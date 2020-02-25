Rượu ổi có tác dụng gì và chia sẻ cách ngâm rượu ngon chuẩn

Có thể nói ổi là loại trái cây quá quen thuộc với chị em chúng mình, ổi còn gắn liền với tuổi thơ nữa. Nhưng có thể ít ai trong chúng ta biết ổi có hàm lượng dinh dưỡng như thế nào? Hàm lượng dinh dưỡng trung bình trong 100 gam quả ổi có 0,05 mg thiamin (vitamin B1), 1 gam protein, 15 mg canxi, 1 mg sắt, 0,06 mg retinol (vitamin A), và 200 mg axit ascorbic (vitamin C)…

Rượu ổi có tác dụng gì ? Chúng ta đã quá quen thuộc với các loại rượu như rượu nho, rượu thanh long, rượu dâu nhưng chắc hẳn rượu ổi còn là một khái niệm khá xa lạ với một vài bạn nữ, đúng không nè? Vậy thì tại sao hôm nay chúng ta không khám phá về loại rượu này xem có gì tốt cho sức khỏe không nhé?

Nhờ vào hàm lượng lớn các dưỡng chất như vitamin A và C và chứa ít chất béo bão hòa cũng như có nhiều quercetin, một chất chống oxy hóa cực mạnh mà ổi có nhiều công dụng cho sức khỏe như kháng viêm, chống dị ứng, hỗ trợ điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư,suyễn, thấp khớp.

Ngạc nhiên chưa? Trên thế giới có đến 300 loại giống ổi khác nhau và ngày nay được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như bánh nhão ( bánh custard), thạch jelly và cả kem, nấu chín trộn cùng cream cheese và ép làm nước giải khát, gỏi ổi tai heo... chứ không riêng gì chỉ dùng để ăn sống, làm món tráng miệng.

Riêng rượu ổi là công thức mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chỉ cần uống mỗi ngày 1 lượng vừa đủ thì lượng cholesterol trong máu sẽ giảm, hệ tim mạch hoạt động tốt, tăng cường sức để kháng, tính kháng khuẩn cao trong rượu ổi còn giúp chống lại các loại bệnh như cảm cúm, cảm lạnh, trị các bệnh đầy ruột, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, còn giúp ngăn ngừa những bệnh ngoài da như chàm, phát ban.

Trong rượu ổi có thành phần sản sinh collagen làm đẹp da, có nhiều chất tốt cho tiêu hóa, tim mạch và tăng hệ miễn dịch

Chưa kể rượu ổi là món ưa thích của chị em phụ nữ bởi khả năng thúc đẩy sản sinh collagen, giúp làn da phụ nữ căng bóng, trẻ hóa và lượng vitamin C có trong loại quả này còn giúp lưu thông máu, đào thải các độc tố ra ngoài cơ thể. Vậy rượu ổi ngâm bao lâu thì uống được?

Với những công dụng tuyệt vời của rượu ổi, thì ai cũng muốn ngâm ngay 1 bình để dùng hằng ngày và theo các chuyên gia ngâm rượu từ hoa quả cho biết rượu ổi ngâm từ 3 – 6 tháng thì có thể dùng được vì với lượng thời gian đó thì chất andehit có trong rượu ổi sẽ bay gần hết, rượu sẽ đạt ở mức chuẩn và có mùi thơm.

Rượu ổi để được bao lâu? Một bình rượu ổi có hạn sử dụng không quá 2 năm bạn nhé, đừng quy chụp tất cả các loại rượu ngâm càng lâu càng ngon và càng quý, riêng với ổi ngâm rượu sẽ bị mủn và đục, ảnh hưởng đến công dụng và mùi vị của rượu đấy!

Cách bảo quản như thế nào? Rượu ổi cần bảo quản ở những nơi thoáng mát, khô ráo và có nhiệt độ khoảng 25 độ C. Dưới cầu thang, dưới hầm là vị trí lý tưởng để ủ rượu ngâm cho các gia đình.

Cách ngâm rượu ổi như thế nào? Cách ngâm rượu ổi như thế nào, bạn đã biết chưa?

Bạn chưa biết cách ngâm rượu ổi như thế nào thì hãy xem các hướng dẫn sau đây nhé.

Cách ngâm rượu ổi chuẩn

Chuẩn bị

- 1kg ổi găng hoặc ổi mỡ (chọn quả không bị dập, mềm nhũn, thâm vỏ, da căng sáng màu)

- 1 lít rượu trắng hoặc rượu nếp 35 - 38 độ. 300g đường phèn

- 1 bình thủy tinh lớn, có nắp đậy

Thực hiện:

- Ổi rửa sạch, để ráo nước rồi dùng dao cắt bỏ phần cuống và núm quả.

- Ổi để nguyên vỏ, có thể ngâm cả quả hoặc bổ đôi đều được, nếu bổ đôi thì rút ngắn 2 tháng có thể sử dụng còn 1 tháng.

- Cho ổi vào bình ngâm cùng 1 lít rượu và 300g đường phèn, tiếp tục đậy kín nắp bình.

- Bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời, rượu ổi càng ngâm lâu càng ngon.

- Có thể uống rượu ổi 2 lần/ngày và mỗi lần 1 ly nhỏ khoảng 35 - 50ml. Không lạm dụng uống quá 100ml mỗi ngày kẻo phản tác dụng.

Bí quyết ngâm rượu ổi ngon



Chia sẻ bí quyết ngâm rượu ổi thơm ngon, chuẩn vị, chi tiết đến từng công đoạn

Ngâm rượu ổi đơn giản cho người mới bắt đầu đã được giới thiệu ở trên. Tuy nhiên, làm sao để ngâm rượu ổi thơm ngon nhất thì cần kinh nghiệm. Vì thế chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn để bạn tham khảo nhé!

Muốn ngâm rượu ổi ngon thì cần chuẩn bị chu đáo từ khâu nguyên liệu, khi chọn ổi bạn nên chọn loại ổi sạch không chứa hóa chất, quả chín và không bị thâm vỏ, dập nhũn, có màu sắc sáng bóng, cầm chắc tay sẽ tạo độ ngọt và ngon hơn sau khi ngâm.

Chất liệu bình ngâm cũng đóng vai trò quan trọng trong quyết định tạo ra mùi vị rượu thơm ngon. Chọn bình bằng sứ hoặc gốm, hoặc có thể là bằng thủy tinh và cần có nắp đậy kín. Không nên sử dụng bình nhựa vì các hóa chất tạo ra nhựa khi gặp rượu sẽ bị oxy hóa làm rượu bị ảnh hưởng chất lượng và có mùi hôi, chưa kể tạo thành những chất không tốt cho sức khỏe từ bình nhựa.

Tiếp đến là khâu chọn rượu, loại rượu ngon nhất là rượu trắng được làm từ nếp có nồng độ khoảng từ 35–38 độ. Đường phèn dùng để ngâm rượu ổi cũng đóng vai trò quan trọng góp phần tạo ra thành phẩm như thế nào, bạn nên chọn mua đường phèn sạch, thơm ngọt và uy tín. Tỉ lệ ngâm: 1kg ổi + 3l rượu + 300g đường phèn.

Rượu ổi thơm ngon là thức uống bổ dưỡng cho cả gia đình nhưng chú ý uống với liều lượng hợp lý, không nên lạm dụng kẻo gây hại sức khỏe

Nguyên liệu:

- Ổi: 1kg

- Bình: Thủy tinh, gốm hoặc sứ.

- Rượu: 3 lít

- Đường phèn: 300gr

Thực hiện:

- Bước 1: ổi rửa sạch, để ráo nước. Dùng dao cắt bỏ phần cuống và núm quả ổi, bạn có thể gọt bỏ vỏ hoặc để nguyên vỏ, hoặc có thể bổ đôi để ngâm sớm được dùng hơn (trung bình để nguyên quả mất tối thiểu 2 tháng ngâm, bổ đôi chỉ còn 1 tháng).

- Bước 2: cho ổi đã chuẩn bị xong vào bình ngâm cùng rượu. Đậy kín nắp bình và đặt nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.

- Bước 3: mỗi ngày dùng 1 cốc nhỏ, uống tối đa 1 ngày 2 lần và uống trong bữa ăn.

Rượu ổi dễ uống, có mùi thơm dịu, tốt cho sức khỏe và các hướng dẫn trên đây là bài thuốc lưu truyền trong dân gian chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn lần đầu thực hành làm loại rượu này. Rượu ổi rất tốt cho sức khỏe nhưng mức độ tốt như thế nào còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người và cách sử dụng khoa học.

Hi vọng các chia sẻ về rượu ổi có tác dụng gì sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn hiệu quả mà rượu ổi ngâm mang lại cho sức khỏe của mỗi chúng ta và bạn có thể áp dụng cho chính mình và người thân.

Rượu ổi cần tối thiểu 2 tháng ngâm mới có thể dùng được, bạn nhé!

Để có được một bình rượu thơm ngon thì bạn lưu ý đến từng chi tiết từ chọn nguyên liệu, bình đựng, loại rượu và đường phèn cùng thời gian ngâm rượu chuẩn cũng như cách bảo quản nhé! Tất cả các bước được thực hiện chu đáo cùng cái tâm của người ngâm rượu sẽ tạo ra thành phẩm chuẩn vị, thơm ngon. Chúc bạn thực hiện thành công loại thuốc quý này cho bữa ăn hằng ngày!