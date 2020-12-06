Cách làm mứt khóm đậu phộng lạ miệng, cực đơn giản

Mứt khóm có màu đẹp mắt, có vị dẻo, chua dịu và hương thơm ngây ngất khiến cho nhiều người mê mẩn. Về cơ bản, công thức làm mứt khóm cũng tương tự như những cách làm mứt khác, gồm có khâu sơ chế nguyên liệu cho sạch, ướp đường rồi sên cho đủ thời gian. Ngày Tết đang tới gần, hãy bỏ túi ngay cách làm mứt khóm đậu phộng dưới đây để kịp trổ tài với mâm bánh đầu xuân cho gia đình!

Cho khóm và gừng đã phơi nắng vào 1 chiếc tô sạch, sau đó thêm đường vào và trộn đều lên. Bọc kín khóm lại bằng màng nilon, ủ trong 1 giờ để đường tan hết thành nước.

Sau 1 giờ, vớt gừng ra cho ráo nước rồi phơi nắng chung với dứa.

Thái gừng thành từng lát thật mỏng, sau đó cắt thành sợi nhỏ rồi thả vào tô nước chanh muối để ngâm trong khoảng 1 giờ.

Cho một chút muối và chanh vào tô nước sạch rồi khuấy đều.

Cắt dứa thành từng lát nhỏ, mỏng rồi vắt riêng phần nước ép, để riêng.

Đổ nước ép khóm vào 1 cái chảo lớn rồi cho thêm 60ml nước chanh vào và khuấy đều lên. Thêm phần gừng và khóm đã ướp đường vào chảo rồi bật lửa vừa để nấu trong khoảng 30 phút.

Tiếp theo, hạ lửa nhỏ, sên mứt thêm khoảng 30 phút nữa. Sau đó tiếp tục sên mứt trên lửa nhỏ nhất khoảng 1 giờ nữa cho tới khi thấy mứt gừng và khóm dẻo lại, nước đường đã sền sệt thì thêm cơm dừa đã sên sẵn vào.

Các bước sên mứt dứa với đậu phộng và cơm dừa - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp tục trộn đều hỗn hợp rồi sên thêm khoảng nửa tiếng nữa để các thành phần dẻo lại. Bạn hãy thử sờ nhẹ tay vào mứt, nếu thấy mứt không dính nữa thì thêm đậu phộng vào, sên thêm 10 phút nữa thì tắt bếp.

Rắc mè rang lên 1 chiếc khay sạch, sau đó múc mứt vừa sên cho vào khay. Tiếp tục rải thêm 1 lớp mè rang lên dải kẹo mứt, cán cho kẹo phẳng ra bằng gậy.

Cắt kẹo thành các viên kẹo nhỏ vừa ăn rồi thưởng thức.

Cách làm mứt khóm dẻo ngon không cần phèn chua

Bên cạnh cách làm mứt khóm đậu phộng, bạn có thể tham khảo công thức làm mứt khóm dẻo không cần phèn chua dưới đây.

Nguyên liệu chuẩn bị

Dứa chín (đã gọt vỏ): 4 quả.

Đường kính trắng: 800 gram.

Chiết xuất vanilla: 2 tuýp.

Mật ong nguyên chất: 2 thìa cà phê mật ong.

Muối ăn: 2 thìa cà phê.

Nước cốt từ 2 quả chanh tươi.

Dụng cụ: Muỗng, tô, chảo chống dính sâu lòng.

Cách làm mứt khóm không cần phèn chua dạng sợi

Bước 1: Cắt trái dứa theo chiều dọc thành 4 phần bằng nhau, loại bỏ phần lõi dứa. Sau đó, dùng dao thái dứa thành từng miếng nhỏ dạng sợi vừa ăn. Lưu ý không nên thái dứa quá mỏng vì sẽ dễ bị nát khi sên mứt.

Cắt thơm thành các sợi nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Cho dứa vào chảo, sau đó thêm 600 gram đường và muối vào, trộn thật đều cho tới khi đường và muối đã tan đều. Ướp chảo dứa khoảng 2 giờ đồng hồ.

Bước 3: Sau khi ướp dứa xong, cho chảo dứa lên bếp, bật lửa vừa rồi nấu cho tới khi nào hỗn hợp dứa sôi lên, lấy đũa đảo đều dứa thêm 20 phút đến khi thấy nước đã cạn bớt.

Bước 4: Hạ lửa xuống nhỏ liu riu, tiếp tục rưới nước chanh, thêm mật ong, vanilla vào và khuấy đều. Sên mứt khóm thêm khoảng 20 phút, khi nào thấy mứt sền sệt lại thì tắt bếp.

Bước 5: Thêm phần đường còn lại vào chảo mứt, trộn thật đều tay cho tới khi thấy mứt nguội bớt là xong. Đợi mứt nguội hẳn thì bảo quản trong hũ kín.

>>> Xem thêm:

- Hướng dẫn cách làm mứt nha đam ngon, đẹp mắt và không bị đắng

- Cách làm mứt xoài dẻo cực đơn giản, hấp dẫn cho ngày Tết

Những điều cần lưu ý để mứt khóm dẻo ngon, không dính chảo

Để mứt khóm dẻo không bị nát hay dính chảo khi sên, bạn cần đảm bảo cho đúng tỷ lệ khóm – đường như hướng dẫn. Bên cạnh đó, cần tuân thủ đúng nhiệt độ cũng như thời gian sên sao cho hợp lý. Sau khi sên mứt khóm, nếu thấy mứt quá ướt, bạn có thể tiếp tục cho thêm chút đường và sên tiếp. Ngược lại, nếu mứt khô quá thì có thể thêm một chút nước ép dứa vào rồi sên cho tới khi nào dẻo như ý muốn.

Hy vọng rằng cách làm mứt khóm đậu phộng đơn giản trên đây đã giúp bạn có thêm công thức chế biến món ngon cho cả nhà mình ăn vặt hoặc nhâm nhi đón Tết.