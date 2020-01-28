Cây lược vàng ngâm rượu - bài thuốc quý chữa bách bệnh

Sức khỏe 28/01/2020 17:13

Cây lược vàng ngâm rượu có rất nhiều công dụng, từ xa xưa người ta đã coi đây là một bài thuốc quý chữa bách bệnh, cùng tìm hiểu ngay về loài cây này.

Lược vàng có tên khoa học “Callisia Fragrans”, thân chia thành nhiều đốt và nhánh. Lá cây lược vàng mọc so le từ các đốt, ôm sát thân. Mặt lá vươn dài, xòe ra nhẵn bóng, phần mặt lá phía trên xanh đậm hơn phía dưới. Phiến lá sắc nhọn như hình mũi tên.

Lược vàng rất dễ trồng, nhiều người trồng lược vàng ở nhà để làm cảnh, tuy nhiên mục đích chính vẫn là để chữa bệnh, cây lược vàng ngâm rượu có thể chữa ho, kháng khuẩn, chữa viêm loét dạ dày,... và rất nhiều công dụng khác.

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Cây lược vàng ngâm rượu chữa bách bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của cây lược vàng ngâm rượu

Cây lược vàng kết hợp với rượu mang lại rất nhiều lợi ích. Dưới đây là một số công dụng chính:

Kháng khuẩn

Thay vì sử dụng thuốc kháng sinh để kháng khuẩn, người bệnh có thể sử dụng rượu của cây lược vàng đã ngâm thay thế. Cây lược vàng ngâm rượu giúp sát trùng vết thương, ngăn ngừa vi khuẩn, tránh nhiễm trùng, đồng thời ngăn ngừa các bệnh về hô hấp.

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Lược vàng có tính kháng khuẩn, bảo vệ đường hô hấp - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ, tăng cường hệ miễn dịch

Cây lược vàng ngâm rượu giúp tăng các chất đề kháng trong cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh, viêm nhiễm.

Chữa viêm loét dạ dày

Lược vàng ngâm rượu có tính ấm, kháng viêm, thông kinh mạch hiệu quả, có thể cải thiện tình trạng đau dạ dày.

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Lược vàng chữa viêm loét dạ dày hiệu nghiệm - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư

Theo nghiên cứu, cây lược vàng ngâm rượu chứa rất nhiều dưỡng chất và vitamin như: chất steroid, flavonoid và các thành phần vitamin B2, BB giúp ngăn chặn quá trình lão hóa, ngăn ngừa, ức chế các gốc tự do tạo ra mầm ung thư. Lá của cây lược vàng cũng có công dụng kiểm soát sự phát triển của tế bào ung thư ở mức độ trung bình. Rượu cây lược vàng là bài thuốc rất quý và lành tính, người bệnh có thể sử dụng trong quá trình điều trị ung thư.

Giảm đau răng

Do lược vàng ngâm rượu có tính kháng khuẩn, giảm sưng tấy cao nên còn được dùng để điều trị đau răng, viêm nướu, sưng lợi rất hiệu quả. Có thể dùng rượu lược vàng ngâm để xoa lên vùng má bị đau, cơn đau sẽ nhanh chóng dịu đi.

Chữa đau nhức xương khớp

Do lược vàng lành tính và có tính giảm đau nên rượu cây lược vàng còn được dùng để chữa trị các bệnh về xương khớp rất hiệu quả. Bệnh nhân có thể uống rượu lược vàng hằng ngày trước bữa ăn, hoặc dùng rượu cây lược vàng để xoa bóp lên vùng xương khớp bị đau. Rượu có tính nóng nên khi bôi lên vùng da đau sẽ giúp lưu thông máu nhanh chóng đến các khớp, các đốt xương, và còn giúp giảm sưng tấy.

Đặc biệt, rượu cây lược vàng còn có tác dụng cải thiện những cơn đau do tổn thương, vận động mạnh, mỏi nhức cơ, đau cơ,…

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Cây lược vàng ngâm rượu chữa các bệnh về xương khớp rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Cây lược vàng ngâm rượu trị mụn

Cây lược vàng ngâm rượu còn có tác dụng trị mụn rất tốt, đây là một trong những công dụng đặc biệt của lược vàng mà không phải ai cũng biết.

Người ta thường lấy bã lá ngâm rượu đem đi ướp đá lạnh rồi đắp lên vùng da bị mụn, hoặc có thể uống rượu lược vàng ngâm để trị mụn từ bên trong cũng rất hiệu quả.

Ngoài ra những công dụng kể trên, cây lược vàng còn có một số tác dụng khác như: trị các bệnh về huyết áp, tim mạch, ung bướu, tiểu đường, viêm đường tiết niệu, trĩ, sỏi thận,...

Cách ngâm rượu từ cây lược vàng

Thường có hai cách ngâm rượu cây lược vàng phổ biến nhất:

Cách 1: Ngâm rượu với thân cây lược vàng

  • Thân cây lược vàng đem rửa sạch, cắt khúc có độ dài từ 1,5-2,5 phân khi vẫn còn tươi.
  • Bỏ lược vàng cắt khúc vào bình thủy tinh hoặc chai nhựa, khối lượng tùy theo mức độ cần dung. Nếu cho vào bình thủy tinh thì tỷ lệ ngâm rượu là: 1 kg thân cây lược vàng với khoảng 5-6 lít rượu trắng (40 độ).
  • Đậy kín nắp bình và ngâm rượu trong khoảng 2 tháng là có thể sử dụng được.

Cách 2: Ngâm cả lá, thân và rễ cây lược vàng với rượu nếp

  • Rửa sạch lá, thân và rễ cây, loại bỏ phần thân và rễ bị hư, để ráo nước.
  • Thái lát nhỏ phần thân và rễ, phần lá cắt khúc khoảng 2,5-3 phân.
  • Cho vào bình thủy tinh ngâm với rượu trắng với tỷ lệ 1kg với 6 lít rượu nếp thơm.
  • Đậy kín nắp bình, ngâm khoảng 2 tháng là sử dụng được.
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Lược vàng ngâm rượu để trị bệnh, được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Dù là ngâm ở cách nào thì rượu ngâm cũng phải được bảo quản ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp.

Ngoài ra bạn có thể xay hoặc nhai lá cây lược vàng để chữa ho cũng rất hiệu quả

Cây lược vàng từ lâu đã được biết đến là bài thuốc quý chữa bệnh ho hiệu nhiệm, đây là bài thuốc nam được truyền trong dân gian từ rất lâu đời, điều trị bệnh nhanh chóng, dứt điểm.

Lược vàng có tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, nhuận phế. Lá lược vàng dùng trị ho cho bé và cho các bà bầu cũng vô cùng an toàn. Dưới đây là bài thuốc trị ho từ cây lược vàng:

Nguyên liệu: 100% lá lược vàng tươi

Công thức:

  • Chọn những tàu lá lược vàng tươi, xanh rồi đem rửa sạch. Ngâm vài phút với nước muối.
  • Vò nát lá cho mềm rồi nhai và nuốt lấy nước trực tiếp, bỏ đi phần bã thừa.
  • Nhai ba lần trước bữa ăn.
  • Ngoài ra có thể xay nhuyễn lá lược vàng rồi chắt lấy nước uống.
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Lá lược vàng xay nhuyễn chữa ho hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Khi sử dụng cây lược vàng ngâm rượu để trị ho, viêm họng, trị mụn,... người bệnh chỉ nên dùng ở liều lượng vừa phải để trách gây ra các tác dụng phụ không mong muốn. Có thể tham khảo ý kiến, tư vấn của bác sĩ trước khi dùng.

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