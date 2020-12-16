Cách làm mứt cà chua bi thơm ngon ngày tết

Vào bếp 16/12/2020 14:47

Cách làm mứt cà chua bi ngày tết ngon đúng điệu là như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Nội dung bài viết

Cà chua bi không chỉ là một loại thực phẩm bổ dưỡng mà còn vô cùng dễ kiếm và dễ chế biến thành các món ăn khác nhau. Chưa kể nó còn có nhiều công dụng vô cùng tốt cho sức khỏe con người như phòng chống ung thư, giúp xương chắc khỏe, tốt cho mắt… Trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về cách làm mứt cà chua bi thơm ngon. Chắc chắn món ăn này sẽ làm cho những ngày tết của bạn trở nên thú vị hơn.

Cach lam mut ca chua bi 1
Cách làm mứt cà chua bi ngày tết ngon đúng điệu là như thế nào? Đây là câu hỏi được rất nhiều bà nội trợ quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của cà chua bi

Trong cà chua bi chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như: nước, carb, lycopene, các loại vitamin và khoáng chất như vitamin A, B6, B9, B1, C, K, magie, canxi, mangan, photpho, đồng… Nhờ cung cấp dồi dào các thành phần dinh dưỡng trên mà cà chua bi có nhiều công dụng nổi bật đối với sức khỏe con người như: tốt cho xương, làm sạch máu, bổ mắt, phòng chống ung thư, làm đẹp da, tốt cho huyết áp…

Cach lam mut ca chua bi 2
Trong cà chua bi chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như: nước, carb, lycopene, các loại vitamin và khoáng chất - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mứt cà chua bi dẻo

Nguyên liệu

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

1kg cà chua bi

400g đường cát trắng

30g vôi làm mứt

Cùng với các dụng cụ bếp như: chảo, bếp, thau, tăm hoặc que nhọn…

Cach lam mut ca chua bi 3
Chú ý chọn những quả chín đều, vỏ căng, màu sắc tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Các khâu thực hiện

Khâu sơ chế nguyên liệu và chuẩn bị nước vôi

Đầu tiên, bạn dùng 2 lít nước hòa cùng với vôi, chờ đến khi vôi trong lại thì gạn lấy nước vôi trong phía bên trên, dùng phần dung dịch này để làm mứt.

Đối với cà chua bi thì bạn ưu tiên chọn những quả chín đỏ, không dập nát, tươi ngon. Những quả này đảm bảo chất lượng mứt đạt ở mức cao nhất. Sau đó bạn rửa sạch vỏ rồi dùng que nhọn để chọc từng lỗ nhỏ trên quả cà chua.

Khâu ngâm cà chua

Khi đã chuẩn bị xong phần cà chua bi và dung dịch nước vôi thì bạn tiến hành ngâm trong 10 tiếng hoặc để qua đêm. Xong bước này bạn hãy rửa sạch lại cà chua vài lần với nước lạnh nhằm loại bỏ mùi vôi. Sau đó vớt cà chua ra rổ để cho ráo.

Tẩm ướp đường

Khi cà chua đã ráo nước, bạn tiến hành ướp cà chua bi trong đường đến khi đường tan hoàn toàn. Tùy vào sở thích mà bạn có thể cho nhiều hoặc ít đường hơn. Thường cà chua bi chín sẽ ít chua nên cân nhắc lượng đường cho vào vừa phải.

Cách làm mứt cà chua bi thơm ngon ngày tết - Ảnh 4
 Tẩm đường cho cà chua bi.

 

Sên mứt

Cho phần cà chua cùng nước đường đã tan vào xoong dày. Đặt lên bếp cho sôi lên thì hạ lửa ở mức thấp nhất để mứt cà chua chỉ sôi nhẹ, liu riu. Bạn có thể lắc xoong vài lần để đường ngấm hơn vào cà chua. Đợi đến khi nước cạn, thành phẩm thu được là mứt cà chua dẻo, màu đỏ óng ả thì tắt bếp. Một mẹo bạn có thể áp dụng nếu muốn mứt khô hơn là để toàn bộ mứt vào lò nướng sấy khô khoảng 5 đến 10 phút, nhiệt độ 100 độ C. Trường hợp không có lò nước bạn có thể phơi nắng trong ngày ở nơi thoáng mát và không có bụi. Hai cách trên là hai cách làm mứt cà chua bi khô ráo hữu hiệu.

