, hoa hồng, mẫu đơn... được chị phát hiện trong quá trình cải tạo lại khu vườn. Những khóm hoa lâu ngày không ai chăm sóc, thân cành èo uột, lá hoa không nở rộ được.

Khu vườn là nơi đẹp nhất trong khuôn viên căn nhà, chị Hương đã dành nhiều thời gian của mình ở đây, vừa thư giãn và giúp chị được làm công việc mình yêu thích. Cuối tuần hoặc vào những ngày hè, gia đình chị không cần phải đi xa để nghỉ dưỡng mà có thể dựng trại ngay trong khoảng sân vườn để tận hưởng không khí trong lành.

Khu vườn là tổng hợp của các loại cây ôn đới, ra lá, ra hoa đủ bốn mùa. Mỗi mùa khu vườn lại mang một phong vị khác nhau, đẹp đến nao lòng.

"Vào mùa xuân, mình cảm giác như đang sống trong một ngôi nhà nhỏ cổ tích với xung quanh được bao phủ bởi hoa: hoa đỗ quyên, hoa dogwood, hoa trà, hoa thuỷ tiên, hoa mộc lan, weigela… Vào mùa hè thì rực rỡ với hàng trăm bông hoa cẩm tú cầu, hoa hồng, lavender… Mùa thu khu vườn sáng bừng với màu vàng, đỏ bởi cây phong, cây sồi, ginkgo… được trồng quanh vườn. Mùa đông là lúc các cây cối trong vườn ngủ đông, nhưng vẫn có một loài hoa nhẹ nhàng hé nở đó là winter rose. Một khu vườn đẹp là đẹp cả 4 mùa, và mình tự hào vì khu vườn nhà mình đã làm được điều đó" - Chị Hương miêu tả.

Nhiều cư dân mạng trầm trồ về cây hoa đỗ quyên hiếm có - Ảnh: FBNV

Cây sồi chuyển sang màu đỏ vào mùa xuân - Ảnh: FBNV

Vườn còn là nơi của lũ chim đến ở. Đây là Kookaburra - 1 trong 10 loài chim biểu tượng của nước Úc - Ảnh: FBNV

Chân dung mẹ đảm có tài chăm sóc khu vườn đẹp như tranh - Ảnh: FBNV

Chị Hương còn hóm hỉnh chia sẻ, khu vườn của gia đình mình đã đón rất nhiều "vị khách quý", thỉnh thoảng là chú King parrot da đỏ ở mãi chẳng chịu về, đôi lúc là vài bạn Kookaburra đậu trên hàng rào trong vườn.

Ngoài các loại hoa tươi sắc thì trong khu vườn cổ tích của chị Hương không thiếu những loại cây cổ thụ lâu năm, vừa tạo bóng mát, vừa giúp cho khoảng vườn có thêm một mảng sắc màu nổi bật.

"Trong vườn nhà mình cũng có vài cây phong nữa, đây là cây phong chuyển lá màu đỏ vào mùa thu. Hay cây sồi 3 màu có tuổi đời từ 150-170 năm, bắt đầu rụng lá vàng vào mùa thu" - Chị Hương viết.

Khu vườn có thể nói là "độc nhất vô nhị" vì có sự kết hợp hài hòa giữ cây cối và hoa lá. Nơi đây có thể được ví như một khu vườn cổ tích ngoài đời thật. Nhiều cư dân mạng đã trầm trồ trước phong cảnh hữu tình, nên thơ của nó: "Đây đúng là thiên đường, được sống trong căn nhà và khu vườn thế này thì còn gì tuyệt vời hơn nữa".