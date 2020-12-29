Hướng dẫn làm món canh cà tím bung đậu thịt ngon miệng

Vào bếp 29/12/2020 11:57

Cùng tìm hiểu món canh cà tím bung đậu thịt để có một món ăn ngon dành cho gia đình, bạn bè vào những ngày cuối tuần hay dịp đặc biệt.

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Khi mà bạn cảm thấy chán với những món ăn nhiều dầu mỡ hàng ngày thì có thể lựa chọn những món ăn thanh đạm, dễ ăn cho bản thân và gia đình vào những ngày nghỉ cuối tuần. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách thực hiện món canh cà tím bung đậu thịt chi tiết. 

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Canh cà tím bung - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của món canh cà tím bung đậu thịt

Trước khi tìm hiểu cách nấu món canh cà bung đậu thịt, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tác dụng của món ăn này với sức khỏe

Cà tím là một loại rau củ quen thuộc trong đời sống hàng ngày, trong thành phần có chứa hàm lượng chất xơ cao có tác dụng rất tốt trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về đại tràng như viêm đại tràng, ung thư đại tràng…

Ngoài ra cà tím còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, có khả năng tiêu diệt các gốc tự do có hại cho cơ thể, giúp phòng ngừa được nhiều căn bệnh ung thư khác nhau. 

Ăn cà tím còn hạn chế được bệnh béo phì, tốt cho hệ tim mạch, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. 

Bên cạnh cà tím thì thịt cung cấp chất đạm và chất béo cần thiết cho cơ thể. Đậu phụ cũng rất có lợi cho sức khỏe của người ăn. 

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Cà tím rất có lợi cho sức khỏe người ăn - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu canh cà tím bung đậu thịt 

Bạn cần chuẩn bị nguyên liệu nấu canh cà bung đậu thịt trước khi nấu bao gồm: 

  • 300g thịt ba chỉ
  • 3 quả cà tím
  • 3 bìa đậu phụ
  • 1 – 2 muỗng cơm mẻ
  • Nghệ, hành lá, tía tô, xương sông, lá lốt

Lưu ý: Nguyên liệu làm món canh cà bung đậu thịt có thể tăng lên hoặc giảm xuống tùy theo số lượng người ăn.

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Nguyên liệu nấu canh cà tím bung đậu thịt - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

  • Bước 1: 

Thực hiện sơ chế cà tím: Cà tím cắt bỏ cuống, sau đó cắt thành miếng vừa ăn rồi ngâm vào nước có pha và giọt giấm trong khoảng 30 phút để cà tím ra nhựa và không bị thâm.

Vớt cà tím ra rửa sạch, để ráo nước. Tiếp theo tiến hành chiên vàng 2 mặt của cà tím thì gắp ra đĩa. Việc chiên cà tím sẽ giúp cho miếng cà săn lại và giữ nguyên được hình dạng sau khi nấu xong món ăn.

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Sơ chế cà tím - Ảnh minh họa: Internet
  • Bước 2: 

Đậu phụ cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn, sau đó đem rán vàng đều các mặt, vớt ra đĩa để thấm dầu. Lưu ý không nên rán đậu quá ròn sẽ làm mất đi độ mềm, dẻo bên trong miếng đậu.

  • Bước 3: 

Thịt ba chỉ làm sạch lông, sau đó chần qua nước sôi, rồi vớt ra rửa sạch, thái thành từng miếng vuông. Cho hành vào phi thơm rồi đổ thịt ba chỉ vào xào cùng, nêm nếm 1 muỗng cà phê muối. Sau đó đổ nước vào om thịt nhỏ lửa cho đến khi chín nhừ. 

  • Bước 4: 

Nghệ rửa sạch, thái lát mỏng, sau đó xay ra, lọc lấy nước, đổ vào nồi thịt ba chỉ. Cho thêm đậu phụ vào tiếp tục đun sôi. 

Cho cà tím đã chiên vào nồi, đảo đều để màu của nước nghệ ngấm vào các nguyên liệu. Lưu ý đảo nhẹ tay để tránh làm cho đậu và cà tím không bị nát. 

Bạn cho thêm 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1 chút nước cơm mẻ đã lọc vào nồi để cho món ăn được đậm đà, có vị chua nhẹ. Tùy theo khẩu vị của từng người ăn để có thể điều chỉnh gia vị nêm nếm một cách phù hợp. 

  • Bước 5: 

Đun sôi nồi canh cà bung nấu đậu thịt khoảng 15 phút thì tắt bếp, cho hành lá, tía tô, xương sông, lá lốt thái nhỏ cho vào nồi. Đảo nhẹ và đều tay để món để cho rau quyện đều vào các nguyên liệu khác. 

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Cho tía tô, hành lá, lá lốt vào nồi canh cà tím bung - Ảnh minh họa: Internet

Múc món ăn ra bát (tô) rồi thưởng thức cùng gia đình, bạn bè ngay khi còn ấm nóng.

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Lưu ý khi chế biến canh cà bung đậu thịt 

Phần nội dung trên chúng ta đã được tìm hiểu chi tiết cách làm canh cà bung đậu thịt, để cho món ăn được ngon, bắt mắt thì người chế biến cần phải có một số lưu ý sau:

  • Trong quá trình nấu món ăn, nêm nếm gia vị nên nhẹ tay khi đảo các nguyên liệu, tránh làm nát các thành phần trong món ăn, sẽ làm mất đi tính thẩm mỹ của món ăn.
  • Không nên cho cà tím vào quá sớm, có thể khiến cho cà bị nát sau khi nấu chín. Ngoài ra khi cho cà tím vào nồi, bạn nên mở nắp nồi để tránh cho cà bị nát.
  • Các loại rau tía tô, lá lốt, xương sông, hành lá chỉ cho vào khi canh cà tím bung thịt đã chín, để tránh làm mất đi hương vị thơm ngon của món ăn.
  • Nêm nếm nước cơm mẻ một cách hợp lý để tạo được vị chua thanh cho món ăn, tránh cho quá nhiều có thể làm mất đi hương vị chính của món ăn.
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Nêm nếm cơm mẻ để món cà tím bung đậu thịt có vị chua thanh nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết đã hướng dẫn bạn đọc cách nấu canh cà tím bung đậu thịt một cách chi tiết nhất. Hy vọng với những thông tin hướng dẫn từ bài viết, bạn đọc sẽ dễ dàng thực hiện món ăn ngon miệng này để thiết đãi người thân, bạn bè vào những dịp cuối tuần hay các dịp nghỉ lễ. 

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