Mâm cơm ngon ‘phát ghiền’ chuẩn xứ Nghệ của gái đảm, chồng đi làm về mệt ăn vào khỏe ngay

Đối với các chị em phụ nữ, việc mỗi ngày đi chợ và phải “vắt óc” nghĩ thực đơn cho bữa cơm gia đình chính là điều khiến các chị em đau đầu nhất. Để tiết kiệm thời gian và không phải mệt mỏi suy nghĩ những món ăn trong thực đơn, phái nữ nên thử tham khảo các món ăn "chuẩn xứ Nghệ" dưới đây.

Bạn Phương Thái trải lòng trên hội những người yêu bếp về những món ăn mà mình tự tay nấu, tiếp năng lượng cho ông xã mỗi khi đi làm về: "Không có gì đặc biệt ngoài những bữa cơm bình thường, nấu nướng xong xuôi đợi chồng đi làm về chỉ việc ngồi vào bàn ăn là em cũng thấy vui rồi".