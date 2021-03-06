Mía hoa bưởi: Món ăn vặt đơn giản trong ngày hè oi bức

Dưới đây là các bước thực hiện để có thể chế biến mía hoa bưởi, món ăn vặt ngọt ngào nhưng không kém phần thanh mát trong những ngày hè sắp đến.

Bài viết ngay lập tức thu hút sự quan tâm nhiệt tình từ các chị em yêu bếp núc. Chị Ly chia sẻ: “Hương hoa bưởi thơm nồng nàn, thanh tao. Nếu kết hợp với mía, chúng ta sẽ cảm nhận được sự thanh mát cũng như hương thơm nhẹ nhàng nhưng nức lòng người ăn”.

- Hủ thủy tinh sạch, khô ráo.

Cách chế biến mía hoa bưởi thơm nồng nàn

Bạn nên chọn những hoa còn khép hờ chưa nở hẳn, đây là những bông hoa có hương thơm tinh khiết và dạt dào mùi hương nhất, dễ dàng xen vào từng thớ mía. Sau đó bạn ngâm hoa với nước sôi để nguội rồi vớt ra để ráo nước. Đối với mía, bạn rửa sạch sau đó cắt thành những đoạn nhỏ rồi chẻ làm đôi hoặc cắt thành những khúc vừa miệng ăn.

Hoa bưởi có hương thơm tinh khiết, nhẹ nhàng - Ảnh: FBNV

Sau khi hoa đã hoàn toàn khô ráo, bạn bắt đầu cho mía vào trước 1 lớp, xong rải cánh hoa lên phía trên. Cứ thế dần dần đến khi chạm miệng hủ thì bạn rải thêm 1 lớp hoa lên phía trên để mía có thể thấm hương hoa.

Mía sau khi đã được ướp hương hoa bưởi - Ảnh: FBNV

Bước cuối cùng, bạn đậy kín nắp hủ và bỏ vào ngăn lạnh để món ăn thêm phần hấp dẫn. Khâu ướp lạnh như thế sẽ giúp hương bưởi thấm sâu vào trong từng khúc mía và không bị quá nồng so với cách ướp ở nhiệt độ bình thường.

Thưởng thức món mía hoa bưởi thanh mát tự nhiên

Ướp trong khoảng 1 tiếng, hương bưởi đã thấm đều trong từng khúc mía. Đây là thời điểm thích hợp để thưởng thức món ăn vặt ngọt ngào này. Lúc này đây, vị ngọt thanh tự nhiên của mía sẽ hòa quyện cùng hương thơm nồng nàn từ tinh dầu của hoa tạo ra, đem lại cảm giác thanh tao, dễ chịu cho người thưởng thức.

Mía hoa bưởi - món ăn vặt từ thời xa xưa - Ảnh: FBNV

Trên đây là công thức làm nên một món ăn vặt đơn giản đã có từ xa xưa. Với vòng quay hối hả của cuộc sống, điều chúng ta cần đôi khi chỉ là thưởng thức sự ngọt ngào của mía, cảm nhận sự nhẹ nhàng của thiên nhiên và thư giãn với hương thơm hoa bưởi dịu dàng, mát mẻ.

Nguồn: Trần Hà Ly