Cách làm mứt chuối xanh ngào đường giòn ngon tại nhà

Cách làm mứt chuối xanh ngào đường nghe khá lạ bởi người ta thường dùng chuối chín thay vì chuối xanh đắng chát để sên mứt. Mứt chuối xanh ngọt ngọt, giòn giòn, thưởng thức cùng tách trà nóng thì rất tuyệt vời trong tiết trời đông lạnh này. Tuy nhiên, trong bài viết hôm nay, Phunuvagiadinh sẽ bật mí với bạn đọc công thức làm mứt chuối xanh cực kỳ đơn giản mà lại rất ngon.

- Muối: 1 thìa cà phê.

- Vani nước: ½ thìa cà phê.

- Nước cốt chanh: 1 thìa canh.

- Dầu ăn: 300 ml.

Hướng dẫn làm chuối xanh ngào đường

Bước 1: Chuối xanh đem gọt vỏ cho sạch rồi cắt lát chéo dày, ngâm trong chậu nước đã pha sẵn 1 thìa cà phê muối và nước cốt chanh (đã chuẩn bị). Cách này sẽ giúp chuối không bị thâm đồng thời giảm bớt vị chát của chuối xanh. Ngâm trong khoảng 10 phút thì vớt chuối ra, rửa lại với nước lạnh rồi vớt ra cho ráo.

Bước 2: Bắc chảo lên bếp, đổ vào đó 300ml dầu ăn, đun nóng lên rồi cho chuối vào chiên sơ qua. Khi thấy chuối chuyển sang màu hơi vàng, bạn hãy vớt ra đĩa có giấy thấm dầu.

Chiên chuối sơ qua cho tới khi có màu hơi vàng thì vớt ra - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Bắc 1 chiếc chảo khác lên bếp, đổ vào đó 70 gram đường và một chút nước rồi bật lửa đun tới khi nào đường tan hết thì đổ chuối vừa chiên vào chảo, đảo đều lên. Trong khi sên, lưu ý vặn lửa thật nhỏ để tránh chuối bị cháy, sau đó thêm ½ thìa cà phê vani nước vào, sên tiếp cho tới khi nào đường kết tinh lại, bám đều vào mứt thì tắt bếp.

Sên mứt chuối xanh trên lửa nhỏ liu riu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Dùng đũa đảo đều cho tới khi nhiệt độ chảo giảm hẳn thì ngừng, múc mứt ra ngoài, chờ nguội là có thể thưởng thức.

Hướng dẫn cách làm mứt chuối xanh giòn tan

Bên cạnh cách làm chuối xanh ngào đường tại nhà ở trên, bạn có thể tham khảo thêm công thức làm mứt chuối xanh giòn tan siêu hấp dẫn dưới đây.

Bước 1: Chuẩn bị 1 chậu nước đã pha loãng muối. Tước sạch vỏ chuối xanh rồi cho vào chậu nước muối, ngâm để tránh chuối bị thâm đen.

Bước 2: Dùng dao bào chuối xanh theo chiều dọc thành từng lát mỏng. Lưu ý bào chuối đều tay vì nếu lát chuối dày quá sẽ khiến độ giòn đặc trưng của món mứt này bị mất đi, còn mỏng quá thì dễ bị nát trong quá trình ngào đường.

Bước 3: Vớt chuối ra ngoài, dùng nước sạch rửa lại rồi để ráo. Tiếp đến, bắc 1 chiếc chảo sạch lên bếp, đổ vào đó 200ml dầu ăn rồi đun nóng, sau đó cho chuối vào và chiên giòn.

Chiên giòn chuối trong dầu cho tới khi có màu vàng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Khi thấy chuối đã chuyển sang màu vàng, hãy vớt ra khay lót sẵn giấy thấm dầu.

Bước 5: Tiếp tục bắc 1 chiếc nồi lên bếp, đổ vào đó 500gr đường và một chút nước, đun tới khi hỗn hợp đường có màu cánh gián thì cho gừng giã nhuyễn và nước cốt chanh vào. Nhẹ tay đổ chuối vừa chiên vào đảo đều rồi vặn lửa nhỏ liu riu để hỗn hợp đường bám vào chuối.

Bước 6: Khi thấy đường đã sền sệt lại thì tắt bếp, rắc mè trắng đã rang lên mứt chuối, chờ mứt nguội rồi bảo quản trong túi nilon hoặc hộp kín.

Đến khi thấy đường sền sệt thì tắt bếp, rắc mè trắng lên mứt chuối - Ảnh minh họa: Internet

Ăn mứt chuối xanh có béo không?

Mặc dù chuối xanh không quá ngọt như chuối chín, đồng thời có chút hơi đắng chát nhưng lại cực kỳ giàu dinh dưỡng. Theo nghiên cứu, hàm lượng tinh bột trong chuối xanh chiếm 80% nhưng chuối chín thì chỉ có 1% tinh bột. Hàm lượng tinh bột và protein dồi dào trong chuối xanh rất có lợi cho sức khỏe, không chỉ giúp kiểm soát đường huyết mà còn cải thiện hệ tiêu hóa.

Thông thường, 1 quả chuối xanh có chứa 105 calo cùng 3,1 gram chất xơ, 17% vitamin C, 12% kali và 15% mangan mà cơ thể cần. Vì vậy, ăn chuối xanh sẽ giúp bạn nhanh no, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân. Nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao như vậy, chuối xanh được chế biến đa dạng, trong đó có cả món mứt.

Mứt chuối xanh có thể giúp bạn nhanh no, hỗ trợ giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Mứt chuối xanh khác các loại mứt khác, sử dụng khá ít đường để sên nên ăn nhiều một chút cũng không sợ béo hay ảnh hưởng tới sức khỏe.

Trên đây là cách làm mứt chuối xanh ngào đường vô cùng đơn giản, nhanh chóng. Bạn không cần phải chuẩn bị nhiều nguyên liệu phức tạp mà vẫn có được một món mứt ngon cho ngày Tết. Hoặc nếu bạn vẫn chưa biết làm món gì để thiết bạn bè mỗi khi tới thăm nhà thì mứt chuối xanh ngào đường quả thực là một sự lựa chọn quá tuyệt vời. Chúc bạn thành công!