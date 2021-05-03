Nghe stylist chia sẻ ‘bí kíp’ giúp ‘hô biến’ nhà cũ thành nhà mới với trăm góc ‘sống ảo’ siêu xịn sò

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Nhà đẹp 03/05/2021 06:17

Không cần tốn quá nhiều tiền bạc để cải tạo căn hộ, chỉ cần học những nguyên tắc sau để làm mới nhà cũ là đủ.

Trên một trang chuyên về nhà ở, một bạn stylist tên Trung Truong (facebook Trung Truong), chia sẻ cách trang trí nhà cũ thành nhà mới, đã được rất nhiều người quan tâm.

BƯỚC 1:

HIỂU THẬT RÕ MÌNH LÀ AI, MÌNH MUỐN GÌ?

Khi xác định được điều đó, sẽ biết được nên thêm hoặc bớt gì trong ngôi nhà cho phù hợp.

Ví dụ: Yêu thiên nhiên, ngắm mưa, hoài cổ…

BƯỚC 2:

BỐ TRÍ LẠI MẶT BẰNG

Khi không gian sống có layout (bố cục, dàn xếp) mới, bạn cũng sẽ có thói quen mới, lối sống mới.

Để có thể hình dung layout mới dễ dàng hơn, bạn có thể cầm bút lên và vẽ.

Đầu tiên là vẽ mặt bằng của mình ra một tờ giấy.

Tiếp đến vẽ các món nội thất hiện có ra một tờ giấy khác, theo đúng tỉ lệ nhé.

Cuối cùng cắt hình vẽ nội thất ra thành từng món, rồi thử nghiệm, thay đổi, xoay chuyển chúng trên hình vẽ mặt bằng, cho đến bao giờ thấy hài lòng là bạn có thể đi bước tiếp theo.

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Bày trí cây bàng Singapore và dương xỉ trong phòng, để tăng trao đổi chất và tăng chất lượng không khí trong phòng - Ảnh: FBNV

BƯỚC 3:

CHỌN PHỐI MÀU SẮC

Bảng màu cho không gian mới của bạn sẽ dựa trên nhu cầu cá nhân.

Mát mẻ, healing (phục hồi) là xanh lá. Còn nếu muốn có cảm giác rừng núi, ta lại chọn xanh lá đậm (trung tính hoặc ngả vàng không ngả xanh dương).

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Bàn đọc sách rất thoải mái với màu xanh chủ đạo - Ảnh: FBNV

Ấm cúng và welcoming thì có nhiều lựa chọn màu sắc. Nếu chủ nhân căn nhà hoạt bát, vui vẻ, sôi nổi lại vẫn có sự mềm mại, nữ tính nên thì chọn hồng: Hồng xám (dusty pink) hoặc hồng cam để cân bằng hai khía cạnh này.

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Sự hài hòa màu sắc tạo cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng - Ảnh: FBNV

Có nhiều nguyên tắc phối màu, nhưng theo kinh nghiệm stylist Trung Truong thì tỷ lệ an toàn nhất vẫn là 60-30-10:

60% trắng xám (là màu nền đã có sẵn của không gian)

30% xanh lá đậm

10% hồng

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Khi lên đèn, những màu sắc sẽ tạo cảm giác ấm áp cho người ngủ - Ảnh: FBNV

Để đem sắc màu đến không gian sống của mình, bạn hãy để ý thêm đến những yếu tố như gối nhấn, tranh ảnh nghệ thuật, giấy dán tường, ga giường, bình hoa và hoa…

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Kệ trang trí với hoa và đồ lưu niệm rất xinh xắn - Ảnh: FBNV
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Bức tranh tạo cảm giác thân thuộc với thiên nhiên - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, những nguyên tắc trên đã tạo nên sự hoàn hảo trong cách sắp xếp lại căn phòng. Hãy học cách làm mới nhà để có được một căn nhà như ý nhé.

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