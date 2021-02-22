Top 18 cách đuổi côn trùng tự nhiên, an toàn nhất

Sau đây là tổng hợp 18 mẹo đuổi côn trùng an toàn, tự nhiên và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình.

Cách đuổi côn trùng sao cho hiệu quả mà không cần dùng đến những loại hóa chất mạnh, độc hại là điều được nhiều người quan tâm. Các loại côn trùng như muỗi, kiến, gián... thường mang đến không ít những phiền toái và ám ảnh. Chúng không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nhiều mầm bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, sốt rét.

Các hồ, chum, bể nước trong nhà khó tránh được sự tấn công của bọ gậy, loăng quăng. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể diệt trừ mầm mống của loài muỗi này bằng cách đơn giản, tiết kiệm nhất đó là nuôi cá.

Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy nguyên liệu mà kiến không ưa ngay trong phòng bếp. Rắc muối hoặc bột mì vào đường đi của kiến sẽ cản trở sự di chuyển của chúng.

3. Trồng cây gia vị

Trồng các loại cây gia vị như bạc hà, sả, oải hương là cách diệt côn trùng đơn giản và tự nhiên nhất. Đây là những loại cây có tiết ra mùi thơm và tinh dầu để xua tan côn trùng, đồng thời làm thơm nhà bạn. Nếu có một ban công hoặc không gian nhà ở thì nên cân nhắc để trồng các loại cây gia vị này.

Trồng các loại cây gia vị như bạc hà, sả, oải hương là cách diệt côn trùng đơn giản và tự nhiên nhất

4. Sử dụng nến thơm

Trong hầu hết các loại thuốc diệt muỗi đều có hoạt chất DEET, chúng có thể gây chết tế bào não sau khi tiếp xúc kéo dài. Mặc dù hóa chất là giải pháp tốt nhất để đuổi muỗi và côn trùng và mang đến hiệu quả ngay lập tức. Tuy nhiên, nhìn chung, chúng gây ra rất nhiều thiệt hại cho sức khoẻ và môi trường.

Nến thơm có mùi hương giúp đuổi ruồi muỗi

Nến thơm có mùi hương giúp đuổi ruồi muỗi. Trong các loại mùi hương, sả, chanh mang đến tác dụng mạnh nhất. Mùi thơm từ hoa lavender (oải hương) sẽ mang đến tác dụng giúp thư giãn, dễ chịu và đặc biệt rất khó ưa với loài muỗi.

5. Đốt nhang

Dùng nhang đốt là cách để đuổi ruồi muỗi đơn giản và được áp dụng nhiều nhất. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm được các loại nhang để đuổi ruồi muỗi với giá rẻ trên thị trường.

6. Dùng sả để đuổi côn trùng

Để đuổi côn trùng, bạn có thể dùng sả tươi hoặc tinh dầu sả. Với sả tươi, cắt sả thành các đoạn 5-7cm rồi cắm vào 1 cốc nước nhỏ và đặt ở bất kì góc nào trong nhà. Nếu dùng tinh dầu sả thì kết hợp với nến đốt tinh dầu để phân tán tinh dầu ra không gian.

7. Trồng cây lọc không khí

Lựa chọn đúng loại cây cảnh trong nhà sẽ giúp thanh lọc không khí hiệu quả và giảm tình trạng côn trùng. Ngoài ra, có thể trồng thêm các loại cây có tinh dầu để giảm sự hoành hành của các loài côn trùng.

8. Dùng phèn chua trong bếp

Các loại gián thường hoạt động mạnh trong bếp, đặc biệt là trong các hộc, tủ, ngăn kéo khuất bên trong.

Thiết kế kiểu kệ mở thông thoáng là cách hiệu quả để kiểm sáng tình trạng vật dụng trong bếp. Đồng thời, để ngăn không cho gián bò vào, bạn có thể rắc phèn chua ở xung quanh nơi đựng thức ăn.

Để ngăn không cho gián bò vào, bạn có thể rắc phèn chua ở xung quanh nơi đựng thức ăn

9. Tỏi

Đồng thời với các mẹo thay đổi môi trường xung quanh, ăn tỏi là cách hiệu quả để giúp tránh bị muỗi cắn. Lý do bởi tinh dầu tỏi thoát qua các lỗ chân lông của bạn.

Kết quả một thí nghiệm cho thấy, ở người có ăn nhiều tỏi sẽ ít bị bọ ve cắn hơn. Nước tỏi cũng có thể được sử dụng để trị sâu bệnh cho cây cối.

10. Dùng quạt gió

Các loại côn trùng thường hoạt động ở những nơi có nước và độ ẩm cao. Ngược lại, những nơi thoáng gió không là môi trường lý tưởng để các loài ruồi, muỗi sinh sống. Do đó, dùng các loại quạt gió là cách hiệu quả để giúp giảm thiểu sự có mặt của ruồi, muỗi.

11. Xịt tinh dầu

So với DEET hoặc picaridin thông thường, nước xịt tinh dầu tự chế không mang đến hiệu quả bằng nhưng có tác dụng đuổi muỗi, kiến ​​và các loại bọ khác an toàn.

Dùng tinh dầu kết hợp với bộ khuếch tán tinh dầu hoặc đèn đốt tinh dầu là cách để tăng hiệu quả đuổi côn trùng. Bạc hà và dầu khuynh diệp chanh rất phổ biến cho mục đích này.

Dùng tinh dầu kết hợp với bộ khuếch tán tinh dầu hoặc đèn đốt tinh dầu là cách để tăng hiệu quả đuổi côn trùng

Bí quyết để xua đuổi côn trùng thành công bằng tinh dầu là cứ đều đặn cách 1 tiếng xịt lại 1 lần. Nồng độ tinh dầu ít nhất 10% và tối đa 50%. Loại tinh dầu được ưa chuộng nhất trong phòng ngủ đó là tinh dầu oải hương (lavender) giúp thư giãn và đuổi côn trùng.

12. Sử dụng cửa lưới

Cửa lưới là một giải pháp khá hữu hiệu để chống muỗi và mọi loai côn trùng gây hại. Ở các vùng nôn thôn hay đô thị cửa lưới được sử dụng như một giải pháp an toàn và hiệu quả để ngăn côn trùng gây hại vào nhà. Có khá nhiều dạng cửa lưới được sử dụng khá nhiều. Bạn có thể sử dụng dạng cửa này trong các khung cửa sổ nhỏ hoặc các khung cửa chính.

13. Dùng vỏ chanh

Chanh là nguyên liệu sẵn có, giá thành rẻ và dễ tìm được trong mỗi căn bếp. Dùng chanh mang đến nhiều tiện ích khi muốn vệ sinh nhà cửa. Lớp vỏ của cam, chanh, bưởi còn mang đến hiệu quả rất cao khi muốn xua đuổi côn trùng. Để đuổi ruồi muỗi, bạn chỉ cần đốt vỏ cam, chanh hoặc băm nhỏ vỏ chanh vào nơi tập trung của kiến.

14. Đốt lá cây

Để xua đuổi động vật và côn trùng, đốt lửa là cách được sử dụng từ lâu đời. Không nhất thiết phải dùng ngọn lửa lớn, chỉ cần dùng khói của một số loại lá cây sẽ khiến một số loài sâu bọ sợ, chẳng hạn đốt lá bạch đàn có thể đuổi côn trùng.

Không nhất thiết phải dùng ngọn lửa lớn, chỉ cần dùng khói của một số loại lá cây sẽ khiến một số loài sâu bọ sợ

15. Để cây cà chua trong nhà

Trong lá cà chua chứa IBI 246, đây là chất có tác dụng như một chất đuổi muỗi và ve. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, so với DEET, chất này mang đến hiệu quả cao nhưng không gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe.

16. Xịt hỗn hợp ớt cay, tỏi và nước xà phòng

Sử dụng nước ớt cay là biện pháp đơn giản để ngăn chặn côn trùng hiệu quả. Cần lưu ý không xịt vào bất cứ thức ăn gì để tránh tiếp xúc mắt và tay. Đồng thời, nên kết hợp với tỏi và một ít xà phòng.

Xịt hỗn hợp ớt cay, tỏi và nước xà phòng

17. Đưa những "kẻ săn mồi tự nhiên" vào nhà

Đưa những kẻ săn mồi tự nhiên như nhện, ong bắp cày, bọ cánh cứng và thậm chí cả mèo là cách hiệu quả nhất để loại bỏ sâu bệnh. Mặc dù vậy, cần phải cực kỳ cẩn thận để không tạo ra sâu bệnh mới. Chúng có thể giúp loại bỏ muỗi.

18. Sử dụng đèn LED

Theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2016 cho thấy rằng tất cả các đèn đều thu hút côn trùng, mặc dù vậy, so với đèn truyền thống đen LED có khả năng hút những vị khách không mong muốn nhiều hơn. Tuy nhiên, cần phải được điều chỉnh sử dụng ở mức độ vừa phải. Do đó, khi muốn dùng đèn sáng vào ban đêm thì nên cân nhắc thay đổi sang bóng đèn LED.

Để xua đuổi được côn trùng ra khỏi nhà không hề khó. Trên đây là những mẹo đuổi côn trùng đơn giản bằng những nguyên liệu tự nhiên, không hóa chất, không độc hại mà cực hiệu quả. Chắc chắn với những cách đuổi côn trùng này bạn sẽ không còn thấy khó chịu bởi sự xuất hiện của các loài côn trùng như ruồi, muỗi, kiến, rán… ngay trong nhà mình.