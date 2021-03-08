Tạo hình rau củ, món quà 8/3 dành tặng cho hội chị em yêu bếp

Tài khoản Facebook có tên Khánh Linh là cái tên không còn quá xa lạ với cộng đồng những người yêu bếp. Chị nổi tiếng với những sản phẩm cắt tỉa rau củ đẹp mắt và đầy sáng tạo. Gần đây, chị đã chia sẻ thêm nhiều hình ảnh về các tác phẩm tạo hình rau củ theo hình ảnh người phụ nữ, thu hút được nhiều lượt like, share trên mạng xã hội.

Cắt tỉa rau củ được biết đến là một kỹ năng quan trọng của người đầu bếp chuyên nghiệp trong các nhà hàng. Nhưng nhiều năm trở lại đây, nó trở nên phổ biến hơn trong các bữa cơm gia đình. Cắt tỉa rau củ dần trở thành nét đẹp trong văn hóa ẩm thực Việt Nam - Ảnh: Khánh Linh Tạo hình sống động và đẹp mắt từ củ cải trắng - Ảnh: Khánh Linh Nguồn cảm hứng để tạo ra những tác phẩm thường xuất phát trong đời sống, nhân vật lịch sử, cây cối, con vật cũng có thể là gợi ý cho việc tạo hình cắt tỉa rau củ.

Chị Khánh Linh chia sẻ: "Chào mừng ngày lễ 8/3, ngày tôn vinh các phụ nữ. Đây là tác phẩm 2 bà Trưng mình làm từ thức ăn. Chúc tất cả phụ nữ chúng mình mãi xinh đẹp giỏi giang xứng đáng với danh hiệu phụ nữ 3 giỏi 3 đảm đang". Chị cũng không quên chia sẻ một bài thơ:

"Bà Trưng quê ở Châu Phong Giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên Chị em nặng một lời nguyền Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân Ngàn Tây nổi áng phong trần Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên Hồng quần nhẹ bước chinh yên Đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành Đô kỳ đóng ở Mê Linh Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta". Thực phẩm được lựa chọn để cắt tỉa thường là những rau củ có độ cứng nhất định như cà rốt, củ cải trắng, dưa leo... - Ảnh: Khánh Linh Mừng ngày 8/3, tài khoản Khánh Linh đã sáng tạo ra nhiều tác phẩm liên quan tới phụ nữ - Ảnh: Khánh Linh Hình ảnh Hai Bà Trưng được tạo hình một cách công phu - Ảnh: Khánh Linh Thực phẩm được lựa chọn để cắt tỉa thường là những rau củ có độ cứng nhất định như cà rốt, củ cải trắng, dưa leo... giúp cho quá trình cắt gọt được dễ dàng và khi thành phẩm cũng cứng cáp và đẹp mắt hơn. Tác phẩm Hai Bà Trưng của chị Khánh Linh được tạo ra từ củ cà rốt cải trắng, chị chia sẻ nguyên liệu cho mọi người: "Con voi được làm từ bao tử jambon. Lỗ tai voi từ lỗ tai heo ngâm dấm.Còn đuôi và vòi mình làm từ đuôi bò để nấu lẩu. Còn Bà Trưng mình tỉa từ rau củ". Ngoài cắt tỉa rau củ, chị Khánh LInh còn là 'bậc thầy' trong việc tạo hình món ăn - Ảnh: Khánh Linh Những tác phẩm của chị Khánh Linh thu hút nhiều người quan tâm bởi tạo hình bắt mắt và sống động như thật. Tạo hình rau củ không chỉ là một nghệ thuật, đây còn là sở thích hàng ngày, giúp hội "mẹ đảm" có thể thỏa sức sáng tạo và cải thiện hình thức cho mâm cơm gia đình.

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