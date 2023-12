Ăn cà tím có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Còn theo các nghiên cứu gần đây của y học hiện đại thì trong cà tím có chứa một lượng vitamin P dồi dào có công dụng giúp tăng cường chất kết dính giữa các tế bào của cơ thể, phòng ngừa xuất huyết, bảo vệ huyết quản.

Bên cạnh đó, cà tím còn có khả năng giúp phòng ngừa ung thư hiệu quả nhờ vào lượng chất chống oxy hóa dồi dào, giúp tiêu diệt các gốc tự do gây hại cho cơ thể. Do chứa rất ít calo, nên đây cũng là loại thực phẩm tuyệt vời cho những người muốn giảm cân. Canxi và magie cùng với vitamin A và C có trong cà tím giúp cải thiện cấu trúc xương và tăng cường hệ miễn dịch.