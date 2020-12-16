Cách làm mứt cà chua bi thơm ngon ngày tết

Cà chua bi không chỉ là một loại thực phẩm bổ dưỡng mà còn vô cùng dễ kiếm và dễ chế biến thành các món ăn khác nhau. Chưa kể nó còn có nhiều công dụng vô cùng tốt cho sức khỏe con người như phòng chống ung thư, giúp xương chắc khỏe, tốt cho mắt… Trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về cách làm mứt cà chua bi thơm ngon. Chắc chắn món ăn này sẽ làm cho những ngày tết của bạn trở nên thú vị hơn.

Trong cà chua bi chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như: nước, carb, lycopene, các loại vitamin và khoáng chất như vitamin A, B6, B9, B1, C, K, magie, canxi, mangan, photpho, đồng… Nhờ cung cấp dồi dào các thành phần dinh dưỡng trên mà cà chua bi có nhiều công dụng nổi bật đối với sức khỏe con người như: tốt cho xương, làm sạch máu, bổ mắt, phòng chống ung thư, làm đẹp da, tốt cho huyết áp…

1kg cà chua bi

400g đường cát trắng

30g vôi làm mứt

Cùng với các dụng cụ bếp như: chảo, bếp, thau, tăm hoặc que nhọn…

Chú ý chọn những quả chín đều, vỏ căng, màu sắc tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Các khâu thực hiện

Khâu sơ chế nguyên liệu và chuẩn bị nước vôi

Đầu tiên, bạn dùng 2 lít nước hòa cùng với vôi, chờ đến khi vôi trong lại thì gạn lấy nước vôi trong phía bên trên, dùng phần dung dịch này để làm mứt.

Đối với cà chua bi thì bạn ưu tiên chọn những quả chín đỏ, không dập nát, tươi ngon. Những quả này đảm bảo chất lượng mứt đạt ở mức cao nhất. Sau đó bạn rửa sạch vỏ rồi dùng que nhọn để chọc từng lỗ nhỏ trên quả cà chua.

Khâu ngâm cà chua

Khi đã chuẩn bị xong phần cà chua bi và dung dịch nước vôi thì bạn tiến hành ngâm trong 10 tiếng hoặc để qua đêm. Xong bước này bạn hãy rửa sạch lại cà chua vài lần với nước lạnh nhằm loại bỏ mùi vôi. Sau đó vớt cà chua ra rổ để cho ráo.

Tẩm ướp đường

Khi cà chua đã ráo nước, bạn tiến hành ướp cà chua bi trong đường đến khi đường tan hoàn toàn. Tùy vào sở thích mà bạn có thể cho nhiều hoặc ít đường hơn. Thường cà chua bi chín sẽ ít chua nên cân nhắc lượng đường cho vào vừa phải.

Tẩm đường cho cà chua bi.

Sên mứt

Cho phần cà chua cùng nước đường đã tan vào xoong dày. Đặt lên bếp cho sôi lên thì hạ lửa ở mức thấp nhất để mứt cà chua chỉ sôi nhẹ, liu riu. Bạn có thể lắc xoong vài lần để đường ngấm hơn vào cà chua. Đợi đến khi nước cạn, thành phẩm thu được là mứt cà chua dẻo, màu đỏ óng ả thì tắt bếp. Một mẹo bạn có thể áp dụng nếu muốn mứt khô hơn là để toàn bộ mứt vào lò nướng sấy khô khoảng 5 đến 10 phút, nhiệt độ 100 độ C. Trường hợp không có lò nước bạn có thể phơi nắng trong ngày ở nơi thoáng mát và không có bụi. Hai cách trên là hai cách làm mứt cà chua bi khô ráo hữu hiệu.

Một mẹo bạn có thể áp dụng nếu muốn mứt khô hơn là để toàn bộ mứt vào lò nướng sấy khô khoảng 5 đến 10 phút, nhiệt độ 100 độ C - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mứt cà chua bi không cần vôi

Nguyên liệu

Bạn chuẩn bị các nguyên liệu gồm: 1kg cà chua bi, 350g đường, 15ml nước cốt chanh, 30g muối.

Các khâu thực hiện

Khâu sơ chế cà chua bi

Đầu tiên, bạn rửa sạch cà chua bi qua nhiều lần nước. Sau đó dùng tâm nhọn chọc lên vỏ cà chua. Tiếp đến ngâm cà chua trong nước muối loãng 2 giờ.

Khâu ngâm đường

Ướp cà chua với đường trong vòng 8 đến 10 tiếng theo tỉ lệ 1kg cà chua bi với 300 đến 400g đường.

Khâu sên mứt

Cho phần cà chua bi đã chuẩn bị xong vào chảo lớn rồi đun lửa nhỏ. Để đường ngấm hơn nên dùng tay lắc nhẹ chứ không dùng đũa để đảo vì sẽ khiến cà chua nát. Đợi đến khi nước đường sền sệt thì tắt bếp. Cuối cùng bạn chỉ cần mang phần cà chua đó đi hong nắng đến khi cà chua se lại là được. Đây cũng là cách làm mứt cà chua bi không cần lò nướng.

Sau khi sên mứt xong, bạn chỉ cần mang phần cà chua đó đi hong nắng đến khi cà chua se lại là được - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi làm mứt cà chua bi

Khi làm mứt cà chua bi bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

Trong quá trình chờ cho nước đường sên lại thì bạn chỉ để lửa nhỏ, liu riu không được quá to. Ngoài ra, chỉ nên dùng tay lắc nhẹ chảo, không được các dụng cụ xào nấu khác để trộn vì sẽ làm dập nát cà chua.

Trong quá trình ngâm nước vôi trong không được quá dài vì sẽ khiến mùi vôi ngấm vào mứt, nhưng cũng không được quá ngắn vì sẽ làm cà chua khi sên dễ dập nát.

Để phần mứt đạt chất lượng tốt bạn nên chọn mua cà chua bi ở những địa điểm uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Khi lựa cà chua cần lựa những quả chín đều, vỏ căng, bóng, cuống còn tươi.

Để phần mứt đạt chất lượng tốt bạn nên chọn mua cà chua bi ở những địa điểm uy tín, có nguồn gốc rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mứt cà chua bi vừa đơn giản vừa dễ thực hiện chắc chắn sẽ giúp bạn có thêm một món ngon vào dịp tết. Mẹ sẽ không sợ con ăn nhiều bánh kẹo có hại vào dịp tết nữa vì món mứt này vô cùng ngon miệng và còn tốt cho sức khỏe. Không những thế, món ăn này còn có thể đóng vai trò như một vật trang trí trên bàn ăn vì màu đỏ óng ả, bóng đẹp của nó. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề cách làm mứt cà chua bi có thể giúp ích cho các bạn.