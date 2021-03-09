Bí quyết làm món lòng lợn 'ngon hết sảy' cho các mẹ, đảm bảo chồng mê như 'điếu đổ'

'Lòng non nên lấy phần đầu lòng trở xuống một chút, tức là đoạn dày nhất' - Linh Sam chia sẻ - Ảnh: FB

Lòng lợn là cách gọi chung cho hầu hết các phủ tạng lợn, thường được chế biến theo các cách khác nhau như: Luộc, hấp hay nướng. Món ăn dân dã này tuy xa lạ và “khó ăn” với nhiều người phương Tây nhưng lại là món khoái khẩu được nhiều lứa tuổi ưa thích ở Việt Nam.

Theo chia sẻ từ chị Linh Sam, để chế biến món lòng lợn ngon đúng 'chuẩn ngoài hàng', nguyên liệu cần phải chuẩn bị là:

+ Tiết canh

+ Mỡ

+ Cuống họng

+ Sụn

+ Thịt xay nhuyễn

+ Nguyên liệu phụ: Chanh, ớt , rau thơm (đặc biệt là tía tô, quế), hành lá, hành tím...

+ Bánh quẩy ăn kèm



Đối với Linh sam, mỗi khi thèm và muốn ăn thì chỉ cần 'oder mẹ' là có ngay món lòng dồi siêu ngon - Ảnh: FB

Cách sơ chế:

+ Làm sạch lòng

+ Cuống họng, mỡ và thịt đem băm nhuyễn

+ Thái ớt, chanh thành từng lát nhỏ vừa ăn

+ Hành lá, bánh quẩy cắt khúc



Sử dụng chanh và muối để rửa sẽ đánh bay được mùi đặc trưng và giúp cho lòng được trắng và ăn giòn hơn - Ảnh: FB

Bí quyết để lòng được trắng là dùng nước mắm, chanh và muối để rửa. Trong khi rửa phải nhồi thật kỹ, dùng tay tuốt rửa ống ruột để các chất bẩn bên trong được đẩy ra bên ngoài.

Các bước chế biến:

Bước 1: Tiết hãm một ít cho đông để cắt miếng đem luộc, sau đó cho thêm một ít hành lá vào.

Bước 2: Cho nước vào nồi đun sôi sau đó cho lòng non vào luộc. Sau khi luộc xong phải ngâm ngay vào nước lạnh, khi nào ăn thì mới vớt lên thái sẽ không bị thâm.

Bước 3: Còn lại lòng, khấu đuôi và tiết dư đem trộn với cuống họng băm nhỏ cùng rau và mỡ + thịt xay thành một hỗn hợp đồng nhất, sau đó cho nhồi vào lòng làm thành món dồi.

Khi ăn kèm với món lòng non thì không thể thiếu nồi cháo lòng và đĩa bánh quẩy dẻo thơm, chúng sẽ làm cho món ăn thêm ngon và hấp dẫn.

'Lẩu cháo lòng: Sau khi nhúng các thứ xong thì nồi cháo trở nên ngọt lừ, ăn cùng quẩy giòn và nhiều hành tía tô, ấm hết lòng mề' - Linh Sam chia sẻ - Ảnh: FB

Để tăng thêm hương vị đậm đà của món này, chúng ta có thể chấm cùng nước mắm ớt và cho thêm một ít hành tím sắt miếng.

"Gắp miếng lòng nóng hổi, chấm nhẹ vào bát mắm ớt rắc thêm tí tiêu, ta nói nó đê mê từ đầu lưỡi tới cuống họng, ngon không gì sánh bằng. Bởi thế nên tháng nào cũng duy trì 1 bữa lòng" - Linh Sam chia sẻ.

Được biết cô nàng "mọt bếp" Linh Sam là người chuyên chia sẻ bí quyết nấu ăn và những hình ảnh về ẩm thực vô cùng đặc sắc trong một group facebook, khiến các tín đồ nghiện ăn uống "chết mê chết mệt".

Thưởng thức món này giữa tiết trời se lạnh, cả nhà quây quần bên bàn ăn, cùng nhau thưởng thức món lòng dồi siêu ngon kèm với nồi cháo lòng nóng hổi thì rất tuyệt vời. Với những nguyên liệu dễ tìm, các mẹ hãy vào bếp làm ngay món này cho gia đình mình cùng thưởng thức nhé!

Nguồn: Linh Sam