Cach lam mut ca chua bi 4
Một mẹo bạn có thể áp dụng nếu muốn mứt khô hơn là để toàn bộ mứt vào lò nướng sấy khô khoảng 5 đến 10 phút, nhiệt độ 100 độ C - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mứt cà chua bi không cần vôi

Nguyên liệu

Bạn chuẩn bị các nguyên liệu gồm: 1kg cà chua bi, 350g đường, 15ml nước cốt chanh, 30g muối.

Các khâu thực hiện

Khâu sơ chế cà chua bi

Đầu tiên, bạn rửa sạch cà chua bi qua nhiều lần nước. Sau đó dùng tâm nhọn chọc lên vỏ cà chua. Tiếp đến ngâm cà chua trong nước muối loãng 2 giờ.

Khâu ngâm đường

Ướp cà chua với đường trong vòng 8 đến 10 tiếng theo tỉ lệ 1kg cà chua bi với 300 đến 400g đường.

Khâu sên mứt

Cho phần cà chua bi đã chuẩn bị xong vào chảo lớn rồi đun lửa nhỏ. Để đường ngấm hơn nên dùng tay lắc nhẹ chứ không dùng đũa để đảo vì sẽ khiến cà chua nát. Đợi đến khi nước đường sền sệt thì tắt bếp. Cuối cùng bạn chỉ cần mang phần cà chua đó đi hong nắng đến khi cà chua se lại là được. Đây cũng là cách làm mứt cà chua bi không cần lò nướng.

 

Cach lam mut ca chua bi 5
Sau khi sên mứt xong, bạn chỉ cần mang phần cà chua đó đi hong nắng đến khi cà chua se lại là được - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi làm mứt cà chua bi

Khi làm mứt cà chua bi bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

  • Trong quá trình chờ cho nước đường sên lại thì bạn chỉ để lửa nhỏ, liu riu không được quá to. Ngoài ra, chỉ nên dùng tay lắc nhẹ chảo, không được các dụng cụ xào nấu khác để trộn vì sẽ làm dập nát cà chua.
  • Trong quá trình ngâm nước vôi trong không được quá dài vì sẽ khiến mùi vôi ngấm vào mứt, nhưng cũng không được quá ngắn vì sẽ làm cà chua khi sên dễ dập nát.
  • Để phần mứt đạt chất lượng tốt bạn nên chọn mua cà chua bi ở những địa điểm uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Khi lựa cà chua cần lựa những quả chín đều, vỏ căng, bóng, cuống còn tươi.
Cach lam mut ca chua bi 6
Để phần mứt đạt chất lượng tốt bạn nên chọn mua cà chua bi ở những địa điểm uy tín, có nguồn gốc rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mứt cà chua bi vừa đơn giản vừa dễ thực hiện chắc chắn sẽ giúp bạn có thêm một món ngon vào dịp tết. Mẹ sẽ không sợ con ăn nhiều bánh kẹo có hại vào dịp tết nữa vì món mứt này vô cùng ngon miệng và còn tốt cho sức khỏe. Không những thế, món ăn này còn có thể đóng vai trò như một vật trang trí trên bàn ăn vì màu đỏ óng ả, bóng đẹp của nó. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề cách làm mứt cà chua bi có thể giúp ích cho các bạn.

Cách làm mứt nghệ tại nhà đơn giản thơm ngon

Cách làm mứt nghệ tại nhà đơn giản thơm ngon

Mứt nghệ là món ăn có nhiều tác dụng tuyệt vời trong làm đẹp da, giảm mụn nám. Hãy cùng tìm hiểu cách làm mứt nghệ tết tại nhà đơn giản, thơm ngon qua bài viết sau.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm mứt cà chua bi dẻo cách làm mứt cà chua bi khô Mứt Tết

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 59 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt