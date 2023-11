Bà bầu ăn củ cải trắng được không? Những lưu ý khi ăn củ cải trắng

Trong củ cải trắng chứa rất nhiều vitamin B, C, canxi, phốt pho, sắt, kali, chất xơ,… Đây đều là các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể người mẹ và sự phát triển của bào thai.

Các thành phần dinh dưỡng trên có thể giúp chị em bầu tăng sức đề kháng, hạn chế oxy hóa, làm sạch ruột và ngăn ngừa lão hóa da. Vitamin C trong củ trắng còn giúp bảo vệ các mô tế bào tránh sự hư hại và giúp hấp thu sắt vào cơ thể hiệu quả, đồng thời chúng còn giúp xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh cho thai phụ.

+ Duy trì cân nặng hợp lý

Khi mang bầu, việc tăng cân mất kiểm soát có thể gây ra béo phì và tiểu đường thai kỳ. Nếu mẹ bầu đang tăng cân quá nhanh thì củ cải trắng sẽ là giải pháp tuyệt vời để giúp duy trì cân nặng ổn định.

Nếu mẹ bầu đang tăng cân quá nhanh thì củ cải trắng sẽ là giải pháp tuyệt vời để giúp duy trì cân nặng ổn định

Lý do là loại củ này chứa rất ít calo và chất béo. Mẹ bầu có thể yên tâm ăn củ cải thường xuyên mà không lo tăng cân. Ngoài ra, chúng còn giúp chị em ngăn ngừa suy nhược cơ thể, duy trì cân nặng nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cả mẹ và bé. Hàm lượng nước cao trong củ cải trắng cũng tạo điều kiện tốt cho hoạt động của hệ tiêu hóa và giúp cơ thể giải độc hiệu quả.

+ Bổ sung vitamin C giúp tăng sức đề kháng

Đây là vitamin có mặt rất nhiều trong củ cải, chúng giúp chị em tăng cường sức đề kháng, chống lại các loại vi khuẩn gây bệnh. Bên cạnh đó, vitamin C còn giúp bà bầu hấp thụ chất sắt hiệu quả, hạn chế tình trạng thiếu máu và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Ngoài ra, vitamin C cũng giúp ngăn chặn hình thành các vết thâm nám khi mang thai, giúp giữ cho làn da luôn được trắng mịn, mềm mại. Vì thế, bổ sung củ cải trắng trong bữa ăn hàng ngày sẽ là cách thức giúp chăm sóc sức khỏe tối ưu dành cho các mẹ bầu.

+ Ngăn ngừa bệnh vàng da

Lượng nước, vitamin và chất xơ dồi dào trong củ cải trắng giúp cơ thể người mẹ được thanh nhiệt, thải độc và làm sạch đường ruột. Ngoài ra, chúng cũng giúp điều chỉnh lượng bilirubin trong máu, đồng thời kiểm soát chứng bệnh vàng da rất hiệu quả.

Ngăn chặn hình thành các vết thâm nám khi mang thai, giúp giữ cho làn da luôn được trắng mịn, mềm mại

+ Ngăn ngừa cảm lạnh

Nếu đang bị cảm lạnh, chị em nên ăn củ cải thường xuyên trong bữa ăn. Đây là món ăn ngon giúp mẹ bầu đẩy lùi các triệu chứng cảm lạnh khá an toàn. Vì trong củ cải có chứa chất chống dịch nhầy ở cổ họng, từ đó giúp tiêu đờm hiệu quả, giảm sổ mũi hay hắt xì. Ngoài ra vitamin C cũng giúp ngăn ngừa các bệnh vặt mà phụ nữ mang thai dễ mắc phải.

+ Làm đẹp da an toàn

Cơ thể phụ nữ sẽ thay đổi rất nhiều khi mang thai, làn da sẽ trở nên đen sạm, da sần sùi và thiếu độ ẩm. Để dưỡng ẩm da cho da an toàn mà không cần đến mỹ phẩm thì củ cải trắng chính là gợi ý tuyệt vời từ các chuyên gia.

Các mẹ ăn củ cải trắng thường xuyên sẽ thấy tình trạng da được cải thiện đáng kể, da trở nên tươi tắn và mịn màng hơn trông thấy. Ngoài ra, chị em có thể áp dụng phương pháp sử dụng củ cải trắng phơi khô, nấu lên rồi pha với nước tắm. Các vitamin có mặt trong củ cải sẽ giúp làn da phụ nữ mịn màng và săn chắc hơn.

