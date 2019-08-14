Những tác dụng của cây lược vàng đối với sức khỏe ít người biết đến

Cây lược vàng có tên tiếng anh là Callisia franrans thuộc họ Thài Lài (Commelinaceae). Trong dân gian còn có tên khác là cây lan vòi hay địa lan vòi, hoặc lan rủ.

Cây lược vàng thường được trồng làm cây cảnh ở khá nhiều gia đình Việt Nam và một số nước trên thế giới. Cây có nguồn gốc từ Mexico được di thực sang nước Nga rồi đến Việt Nam. Cây mới xuất hiện tại Việt Nam tầm hơn 15 năm.

Lược vàng là loại cây thuộc họ thảo dược sống lâu năm, thân đứng cao từ 15-45cm, thân được bò ngang trên mặt đất, chia nhiều đốt, có lá đơn mọc so le, các phiến lá thuôn hình ngọn giáo, bề mặt nhẵn bóng. So với mặt dưới, mặt phía trên màu xanh đậm hơn.

Đây là loại cây có khá nhiều nhánh và có thể mọc thẳng đứng hay bò ngang tùy thuộc vào không gian sinh trưởng của chúng. Các bẹ lá ôm kích lấy thân cây.

Trong cây có thành phần là các axit béo, axit hữu cơ, các vitamin BB, B2, 1 số sắc tố karoten, flavonoid, steroid mang đến nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe con người.

- Nơi phân bố

Lúc đầu, lược vàng được sử dụng làm cây cảnh. Thời gian sau đó, cây được sử dụng làm thuốc ở tỉnh Thanh Hóa. Đến năm 2007, cơn sốt lược vàng bắt đầu bùng phát tại tỉnh này rồi được phát triển, lan rộng khắp các tỉnh, thành của cả nước. Trong đó Hà Nội là phổ biến nhất.

Hiện nay, loại thảo mộc này thường được dùng với vai trò là cây cảnh ở các gia đình. Đồng thời, tác dụng của cây lược vàng cũng được biết đến với vài trò như một vị thuốc và mỗi ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Cây lược vàng cũng được biết đến với vài trò như một vị thuốc và mỗi ngày càng trở nên phổ biến hơn

2. Cây lược vàng có tác dụng gì?

Được biết đến là một loại thảo mộc có rất nhiều công dụng trong việc chữa bệnh, hiện nay, cây lược vàng được nhiều người đổ xô đi mau về trồng.

Một số quan điểm cho rằng, đây là 1 thần dược có thể trị được bách bệnh thậm chí là một số bệnh nan y như ung thư. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hiệu quả của cây chỉ sử dụng được cho 1 số trường hợp nhất định. Cây lược vàng trị bệnh cụ thể như sau:

- Cây lược vàng chữa viêm họng

Cây lược vàng được biết đến với hiệu quả điều trị bệnh viêm họng. Cây lược vàng chữa ho, các chứng ho khàn, ho có đờm khá hiệu quả. Do đó, khi mắc chứng bệnh này, các bạn chỉ cần hái 5-7 lá rồi rửa sạch với nước muối, sau đó giã nhuyễn, vắt lấy nước và tiếp tục hòa với nước muối loãng. Dùng để uống 2-3 lần một ngày. Kéo dài trong 2 ngày liên tiếp để phát huy cao tác dụng nhất.

- Cây lược vàng chữa đau dạ dày

Cần điều trị kịp thời và đúng cách các dấu hiệu bệnh viêm loét dạ dày tá tràng để hạn chế các biến chứng nghiêm trọng. Sử dụng cây lược vàng là một trong những phương pháp chữa bệnh dạ dày, viêm loét dạ dày và ung thư dạ dày.

Phương pháp điều trị như sau:

Rửa sạch lá cây lược vàng, sau đó đem giã nhuyễn và vắt lấy nước cốt. Đem trộn chung với mật gấu hoặc có thể dùng cả phần nước và phần xác lá cây giã.

Lưu ý: Không nên lạm dụng lá lược vàng vì có thể dẫn đến làm tụt huyết áp.

