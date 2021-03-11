Đổi món với 'cá hấp bia' nóng hổi vừa thổi vừa ăn, đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon

Nấu gì hôm nay 11/03/2021 05:53

Cá hấp là món ăn được rất nhiều tín đồ mê ẩm thực yêu thích bởi sự thơm ngon và bổ dưỡng của nó. Gần đây, trên một group về nấu ăn, cư dân mạng được dịp "học lỏm" công thức làm món cá hấp bia hoàn toàn mới lạ từ cô nàng 9x Thu Uyên.

Món ăn thu hút nhiều người bởi sự độc đáo và sáng tạo trong cách chế biến. Không những thế, với món ăn này, mọi người có thể làm món ăn chơi, món nhậu hay đơn giản là đổi món cho bữa cơm nhà thêm phần phong phú.

Nguyên liệu cần có

-Cá trắm

-Cà chua 5 quả vừa

-Bia (1 lon)

-Thì là

-Xả, gừng

-Lá gừng (hoặc hành lá)

-Muối, mì chính, chanh, đường, tỏi

Đổi món với 'cá hấp bia' nóng hổi vừa thổi vừa ăn, đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon - Ảnh 1
 Món cá hấp bia mới lạ giúp món cơm nhà thêm phong phú
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Nguyên liệu và cách chế biến món cá hấp bia rất đơn giản 

Cách chế biến

Bước 1: Cá rửa sạch, cắt khúc to bé tùy vào sở thích của gia đình (rửa và sơ chế sao cho cá không bị tanh). Khía vài đường nhỏ trên thân cá để ướp cho thấm gia vị.

Bước 2: Cho cá vào một chiếc nồi to, ướp cùng xả, gừng băm nhuyễn, 1 thìa muối, 1 thìa mì chính, thêm 1 thìa nước mắm cho dậy mùi. Ướp 15 phút cho cá ngấm.

Bước 3: Xếp cà chua, gừng đập dập và lá gừng dưới đáy nồi. Xếp cá vào nồi rồi cho bia vào. Sử dụng khoảng nửa lon bia sao cho mực nước ngậm xâm xấp cà chua, nếu cho nhiều sẽ át vị và làm cho món ăn bị đắng.

Bước 4: Hấp trong khoảng 25-30 phút đến khi cá chín thì thêm hành và thì là vào nồi.

Bước 5: Pha nước chấm, bạn pha gừng, tỏi, ớt, mắm, đường, chanh theo tỉ lệ đều nhau. 

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 Ăn kèm với cá hấp bia là một ít bún hoặc bánh đa vừng nướng giòn
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Món cá hấp bia nóng hổi, vừa thổi vừa ăn 

Ăn kèm với cá hấp bia là một ít bún hoặc bánh đa vừng nướng giòn, với công thức này, các chị em sẽ có thể nấu đổi món cho bữa cơm gia đình mình, hoặc trổ tài để chồng "lai rai" với hội bạn cũng rất ngon. Chắc chắn mọi người sẽ tấm tắc khen ngon cho mà xem.

Chúc bạn thành công.

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