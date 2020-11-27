Cách làm củ cải trắng ngâm nước tương thơm ngon khó cưỡng

- Củ cải trắng: 1-1,5kg. Bạn nên chọn những củ cải tròn đều, cứng, dáng củ thon dần về phần đuôi. Củ cải trắng cầm chắc tay sẽ không bị xốp, sau khi ngâm vẫn giữ được độ giòn hấp dẫn.

Với cách làm củ cải trắng ngâm nước tương giòn ngọt, thơm mùi nước tương đậm đà, có một chút vị hơi cay của ớt, bạn sẽ có một món ăn kèm tuyệt hảo trong bữa cơm gia đình khi mà đã quá ngán ngẩm với các món ăn nhiều thịt cá trong những ngày Tết.

Nước tương: 200ml. Nên chọn loại nước tương có độ mặn nhiều, khi ngâm củ cải ăn mới ngon.

- Cà rốt: 2 củ cỡ vừa. Chọn củ cà rốt tươi, to, tròn đều, còn non. Những củ cà rốt có lỗi ở giữa càng nhỏ thì sẽ càng ngọt, nhiều vitamin và dưỡng chất. Không nên chọn những củ cà rốt già sẽ bị xơ, những củ bị héo hay bầm dập kể cả khi chúng vẫn có lá.

- Muối: 1 thìa canh

- Đường trắng: 250g

- Ớt tươi: 5 quả. Có thể dùng ớt bột thay thế. Ớt sẽ làm cho củ cải có vị cay cay rất kích thích vị giác. Bạn có thể tùy chỉnh lượng ớt theo sở thích của gia đình.

Cách làm củ cải ngâm nước tương thơm ngon như sau:

+ Sơ chế củ cải, cà rốt:

- Củ cải trắng nên để nguyên vỏ và rửa sạch. Sau đó, mang chẻ dọc củ cải thành 5 phần (chẻ thành nhiều hoặc ít tùy vào kích thước của củ cải, miễn sao vừa ăn là được). Tiếp theo, cắt củ cải thành từng khúc ngắn khoảng 5cm. Cho tất cả số củ cải đã sơ chế vào một cái nồi lớn.

Cắt củ cải thành từng khúc ngắn

- Cà rốt cũng gọt vỏ và rửa sạch. Đối với cà rốt, muốn đẹp hơn bạn có thể tỉa hoa hoặc thái sợi giống như củ cải đều được.

+ Xóc muối củ cải và cà rốt

Cho một lượng muối vừa đủ vào nồi củ cải trắng và cà rốt. Sau đó, xóc đều lên để cho củ cải trắng và cà rốt ra bớt nước. Tiếp theo, hãy đổ ra rổ cho ráo nước và dùng một một miếng vải sạch, cho tất cả số củ cải trắng và cà rốt vào để vắt bớt nước.

+ Phơi củ cải

Có một cách làm củ cải ngâm nước tương không cần phơi nắng là dùng lò nướng, đây là phương pháp có thể áp dụng cho những vùng hoặc những mùa không có nắng nhiều, cách này cũng giúp tiết kiệm thời gian cho những người bận rộn.

Tuy nhiên, món củ cải trắng ngâm nước tương ngon nhất là khi chúng được trải qua công đoạn phơi nắng. Việc này sẽ giúp cà rốt và củ cải trắng bay bớt đi mùi hăng vốn có và giúp cho món ăn sau khi ngâm trở nên thơm ngon hơn.

Món củ cải trắng ngâm nước tương ngon nhất là khi chúng được trải qua công đoạn phơi nắng

Do đó, tốt nhất bạn hãy theo dõi thời tiết vào những hôm nào nắng nhiều hãy làm món này. Nên cho củ cải và cà rốt vào chiếc nong/mẹt, phơi nắng trong khoảng 1 ngày nếu nắng to và 2 ngày nếu như nắng nhẹ. Nếu nếu dùng lò nướng thì chỉ cần cho cà rốt và củ cải trắng vào lò bật chế độ sấy khô thay cho việc phơi nắng.

+ Pha nước ngâm củ cải

Đây là công đoạn bạn nên chú ý pha chế cẩn thận để giúp món ăn thơm ngon có vị đậm đà. Nước ngâm đạt chuẩn sẽ quyết định phần lớn đến sự thành công của món củ cải ngâm nước tương. Hãy cho nước tương cùng với đường vào bát, khuấy đều cho đến khi đường tan hết.

+ Ngâm củ cải

Sau khi phơi ráo củ cải trắng và cà rốt thì cho tất cả nguyên liệu vào một chiếc lọ thủy tinh. Không nên ngâm bằng lọ nhựa sẽ khiến chúng bị ám mùi, làm giảm đi mùi thơm vốn có của món củ cải ngâm.

