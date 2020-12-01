Hướng dẫn các cách làm món ốc xào măng đơn giản tại nhà

Các món ăn làm từ ốc rất đa dạng và cách chế biến cũng đơn giản, dễ làm. Nếu bạn muốn thay đổi khẩu vị thì có thể thử cách làm món ốc xào măng cho gia đình và bạn bè cùng thưởng thức. Thịt ốc giòn giòn ăn với măng tươi chua chua chắc chắn sẽ khiến bạn thích mê ngay lần đầu thưởng thức.Trong bài viết hôm nay, Phunuvagiadinh sẽ hướng dẫn cách làm ốc xào măng với đa dạng kiểu chế biến cho bạn tham khảo.

Ốc sau khi mua về cho vào rổ, xả nước mạnh để rửa sạch bùn đất bên ngoài miệng ốc. Sau đó đem ốc vô ngâm trong nước vo gạo và cắt thêm vài lát ớt (bạn có thể dùng nước muối pha loãng nếu không có nước vo gạo). Ngâm trong khoảng 5-6 tiếng để ốc nhả hết nhớt và bùn đất ra. Trong quá trình ngâm, bạn có thể thay nước thường xuyên để ốc sạch hơn.

Đem ốc vô ngâm trong nước vo gạo và cắt thêm vài lát ớt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Ngâm măng

Trong thời gian ngâm ốc, bạn đun sôi nồi nước rồi cho măng vào luộc với lửa nhỏ khoảng 10 - 15 phút. Điều này sẽ giúp làm sạch và khử hết các chất độc có trong măng. Sau khi đun sơ bạn vớt măng ra rồi rửa sạch dưới vòi nước. Nếu bạn sử dụng măng lá thì dùng dao tước thành các sợi vừa ăn. Còn nếu bạn sử dụng măng củ thì đem thái thành những miếng vừa phải. Tiếp tục đem măng ngâm trong nước lạnh để măng không bị thâm và giữ được độ giòn, khi chế biến sẽ ngon hơn.

Mùi tàu và hành lá nhặt bỏ gốc, rễ rồi rửa sạch, thái nhỏ. Tỏi bóc vỏ, đập dập rồi băm nhỏ. Gừng đem cạo vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ. Ớt rửa sạch, bỏ cuống, loại bỏ bớt hạt rồi băm nhỏ.

Bước 3: Luộc ốc

Ốc sau khi ngâm xong thì vớt ra rổ, rửa sạch lại nhiều lần dưới vòi nước chảy mạnh cho ốc thật sạch. Sau đó cho ốc vào nồi với 1/2 bát con nước và 1 thìa muối rồi bắt lên bếp luộc cho chín. Bạn không nên luộc ốc quá lâu hoặc quá chín sẽ khiến thịt ốc bị mất độ giòn ngọt.

Cho ốc vào nồi với 1/2 bát con nước và 1 thìa muối rồi bắt lên bếp luộc cho chín - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó dùng kim hoặc tăm nhọn để lấy phần lưỡi ốc ra, phần ruột thì bỏ đi.

Đem phần lưỡi ốc đi rửa thật sạch với nước rượu trắng và muối để loại bỏ bùn đất, nhớt còn sót lại. Phần nước luộc ốc bạn chắc lấy phần nước trong để xào ốc.

Bước 4: Xào ốc

Bắc chảo dầu lên bếp đun nóng rồi cho 1/2 số tỏi, ớt, gừng băm nhỏ vào phi thơm. Tiếp theo bạn cho măng vào đảo đều tay cho đến khi săn lại thì nêm chút gia vị thêm đậm đà. Tiếp tục xào măng thêm 2 phút nữa thì cho măng ra đĩa.

Dùng chảo đấy tiếp tục cho phần gừng, tỏi, ớt còn lại vào phi thơm rồi cho thịt ốc vào xào cùng. Khi thịt ốc săn lại thì nêm gia vị cho vừa miệng rồi đổ măng vào xào cùng, đảo nhanh tay với lửa vừa để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau.

Xào măng với ốc - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp tục cho phần nước luộc ốc lúc nãy vào chảo, chỉnh lửa lớn và đảo nhanh tay rồi nêm gia vị lần cuối cho thật vừa miệng. Xào đến khi nước trong chảo cạn dần và sền sệt thì vặn nhỏ lửa, rắc hành lá và mùi tàu lên trên. Đảo thêm vài lần nữa là có thể tắt bếp và bày món ra đĩa.

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Cách nấu ốc xào măng đậu

Nguyên liệu chuẩn bị

1kg ốc

300g măng tươi

½ củ cà rốt

1 miếng đậu phụ

1 quả ớt ngọt

Hành khô, tía tô, hành hoa

Gia vị: Bột nêm, mì chính, bột canh, dầu ăn.

Cách làm món ốc xào măng đậu

Rửa ốc rồi đem ngâm với nước vo gạo cùng vài lát ớt ốc nhả bùn đất. Sau khi ngâm xong thì rửa ốc lại thật sạch rồi cho vào nồi luộc. Ướp thịt ốc với 1 thìa bột nêm, 1 thìa bột nghệ và 1 thìa dầu hào cùng cùng với hành khô băm nhỏ.

Măng tươi bóc lớp vỏ, thái mỏng rồi cho vào nồi luộc sơ, thêm chút muối rồi rửa lại cho sạch.

Món ốc xào măng đậu thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Bắc chảo dầu đun nóng rồi cho hành vào phi thơm. Tiếp theo cho thịt ốc đã ướp vào xào săn rồi cho trút ra đĩa để riêng.

Cắt đậu phụ thành miếng nhỏ rồi rán vàng. Cà rốt và ớt ngọt thái mỏng vừa ăn.

Bắc chảo dầu rồi cho hành phi và măng vào xào săn lại, tiếp đến cho đậu phụ và cà rốt vào xào cùng, nêm thêm một ít hạt nêm. Tiếp đến bạn cho thịt ốc đã xào vào xào cùng.

Khi thấy thịt ốc vừa miệng và rau củ chín đều thì cho hành, tía tô thái nhỏ vào đảo đều rồi tắt bếp. Cho ốc xào măng đậu ra đĩa dùng nóng sẽ ngon hơn.

Hy vọng với hướng dẫn cách làm món ốc xào măng được chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn thực hiện thành công món ăn này để chiêu đãi gia đình và bạn bè vào cuối tuần.