Tạo hình rau củ, món quà 8/3 dành tặng cho hội chị em yêu bếp

Nấu gì hôm nay 08/03/2021 09:25

Tài khoản Facebook có tên Khánh Linh là cái tên không còn quá xa lạ với cộng đồng những người yêu bếp. Chị nổi tiếng với những sản phẩm cắt tỉa rau củ đẹp mắt và đầy sáng tạo. Gần đây, chị đã chia sẻ thêm nhiều hình ảnh về các tác phẩm tạo hình rau củ theo hình ảnh người phụ nữ, thu hút được nhiều lượt like, share trên mạng xã hội.

Cắt tỉa rau củ được biết đến là một kỹ năng quan trọng của người đầu bếp chuyên nghiệp trong các nhà hàng. Nhưng nhiều năm trở lại đây, nó trở nên phổ biến hơn trong các bữa cơm gia đình.

cat tia rau cu 1
Cắt tỉa rau củ dần trở thành nét đẹp trong văn hóa ẩm thực Việt Nam - Ảnh: Khánh Linh
cat tia rau cu 2
Tạo hình sống động và đẹp mắt từ củ cải trắng - Ảnh: Khánh Linh

Nguồn cảm hứng để tạo ra những tác phẩm thường xuất phát trong đời sống, nhân vật lịch sử, cây cối, con vật cũng có thể là gợi ý cho việc tạo hình cắt tỉa rau củ.

Chị Khánh Linh chia sẻ: "Chào mừng ngày lễ 8/3, ngày tôn vinh các phụ nữ. Đây là tác phẩm 2 bà Trưng mình làm từ thức ăn. Chúc tất cả phụ nữ chúng mình mãi xinh đẹp giỏi giang xứng đáng với danh hiệu phụ nữ 3 giỏi 3 đảm đang".

Chị cũng không quên chia sẻ một bài thơ: 

"Bà Trưng quê ở Châu Phong

Giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên

Chị em nặng một lời nguyền

Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân

Ngàn Tây nổi áng phong trần

Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên

Hồng quần nhẹ bước chinh yên

Đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành

Đô kỳ đóng ở Mê Linh

Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta".

cat tia rau cu 3
Thực phẩm được lựa chọn để cắt tỉa thường là những rau củ có độ cứng nhất định như cà rốt, củ cải trắng, dưa leo... - Ảnh: Khánh Linh
cat tia rau cu 4
Mừng ngày 8/3, tài khoản Khánh Linh đã sáng tạo ra nhiều tác phẩm liên quan tới phụ nữ - Ảnh: Khánh Linh
cat tia rau cu 5
Hình ảnh Hai Bà Trưng được tạo hình một cách công phu - Ảnh: Khánh Linh

Thực phẩm được lựa chọn để cắt tỉa thường là những rau củ có độ cứng nhất định như cà rốt, củ cải trắng, dưa leo... giúp cho quá trình cắt gọt được dễ dàng và khi thành phẩm cũng cứng cáp và đẹp mắt hơn.

Tác phẩm Hai Bà Trưng của chị Khánh Linh được tạo ra từ củ cà rốt cải trắng, chị chia sẻ nguyên liệu cho mọi người: "Con voi được làm từ bao tử jambon. Lỗ tai voi từ lỗ tai heo ngâm dấm.Còn đuôi và vòi mình làm từ đuôi bò để nấu lẩu. Còn Bà Trưng mình tỉa từ rau củ". 

cat tia rau cu 6
Ngoài cắt tỉa rau củ, chị Khánh LInh còn là 'bậc thầy' trong việc tạo hình món ăn - Ảnh: Khánh Linh

Những tác phẩm của chị Khánh Linh thu hút nhiều người quan tâm bởi tạo hình bắt mắt và sống động như thật.

Tạo hình rau củ không chỉ là một nghệ thuật, đây còn là sở thích hàng ngày, giúp hội "mẹ đảm" có thể thỏa sức sáng tạo và cải thiện hình thức cho mâm cơm gia đình. 

Hội chị em dù vụng cũng tự tin lên, trên đời còn có những pha nấu ăn “toang” đến thế này cơ mà!

Hội chị em dù vụng cũng tự tin lên, trên đời còn có những pha nấu ăn “toang” đến thế này cơ mà!

Nếu đang chán nấu nướng các chị em hãy giải trí bằng việc xem bộ sưu tập các món ăn hắc ám, bóng đêm huyền bí này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   rau củ nghệ thuật tạo hình rau củ tạo hình món ăn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 38 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 7 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