7 cách chế biến món cà tím xào thơm ngon cho bữa cơm tròn vị

Ngoài những món như cà tím chiên, kho, thì cà tím xào là món ăn vô cùng ngon miệng và có hương vị đặc biệt. Cà tím là loại nguyên liệu được khá nhiều chị em yêu thích và chọn lựa bởi tốt cho sức khỏe và có thể giúp thay đổi không gây nhàm chán cho bữa cơm gia đình.

– Muối

– Nước tương, dầu mè

+ Các bước tiến hành:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Rửa sạch cà tím và đem ngâm với nước muối và để cho ráo nước. Cắt cà thành từng miếng vừa ăn.

Rửa sạch hành lá và cắt thành khúc vừa ăn.

Tỏi bóc vỏ, cắt lát.

Bước 2: Hấp cà tím

Ướp cà tím với muối, đường, dầu mè rồi đem hấp trong lửa lớn. Đếm khi cà tím vừa chín tới thì xúc cà ra đĩa.

Bước 3: Xào cà tím với tỏi

Bạn cho chảo lên bếp, khi chảo nóng bạn cho dầu ăn vào rồi cho tỏi và phi thơm. Sau đó, cho cà tím đã hấp vào cùng với nước tương, nước. Xào đến khi cà tím thấm gia vị thì tắt bếp và rắc hành lá vào là hoàn thành.

Đun nóng chảo và phi thơm tỏi. Tiếp theo, hấp cà tím với nước tương. Xào cho đến khi cà tím thấm đều gia vị thì tắt bếp và rắc hành lá lên trên.

Cà tím xào tỏi là món ăn vô cùng ngon miệng và có hương vị đặc biệt

Mẹo hay để xào cà tím không bị đen:

Món cà tím xào tỏi không chỉ cần phải đậm vị mà còn cần có màu sắc đẹp mắt. Để tránh cho món ăn bị đen, cần lưu ý ngâm cà với nước muối hoặc cho ngay vào chảo để chế biến, nếu không cà sẽ bị oxy hóa và bị thâm đen. Ngoài ra, có thể cho vào thêm một lượng giấm để tránh cà tím bị đen.

2. Cách làm món cà tím xào thịt heo

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

– 2 quả cà tím

– 100g thịt nạc vai

– Gừng

– 2 tép tỏi

– 2 cây hành lá

+ Các bước tiến hành món cà tím xào thịt heo

- Cắt cà tím thành miếng vừa ăn và ngâm với nước muối pha loãng để cà không bị đen thâm. Sau khoảng 10 phút ngâm, đem vớt ra và để cho ráo nước.

Cắt cà tím thành miếng vừa ăn

- Bóc sạch vỏ tỏi và băm nhỏ.

- Rửa sạch hành lá, cắt nhỏ.

- Gọt sạch vỏ gừng, một phần cắt sợi, một phần băm nhỏ.

- Rửa sạch thịt heo và băm nhỏ. Đem ướp thịt với muối, gừng băm và rượu. Trộn đều khoảng 10 phút để gia vị thấm đều.

Đun nóng chảo và cho hành băm vào phi thơm. Xào thịt heo cho đến lúc thịt chuyển sang màu trắng thì trút ra bát để riêng.

Bước 2: Chiên cà tím

Đun nóng chảo rồi cho cà tím vào chiên nhanh trong 2 – 3 phút rồi vớt ra.

Tiếp theo, đun sôi nước rồi cho cà vào luộc thêm chừng 3 phút nữa rồi vớt ra rổ, để cho ráo nước. Đây chính là mẹo hay để giúp cà tím săn, bóng hơn khi xào và cũng không bị bám nhiều dầu khi xào.

Bước 3: Xào cà tím với thịt

Xào cà tím với thịt

Tiếp tục phi thơm tỏi với dầu ăn, rồi cho gừng cắt sợi vào xào thơ. Sau đó, cho cà tím cùng thịt băm vào xào đều.

Phi thơm hành tỏi và cho gừng cắt sợi vào xào thơm. Tiếp theo, cho cà tím và thịt băm vào xào đều.

Bước 4: Nêm nếm

Sau 3 phút xào, bạn cho đường, dầu mè, hạt nêm vào nêm và thử. Cuối cùng, rắc hành lá cắt nhỏ lên trên, tắt bếp và dọn món ăn ra đĩa.

