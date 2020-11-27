Cách làm kim chi thập cẩm chua ngọt siêu ngon hấp dẫn

Kim chi là món ăn truyền thống không thể thiếu trong nền ẩm thực Hàn Quốc với rất nhiều cách biến tấu khác nhau. Theo thời gian, món ăn này dần lan truyền sang các nước lân cận và được người dân khắp nơi trên thế giới ưa thích. Với người Việt Nam, kim chi cũng không còn xa lạ, thậm chí trở nên thân thuộc chẳng kém gì dưa muối, cà nén.

Mời bạn học ngay cách làm kim chi thập cẩm chua ngọt ngon miễn chê cực đơn giản qua bài viết dưới đây. Chắc chắn gia đình bạn sẽ có thêm một món ăn cực hấp dẫn để thưởng thức trong mâm cơm hằng ngày.

Với cách làm kim chi chua ngọt, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây:

Kim chi với phần cải thảo giòn giòn, củ cải và cà rốt thấm đẫm gia vị, nước sốt đỏ au chua cay mặn ngọt có thể dùng để ăn không hoặc chế biến thành các món xào, canh, cuộn thịt vô cùng hấp dẫn. Hãy cùng học cách làm kim chi ngon đúng điệu với công thức sau đây:

- Cải thảo: 1,4kg

- Củ cải trắng: 0,45 – 0,9 kg

- Cà rốt: 0,9 kg

- Tỏi tây: 0,9 kg

- Ớt tươi: 230g

- Su hào: 0,45 – 0,9 kg

- Hành tây: 1 củ nhỏ

- 6 muỗng canh muối biển; 3 chén nước sạch; 1/2 chén bột nếp; 1/4 chén đường kính; 2 chén bột ớt Hàn Quốc; 1 chén nước tương; 1 chén tỏi băm; 1 – 2 muỗng canh gừng băm.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm kim chi cải thảo kiểu Việt Nam

Tùy theo khẩu vị và liều lượng ăn của từng gia đình mà các bà nội trợ có thể tăng giảm số lượng, thành phần nguyên liệu cũng như gia giảm lượng ớt tươi, ớt bột cho phù hợp.

+ Các bước tiến hành cách làm kim chi cải thảo giòn ngon:

Đầu tiên, bạn cần phải sơ chế rau củ: cải thảo mang đi rửa sạch, bỏ phần lõi nên trong và cắt thành những miếng dài vừa ăn, không nên cắt quá nhỏ vì khi muối rau sẽ bị ngót lại, thành phẩm sẽ không ngon. Khi nào ăn có thể thái nhỏ để thưởng thức hoặc nấu cùng các món ăn khác.

Sau khi cải thảo được tách lá, hãy đem chúng ra ngoài nắng phơi trong khoảng 1 tiếng

- Củ cải dùng làm kim chi nên chọn những củ trắng mập, cứng, không bị dập nát, sơ chế bằng cách rửa sạch, bỏ cuống, rồi thái thành các khối vuông nhỏ. Cà rốt cũng cần rửa sạch, gọt vỏ và thái sợi. Su hào cũng gọt vỏ, thái con chì vừa ăn. Hành tây và tỏi tây thái nhỏ.

Trộn thật đều nguyên liệu

- Cho tất cả số rau củ đã qua sơ chế vào một chiếc chậu nhỏ sạch, trộn thật đều nguyên liệu với muối và để ướp khoảng 1 tiếng ở nhiệt độ phòng. Tiếp theo, vớt phần rau củ ra và để thật ráo, còn phần nước gạn ra một chiếc bát riêng.

- Đặt lên bếp một chiếc xoong nhỏ, cho nước và bột nếp vào, vừa đun vừa khuấy liên tục. Đến lúc thấy hỗn hợp bắt đầu nổi bong bóng thì cho thêm đường kính vào và đảo đều. Chờ cho số đường tan hết thì tắt bếp và để hỗn hợp nguội đi. Chờ đến khi bột nguội hẳn thì cho thêm hành tây thái nhỏ, bột ớt, gừng tỏi băm và nước tương vào.

- Cho tất cả số rau củ đã để ráo nước vào hỗn hợp bột nguội đã chuẩn bị ở trên, đeo găng tay nilon vào và trộn các nguyên liệu với nhau cho thật đều. Đổ phần kim chi vừa muối vào một chiếc lọ sạch, đậy kín nắp lại và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng hoặc để vào tủ lạnh. Tùy vào khẩu vị của từng người mà bạn có thể để kim chi lâu hơn một chút mới sử dụng để có vị chua đậm đà hơn.

2. Cách làm kim chi cải thảo kiểu Việt Nam

Ngoài cách làm kim chi cải thảo ngon theo kiểu Hàn Quốc, bạn có thể thay đổi một chút ở khâu nguyên liệu và chế biến để món ăn này hợp khẩu vị hơn với người Việt.

