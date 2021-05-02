Tự làm bánh mì vàng ươm, giòn rụm với 'bí kíp' lên men tự nhiên cực hot

Món ngon mỗi ngày 02/05/2021 17:27

Bánh mì lên men tự nhiên ngày càng được ưa chuộng, dù có rất nhiều loại bánh đang làm “chao đảo” thị trường trong thời gian qua. Hãy cùng làm bánh mì lên men để trải nghiệm hương vị đặc biệt này nhé.

Được biết, đây là công thức được rất nhiều người tìm kiếm. Vừa qua, trên trang chuyên về ẩm thực, tài khoản Facebook “ Xuan Kieu kado” đã chia sẻ rất chi tiết công thức này. Chị em có thể tham khảo cách làm chi tiết bên dưới để có thể trổ tài làm bánh mì nóng giòn thơm ngon cho cả nhà vào dịp lễ này.

san-bi-kip-lam-banh-mi-len-men-cuc-hot1
Bánh mì lên men tự nhiên 'vàng ươm' trông vô cùng hấp dẫn - Ảnh: FBNV

CÔNG THỨC

1. Bột cái

·       Men tự nhiên 100g

·       Bột mì 50g (13% protein)

·       Nước 50ml

2. Bột chính

·       Bột mì 500g

·       Nước + 1 trứng gà = 260 - 270g

(Tuỳ bột mới hay cũ sẽ thấm nước ít hay nhiều)

·       Cốt chanh 20ml

·       Dầu ăn 10ml

·       Muối 1mcf

·       Đường 1mc

CÁCH LÀM

1. Làm bột cái:

- Cho men tự nhiên, bột, nước vào thau trộn đều.

- Đậy wrap để ủ bột ở nhiệt độ phòng 1h - 1h30 phút (tuỳ nhiệt độ phòng), cho men nở gấp đôi.

2. Khi men nở gấp đôi sẽ tiếp tục làm phần bột chính:

- Cho bột và các nguyên liệu trên vào thau trộn đều.

- Cho bột ra bàn sạch.

- Thoa một ít dầu ăn lên tay rồi nhồi tay khoảng 15 - 20 phút. Nhồi đến khi bột mịn kéo màng không dính ray lò được.

san-bi-kip-lam-banh-mi-len-men-cuc-hot2
Nhồi bột cho tới khi bột mịn kéo màng không dính ray lò - Ảnh: FBNV

3. Cân, chia bột ra thành 8 phần bằng nhau:

- Vo bột thành từng viên tròn.

- Đậy bột lại bằng khăn ướt, để bột nghỉ 10 phút.

4. Tạo hình bánh mì:

- Để phần láng của bột xuống dưới mặt bàn.

- Dùng hai bàn tay nhấn, kéo dài, cáng bột ra thành miếng bột dài có đầu nhỏ đầu to.

- Cuộn bột từ đầu nhỏ xuống đầu to, rồi dán mép lại, lăn vài cái cho mép liền lại là xong phần tạo hình.

5. Quét ít dầu ăn để bánh dễ tróc ra và không bị dính vào khay.

6. Cho khay bánh vào lò đậy nắp ủ khoảng 3 - 4h cho bánh nở.

san-bi-kip-lam-banh-mi-len-men-cuc-hot3
Cho khay bánh vào lò, đậy nắp ủ 3 - 4 tiếng cho bánh nở - Ảnh: FBNV

 

7. Trước khi rạch bánh, phun xịt lên bánh 1 lớp nước cho bánh có độ ẩm không bị khô.

- Đồng thời lúc này bật lò nướng lên cho nóng, rạch bánh xong cho bánh vào nướng ngay.

8. Cách rạch (rọc) bánh:

- Sử dụng dao rọc giấy hoặc dao lam.

- Để dao nghiên 30 độ.

- Vị trí rạch ở 1/3 từ chân bánh lên, không rạch ngay giữa bánh.

- Lần 1: Rạch 1 đường hơi cong, cạn.

- Lần 2: Rạch tạo cánh sâu khoảng 1 - 1,5cm.

- Xịt nước ướt đẫm rồi cho vào lò nướng ngay.

san-bi-kip-lam-banh-mi-len-men-cuc-hot4
Bánh được rạch trước khi đem nướng - Ảnh: FBNV

9. Nướng lần 1:  Nhiệt độ 220°c trong 20 phút

- Trong khi nướng 7 - 10 phút đầu không được mở lò ra.

- Xong lần 1 mở lò ra quay khay bánh lại

10. Nướng lần 2: Nhiệt độ 200°c trong 10 phút cho bánh vàng đều.

san-bi-kip-lam-banh-mi-len-men-cuc-hot5
Bánh được mang ra khỏi lò có màu sắc rất đẹp - Ảnh: FBNV

Như vậy là những chiếc bánh đã được hoàn thành. Hi vọng các chị em sẽ học được cách làm bánh mì lên men tự nhiên, giúp bữa ăn trong gia đình thêm phong phú và ngon miệng hơn.

Cách làm cơm cuộn trứng omurice Nhật Bản đẹp mắt, đúng vị

Cách làm cơm cuộn trứng omurice Nhật Bản đẹp mắt, đúng vị

Cơm cuộn trứng omurice là món ngon độc đáo đến từ xứ sở mặt trời mọc, vừa ngon vừa dễ làm, được rất nhiều người yêu thích.

Xem thêm
Từ khóa:   bánh mì ngon cách làm bánh mì nguyên liệu bánh mì

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 19 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