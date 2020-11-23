Cách làm món cá hấp lá ngải cứu vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng

Vào bếp 23/11/2020 11:41

Cá hấp lá ngải cứu là một sự kết hợp tuyệt vời giữa thịt cá tươi ngon, giàu dinh dưỡng và một vị thuốc có nhiều công dụng trong Đông y. Hãy cùng tìm hiểu về cách thực hiện món ăn này ngay sau đây.

Nội dung bài viết

Cá là một món ăn vô cùng quen thuộc trong mỗi bữa cơm của chúng ta, có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Tuy nhiên, do quá quen thuộc nên có thể sẽ gây nhàm chán cho nhiều người. Một trong những cách chế biến cá sáng tạo có thể kể đến món cá hấp lá ngải cứu, vừa cung cấp nhiều dinh dưỡng từ cá vừa có một vị thuốc Đông y giúp chữa được nhiều bệnh. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu về cách thực hiện món ăn này ngay sau đây.

Ca hap la ngai cuu 1
Cá hấp lá ngải cứu là một sự kết hợp tuyệt vời giữa thịt cá tươi ngon, giàu dinh dưỡng và một vị thuốc có nhiều công dụng trong Đông y - Ảnh minh họa: Internet

Sơ lược về giá trị dinh dưỡng của cá và ngải cứu

Cá là một món ăn quan trọng không thể thiếu trong thực đơn của mỗi gia đình. Trong cá chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như: protein, iot, lượng vitamin và khoáng chất dồi dào. Đặc biệt là các loại cá béo như: cá thu, cá ngừ, cá hồi, cá mòi… cung cấp omega-3 vô cùng cần thiết cho chức năng não bộ. Ăn cá thường xuyên sẽ giúp bạn tránh được nhiều bệnh nguy hiểm như: giảm nguy cơ đột quỵ, đau tim, ngăn ngừa và điều trị trầm cảm, giảm nguy cơ mắc các bệnh tự miễn…

Rau ngải cứu mang lại nhiều giá trị quý đối với sức khỏe con người. Trong ngải cứu chứa một loại tinh dầu chủ yếu gồm beta-pinene, alpha-pinene, 1,8-cineole… giúp chống oxy hóa, kháng khuẩn, kháng nấm. Nhờ đó, ngải cứu có thể giúp cải thiện hệ tiêu hóa, lợi tiểu, điều trị giun, duy trì sức khỏe tử cung…

Ca hap la ngai cuu 2
Ngải cứu có tác dụng giúp chống oxy hóa, kháng khuẩn, kháng nấm - Ảnh minh họa: Internet

Cá hấp lá ngải cứu được thực hiện như thế nào?

Do những giá trị to lớn với sức khỏe mà ngải cứu và cá mang đến cho cơ thể nên nhiều người mong muốn kết hợp 2 loại thực phẩm này lại với nhau. Khi thực hiện món ăn này bạn có thể chọn các loại cá khác nhau như: cá trắm, cá chép, cá mè, cá lóc, cá diêu hồng… Đối với công thức sau đây sẽ dùng cá chép. Cách làm cá hấp lá ngải như sau:

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu

Các nguyên liệu cần chuẩn bị gồm: 200g ngải cứu, 1 khúc thân cá chép, 2 trứng gà, 1 lon bia, 2 quả cà chua, 1 quả me, hành lá, rau răm, thì là, cùng các gia vị nêm nếm.

Bước 2: Sơ chế nguyên liệu

Đầu tiên bạn cần làm sạch cá và xử lý mùi tanh. Sau khi rửa sạch phần thân cá, bạn nên dùng hỗn hợp giấm muối (hoặc chanh muối) để khử tanh. Tiếp đến là khứa các đường dọc lên thân cá. Đối với rau ngải cứu thì bạn chỉ cần rửa sạch rồi cắt nhỏ một nửa, sau đó cho vào tô, đập 2 quả trứng vào và thêm 1 muỗng nhỏ hạt nêm, đánh tan. Với rau răm bạn rửa sạch, thái nhỏ. Còn cà chua thì bạn rửa sạch rồi thái múi cau.

