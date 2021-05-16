Mâm cơm ngon ‘phát ghiền’ chuẩn xứ Nghệ của gái đảm, chồng đi làm về mệt ăn vào khỏe ngay

Tháng này, các bà nội trợ chắc hẳn không cần phải đau đầu vì suy nghĩ những món ăn trong mỗi bữa cơm gia đình. Các món ăn "đậm chất xứ Nghệ" dưới đây sẽ giúp gợi ý thực đơn hàng ngày và thay đổi khẩu vị cho các thành viên trong gia đình.
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Đối với các chị em phụ nữ, việc mỗi ngày đi chợ và phải “vắt óc” nghĩ thực đơn cho bữa cơm gia đình chính là điều khiến các chị em đau đầu nhất. Để tiết kiệm thời gian và không phải mệt mỏi suy nghĩ những món ăn trong thực đơn, phái nữ nên thử tham khảo các món ăn "chuẩn xứ Nghệ" dưới đây.
Bạn Phương Thái trải lòng trên hội những người yêu bếp về những món ăn mà mình tự tay nấu, tiếp năng lượng cho ông xã mỗi khi đi làm về: "Không có gì đặc biệt ngoài những bữa cơm bình thường, nấu nướng xong xuôi đợi chồng đi làm về chỉ việc ngồi vào bàn ăn là em cũng thấy vui rồi".
Đây là những gợi ý giúp bữa cơm nhanh gọn, đơn giản cho bạn trổ tài với gia đình. Thật khó cưỡng lại những món ăn gia đình như thế này phải không?