+ Phòng ngừa thiếu máu

Thiếu sắt, thiếu máu là tình trạng khá phổ biến ở phụ nữ mang thai. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra bệnh thiếu máu. Trong củ cải chứa rất nhiều chất sắt, nhờ đó cơ thể mẹ bầu sẽ được bổ sung sắt một cách tự nhiên, giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu thai kỳ hiệu quả.

Trong củ cải chứa rất nhiều chất sắt, nhờ đó cơ thể mẹ bầu sẽ được bổ sung sắt một cách tự nhiên

+ Giữ ấm cho cơ thể

Thời tiết thay đổi, lạnh hơn vào mùa đông dễ khiến cơ thể mẹ bầu cảm lạnh. Ngoài cách mặc trang phục ấm, tránh gió thì mẹ bầu còn có thể áp dụng cách thái mỏng củ cải phơi khô và ngâm vào nước nóng 20 phút để tắm. Các vitamin trong củ cải phát huy tác dụng giúp cơ thể mẹ bầu giữ nhiệt rất tốt.

+ Hỗ trợ tiêu hóa

Lượng chất xơ dồi dào trong củ cải giúp bà bầu cải thiện hệ tiêu hóa. Ngoài ra chất xơ còn giúp làm sạch đường ruột, đào thải chất cặn bã ra ngoài tốt hơn. Bà bầu ăn củ cải giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt, nhu động ruột và nhuận tràng hoạt động hiệu quả. Củ cải được xem là một trong những chất tẩy rửa tốt cho hệ tiêu hóa.

Lượng chất xơ dồi dào trong củ cải giúp bà bầu cải thiện hệ tiêu hóa

+ Ổn định huyết áp

Thành phần kali có mặt trong củ cải trắng có thể giúp bà bầu ổn định huyết áp. Củ cải có khả năng hạ huyết áp cũng như đưa huyết áp trở về chỉ số cân bằng hiệu quả.

+ Bảo vệ tim mạch

Nhờ đặc tính chống viêm nên củ cải trắng giúp kiểm soát những bệnh lý nguy hiểm như suy tim hay động mạch ngoại biên. Các anthocyanin giúp lưu thông được các chất chuyển hóa, giảm oxy hóa và căng thẳng hiệu quả.

+ Tốt cho hệ bài tiết

Bạn có thể làm sạch thận bằng cách kích thích hệ bài tiết qua việc dùng củ cải trắng thường xuyên. Nếu xuất hiện cảm giác nóng rát khi đi tiểu thì hãy uống nước ép củ cải, tình trạng có thể được cải thiện đáng kể.

Dùng củ cải trắng thường xuyên giúp kích thích hệ bài tiết

4. Bà bầu ăn củ cải trắng có sao không? Những lưu ý khi ăn củ cải trắng

- Tuyệt đối không được ăn củ cải trắng còn sống, chưa qua chế biến vì chúng có khả năng gây ra ngộ độc thực phẩm cao. Chỉ nên ăn củ cải đã được nấu chín kỹ.

- Không nên ăn nhiều củ cải vì có thể gây ra các vấn đề như rối loạn tiêu hóa, đau bụng. Các mẹ bầu chỉ nên ăn 1-2 bữa củ cải được nấu chín mỗi tuần. Những món ăn làm từ củ cải trắng bổ dưỡng là: củ cải hầm thịt, củ cải luộc, canh củ cải,…

- Khi mang thai, nên tránh ăn món củ cải muối dưa chua sẽ rất không tốt cho cả mẹ và thai nhi.

- Những mẹ bầu mắc chứng huyết áp thấp không nên ăn nhiều củ cải trắng.

Chỉ nên ăn củ cải đã được nấu chín kỹ. Ảnh: Sưu tầm

5. Một số thực phẩm không nên kết hợp với củ cải trắng

- Không ăn củ cải ngay sau khi uống thuốc: vì chúng có thể làm giải thuốc, ăn cùng lúc sẽ làm giảm bớt công hiệu của thuốc.

- Tránh ăn củ cải cùng với cà rốt: vì trong củ cải giàu vitamin C còn trong cà rốt lại chứa một lượng chất phân giải enzim khá lớn, chúng có thể gây vô hiệu hóa tác dụng của vitamin C. Do đó, bà bầu ăn củ cải trắng chung với cà rốt sẽ làm mất đi công dụng của nó.

- Không nên ăn củ cải trắng cùng mộc nhĩ: chúng sẽ khiến cho những người có cơ địa nhạy cảm dễ bị bệnh viêm da.

Trên đây là giải đáp thắc mắc của độc giả về việc bà bầu ăn củ cải trắng được không. Hi vọng những thông tin trên sẽ hữu ích và giúp các chị em có thêm kiến thức dinh dưỡng để có được thai kỳ khỏe mạnh, an toàn.