Cho tất cả nguyên liệu vào một chiếc lọ thủy tinh

Tiếp theo, hãy cho thêm ớt tươi hoặc ớt bột vào lọ và trộn đều, tiếp theo bạn cho nước ngâm đã pha vào lọ thủy tinh, sau đó đậy kín lọ và để ở nơi thoáng mát. Khoảng 4-5 ngày sau là có thể mở nắp ra để thưởng thức thành phẩm.

Khi củ cải ngâm nước tương đã chín và ngấm đều nước trộn, bạn có thể bảo quản cả lọ vào ngăn mát của tủ lạnh để dùng dần. Khi lấy ra ăn, hãy dùng một đôi đũa sạch để múc, tránh những đôi đũa vừa gắp thức ăn xong, khi cho vào lọ củ cải ngâm sẽ làm chúng nhanh hỏng hơn.

+ Cách thưởng thức củ cải ngâm nước tương

Món củ cải ngâm nước tương có thể dùng làm món ăn kèm mới lạ trong những ngày tết đến xuân về. Bạn có thể dùng kèm chúng với bánh tét, bánh chưng. Đặc biệt, món ăn này sẽ rất ngon khi ăn kèm với cơm trắng nóng hổi hoặc ăn với cháo trắng cũng rất tuyệt. Đây cũng là món ăn được nhiều người ăn chay ưa thích.

Món củ cải ngâm nước tương có thể dùng làm món ăn kèm mới lạ trong những ngày tết đến xuân về

Màu sắc của món củ cải ngâm nước tương trông sẽ không được hấp dẫn mấy. Tuy nhiên, đối với những ai đã thưởng thức qua món ăn này một lần đều sẽ nhớ mãi không quên.

Từng miếng cà rốt, củ cải trắng giòn giòn, có vị cay vừa, ngọt dịu lại hơi mặn, cộng thêm một chút vị ngai ngái đặc trưng của hai loại củ trên, tất cả sẽ hòa quyện cùng với nhau, làm ai thưởng thức một lần cũng phải nhớ mãi.

2. Củ cải ngâm nước tương - Món ăn kèm bắt cơm được nhiều người ưa thích

Củ cải trắng sống có đặc tính vị hơi cay, mát. Tuy nhiên, sau khi được chế biến thành món ăn thì chúng lại có vị ngọt, giòn, ăn rất ngon miệng. Loại củ này thường được thu hoạch nhiều vào mùa đông. Sử dụng củ cải trắng thường xuyên có thể chữa được các bệnh lý về hệ tiêu hóa, đường hô hấp. Về cách thức thì củ cải có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau như muối, xào, nấu canh,…

Củ cải ngâm nước tương chính là một giải pháp hữu ích cho mâm cơm nhà bạn

Nếu thực hiện đúng hướng dẫn cách làm củ cải ngâm nước tương ngon thì thành phẩm sẽ có mùi củ cải ngai ngái đặc trưng, vị nước tương thơm mặn mà, thêm vị ngọt thanh của đường. Chắc chắn đây sẽ là món ngon dùng để kèm cực hấp dẫn để chiêu đãi người thân, bạn bè.

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3. Giá trị dinh dưỡng của củ cải trắng đối với sức khỏe

Củ cải trắng là loại thực phẩm khá phổ biến ở nước ta với giá thành tương đối rẻ. Trong 100g củ cải trắng có chứa đến 1.4g protid, 1.5g xenlulozơ, 40mg canxi, 3.7g glucid, 41mg photpho, 1.1mg sắt, 0.06mg vitamin B1, 0.06mg vitamin B2, 0.5mg vitamin PP, 30mg vitamin C,...

Theo đông y, củ cải trắng có vị ngọt, đắng nhẹ, hơi cay, tính bình có tác dụng chữa ho hen, lợi tiểu, long đờm, kích thích tiêu hóa và bảo vệ dạ dày rất tốt. Ăn loại củ này thường xuyên sẽ giúp giảm cholesterol trong cơ thể nên chúng rất tốt cho tim mạch, giúp gan, thận hoạt động tốt hơn.

Củ cải trắng có giá trị dinh dưỡng cao

Một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Wake Forest đã chỉ ra rằng hàm lượng nitrat dồi dào trong củ cải trắng có thể giúp tăng lượng máu đến não, từ đó giúp cải thiện chức năng thần kinh, tăng cường sức khỏe cho não bộ cũng như bảo vệ tế bào vỏ não trong nhiều năm liền.

Ngoài ra, lượng vitamin B, C và các khoáng chất dồi dào trong củ cải trắng có thể giúp nâng cao miễn dịch cho cơ thể, giúp ngừa ung thư, lão hóa da cũng như ngăn chặn các vết thâm nám trên da hiệu quả.

Hy vọng cách làm củ cải trắng ngâm nước tương bên trên đã giúp bạn có thêm một món ăn ngon miệng, mới lạ cho cả gia đình thưởng thức. Hãy bắt tay vào bếp và thực hiện ngay nhé!