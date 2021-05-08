Chồng đảm ‘xắn tay’ nấu cơm cữ ngon như nhà hàng, vợ khó tính ‘ăn ngày 9 bát’, CĐM rần rần ‘đẻ thêm mấy lần nữa cũng được’

Chọn thực phẩm 08/05/2021 06:18

Nhìn thực đơn mâm cơm cữ dành cho mẹ bỉm, ai nấy đều cảm thán vì từ món chính đến món tráng miệng đều đẹp mắt, ngon miệng và đảm bảo dinh dưỡng.

Sau khi sinh, nhiều mẹ bầu thường hay bị mất cảm giác ngon miệng trong ăn uống. Họ có thể thấy thức ăn không hấp dẫn, không kích thích cảm giác thèm ăn, không cảm thấy đói bụng... Tuy nhiên, khẩu vị ăn uống vẫn có thể "cứu vãn" ngay lập tức nếu như chúng ta biết chế biến và trang trí những món ăn gây kích thích thị giác lẫn vị giác.

Theo như chia sẻ từ bạn Bảo Bảo trong nhóm những người Yêu Bếp, mẹ bầu may mắn này được ông xã chăm chút, lo lắng từng mâm cơm cữ mỗi ngày: "Chồng mình bảo anh không có gì ngoài tình cảm đâu, món quà 8/3 tặng vợ nguyên một tháng nghỉ phép nấu cơm cữ và chăm em bé cùng vợ".

Và vốn là người chồng đảm đang và yêu thương vợ hết mực, nên chỉ trong thời gian ngắn, ông xã của mẹ bỉm Bảo Bảo đã chuẩn bị xong bữa cơm tươm tất chẳng kém gì ngoài nhà hàng. Mỗi bữa, ông xã đều chuẩn bị cho cô nàng nhiều món ngon, từ món chính, món phụ cho đến cả món tráng miệng như trái cây, nước ép.

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Bữa cơm thịnh soạn và đầy đủ dưỡng chất cho mẹ bầu - Ảnh FBNV
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Những món hải sản như tôm, mực... thường được phép ăn sau 1-1,5 tuần sau khi sinh - Ảnh FBNV
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Trong bữa ăn chính, các mẹ nên ăn rau trước, sau đó mới đến chất đạm và cuối cùng là tinh bột để cảm giác no đến nhanh hơn - Ảnh FBNV

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Việc 'nạp năng lượng' giúp mẹ sau sinh nhanh hồi phục, mà sữa lại về dồi dào - Ảnh FBNV

 

Mẹ bỉm Bảo Bảo còn chia sẻ: "Mình thật sự khó ăn khó tính phải đẹp mắt thì mới ăn uống ngon miệng được". Vậy nên, khi ông xã tự mình "lăn xả" vào bếp vì vợ vì con, cô nàng đã đáp lại tấm lòng bằng việc "Mình đã ăn 9 bát cơm/3 bữa".

 

Đặc biệt hơn, thực đơn luôn được thay đổi thường xuyên, không gây cảm giác chán ăn và tốt cho sức khỏe của các bà mẹ sau sinh.

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Một mâm cơm cữ với đầy đủ chất dinh dưỡng - Ảnh FBNV
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Cơm cữ thế này thì đẻ thêm mấy lần nữa cũng được Ảnh FBNV
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Nhìn mâm cơm cữ, ai nấy đều xuýt xoa và ghen tị với bà mẹ may mắn này - Ảnh FBNV
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 Thực đơn luôn được thay đổi thường xuyên, không gây cảm giác chán ăn và tốt cho sức khỏe của các bà mẹ sau sinh - Ảnh FBNV

Ngoài chế độ dinh dưỡng đầy đủ, tâm lý bà mẹ sau sinh cũng là điều rất đáng được chú ý và quan tâm. Các mẹ bỉm sữa luôn phải giữ cho mình một tâm trạng thoải mái, vui tươi, ăn ngon và ngủ đủ giấc để mẹ vui con khỏe, cả nhà hạnh phúc.

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