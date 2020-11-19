Ổi không chỉ là loại trái cây ngon mà còn được dùng để ngâm rượu uống cực thơm và bổ dưỡng. Cùng tìm hiểu một số cách ngâm rượu ổi chuẩn nhất tại nhà.

Cách ngâm rượu ổi chuẩn vị thơm ngon tại nhà - Ảnh minh họa: Internet Cách ngâm rượu ổi chuẩn với đường phèn Nguyên liệu chuẩn bị Muốn rượu ổi thành phẩm có độ ngọt, ngon và mùi thơm hoàn hảo, bạn cần chọn những trái ổi thật chín. Loại ổi tốt nhất để ngâm rượu là ổi găng hoặc ổi mỡ. Ổi găng có phần cùi tương đối dày trong khi lớp vỏ ngoài rất mỏng. Ổi găng có độ giòn nhẹ, mùi thơm đặc trưng và ít hạt. Nếu bạn chọn ổi găng để ngâm rượu, rượu để càng lâu càng ngon mà không sợ ổi bị nổi váng hay nát. Các nguyên liệu làm rượu ổi đơn giản gồm có:

Ổi: 1kg (ổi găng hoặc ổi mỡ đều được).

Rượu trắng: 3 lít (hoặc rượu nếp 35-38 độ).

Đường phèn: 200 – 300 gram.

Hũ thủy tinh để ngâm rượu (có nắp đậy). Nguyên liệu làm rượu ổi với đường phèn - Ảnh minh họa: Internet Cách ngâm rượu ổi chuẩn nhất Rửa sạch ổi bằng nước muối để loại bỏ hết bụi bẩn, đất cát hay hóa chất trừ sâu, để ráo nước. Khi ổi ráo, dùng dao nhọn khoét bỏ cuống ổi và phần đầu quả ổi.

Cắt bỏ phần đầu, phần cuống ổi, lưu ý không gọt vỏ. Nếu để nguyên quả ổi để ngâm thì sau 2 tháng sẽ sử dụng được, còn nếu cắt ổi làm đôi để ngâm thì chỉ cần 1 tháng là dùng được. Tùy theo nhu cầu sử dụng của từng người mà bạn có thể chọn cắt đôi hoặc ngâm cả quả.

Cho ổi vào hũ thủy tinh để ngâm, sau đó thêm 3 lít rượu vào cùng với 300 gram đường phèn.

Đậy nắp hũ thủy tinh cho kín lại và ngâm trong khoảng 1-2 tháng. Ngâm rượu ổi với đường phèn từ 1-2 tháng là dùng được - Ảnh minh họa: Internet Hướng dẫn ngâm rượu ổi với nấm men Nguyên liệu cần chuẩn bị Ổi: 1 kg (không chín quá).

Đường: 1 – 2 kg.

Nước đun sôi: 4 lít.

Nấm men: ½ - 1 thìa canh.

Đường đá: 250 gram. Cách ngâm rượu ổi chuẩn Rửa sạch ổi rồi dùng vải sạch lau khô, sau đó thái hạt lựu. Rửa sạch ổi, lau khô rồi thái hạt lựu - Ảnh minh họa: Internet Cho ổi đã thái hạt lựu, nước, đường và men vào hũ thủy tinh đã được tiệt trùng, trộn đều lên rồi đậy nắp hũ bằng miếng vải hoặc nắp đậy nhưng chỉ nên để lỏng lẻo một chút vì quá trình lên men sẽ có khí thoát ra.

Khuấy hỗn hợp liên tục trong 21 ngày, mỗi ngày 1 lần.

Sau 21 ngày thì lọc hỗn hợp bằng 1 miếng vải sạch vào 1 bình rượu khô sạch.

Làm sạch hũ thủy tinh đã ủ men rượu hoặc dùng 1 hũ thủy tinh đã tiệt trùng khác, sau đó đổ rượu đã lọc vào. Thêm chút đường đá vào rồi khuấy tan.

Giữ nguyên hỗn hợp rượu thêm 21 ngày nữa rồi lọc rượu thêm lần nữa, sau đó đổ vào chai khô sạch. Lúc này, bạn đã thu được thành phẩm và có thể thưởng thức. Tác dụng của việc uống rượu ổi Rượu ổi được xem là bài thuốc dân gian trị các bệnh đường ruột - Ảnh minh họa: Internet Rượu ổi được xem là bài thuốc dân gian, có khả năng chữa các bệnh về đường ruột như khó tiêu, đầy hơi, đầy bụng, hấp thụ kém cùng một số bệnh khác. Bên cạnh đó, rượu ổi còn giúp tăng cường hệ thống miễn dịch bên trong cơ thể đồng thời giảm lượng cholesterol trong máu, bảo vệ tim mạch. Ngoài ra, hàm lượng vitamin C trong quả ổi còn hỗ trợ quá trình sản xuất collagen, một hoạt chất cần thiết để nuôi dưỡng da. Ngoài các công dụng trên, rượu ổi còn giúp tăng độ bền và chắc khỏe cho xương, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh xương khớp. Cách sử dụng rượu ổi chuẩn: Mỗi ngày uống rượu ổi 2 lần, mỗi lần 1 chén nhỏ. Duy trì đều đặn để phát huy lợi ích của rượu ổi. >>> Xem thêm: - Rượu ổi có tác dụng gì và chia sẻ cách ngâm rượu ngon chuẩn - Ngâm rượu ổi uống mỗi ngày có tác dụng gì Những điều cần lưu ý để ngâm rượu ổi ngon Những điều cần lưu ý để ngâm rượu ổi ngon - Ảnh minh họa: Internet Để thu được bình rượu ổi ngon, đúng vị, khâu lựa chọn nguyên liệu cực kỳ quan trọng và cần thực hiện kỹ. Bạn cần chọn được loại ổi có nguồn gốc rõ ràng, không bị dập, không sâu bệnh, không hóa chất trừ sâu. Thông thường, loại ổi được sử dụng để ngâm rượu nhiều nhất là ổi găng, ổi đào. Ổi ngon là quả ổi có màu sáng, da tương đối căng, khi sờ tay vào có cảm giác hơi sần, có đường gân chạy dọc thân ổi.

Sử dụng hũ thủy tinh có nắp đậy kín sẽ giúp rượu được bảo quản tốt hơn, tạo hương vị rượu thơm ngon hơn.

Rượu dùng để ngâm rượu nên có nồng độ cồn từ 35 – 38 độ. Nên chọn loại có nguồn gốc, do người quen hoặc các lò rượu uy tín chất lượng nấu. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với bạn đọc một số cách ngâm rượu ổi chuẩn cực kỳ thơm ngon để dùng tại nhà. Hy vọng bạn sẽ tận dụng loại trái cây vừa rẻ vừa quen thuộc này để biến thành bài thuốc bổ cho sức khỏe cả gia đình mình.

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