Cà tím xào thịt băm

3. Cà tím xào tôm thịt

+ Nguyên liệu làm cần chuẩn bị:

Cà tím: 200g (1 trái vừa)

Tôm sú: 200g

Thịt ba chỉ: 100g

Cà chua bi: 150g

Rau tía tô: 20g

Lá lốt: 20g

Hành tỏi băm: 2M

+ Các bước tiến hành

Bước 2: Sơ chế nguyên liệu:

Rửa sạch và cắt cà tím thành những khúc nhỏ đều nhau. Ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 10 phút và vớt ra để cho ráo nước.

Tôm sú lột vỏ chừa đuôi, bỏ đầu, chẻ lưng.

Cắt thịt ba chỉ cắt con chì.

Cắt đôi quả cà chua bi. Rau tía tô, lá lốt cắt nhỏ. Ớt hiểm đập dập.

Ướp tôm thịt với hạt nêm, bột ngọt, bột nghệ, tiêu, hành tỏi băm, để thấm.

Bước 2: Chần cà

Đun sôi nước và cho thêm Hạt nêm, bột nghệ. Cho cà tím vào trụng nhanh, vớt ra rổ, để ráo.

Bước 3: Xào

Phi thơm hành tỏi băm, xào phần thịt ba chỉ ra cho săn, vặn nhỏ lửa để xào kỹ cho thịt săn chắc. Khi thấy thịt hơi xém mặt thì cho tôm vào, tăng lửa, xào chín tôm, trút ra dĩa.

Vẫn dùng chảo này, cho thêm ít dầu vào đun nóng rồi cho cà chua và cà tím vào xào. Thêm ít nước, đường, giấm gạo lên men, nêm hạt nêm, bột ngọt và vặn lửa lớn để xào.

Bước 4: Hoàn thành món ăn

Khi cà chín tới thì cho tôm thịt vào lại để xào chung. Cho thêm ớt, rau tía tô và lá lốt vào đảo đều, khi tất cả nguyên liệu chín đều thì tắt lửa.

Trang trí thêm bằng rau thơm, tỏi phi và dùng nóng với cơm.

Mẹo hay: Để thịt ngon hơn, bạn nên rang thịt trước. Có thêm phần mỡ từ thịt sẽ giúp món ăn tăng thêm hương vị.

Cà tím xào tôm thịt

4. Cà tím xào thịt bò

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Cà tím 300 gram

Thịt bò 300 gram

Hành lá, Ớt, Tía tô

Tỏi băm, Gừng băm

Gia vị: Nước tương, Dầu mè, Tiêu, Muối, Dầu ăn, Mè trắng

+ Các bước tiến hành

Sơ chế nguyên liệu:

Rửa sạch thịt bò, cắt thành miếng chì dài khoảng 0,6 cm. Mè rang chín.

Rửa sạch cà tím và đem bổ làm tư và cắt thành miếng dài khoảng 5 cm. Cho cà tím v à nước muối loãng ngâm trong 10 phút cho cà không bị thâm.

Rửa sạch cà tím và cắt thành khúc dài 5cm. Rửa sạch ớt và bỏ hạt, cắt nhỏ. Tía tô rửa sạch, cắt nhỏ.

Ướp thịt bò:

Ướp thịt bò cùng 1 muỗng canh xì dầu, gừng băm, tỏi băm nhỏ, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1,5 muỗng cà phê dầu mè, ướp trong chừng 30 phút đến 1 tiếng.

Xào cà tím:

Đun nóng dầu ăn và trút cà vào xào khoảng 3 - 5 phút. Nêm thêm ít muối và khi cà mềm cho hành lá và ớt trái vào đảo 30 giây thì tắt bếp, đổ ra chén riêng.

Xào thịt bò với cà:

Tiếp tục dùng chảo này và cho dầu ăn vào, xào thịt bò lửa lớn. Khi thịt bò chín mềm, cho cà tím vào đảo cùng khoảng 1 phút thì tắt bếp, nêm nếm lại tùy theo khẩu vị. Tắt bếp.

Thành phẩm

Cà tím xào thịt bò

Cho thịt bò, cà tím ra đĩa và trộn cùng mè rang, rắc lên đĩa thịt bò xào để trang trí.

5.Cà tím xào trứng

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 1-2 quả cà tím

- 1 quả trứng

- Hành lá

- Vài tép tỏi

- Húng quế (tùy thích)

- Gia vị: hạt nêm, nước tương

Cách xào cà tím với trứng:

Bước 1: Rửa sạch và chẻ cà tím làm 6 theo chiều dọc.

Bước 2: Ngâm chúng vào âu nước lạnh để cà tím ra hết nhựa.

Bước 3: Bắt lên bếp một nồi nước sôi rồi cho vào một tí muối và một muỗng canh dầu ăn, sau đó thả cà tím vào chần trong vòng 5 phút, vớt ra để nguội. Sau đó, dùng dao nhọn lột vỏ ngoài của cà ra rồi cắt cà thành từng miếng vừa ăn.

Bước 4: Bắt chảo lên bếp, đợi nóng cho dầu ăn vào, phi tỏi băm cho vàng rồi trút cà tím vào đảo đều, thêm một ít nước tương.

Bước 5: Trứng gà đập ra bát, đánh tan và nêm nếm chút bột nêm.

Bước 6: Trút trứng gà vào xào cùng cà tím, chờ trứng chín thì nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Cuối cùng, rắc hành lá cắt nhuyễn lên rồi tắt bếp hoặc cho rau thơm như húng quế vào. Lưu ý trong lúc xào cà và trứng nên để lửa vừa phải để trứng không bị khô.

Bước 7: Cuối cùng, đổ cà tím xào trứng ra đĩa và trang trí với rau thơm hoặc hành ngò, thưởng thức nóng rất ngon.

Đổ cà tím xào trứng ra đĩa và trang trí với rau thơm hoặc hành ngò

6.Cà tím xào tía tô

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Cà tím: 2 quả

- Tía tô: 1 nhúm

- Hành khô: 1 củ

- Gia vị: 1/2 thìa cà phê bột ngọt + 1/2 thìa cà phê hạt nêm chay + 1 thìa canh xì dầu

- Dầu ăn

Cách thực hiện:

Bước 1: Cà tím rửa sạch, bổ đôi, cắt mỏng vừa. Trước khi thái cà nên chuẩn bị 1 tô nước có pha chút muối hoặc giấm. Thái đến đâu thì ngâm cà vào nước đến đó để cà không bị thâm.

Bước 2: Hành tím bóc vỏ, thái lát mỏng. Tía tô nhặt rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 3: Đun sôi nước, cho cà tím vào trần qua, vớt ra để ráo.

Bước 4: Làm nóng chảo với 2 thìa dầu ăn, cho hành khô vào phi thơm. Tiếp theo, cho cà tím vào đảo. Nêm 1/2 thìa cà phê bột ngọt + 1/2 thìa cà phê hạt nêm chay + 1 thìa canh xì dầu vào hỗn hợp trên và đảo đều.

Bước 5: Xào đến khi cà chín thì cho tía tô vào, đảo đều rồi tắt bếp. Trút cà tím xào ra đĩa, dùng khi còn nóng.

Cà tím xào tía tô

7. Cà tím xào chay

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 2 trái cà tím

- 2 miếng đậu phụ

- 100g nấm đùi gà

- 1 thìa hành tím băm, hạt nêm chay, hạt tiêu, dầu ăn, xì dầu chay

Cách thực hiện:

Bước 1: Cà tím rửa sạch rồi cắt khúc 2cm. Đậu phụ cắt thành miếng vừa ăn rồi đem chiên vàng. Nấm đùi gà bỏ chân, cắt đôi.

Bước 2: Phi thơm hành tím đã băm nhuyễn rồi cho cà tím vào đảo đều tay. Tiếp đến, cho đậu phụ và nấm đã chiên vào đảo đều 3 phút, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi trình bày ra đĩa.

Cà tím xào chay

8.Công dụng của cà tím đối với sức khỏe

+ Nuôi dưỡng não và cải thiện tuần hoàn

Trong quả cà tím có chứa nhiều chất phytonutrients giúp cải thiện lưu lượng máu chảy vào não, nhưng những chất này chủ yếu chứa trong vỏ của cà tím. Những quả cà tím càng căng bóng thì nó càng ngon có giá trị dinh dưỡng. Vì thế, chế biến món cà tím xào thì không nên bỏ vỏ.

