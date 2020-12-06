Cách làm mứt khóm đậu phộng lạ miệng, cực đơn giản

Mứt khóm là món mứt lạ miệng nhưng nhiều người lại thấy lạ khi nghe tới cái tên này. Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm mứt khóm đậu phộng siêu ngon!
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Nội dung bài viết
- Cách làm mứt khóm đậu phộng gừng không bị chảy nước
- Nguyên liệu làm mứt khóm đậu phộng
- Hướng dẫn cách làm mứt khóm dẻo ngon không bị chảy nước
- Cách làm mứt khóm dẻo ngon không cần phèn chua
- Những điều cần lưu ý để mứt khóm dẻo ngon, không dính chảo
Mứt khóm có màu đẹp mắt, có vị dẻo, chua dịu và hương thơm ngây ngất khiến cho nhiều người mê mẩn. Về cơ bản, công thức làm mứt khóm cũng tương tự như những cách làm mứt khác, gồm có khâu sơ chế nguyên liệu cho sạch, ướp đường rồi sên cho đủ thời gian. Ngày Tết đang tới gần, hãy bỏ túi ngay cách làm mứt khóm đậu phộng dưới đây để kịp trổ tài với mâm bánh đầu xuân cho gia đình!
Cách làm mứt khóm đậu phộng gừng không bị chảy nước
Nguyên liệu làm mứt khóm đậu phộng
- Dứa (đã gọt vỏ, cắt bỏ lõi): 1kg.
- Đường trắng: 330 gram.
- Gừng tươi (gọt vỏ): 200 gram.
- Đậu phộng (đã rang chín, bóc vỏ): 250 gram.
- Hạt mè trắng (đã rang chín): 50 gram.
- Cơm dừa sợi (đã sên dẻo): 100 gram.
- Muối ăn: ½ thìa cà phê.
- Chanh tươi: ½ thìa cà phê.
Hướng dẫn cách làm mứt khóm dẻo ngon không bị chảy nước
Bước 1: Phơi khô khóm (dứa), gừng và ướp đường.
- Cắt dứa thành từng lát nhỏ, mỏng rồi vắt riêng phần nước ép, để riêng.
- Rải khóm lên 1 cái mâm hoặc mẹt sạch, phơi nắng trong khoảng 2-3 tiếng đồng hồ.
- Cho một chút muối và chanh vào tô nước sạch rồi khuấy đều.
- Thái gừng thành từng lát thật mỏng, sau đó cắt thành sợi nhỏ rồi thả vào tô nước chanh muối để ngâm trong khoảng 1 giờ.
- Sau 1 giờ, vớt gừng ra cho ráo nước rồi phơi nắng chung với dứa.
- Cho khóm và gừng đã phơi nắng vào 1 chiếc tô sạch, sau đó thêm đường vào và trộn đều lên. Bọc kín khóm lại bằng màng nilon, ủ trong 1 giờ để đường tan hết thành nước.
Bước 2: Hướng dẫn cách làm mứt khóm miếng từ đậu phộng rang.
- Đổ nước ép khóm vào 1 cái chảo lớn rồi cho thêm 60ml nước chanh vào và khuấy đều lên. Thêm phần gừng và khóm đã ướp đường vào chảo rồi bật lửa vừa để nấu trong khoảng 30 phút.
- Tiếp theo, hạ lửa nhỏ, sên mứt thêm khoảng 30 phút nữa. Sau đó tiếp tục sên mứt trên lửa nhỏ nhất khoảng 1 giờ nữa cho tới khi thấy mứt gừng và khóm dẻo lại, nước đường đã sền sệt thì thêm cơm dừa đã sên sẵn vào.
- Tiếp tục trộn đều hỗn hợp rồi sên thêm khoảng nửa tiếng nữa để các thành phần dẻo lại. Bạn hãy thử sờ nhẹ tay vào mứt, nếu thấy mứt không dính nữa thì thêm đậu phộng vào, sên thêm 10 phút nữa thì tắt bếp.
- Rắc mè rang lên 1 chiếc khay sạch, sau đó múc mứt vừa sên cho vào khay. Tiếp tục rải thêm 1 lớp mè rang lên dải kẹo mứt, cán cho kẹo phẳng ra bằng gậy.
- Cắt kẹo thành các viên kẹo nhỏ vừa ăn rồi thưởng thức.
Cách làm mứt khóm dẻo ngon không cần phèn chua
Bên cạnh cách làm mứt khóm đậu phộng, bạn có thể tham khảo công thức làm mứt khóm dẻo không cần phèn chua dưới đây.
Nguyên liệu chuẩn bị
- Dứa chín (đã gọt vỏ): 4 quả.
- Đường kính trắng: 800 gram.
- Chiết xuất vanilla: 2 tuýp.
- Mật ong nguyên chất: 2 thìa cà phê mật ong.
- Muối ăn: 2 thìa cà phê.
- Nước cốt từ 2 quả chanh tươi.
- Dụng cụ: Muỗng, tô, chảo chống dính sâu lòng.
Cách làm mứt khóm không cần phèn chua dạng sợi
Bước 1: Cắt trái dứa theo chiều dọc thành 4 phần bằng nhau, loại bỏ phần lõi dứa. Sau đó, dùng dao thái dứa thành từng miếng nhỏ dạng sợi vừa ăn. Lưu ý không nên thái dứa quá mỏng vì sẽ dễ bị nát khi sên mứt.
Bước 2: Cho dứa vào chảo, sau đó thêm 600 gram đường và muối vào, trộn thật đều cho tới khi đường và muối đã tan đều. Ướp chảo dứa khoảng 2 giờ đồng hồ.
Bước 3: Sau khi ướp dứa xong, cho chảo dứa lên bếp, bật lửa vừa rồi nấu cho tới khi nào hỗn hợp dứa sôi lên, lấy đũa đảo đều dứa thêm 20 phút đến khi thấy nước đã cạn bớt.
Bước 4: Hạ lửa xuống nhỏ liu riu, tiếp tục rưới nước chanh, thêm mật ong, vanilla vào và khuấy đều. Sên mứt khóm thêm khoảng 20 phút, khi nào thấy mứt sền sệt lại thì tắt bếp.
Bước 5: Thêm phần đường còn lại vào chảo mứt, trộn thật đều tay cho tới khi thấy mứt nguội bớt là xong. Đợi mứt nguội hẳn thì bảo quản trong hũ kín.
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Những điều cần lưu ý để mứt khóm dẻo ngon, không dính chảo
Để mứt khóm dẻo không bị nát hay dính chảo khi sên, bạn cần đảm bảo cho đúng tỷ lệ khóm – đường như hướng dẫn. Bên cạnh đó, cần tuân thủ đúng nhiệt độ cũng như thời gian sên sao cho hợp lý. Sau khi sên mứt khóm, nếu thấy mứt quá ướt, bạn có thể tiếp tục cho thêm chút đường và sên tiếp. Ngược lại, nếu mứt khô quá thì có thể thêm một chút nước ép dứa vào rồi sên cho tới khi nào dẻo như ý muốn.
Hy vọng rằng cách làm mứt khóm đậu phộng đơn giản trên đây đã giúp bạn có thêm công thức chế biến món ngon cho cả nhà mình ăn vặt hoặc nhâm nhi đón Tết.