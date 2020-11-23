Cách làm món cá hấp lá ngải cứu vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng

Cá là một món ăn vô cùng quen thuộc trong mỗi bữa cơm của chúng ta, có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Tuy nhiên, do quá quen thuộc nên có thể sẽ gây nhàm chán cho nhiều người. Một trong những cách chế biến cá sáng tạo có thể kể đến món cá hấp lá ngải cứu , vừa cung cấp nhiều dinh dưỡng từ cá vừa có một vị thuốc Đông y giúp chữa được nhiều bệnh. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu về cách thực hiện món ăn này ngay sau đây.

Rau ngải cứu mang lại nhiều giá trị quý đối với sức khỏe con người. Trong ngải cứu chứa một loại tinh dầu chủ yếu gồm beta-pinene, alpha-pinene, 1,8-cineole… giúp chống oxy hóa, kháng khuẩn, kháng nấm. Nhờ đó, ngải cứu có thể giúp cải thiện hệ tiêu hóa, lợi tiểu, điều trị giun, duy trì sức khỏe tử cung…

Cá là một món ăn quan trọng không thể thiếu trong thực đơn của mỗi gia đình. Trong cá chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như: protein, iot, lượng vitamin và khoáng chất dồi dào. Đặc biệt là các loại cá béo như: cá thu, cá ngừ, cá hồi, cá mòi… cung cấp omega-3 vô cùng cần thiết cho chức năng não bộ. Ăn cá thường xuyên sẽ giúp bạn tránh được nhiều bệnh nguy hiểm như: giảm nguy cơ đột quỵ, đau tim, ngăn ngừa và điều trị trầm cảm, giảm nguy cơ mắc các bệnh tự miễn…

Ngải cứu có tác dụng giúp chống oxy hóa, kháng khuẩn, kháng nấm - Ảnh minh họa: Internet

Cá hấp lá ngải cứu được thực hiện như thế nào?

Do những giá trị to lớn với sức khỏe mà ngải cứu và cá mang đến cho cơ thể nên nhiều người mong muốn kết hợp 2 loại thực phẩm này lại với nhau. Khi thực hiện món ăn này bạn có thể chọn các loại cá khác nhau như: cá trắm, cá chép, cá mè, cá lóc, cá diêu hồng… Đối với công thức sau đây sẽ dùng cá chép. Cách làm cá hấp lá ngải như sau:

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu

Các nguyên liệu cần chuẩn bị gồm: 200g ngải cứu, 1 khúc thân cá chép, 2 trứng gà, 1 lon bia, 2 quả cà chua, 1 quả me, hành lá, rau răm, thì là, cùng các gia vị nêm nếm.

Bước 2: Sơ chế nguyên liệu

Đầu tiên bạn cần làm sạch cá và xử lý mùi tanh. Sau khi rửa sạch phần thân cá, bạn nên dùng hỗn hợp giấm muối (hoặc chanh muối) để khử tanh. Tiếp đến là khứa các đường dọc lên thân cá. Đối với rau ngải cứu thì bạn chỉ cần rửa sạch rồi cắt nhỏ một nửa, sau đó cho vào tô, đập 2 quả trứng vào và thêm 1 muỗng nhỏ hạt nêm, đánh tan. Với rau răm bạn rửa sạch, thái nhỏ. Còn cà chua thì bạn rửa sạch rồi thái múi cau.

Bước 3: Chế biến

Khi đã chuẩn bị và sơ chế sạch sẽ các nguyên liệu trên, bạn tiến hành theo 2 công đoạn sau:

Công đoạn chuẩn bị trước khi hấp: Bạn dùng một nồi lớn rồi xếp phần ngải cứu chưa cắt xuống đáy nồi, kế đến cho phần thân cá chép lên và nhét hỗn hợp trứng, ngải cứu vào những khứa cá. Tiếp theo là xếp cà chua lên trên cá, xếp tiếp rau răm, hành lá lên rồi cho me đã cạo vỏ vào. Cho 2 muỗng nước mắm cùng 1 muỗng nhỏ tiêu vào. Cuối cùng là đổ bia vào cho xâm xấp mặt dưới của cá là được.

Nhét hỗn hợp trứng, ngải cứu vào những khứa cá giúp món ăn thêm thấm vị - Ảnh minh họa: Internet

Công đoạn hấp: Bạn đặt nồi lên bếp để lửa nhỏ, đậy nắp đến khi bia gần cạn thì cho tiếp bia vào. Hấp như vậy đến khi cá chín mềm. Bạn chỉ cần dùng đũa tách phần thịt cá ra là có thể biết cá đã chín hay chưa. Cuối cùng chỉ cần bày ra đĩa và trang trí là bạn đã có một món ăn vô cùng bổ dưỡng.

Bạn chỉ cần dùng đũa tách phần thịt cá ra là có thể biết cá đã chín hay chưa - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi thực hiện món cá hấp ngải cứu

Để có một món ăn thơm ngon và bổ dưỡng bạn cần lưu ý những yếu tố sau đây:

Khâu chọn nguyên liệu

Tùy theo sở thích mà bạn có thể chọn các loại cá khác nhau. Tuy nhiên, bạn nên chọn cá chép hấp lá ngải vì thịt cá chép rất giàu dinh dưỡng đồng thời có mùi vị hợp với món ăn hơn. Lưu ý chọn những con tươi và to.

Khâu chế biến

Để đảm bảo món cá hấp ngải cứu giữ được độ tươi, thịt ngọt tự nhiên thì bạn không nên hấp quá kỹ, chỉ cần vừa chín tới là được. Ngoài ra, bạn cũng không được quên bước lót rau ngải cứu ở dưới đáy nồi, dù chỉ là một việc đơn giản nhưng nó vừa giúp khử tanh cá tốt hơn vừa làm cho món ăn tăng thêm hương vị.

Để đảm bảo món cá hấp ngải cứu giữ được độ tươi, thịt ngọt tự nhiên thì bạn không nên hấp quá kỹ, chỉ cần vừa chín tới là được - Ảnh minh họa: Internet

Khuyến cáo về ngải cứu

Mặc dù không thể phủ nhận hương vị thơm ngon cùng những lợi ích tuyệt vời của món ăn trên. Tuy nhiên, việc kết hợp với một loại thảo dược như ngải cứu sẽ gây ra những hạn chế nhất định. Thứ nhất, phụ nữ đang mang thai không nên dùng ngải cứu vì có thể gây sảy thai trong 3 tháng đầu. Thứ hai, nếu dùng quá nhiều có thể gây ngộ độc.

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Phụ nữ đang mang thai không nên dùng ngải cứu vì có thể gây sảy thai trong 3 tháng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm món cá hấp lá ngải cứu bên trên giúp lưu giữ được những hương vị nguyên bản của các loại thực phẩm, từ mùi thơm của ngải cứu cho đến vị ngọt tự nhiên của thịt cá. Không chỉ thế món ăn này còn giúp hỗ trợ điều trị được nhiều bệnh khác nhau. Đây quả thật là một món ăn sáng tạo trong cách kết hợp, giúp người dùng có những trải nghiệm vị giác thú vị.