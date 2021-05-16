Mâm cơm ngon ‘phát ghiền’ chuẩn xứ Nghệ của gái đảm, chồng đi làm về mệt ăn vào khỏe ngay

Nấu gì hôm nay 16/05/2021 06:14

Tháng này, các bà nội trợ chắc hẳn không cần phải đau đầu vì suy nghĩ những món ăn trong mỗi bữa cơm gia đình. Các món ăn "đậm chất xứ Nghệ" dưới đây sẽ giúp gợi ý thực đơn hàng ngày và thay đổi khẩu vị cho các thành viên trong gia đình.

Đối với các chị em phụ nữ, việc mỗi ngày đi chợ và phải “vắt óc” nghĩ thực đơn cho bữa cơm gia đình chính là điều khiến các chị em đau đầu nhất. Để tiết kiệm thời gian và không phải mệt mỏi suy nghĩ những món ăn trong thực đơn, phái nữ nên thử tham khảo các món ăn "chuẩn xứ Nghệ" dưới đây.

Bạn Phương Thái trải lòng trên hội những người yêu bếp về những món ăn mà mình tự tay nấu, tiếp năng lượng cho ông xã mỗi khi đi làm về: "Không có gì đặc biệt ngoài những bữa cơm bình thường, nấu nướng xong xuôi đợi chồng đi làm về chỉ việc ngồi vào bàn ăn là em cũng thấy vui rồi".

Mâm cơm ngon ‘phát ghiền’ chuẩn xứ Nghệ của gái đảm, chồng đi làm về mệt ăn vào khỏe ngay - Ảnh 1
Mâm cơm gồm các món: Sườn rim dứa, canh mướp thịt bằm, cà muối - Ảnh FBNV
Mâm cơm ngon ‘phát ghiền’ chuẩn xứ Nghệ của gái đảm, chồng đi làm về mệt ăn vào khỏe ngay - Ảnh 2
Một mâm cơm đầy đủ dưỡng chất gồm: Chả cuốn ăn kèm với dưa chuột, cà tím nướng mỡ hành - Ảnh FBNV
Mâm cơm ngon ‘phát ghiền’ chuẩn xứ Nghệ của gái đảm, chồng đi làm về mệt ăn vào khỏe ngay - Ảnh 3
Cá kho nghệ chuẩn xứ Nghệ, rau củ chấm kho quẹt, canh mùng tơi thịt bằm - Ảnh FBNV
Mâm cơm ngon ‘phát ghiền’ chuẩn xứ Nghệ của gái đảm, chồng đi làm về mệt ăn vào khỏe ngay - Ảnh 4
Đặc sản xứ Nghệ ai cũng biết chính là món rau nhút. Một mân cơm đẹp mắt gồm: Nhút xào, rau lang luộc, cánh gà nướng - Ảnh FBNV
Mâm cơm ngon ‘phát ghiền’ chuẩn xứ Nghệ của gái đảm, chồng đi làm về mệt ăn vào khỏe ngay - Ảnh 5
Thịt luộc chấm tôm chua Huế, rau nhút xào, nộm sứa - Ảnh FBNV
Mâm cơm ngon ‘phát ghiền’ chuẩn xứ Nghệ của gái đảm, chồng đi làm về mệt ăn vào khỏe ngay - Ảnh 6
Mâm cơm tuy ít món nhưng vẫn đầy đủ dưỡng chất, bao gồm: Cá chim nướng, canh chua hàu - Ảnh FBNV
Mâm cơm ngon ‘phát ghiền’ chuẩn xứ Nghệ của gái đảm, chồng đi làm về mệt ăn vào khỏe ngay - Ảnh 7
Lại thêm một mâm cơm tiết kiệm thời gian, chế biến nhanh gọn với sườn om dứa, nhút xào - Ảnh FBNV
Mâm cơm ngon ‘phát ghiền’ chuẩn xứ Nghệ của gái đảm, chồng đi làm về mệt ăn vào khỏe ngay - Ảnh 8
Ngoài thịt, lâu lâu phải xen các món cá như chả cá mặn ngọt, cà sống chấm ruốc, canh cá dưa chua - Ảnh FBNV
Mâm cơm ngon ‘phát ghiền’ chuẩn xứ Nghệ của gái đảm, chồng đi làm về mệt ăn vào khỏe ngay - Ảnh 9
Chả cốm, canh xương rau ngót, rau củ chấm kho quẹt - Ảnh FBNV
Mâm cơm ngon ‘phát ghiền’ chuẩn xứ Nghệ của gái đảm, chồng đi làm về mệt ăn vào khỏe ngay - Ảnh 10

Hến xào xúc bánh đa, cá ngừ mặn ngọt, canh chua - Ảnh FBNV

Đây là những gợi ý giúp bữa cơm nhanh gọn, đơn giản cho bạn trổ tài với gia đình. Thật khó cưỡng lại những món ăn gia đình như thế này phải không?

Chồng đảm ‘xắn tay’ nấu cơm cữ ngon như nhà hàng, vợ khó tính ‘ăn ngày 9 bát’, CĐM rần rần ‘đẻ thêm mấy lần nữa cũng được’

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Nhìn thực đơn mâm cơm cữ dành cho mẹ bỉm, ai nấy đều cảm thán vì từ món chính đến món tráng miệng đều đẹp mắt, ngon miệng và đảm bảo dinh dưỡng.

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