Bước 3: Chế biến

Khi đã chuẩn bị và sơ chế sạch sẽ các nguyên liệu trên, bạn tiến hành theo 2 công đoạn sau:

  • Công đoạn chuẩn bị trước khi hấp: Bạn dùng một nồi lớn rồi xếp phần ngải cứu chưa cắt xuống đáy nồi, kế đến cho phần thân cá chép lên và nhét hỗn hợp trứng, ngải cứu vào những khứa cá. Tiếp theo là xếp cà chua lên trên cá, xếp tiếp rau răm, hành lá lên rồi cho me đã cạo vỏ vào. Cho 2 muỗng nước mắm cùng 1 muỗng nhỏ tiêu vào. Cuối cùng là đổ bia vào cho xâm xấp mặt dưới của cá là được.
Ca hap la ngai cuu 3
Nhét hỗn hợp trứng, ngải cứu vào những khứa cá giúp món ăn thêm thấm vị - Ảnh minh họa: Internet
  • Công đoạn hấp: Bạn đặt nồi lên bếp để lửa nhỏ, đậy nắp đến khi bia gần cạn thì cho tiếp bia vào. Hấp như vậy đến khi cá chín mềm. Bạn chỉ cần dùng đũa tách phần thịt cá ra là có thể biết cá đã chín hay chưa. Cuối cùng chỉ cần bày ra đĩa và trang trí là bạn đã có một món ăn vô cùng bổ dưỡng.
Ca hap la ngai cuu 4
Bạn chỉ cần dùng đũa tách phần thịt cá ra là có thể biết cá đã chín hay chưa - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi thực hiện món cá hấp ngải cứu

Để có một món ăn thơm ngon và bổ dưỡng bạn cần lưu ý những yếu tố sau đây:

Khâu chọn nguyên liệu

Tùy theo sở thích mà bạn có thể chọn các loại cá khác nhau. Tuy nhiên, bạn nên chọn cá chép hấp lá ngải vì thịt cá chép rất giàu dinh dưỡng đồng thời có mùi vị hợp với món ăn hơn. Lưu ý chọn những con tươi và to.

Khâu chế biến

Để đảm bảo món cá hấp ngải cứu giữ được độ tươi, thịt ngọt tự nhiên thì bạn không nên hấp quá kỹ, chỉ cần vừa chín tới là được. Ngoài ra, bạn cũng không được quên bước lót rau ngải cứu ở dưới đáy nồi, dù chỉ là một việc đơn giản nhưng nó vừa giúp khử tanh cá tốt hơn vừa làm cho món ăn tăng thêm hương vị.

Ca hap la ngai cuu 5
Để đảm bảo món cá hấp ngải cứu giữ được độ tươi, thịt ngọt tự nhiên thì bạn không nên hấp quá kỹ, chỉ cần vừa chín tới là được - Ảnh minh họa: Internet

Khuyến cáo về ngải cứu

Mặc dù không thể phủ nhận hương vị thơm ngon cùng những lợi ích tuyệt vời của món ăn trên. Tuy nhiên, việc kết hợp với một loại thảo dược như ngải cứu sẽ gây ra những hạn chế nhất định. Thứ nhất, phụ nữ đang mang thai không nên dùng ngải cứu vì có thể gây sảy thai trong 3 tháng đầu. Thứ hai, nếu dùng quá nhiều có thể gây ngộ độc.

>>> Xem thêm:

- Bạn có biết lá ngải cứu có tác dụng gì không?

- Bạn có tin rằng rau ngải cứu chữa rối loạn tiền đình?

Ca hap la ngai cuu 6
Phụ nữ đang mang thai không nên dùng ngải cứu vì có thể gây sảy thai trong 3 tháng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm món cá hấp lá ngải cứu bên trên giúp lưu giữ được những hương vị nguyên bản của các loại thực phẩm, từ mùi thơm của ngải cứu cho đến vị ngọt tự nhiên của thịt cá. Không chỉ thế món ăn này còn giúp hỗ trợ điều trị được nhiều bệnh khác nhau. Đây quả thật là một món ăn sáng tạo trong cách kết hợp, giúp người dùng có những trải nghiệm vị giác thú vị.

Cách làm thịt xá xíu bánh mì tại nhà siêu ngon

Cách làm thịt xá xíu bánh mì tại nhà siêu ngon

Thịt xá xíu có hương vị béo ngậy, đậm đà là món ăn quen thuộc trong mâm cơm nhiều gia đình. Dưới đây là một số cách làm thịt xá xíu bánh mì ngon cực đơn giản.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm cá hấp lá ngải cách hấp cá trắm lá ngải cá chép hấp lá ngải

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt