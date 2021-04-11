Ước mơ đổi đời của cô nàng 25 tuổi: Ra trường làm việc ‘như điên’, nghiện kiếm tiền chật két chỉ để ‘con sẽ xây nhà thiệt đẹp cho bố mẹ'

Mang trong mình ý chí thoát nghèo, Thùy Trang lên Thủ đô học Đại học, cuộc sống vừa học vừa làm vất vả nhưng cô nàng vẫn không từ bỏ mơ ước có thật nhiều tiền để đổi đời.

Thùy Trang sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ cô đều là người tri thức nhưng không gặp thời thế, luẩn quẩn ở quê bươn chải đủ nghề để kiếm tiền cho 2 con ăn học.

Tốt nghiệp xong, cô nàng lao đầu vào làm việc, ít khi nghỉ ngơi. So với bạn bè đồng trang lứa thì Thùy Trang vất vả hơn hẳn, cô nàng vừa làm vừa tích góp cũng được gần 1 tỷ đồng - con số mà rất nhiều người mơ ước có được vào độ tuổi ấy.

Tuổi trẻ sống vì đam mê

Tuổi trẻ ai mà không có ước mơ, Thùy Trang cũng vậy, có lẽ đam mê tuổi trẻ đã khiến cô nàng quên mất lời hứa với bố mẹ. Cô nàng tiêu phần lớn số tiền kiếm được cho đam mê xê dịch, đi liền tù tì 600 ngày trong hơn 2 năm, đi đến nhiều nơi thu về được nhiều trải nghiệm đáng nhớ, bè bạn và những thứ trân quý không thể đong đếm bằng tiền.

Nhưng rồi một ngày, khi thực hiện xong đam mê, Trang trở về sau những chuyến đi với "2 bàn tay trắng" và nhớ lại lời hứa năm xưa với bố mẹ "sau này lớn lên, làm được thật nhiều tiền, con sẽ xây nhà cho bố mẹ đẹp thiệt là đẹp".

Thanh xuân sống vì bố mẹ

Trở về sau chuyến đi là nỗi canh cánh "bây giờ lấy đâu ra tiền báo hiếu bố mẹ?". Thùy Trang mất ăn mất ngủ, nhiều lần cô nàng có ý định ra cầu Long Biên nhảy xuống cho xong. Nhưng rồi nghĩ tới bố mẹ vẫn không ai chăm lo, cô nàng bỏ luôn ý nghĩ tự vẫn.

Thùy Trang bắt đầu lao vào làm việc, cô nhận 5-6 công việc một lúc, hầu hết các đêm đều thức muộn. Sau 3 tháng, Trang đưa về cho bố mẹ gần 400 triệu, là tiền xương máu cả một năm mà cô nàng phấn đấu, cùng với tiền vay mượn bạn bè thân thiết mà có được.

Em gái Trang cũng rất hiếu thảo, vừa học vừa làm thêm kiếm tiền phụ giúp. Để tiết kiệm chi phí mẹ Trang dành nhiều thời gian xem Youtube và tự thiết kế bản vẽ, người bố thì xin nghỉ việc ở nhà để xây dựng toàn bộ hệ thống điện, nước trong nhà. Cả nhà cùng nhau cố gắng xây dựng tổ ấm.

Sau 3 tháng 6 ngày, căn nhà được hoàn thành trên nền đất cũ 135m2 của gia đình với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 nhà vệ sinh. Công trình tuy không lớn nhưng cũng ngót nghét tận 650 triệu đồng. Được ở trong căn nhà mới tinh, bố mẹ Trang vô cùng hạnh phúc. Cô nàng cũng vui vẻ chia sẻ: "Tôi không làm được quá nhiều tiền, thu nhập cũng chắt bóp từ rất nhiều công việc nhỏ nhặt, ki cóp từng đồng gửi về quê để bố mẹ xây nhà. Dù vẫn phải vay mượn tứ tung, vẫn phải lao động bán chất xám quần quật nhưng thật mừng vì cũng thực hiện được lời hứa năm một ngàn chín trăm bao nhiêu đó, đỡ mất công bị mang tiếng hứa lèo".

Gia đình Thùy Trang vui vẻ và hạnh phúc cùng nhau vượt qua những khó khăn cuộc sống - Ảnh: FBNV

Câu chuyện của Thùy Trang sau khi đăng tải đã tạo động lực lớn cho các bạn trẻ, một cư dân mạng đã bình luận: "Đọc xong.Tôi biết mình cần cố gắng nhiều hơn nữa". Căn nhà tuy không lớn, nhưng tình yêu và lòng hiếu thảo của Trang thì không gì sánh bằng.