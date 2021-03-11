Cô nàng 8x chia sẻ 'series' thực đơn cơm nhà cho cả tuần bận rộn, ai cũng phải khen hết lời

Nấu gì hôm nay 11/03/2021 05:49

Sài Gòn với nhịp sống nhanh vội đã kéo theo những người trẻ phải chạy đua với thời gian, bận rộn đến mức không thể nấu cho mình một bữa cơm nhà đúng nghĩa. Nhưng dù bận đến đâu chị Thanh Thoa vẫn dành thời gian cuối ngày để vào bếp và nấu ăn cho mình và người thân.

Nhiều bạn trẻ đã rất đau đầu vì câu hỏi “Hôm nay ăn gì?”, bởi những món ăn ngoài hàng không hợp vệ sinh, ăn nhiều thì ngán, nhưng nghĩ đến chuyện nấu ăn thì lại không biết nấu gì. Vì vậy, hãy bỏ túi ngay những gợi ý nấu món ngon mỗi ngày nhanh - gọn - lẹ nhưng không kém phần ngon - bổ - rẻ từ cô nàng 8x Thanh Thoa.

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Thực đơn thứ Hai: Cá chiên, canh khổ qua, dưa leo, trái cây tráng miệng 
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Thực đơn thứ Ba: Cá chiên sả, canh mướp nấm hương, đậu hủ sốt cà, trái cây tráng miệng 
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Thực đơn thứ Tư: Canh rau củ chay, rau luộc, nấm rơm kho tiêu, đậu hủ chiên sả 
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 Thực đơn thứ Năm: Trứng chưng, rau muống xào, đậu ve xào thịt, trái cây tráng miệng

Hiểu được đặc điểm công việc của dân văn phòng không có nhiều thời gian, Thoa đã chia sẻ một số mẹo để giúp chị em dễ dàng và nhanh chóng có được một bữa cơm ngon và dinh dưỡng:

-Nên mua thịt, cá để sẵn ngăn đông tủ lạnh dùng trong 1 tuần. Chiều đi làm về thì chỉ cần ghé chợ hoặc siêu thị mua rau về chế biến.

-Lên thực đơn trước khi nấu, và sẽ sắp xếp để không bị trùng nhau.

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Thực đơn thứ Sáu: Đậu hủ chiên giòn, rau muống xào, đầu cá nấu ngót, cá chiên 
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Thực đơn thứ Bảy: Đậu bắp luộc, đậu hủ chiên sả, canh chua, trái cây tráng miệng 
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 Cuối tuần chuyển qua món bún, cháo hoặc các món khác để thay đổi khẩu vị và không bị ngán

Mỗi bữa cơm cô nàng nấu giao động từ vài chục đến khoảng 100 nghìn cho 2 người người ăn. Tuy không rẻ hơn ngoài hàng là bao, nhưng bù lại những món ăn này vô cùng ngon và hợp vệ sinh.

Thoạt nhìn những hình ảnh mà Thoa đăng tải, bạn sẽ nghĩ chắc cô nàng đã từng học qua những lớp nấu ăn. Nhưng Thoa chia sẻ: “Mình tự nấu theo sở thích thôi, thích ăn gì nấu đó. Chứ không qua lớp học nào cả”.

Tiêu chí để xây dựng thực đơn và nấu bữa ăn hoàn chỉnh của cô nàng là dinh dưỡng, an toàn và sạch sẽ.

Ngoài những món ăn chính, Thanh Thoa cũng gợi ý thêm món tráng miệng ăn kèm như kem chuối mix trái cây, xôi xoài giúp cho bữa cơm hàng ngày của chị em thêm phần phong phú hơn.

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 Xôi xoài là món tráng miệng tủ của cô nàng
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 Ngán cơm có thể đổi thành salad vừa dễ làm lại nhanh gọn
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 Canh và món kho luôn là combo 'đưa cơm' nhất
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 Mỗi bữa cơm chỉ mất khoảng 30-45 phút để hoàn thành
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Bữa cơm luôn đầy đủ món chính và tráng miệng 
Cô nàng 8x chia sẻ 'series' thực đơn cơm nhà cho cả tuần bận rộn, ai cũng phải khen hết lời - Ảnh 13
 Chân dung cô nàng 8x đam mê nấu ăn, đã chia sẻ nguyên một 'series' thực đơn bữa cơm phong phú cho cả tuần bận rộn

Bữa cơm hàng ngày vô cùng quan trọng, nó giúp nạp năng lượng cho cả ngày làm việc mệt mỏi. Những gợi ý trên phần nào sẽ giúp hội chị em yêu bếp có thêm nhiều gợi ý cho bữa cơm gia đình ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng. 

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