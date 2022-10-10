Giá đỗ có công dụng gì và cách làm giá đỗ bằng khăn tại nhà ra sao? 

Giá đỗ là một loại thực phẩm giá rẻ, dễ tìm nhưng lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, trước tình hình mất vệ sinh an toàn thực phẩm như hiện nay, đặc biệt là việc ngâm thuốc giá đỗ đang xảy ra tràn lan, làm không ít các bà nội trợ lo lắng. Vì vậy trong bài viết hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về công dụng của giá đỗ và cách làm giá đỗ bằng khăn siêu đơn giản tại nhà ngay nhé.

Nhờ chứa nhiều vitamin và khoáng chất như trên mà giá đỗ giúp bạn phòng tránh những vấn đề sức khỏe tiêu cực và tăng cường sức khỏe như:

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong giá đỗ chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người như: carbohydrate, protein, các loại vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin B6, C, đồng, sắt, magie, mangan, kẽm, riboflavin, axit pantothenic, thiamin, niacin… Do đó, ăn giá đỗ có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn.

1. Giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch vành

Vitamin K trong giá đỗ có thể làm giảm sự phát triển của các bệnh tim mạch, đồng thời còn giúp giảm thiểu và làm chậm quá trình phát triển bệnh động mạch vành.

2. Bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh

Bệnh thoái hóa điểm vàng mắt do lão hóa (AMD) xảy ra phổ biến ở những người từ 50 tuổi trở lên. Tuy nhiên, việc ăn giá đỗ có thể giúp bạn hạn chế tình trạng này vì trong giá đỗ có chứa các vitamin nhóm B cùng với đó là folate có hiệu quả trong việc hỗ trợ thị lực khỏe mạnh.

Giá đỗ có thể làm giảm bệnh thoái hóa điểm vàng mắt do lão hóa (AMD)!

3. Ngăn ngừa loãng xương

Trong giá đỗ có chứa mangan, một chất rất cần thiết trong việc xây dựng cấu trúc xương bền và chắc khỏe. Đặc biệt, nếu khoáng chất này kết hợp cùng canxi, vitamin D, kẽm, magie, đồng, boron sẽ giúp cải thiện khối lượng xương cũng như sự bền chắc của xương ở phụ nữ. Từ đó giảm nguy cơ loãng xương ở đối tượng này.

Trong giá đỗ có chứa mangan - rất cần thiết trong việc xây dựng cấu trúc xương bền và chắc khỏe!

4. Giảm nguy cơ căng thẳng

Giá đỗ cũng cung cấp nhiều vitamin C - loại vitamin ảnh hưởng đến quá trình tiết ra các chất dẫn truyền thần kinh quan trọng trong não. Vitamin C còn giúp bạn ngăn ngừa cảm lạnh thông thường, giữ tinh thần thoải mái khi nghỉ ngơi. Ngoài ra, ăn giá đỗ còn giúp giảm căng thẳng, tăng tiết melatonin – hormone điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ và cải thiện tâm trạng hiệu quả.

Cách làm giá đỗ bằng khăn

Dù bổ dưỡng là thế nhưng hiện nay nguồn giá đỗ ngoài thị trường đang dần mất đi sự tin cậy đối với người tiêu dùng bởi việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, bạn có thể tự “sản xuất” giá đỗ tại nhà chỉ bằng các thao tác đơn giản. Cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị các nguyên vật liệu cần thiết

Nguyên liệu: Bạn cần chuẩn bị khoảng 1 lạng đỗ xanh còn nguyên vỏ. Chú ý là khi chọn cần lựa hạt không cần quá to mập nhưng hạt phải chắc, đều nhau. Cứ mỗi 100g đỗ xanh sẽ làm được khoảng 500g giá đỗ.

Vật liệu: Bạn cần chuẩn bị 2 khăn khô (khăn mặt, khăn bông…), 1 rổ nhựa (dưới đáy có lỗ thủng thoát nước), 1 đĩa sứ (đường kính nhỏ hơn miệng rổ).

Bước 2: Ngâm đỗ xanh

Tiến hành ngâm đỗ xanh đã chuẩn bị trong vòng 6 đến 8 tiếng trong chậu nước thường. Có thể ngâm qua 1 đêm và thực hiện tiếp công đoạn vào sáng hôm sau.

Có thể ngâm qua 1 đêm và thực hiện tiếp công đoạn vào sáng hôm sau!

Bước 3: Ủ đỗ xanh

- Khi đã ngâm khoảng 8 tiếng, hạt đỗ nở phình to, đồng thời vỏ nứt ra thì bạn tiến hành chắc bỏ hết nước.

- Tiếp đến bạn dùng khăn nhúng nước cho ẩm rồi trải bên trong rổ, sau đó đổ toàn bộ hạt đỗ vào, dùng tay dàn đều hạt đỗ ra khắp mặt khăn.

- Với chiếc vải còn lại, bạn cũng ngâm nước cho ẩm rồi đặt lên trên mặt hạt đỗ sao cho phủ kín toàn bộ hạt đỗ bên dưới.

- Cuối cùng bạn lấy đĩa sứ đặt lên phía trên, lực ép từ đĩa sẽ làm cho giá đỗ mập mạp hơn.

Luôn dùng nước sạch để tưới đỗ và nên dùng bình xịt để có thể phun đều lên bề mặt khăn!

Bước 4: Bảo quản nơi kín sáng và tưới đều đặn

- Khi đã thiết lập hoàn chỉnh như trên, bạn tiến hành đặt chúng vào nơi kín sáng hoặc cũng có thể dùng túi nilon đen trùm kín. Mục đích là tránh việc giá đỗ tiếp xúc với ánh sáng.

- Sau đó, mỗi ngày vào sáng và tối bạn hãy mở đĩa ra, dùng nước tưới đều sao cho ướt khăn, từ đó giúp giá đỗ phát triển.

- Sau 2 ngày thì giá đỗ mọc rễ, bám chặt vào chiếc khăn bên dưới. Kiên trì trong 3 ngày sẽ thu được giá đỗ ăn được.

Lưu ý khi thực hiện cách làm giá đỗ bằng rổ và khăn

Để thu được mẻ giá đỗ tươi tốt bạn cần chú ý đến những điều sau:

- Luôn dùng nước sạch để tưới đỗ và nên dùng bình xịt để có thể phun đều lên bề mặt khăn. Cần tưới đều đặn mỗi ngày đến khi thu hoạch, không nên tưới quá nhiều vì sẽ gây úng, hư hết cả mẻ.

- Tuyệt đối không để giá đỗ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vì khi đó nó sẽ vươn cao theo hướng ánh sáng làm cho giá đỗ bị còi cọc.

Tóm lại, giá đỗ là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng và cũng rất dễ để “sản xuất” tại nhà. Hy vọng với cách làm giá đỗ bằng khăn mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ có được những mẻ giá đỗ an toàn, tươi ngon và siêu dinh dưỡng tại nhà nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!