+ Giàu sắt và canxi

Đây là những khoáng chất có rất nhiều trong cà tím và chúng cũng là nguồn cung cấp vitamin đáng kể cho cơ thể. Bạn có thể khuyến khích trẻ con ăn cà tím bằng cách cho nó vào món mì ý, pizza hoặc chiên cùng bột.

+ Ngăn ngừa ung thư ruột già

Cà tím là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào cho cơ thể, giúp tăng cường hệ tiêu hóa và ruột. Ăn cà tím xào thường xuyên sẽ giữ hệ thống tiêu hóa của bạn hoạt động trơn tru, bảo vệ cơ thể khỏi táo bón, tăng hấp thụ thức ăn và có thể bảo vệ đại tràng khỏi bệnh ung thư.

+ Hỗ trợ đắc lực cho người ăn kiêng

Cà tím chứa rất ít calo, không chứa chất béo, giàu chất xơ cao giúp tạo ra cảm giác no lâu khi ăn. Bạn có thể học cách chế biến chúng thành nhiều món ăn hấp dẫn như cà tím xào chay, cà tím chiên giòn,…

Cà tím chứa rất ít calo, không chứa chất béo, giàu chất xơ cao

+ Thực phẩm tốt cho người tiểu đường

Người ta đã sử dụng cà tím như một chất giúp kiểm soát các triệu chứng của bệnh tiểu đường, và các nghiên cứu gần đây đều khẳng định vai trò này của cà tím. Nguyên nhân là do hàm lượng chất xơ cao và lượng carbohydrate hòa tan trong cà tím thấp.

+ Giảm hàm lượng cholesterol

Cà tím đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ thống tim mạch và máu. Tại Pháp, các nhà nghiên cứu tiến hành thí nghiệm trong 10 năm và chỉ ra rằng cà tím có thể làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể, nhưng tác dụng này chỉ đạt được nếu bạn nấu cà tím ở nhiệt độ không quá 200 độ.

+ Tăng cường sức khỏe mạch máu

Ăn cà tím thường xuyên có thể giúp chúng ta ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu, nhờ vào hàm lượng vitamin K cao có trong quả.

+ Duy trì huyết áp ổn định

Loại thực phẩm này còn có thể bảo vệ trái tim của chúng ta. Vỏ và thịt của cà tím chứa rất nhiều flavonoid quan trọng, giúp ổn định huyết áp và giảm căng thẳng. Ngoài ra, giữ vỏ khi chế biến còn tăng thêm màu sắc hấp dẫn và độ giòn cho món cà tím xào.

+ Bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật

Trong cà tím chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim. Chúng còn tác động đến các mạch máu nuôi dưỡng tim.

Hy vọng với 5 món cà tím xào mà chúng tôi đã hướng dẫn ở trên sẽ giúp chị em làm mới thực đơn của gia đình. Không chỉ ngon miệng mà cà tím còn tốt cho sức khỏe. Vì thế, hãy ăn chúng thường xuyên như một cách giúp bảo vệ sức khỏe và duy trì vóc dáng hoàn hảo.

Bí quyết để nguyên liệu tươi ngon

Cách chọn cà tím ngon:

Có thể xác định độ tươi của quả cà thông qua phần núm. Theo đó, quả cà tươi, non và ngon sẽ có vùng màu trắng giữa núm và vỏ của quả nối liền nhau. Còn khi sờ nếu thấy cứng, màu sắc chuyển từ tím hồng sang tím nhạt là quả già, không nên chọn mua.

Quả cà tươi, non và ngon sẽ có vùng màu trắng giữa núm và vỏ của quả nối liền nhau

Cách sơ chế nguyên liệu:

Cà tím: Pha 1 chậu nước muối loãng để cắt đến đâu thì cho cà tím vào ngâm đến đó. Sau khoảng 10 phút ngâm thì vớt ra để cho ráo nước.

Thịt bò: Nên dùng dao sắc, mỏng để thái ngang thớ thịt. Thịt bò sẽ không bị dai khi ăn. Hoặc có thể cho thịt vào ngăn đá khoảng 1 – 2 giờ trước khi thái thịt, chờ cho thịt rắn lại thì sẽ dễ thái hơn.

Trên đây là chi tiết thông tin về cách làm món cà tím xào tỏi cùng một món xào từ cà tím. Với hướng dẫn chi tiết vừa chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp chị em bổ sung thêm món ăn để đa dạng thực đơn bữa ăn và có những bữa cơm hấp dẫn cho gia đình của mình.