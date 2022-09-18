Cách làm cá trê xào lăn đậm ngon, lạ miệng, siêu bắt cơm tại nhà!

Cá trê là một trong những loại cá nước ngọt phổ biến, thường được nuôi ở các ao, hồ, hay thậm chí là ở ruộng. Nổi bật với vị ngọt và chắc thịt, cùng với giá thành bình dân, món ăn này được xem như một món ăn “quốc dân” - người người nhà nhà đều “biết mặt”.

Nếu bạn là tín đồ của những món ăn thơm ngon từ các loại cá đồng thơm ngon của nước ta, thì hẳn chẳng còn xa lạ gì với những món ngon dân dã, siêu đậm vị từ cá trê như: cá trê om chuối đậu , cá trê kho tộ , cá trê nướng muối ớt ,... Nhưng hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ với quý bạn đọc thêm một công thức siêu mới lạ từ cá trê nữa, đó chính là món cá trê xào lăn - món ngon lạ miệng, khiến người thưởng thức ngỡ ngàng. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu khám phá ngay nhé!

Còn theo các phân tích của y học hiện đại, cá trê là một loại cá ít calo nhưng lại giàu dinh dưỡng , với thành phần chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cho cơ thể và sức khỏe con người như: protein, natri, vitamin B12, Selen, axit béo omega-3, axit béo omega-6,...

Theo y học cổ truyền, thịt cá trê có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ huyết, giảm đau, sinh tân, ích khí, thúc đẩy việc tạo sữa, lợi tiểu,…

Không chỉ là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, cá trê còn được xem như bài thuốc quý, có tác dụng chữa bệnh hiệu quả.

Cụ thể, một con cá trê 100 gram cung cấp 39% nhu cầu protein hàng ngày. Các nguồn protein giàu chất dinh dưỡng từ cá trê có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách tăng cảm giác no, đồng thời thịt cá trê còn ít calo và chất béo (ít hơn cả thịt gà, thịt heo,..) nên rất thích hợp cho những những chị em muốn giảm cân mà cơ thể vẫn săn chắc khỏe mạnh nhé.

Đặc biệt, cá trê còn là nguồn cung cấp nhiều axit béo omega-3 hơn các loại thực phẩm khác, chúng thậm chí có thể giúp điều trị các tình trạng thần kinh và tâm thần, bao gồm cả mất trí nhớ, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và trầm cảm,...

Ngoài ra, cá trê còn mang lại các hiệu quả tuyệt vời khác như: tăng cường thị lực, bảo vệ phổi, tốt cho hệ thần kinh và não bộ, tăng cường sự hình thành xương và răng,...

Quả là một loại cá ngọt thịt, siêu bổ dưỡng lại còn dễ mua, dễ tìm phải không nào?! Các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay nguồn nguyên liệu thơm ngon này vào thực đơn của gia đình, và cùng bắt tay ngay vào làm món cá trê xào lăn thơm ngon, lạ miệng, ăn là ghiền này thôi nào!

Cách làm cá trê xào lăn độc ngon, hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món cá trê xào lăn!



Cá trê 3 con

Hành tây 2 củ

Đậu phộng rang 2 muỗng canh

Sả 300 gr

Ớt 2 trái

Tỏi băm 2 muỗng cà phê

Bột nghệ 1 muỗng cà phê

Nước dừa 1 lít

Nước cốt me 1 muỗng canh

Nước mắm 4 muỗng canh

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (muối/ đường/ bột ngọt) 1 ít

Các bước tiến hành làm cá trê xào lăn chuẩn ngon, ăn là ghiền

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Chuẩn bị các nguyên liệu gia vị xào cùng!

- Với sả thì bạn đem rửa sạch rồi băm nhỏ ra.

- Còn hành tây thì bạn tiến hành bóc bỏ vỏ, sau đó đem rửa sạch rồi cắt thành múi cau là được nhé.

Bước 2: Sơ chế cá trê

Công đoạn làm sạch và khử mùi tanh cho cá trê!

- Đầu tiên, cá trê mua về, bạn tiến hành mổ bụng bỏ ruột cá, rồi dùng dao cạo bớt phần nhớt ở trên đầu cá đi.

- Tiếp đó, bạn cắt bỏ 2 cục máu ở hai bên ngạnh cá như hình, rồi đem cá chà sạch với muối và rửa sạch lại với nước và để ráo.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cá chặt thành từng khúc vừa ăn là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Ướp cá trê

Tiến hành để ướp trong khoảng 7-10 phút cho cá thấm gia vị!

- Với phần cá trê đã được sơ chế sạch sẽ ở bước trên, bạn đem ướp cùng các gia vị là: 1 muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng canh đường, 1/4 muỗng canh muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh nước mắm và 300gr sả băm.

- Tiến hành trộn đều và để ướp trong khoảng 7 - 10 phút cho cá thấm đều gia vị là được nhé.

Bước 4: Xào lăn cá trê

Các bước tiến hành làm cá trê xào lăn chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn cùng 2 muỗng cà phê tỏi băm vào phi thơm lên.

- Kế đến, bạn cho hết phần cá trê đã ướp vào xào trong khoảng 3 - 4 phút cho thịt cá săn lại, rồi tiếp tục cho thêm 1 lít nước dừa vào, sau đó tiến hành đậy nắp và nấu trên lửa nhỏ trong khoảng 10 phút cho cá chín.

- Sau đó, bạn chỉ việc cho thêm hành tây vào và tiếp tục nấu thêm từ 4 - 5 phút nữa cho hành tây vừa chín tới, thì nêm nếm lại cho vừa ăn, là có thể tắt bếp rồi nhé!

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho thêm 2 muỗng canh đậu phộng rang lên trên nữa thôi là đã hoàn thành khâu chế biến rồi đấy.

Bước 5: Pha nước chấm

Nước chấm me chua cay mặn ngọt, siêu bắt vị!

- Nước chấm thơm ngon, đậm đà, chính là “đôi cánh” giúp thăng hoa hương vị cho món cá trê xào lăn, chính vì vậy, để có được chén nước chấm chuẩn ngon, bạn hãy pha chế theo cách sau:

- Lần lượt cho vào chén các nguyên liệu là: 1 muỗng canh nước cốt me, 1 muỗng canh đường và 50ml nước sôi, rồi dùng muỗng khuấy đều cho me tan ra.

- Sau đó, bạn chỉ cần cho thêm 3 muỗng canh nước mắm và 1 trái ớt cắt nhỏ vào, rồi khuấy đều và nêm nếm lại là đã hoàn tất rồi nhé.

Thành phẩm

Cá trê xào lăn - món ngon lạ miệng, chuẩn hao cơm, ăn là ghiền!

Cá trê xào lăn thơm ngon nức mũi, đánh thức vị giác của thực khách. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt cá dai ngon hấp dẫn, hòa quyện với nước dừa ngọt thanh và hương thơm nồng từ sả, món này mà chấm cùng với nước mắm me chua chua, cay cay, mặn mặn nữa thì đúng chuẩn mỹ vị, đảm bảo ai nếm thử cũng phải xuýt xao khen ngon hết nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua cá trê tươi ngon

- Để mua được những con cá trê tươi ngon, ngọt thịt, bạn nên chọn những con cá trê có kích thước lớn, thân mình tròn béo và cứng, đầu và thân mình phải cân xứng với nhau.

- Bên cạnh đó, khi mua, bạn nên dùng tay ấn thử vào thịt cá. Nếu thấy thịt săn chắc và có độ đàn hồi tốt thì nên mua nhé, vì đây là những chú cá còn tươi và thịt ngon.

- Ngược lại, tránh chọn những con cá trê có thịt mềm nhũn, mang cá màu đỏ thẫm và có mùi hôi tanh khó chịu, đây là dấu hiệu cho thấy cá đã bị chết ươn.

Mẹo chọn mua hành tây tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những củ hành tây có lớp vỏ mỏng, sáng bóng, đều màu và khi sờ vào cảm thấy khô và chắc tay.

- Đồng thời, bạn cũng nên ưu tiên lựa những củ có phần rễ dài và lớp vỏ không bong ra mà dính chặt vào thân hành, vì đây là những củ hành tươi.

- Ngược lại, tránh mua những củ đã mọc mầm, khì sờ vào thấy mềm, không đều màu, vì đây là hành không còn tươi và có thể bị đắng khi ăn.

Trên đây là công thức đơn giản cho món cá trê xào lăn thơm ngon, lạ miệng và siêu bổ dưỡng tại nhà. Nếu bạn đang cần tìm một món ăn mới lạ, hấp dẫn, nhưng vẫn đảm bảo thành phần dinh dưỡng thì đây chắc chắn là một sự lựa chọn tuyệt hảo đấy. Các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé!