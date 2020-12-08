Cách làm mứt xoài dẻo cực đơn giản, hấp dẫn cho ngày Tết

Xoài là một nguyên liệu cực kỳ dễ kiếm và được sử dụng nhiều trong việc chế biến các món ăn. Có thể nói mứt xoài là sự kết hợp tuyệt vời giữa xoài và đường cát. Trong bài viết hôm nay, các bạn sẽ được Phunuvagiadinh bật mí cách làm mứt xoài dẻo cực kỳ hấp dẫn chỉ với vài bước đơn giản.

+ Hòa tan phần vôi tôi trong 1 tô nước lạnh, chờ tầm 30 phút để cặn vôi lắng xuống dưới đáy tô, sau đó múc lấy phần nước vôi trong bên trên, đổ vỏ phần cặn.

+ Xoài gọt vỏ thật sạch, bổ làm đôi rồi bỏ hạt. Sau đó, ngâm thịt xoài khoảng 30 phút trong một tô nước lạnh đã pha sẵn muối loãng. Sau khi ngâm xong thì vớt xoài ra rồi rửa sạch dưới vòi nước lạnh. Tiếp theo, cắt xoài thành từng miếng vừa ăn.

+ Cho xoài vào tô nước vô tôi ngâm khoảng 2-3 giờ đồng hồ. Sau đó, chắt bỏ nước và vớt xoài ra, dùng nước sạch rửa lại thật nhiều lần. Tiếp theo, gắp xoài ra rổ cho ráo nước.

Ngâm xoài trong nước vôi trong khoảng 2-3 giờ đồng hồ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Chế biến mứt xoài.

+ Cho 400 gram đường vào nồi rồi đổ xoài vào, xóc đều lên cho tới khi thấy đường đã phủ đều mặt miếng xoài, chờ 2-3 tiếng cho đường tan hết.

+ Sau khi ướp xong xoài với đường, bạn hãy đặt 2 chiếc nồi lên bếp, bật lửa nhỏ liu riu để nấu cho đường tan hết, vớt bọt. Sên mứt xoài khoảng 40-50 phút cho đến khi nào thấy nước đường chuyển sang màu cánh gián và xoài mềm, dẻo thì tắt bếp.

Sên mứt xoài khoảng 40-50 phút trên lửa nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Hong khô mứt.

+ Vớt xoài vừa sên ra khay cho ráo rồi hong khô khoảng 3-4 giờ ngoài trời. Sau đó, bạn rải đường ra đĩa rồi gắp xoài lăn qua đường để tạo một lớp đường cát mỏng phủ bên ngoài miếng xoài.

+ Cuối cùng, cho xoài vào lọ thủy tinh đậy kín nắp lại và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh hoặc nơi thoáng mát, ít ánh nắng mặt trời.

Món mứt xoài dẻo thành phẩm vàng ươm cùng lớp bột đường trắng đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo thực hiện món mứt xoài dẻo thành công

Để món mứt xoài dẻo không bị nát, bạn nên chọn loại chín vừa hoặc xanh, giòn.

Nếu muốn món mứt xoài có vị chua chua ngọt ngọt, hãy chọn loại xoài thường thay vì xoài thái, xoài cát hay xoài tượng.

Lưu ý sên mứt xoài trên lửa nhỏ để mứt không bị cháy đồng thời mứt sẽ có vị ngọt thơm hơn.

Cách làm mứt xoài dẻo cay hấp dẫn

Nguyên liệu chuẩn bị

Xoài xanh: 1kg.

Đường kính trắng: 300 gram.

Một chút phèn chua.

Nước vôi trong.

Một chút muối và ớt bột.

Cách làm mứt xoài dẻo cay thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện làm mứt

Bước 1: Xoài xanh đem rửa sạch, gọt vỏ, loại bỏ hạt rồi cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn theo chiều dọc quả xoài.

Bước 2: Ngâm xoài vừa cắt trong nước vôi trong khoảng 4 tiếng. Sau khi ngâm xong, bạn hãy vớt xoài ra rổ, xả thật nhiều lần dưới vòi nước lạnh để nước vôi sạch hết.

Bước 3: Cho phần xoài vừa rửa sạch chần qua nước phèn chua, đun sôi trong khoảng 1-2 phút. Sau đó, tiếp tục dùng nước lạnh rửa xoài cho tới khi mất hết mùi phèn chua, vớt ra rổ cho thật ráo nước.

Bước 4: Nếu bạn không dùng nước vôi trong và phèn chua, bạn có thể dùng nước muối loãng để ngâm xoài trong khoảng 2 tiếng rồi rửa lại thật sạch bằng nước lạnh.

Bước 5: Sấy xoài trực tiếp trong lò sấy khoảng 1 tiếng ở nhiệt độ 100 độ C.

Sấy xoài trong lò ở nhiệt độ 100 độ C - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Sau khi sơ chế xong xoài, bạn hãy ngâm xoài trong đường khoảng 4 tiếng, đến khi thấy đường chảy hết thành nước là được. Nếu muốn có vị cay, bạn có thể cho ớt bột vào ướp cùng.

Bước 7: Đổ cả xoài và nước đường vừa tan vào 1 cái chảo lớn, bật lửa nhỏ và đun. Thỉnh thoảng đảo xoài lên để đường ngấm đều vào từng miếng mứt xoài.

Bước 8: Khi thấy nước đường cạn, hãy đổ một chút muối và ớt bột vào đồng thời đảo đều tay. Khi thấy xoài chuyển sang màu nâu, cô dẻo, hãy tắt bếp.

Bước 9: Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng dần. Nếu muốn ăn mứt xoài khô thì có thể tiếp tục sấy mứt xoài ở nhiệt độ 100 độ C khoảng 30 phút.

Hy vọng bài viết đã giúp bạn có thêm một số cách làm mứt xoài dẻo ngon để thiết đãi khách tới nhà nhân dịp Tết nguyên đán này. Chúc bạn thành công!