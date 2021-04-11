Mẹ đảm Bến Tre gợi ý thực đơn 30 mâm cơm nhà, cả tháng không phải lăn tăn 'tối nay ăn gì?'

Câu hỏi "tối nay ăn gì?" luôn là điều nan giải trong các gia đình, đặc biệt là những những gia người Bắc, kẻ Nam mỗi người mỗi khẩu vị. Để giải quyết vấn đề này, chị Lê Hiền đã lên sẵn thực đơn 30 ngày cho cả nhà với những món ăn đơn giản dễ làm nhưng rất đưa cơm.

Là người con gái Bến Tre, từ nhỏ đã ăn quen những món ăn Nam Bộ, nhưng khi lớn lại lấy chồng người Hà Nội, nên chị Lê Hiền luôn phải học hỏi và sáng tạo những món ăn sao cho hợp khẩu vị cả gia đình. Chị Hiền chia sẻ: "Nhà có 2 người, 1 người Bến Tre 1 người Hà Nội, nên nói về ăn uống có nhiều điểm khác biệt lắm các chị ạ. Nhưng em kiêm phần nấu nướng nên cũng cố gắng dung hòa được khẩu vị 2 miền. Thường thì nhà em chỉ ăn cùng bữa cơm tối, nhưng vẫn đau đầu với loạt câu hỏi muôn thuở mãi chưa có hồi đáp "tối nay ăn gì?""

Để giải quyết vấn đề "cơm - nước" cho cả nhà, chị Hiền đã lên sẵn thực đơn nấu trong vòng 1 tháng. Việc lên thực đơn sẵn từ trước giúp chị tiết kiệm thời gian lẫn công sức cho việc hoàn thành bữa cơm. Món ăn dung hòa giữa khẩu vị Bắc - Nam - Ảnh: FBNV Các món trong mâm cơm đều thuần Việt - Ảnh: FBNV Bữa cơm tối của gia đình chị Hiền luôn đầy đủ 3 món kho - canh - xào, thi thoảng chị đổi khẩu vị bằng các món luộc, chiên, nướng... giúp cả nhà có thể ăn ngon miệng hơn. Tuy nhiên, những món chiên, nướng không tốt cho sức khỏe nên chị cũng rất hạn chế cho vào thực đơn.

Các món ăn trong thực đơn của chị Hiền khiến cộng đồng mạng thích thú vì rất dễ làm, nguyên liệu dễ tìm mua và đặc biệt không bị trùng lặp nhau "Các món mình nấu đa phần không bị trùng nhau, có thể giống về nguyên liệu nhưng cách nấu sẽ khác. Các món đều thuần Việt cả, không kết hợp Tây- Tàu. Dễ nấu mà chi phí cũng thấp toàn dưới 100k thôi". Các món từ cá rất được ưu tiên trong bữa ăn của gia đình chị Lê Hiền - Ảnh: FBNV Món chiên, nướng rất ít có mặt trong thực đơn, vì không tốt cho sức khỏe - Ảnh: FBNV Chị Lê Hiền cũng không ngần ngại chia sẻ bí quyết để có thể nấu ăn ngon mà vẫn tiết kiệm thời gian. Trước tiên cần lên sẵn thực đơn để nắm rõ cần mua gì. Sau đó là đi chợ, siêu thị mua sắm thức ăn, chị Hiền tiết lộ, thông thường khoảng 4-5 ngày chị đi chợ 1 lần. Các nguyên liệu sau khi mua về sẽ được chị sơ chế sẵn, cất vào tử lạnh và nấu dần. Hầu hết các bữa ăn đều dưới 100k - Ảnh: FBNV Chị Hiền thường mua sẵn nguyên liệu và sơ chế sạch sẽ sau đó để vào tủ lạnh dùng dần từng ngày - Ảnh: FBNV Thực đơn 30 ngày của mẹ đảm Lê Hiền, thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ và hết lời khen ngợi sự khéo léo của chị, cũng không quên hỏi những công thức nấu ăn độc - lạ để làm mới mâm cơm của gia đình mình.

Đổi món với 'cá hấp bia' nóng hổi vừa thổi vừa ăn, đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon Cá hấp là món ăn được rất nhiều tín đồ mê ẩm thực yêu thích bởi sự thơm ngon và bổ dưỡng của nó. Gần đây, trên một group về nấu ăn, cư dân mạng được dịp "học lỏm" công thức làm món cá hấp bia hoàn toàn mới lạ từ cô nàng 9x Thu Uyên.

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