Tự làm bánh mì vàng ươm, giòn rụm với 'bí kíp' lên men tự nhiên cực hot

Được biết, đây là công thức được rất nhiều người tìm kiếm. Vừa qua, trên trang chuyên về ẩm thực, tài khoản Facebook “ Xuan Kieu kado” đã chia sẻ rất chi tiết công thức này. Chị em có thể tham khảo cách làm chi tiết bên dưới để có thể trổ tài làm bánh mì nóng giòn thơm ngon cho cả nhà vào dịp lễ này.

· Bột mì 50g (13% protein)

· Nước 50ml

2. Bột chính

· Bột mì 500g

· Nước + 1 trứng gà = 260 - 270g

(Tuỳ bột mới hay cũ sẽ thấm nước ít hay nhiều)

· Cốt chanh 20ml

· Dầu ăn 10ml

· Muối 1mcf

· Đường 1mc

CÁCH LÀM

1. Làm bột cái:

- Cho men tự nhiên, bột, nước vào thau trộn đều.

- Đậy wrap để ủ bột ở nhiệt độ phòng 1h - 1h30 phút (tuỳ nhiệt độ phòng), cho men nở gấp đôi.

2. Khi men nở gấp đôi sẽ tiếp tục làm phần bột chính:

- Cho bột và các nguyên liệu trên vào thau trộn đều.

- Cho bột ra bàn sạch.

- Thoa một ít dầu ăn lên tay rồi nhồi tay khoảng 15 - 20 phút. Nhồi đến khi bột mịn kéo màng không dính ray lò được.

Nhồi bột cho tới khi bột mịn kéo màng không dính ray lò - Ảnh: FBNV

3. Cân, chia bột ra thành 8 phần bằng nhau:

- Vo bột thành từng viên tròn.

- Đậy bột lại bằng khăn ướt, để bột nghỉ 10 phút.

4. Tạo hình bánh mì:

- Để phần láng của bột xuống dưới mặt bàn.

- Dùng hai bàn tay nhấn, kéo dài, cáng bột ra thành miếng bột dài có đầu nhỏ đầu to.

- Cuộn bột từ đầu nhỏ xuống đầu to, rồi dán mép lại, lăn vài cái cho mép liền lại là xong phần tạo hình.

5. Quét ít dầu ăn để bánh dễ tróc ra và không bị dính vào khay.

6. Cho khay bánh vào lò đậy nắp ủ khoảng 3 - 4h cho bánh nở.

Cho khay bánh vào lò, đậy nắp ủ 3 - 4 tiếng cho bánh nở - Ảnh: FBNV

7. Trước khi rạch bánh, phun xịt lên bánh 1 lớp nước cho bánh có độ ẩm không bị khô.

- Đồng thời lúc này bật lò nướng lên cho nóng, rạch bánh xong cho bánh vào nướng ngay.

8. Cách rạch (rọc) bánh:

- Sử dụng dao rọc giấy hoặc dao lam.

- Để dao nghiên 30 độ.

- Vị trí rạch ở 1/3 từ chân bánh lên, không rạch ngay giữa bánh.

- Lần 1: Rạch 1 đường hơi cong, cạn.

- Lần 2: Rạch tạo cánh sâu khoảng 1 - 1,5cm.

- Xịt nước ướt đẫm rồi cho vào lò nướng ngay.

Bánh được rạch trước khi đem nướng - Ảnh: FBNV

9. Nướng lần 1: Nhiệt độ 220°c trong 20 phút

- Trong khi nướng 7 - 10 phút đầu không được mở lò ra.

- Xong lần 1 mở lò ra quay khay bánh lại

10. Nướng lần 2: Nhiệt độ 200°c trong 10 phút cho bánh vàng đều.

Bánh được mang ra khỏi lò có màu sắc rất đẹp - Ảnh: FBNV

Như vậy là những chiếc bánh đã được hoàn thành. Hi vọng các chị em sẽ học được cách làm bánh mì lên men tự nhiên, giúp bữa ăn trong gia đình thêm phong phú và ngon miệng hơn.