+ Chuẩn bị nguyên liệu

- Cà rốt: 500g

- Gừng tươi: 2 củ

- Ớt sừng: 6 quả

- Chanh tươi để lấy nước cốt: 2 quả

- Gia vị: đường, mì chính, muối, tiêu, ớt bột,…

Khi các nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ thì bạn có thể bắt tay vào sơ chế nguyên liệu và thực hiện món ăn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm kim chi cải thảo kiểu Việt Nam

Các bước tiến hành làm kim chi cải thảo kiểu Việt Nam:

+ Sơ chế nguyên liệu

- Cải thảo đem rửa sạch để bỏ đi những đất bẩn bám ở bên ngoài lá, loại bỏ những lá sâu. Tiếp theo, hãy hòa 2 lít nước với muối để ngâm cải thảo đã được rửa sạch vào. Nên ngâm trong khoảng 10-15 phút, sau đó vớt ra và tách lá.

- Sau khi cải thảo được tách lá, hãy đem chúng ra ngoài nắng phơi trong khoảng 1 tiếng. Cách làm này sẽ giúp cho món kim chi cải thảo Việt Nam khi ăn sẽ ngon hơn. Ngoài ra, có một cách làm kim chi không cần phơi nắng đó là dùng lò nướng để làm khô ráo cải thảo vào những ngày thời tiết không có nắng.

Cải thảo đem rửa sạch để bỏ đi những đất bẩn bám ở bên ngoài lá, loại bỏ những lá sâu

- Sau đó, bạn mang cải thảo vào trộn thật đều với muối hạt tinh. Tiếp đến, hãy vắt cải thảo thật kỹ để bỏ đi lượng nước có trong cải. Đây chính là sự khác biệt trong cách làm kim chi cải thảo kiểu Việt Nam so với Hàn Quốc.

- Cà rốt cũng mang đi gọt vỏ và cắt sợi vừa ăn. Cà rốt cũng sẽ được sơ chế tương tự cải thảo. Bạn cũng nên ngâm với muối tinh trắng rồi vắt sạch nước.

+ Chế biến nước để muối kim chi

Đây là bước quan trọng quyết định món kim chi của bạn có thành công hay không:

- Đầu tiên, hãy rửa thật sạch gừng, gọt sạch vỏ và dùng dao thái thành những lát mỏng.

- Tỏi thì mang đi bóc vỏ và tách thành những tép nhỏ.

- Chanh thì mang đi cắt đôi và vắt lấy nước cốt.

- Ớt cũng loại bỏ hạt và thái thành những lát dài mỏng.

- Hãy dùng cối để giã nhỏ gừng và tỏi cùng với mì chính và đường theo tỉ lệ 1:3.

- Tiếp theo, hãy trộn nước mắm, ớt bột theo tỉ lệ 4:3. Cho thêm một chút hạt tiêu đã xay và 1 phần nước cốt chanh vào rồi trộn đều. Nước cốt chanh sẽ giúp món kim chi nhanh được lên men hơn.

+ Trộn kim chi

- Dùng một chiếc chậu lớn sạch và cho tất cả nguyên liệu cùng với gia vị vào và trộn thật đều tay. Khi trộn, bạn hãy đảm bảo rằng nguyên liệu sẽ được ngấm đều gia vị. Sau công đoạn này thì món ăn của bạn đã gần như hoàn thành.

Khi trộn bạn phải đảm bảo tất cả cải thảo đều được ngấm gia vị

- Cuối cùng, hãy cho thành phẩm vào hộp để thức ăn có nắp đậy. Cho hộp kim chi vào ngăn mát tủ lạnh và ủ chúng trong khoảng 1 ngày và sử dụng dần.

+ Yêu cầu thành phẩm khi làm kim chi chua ngọt

Kim chi cải thảo chua ngọt kiểu Hàn Quốc hay Việt Nam sau khi làm xong ăn sẽ có vị chua nhẹ, giòn ngọt. Bạn sẽ cảm nhận được vị thơm nồng của mùi tỏi hòa quyện với vị cay nồng của ớt và gừng. Món kim chi cải thảo chua ngọt trông cũng rất hấp dẫn người ăn bởi màu sắc bắt mắt.

Đối với cải thảo và cà rốt, thành phẩm phải ngấm đều gia vị trong từng miếng ăn. Phần cẳng và lá cải thảo khi ăn có độ giòn ngon không bị mềm nhũn.

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Món kim chi cải thảo chua ngọt hấp dẫn bởi màu sắc bắt mắt

Khi thưởng thức món kim chi, bạn chỉ cần cắt cải thảo ra thành miếng vừa ăn. Món ăn này rất thích hợp dùng vào mùa đông và xuân hoặc trong những buổi tụ tập gia đình. Một nồi lẩu nghi ngút khói, thơm nồng nàn sẽ rất thích hợp với 1 đĩa kim chi đi kèm. Ngoài ra, bạn cũng có thể thưởng thức kim chi cải thảo với các món mì úp, mì xào.

Hy vọng bài viết trên đã giúp các chị em nội trợ biết được cách làm kim chi thập cẩm chua ngọt thơm ngon theo cả kiểu Hàn Quốc và Việt Nam. Còn chần chờ gì nữa, hãy bắt tay vào bếp thực hiện ngay thôi nào!