Cây lược vàng được biết đến là một loại thảo mộc có rất nhiều công dụng trong việc chữa bệnh

- Cây lược vàng chữa mụn nhọt

Cây lược vàng có khả năng tiêu viêm diệt vi khuẩn của mụn nhờ tính sát khuẩn khá cao. Dùng cây lược vàng còn là cách hạn chế tình trạng đau ngứa. Có thể áp dụng đồng thời cả phương pháp ngoài da cũng như phương pháp bên trong để trị mụn hiệu quả.

+ Điều trị bên trong cơ thể, dùng lá lược vàng ngâm với rượu thuốc trong khoảng 1 tháng để tạo thành dung dịch rượu. Khi rượu chuyển sang màu đỏ rượu vang, bạn uống ngày 3 chén nhỏ trước bữa ăn.

+ Điều trị ngoài da, dùng lá lược vàng giã nhuyễn rồi đắp trực tiếp lên mặt và nằm yên thư giãn trong 5 phút.

Đối với mụn sưng viêm, bạn kiên trì thực hiện đều đặn 2-3 lần/ngày. Để giảm tình trạng ngứa và mụn mọc trở lại, bạn dùng cách 2 ngày/lần đối với toàn bộ da mặt.

Cây lược vàng chữa mụn nhọt

- Cây lược vàng chữa bệnh tiểu đường

Sử dụng lá cây lược vàng là cách để khắc phục tạm thời các triệu chứng của bệnh tiểu đường. Bạn có thể áp dụng bằng cách ép lấy nước lá lược vàng để uống hoặc nhai cả lá.

Tuy không có khả năng chấm dứt bệnh nhưng kiên trì áp dụng mỗi ngày sẽ giúp cải thiện các triệu chứng tiểu đường.

– Cải thiện triệu chứng ung thư

Dùng lá lược vàng có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư và cải thiện triệu chứng bệnh, hỗ trợ quá trình điều trị bệnh hiệu quả.

Đặc biệt, cây lược vàng có thể chữa trị được bệnh ung thư đại tràng hiệu quả. Tuy nhiên, đây là phương pháp chỉ mang lại tác dụng hỗ trợ điều trị ở giai đoạn đầu. Bệnh nhân nên tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ.

- Cây lược vàng chữa viêm da cơ địa

Trong lá cây lược vàng có chứa các hoạt chất có khả năng kháng viêm khá hiệu quả. Có thể sử dụng để hạn chế sưng tấy các vết thương ngoài da, vết loét lợi hay dạ dày. Để phát huy cao công dụng này, bạn nên sử dụng bằng cách nhai trực tiếp hoặc đắp lên các vết thương.

- Cây lược vàng chữa sâu răng

Trong cây lược vàng có chứa nhiều hoạt chất flavonoid, steroid và nhiều khoáng tố vi lượng. Mang đến nhiều lợi ích cho sức khoẻ như giảm đau, an thần, kháng viêm, hoạt huyết,…

Cây lược vàng chữa sâu răng

Cũng chính vì những tác dụng này, mà dùng cây lược vàng được xem là một vị thuốc tự nhiên chữa sâu răng hiệu quả.

Có thể dùng cây lược vàng để chữa sâu răng, chữa viêm lợi và viêm nha chu Theo kinh nghiệm dân gian, chữa sâu răng bằng cây lược vàng theo 3 cách: Dùng lá tươi, ngâm rượu và hãm lấy nước uống.

3. Cách chế biến cây lược vàng

- Ngâm rượu

Dùng rượu cây lược vàng để uống hoặc xoa bóp là cách được nhiều người lựa chọn và tác dụng của cây lược vàng ngâm rượu rất tốt, cách thực hiện cũng rất đơn giản.

Sau khi hái lá lược vàng, rửa sạch, bạn đem ngâm vào nước muối loãng để loại bỏ hết bụi bẩn cũng như vi khuẩn. Cắt thành khúc và ngâm trong rượu. Sau khoảng 1 tháng, rượu chuyển sang màu đỏ rượu vang là có thể sử dụng được.

Dùng rượu cây lược vàng để uống hoặc xoa bóp

- Chế biến thành dạng dầu

Chế biến thành dầu là giải pháp giúp bạn có thể sử dụng lâu dài. Dùng bã của cây đã được làm khô và ngâm trong dầu ô liu. Hoặc trực tiếp đem đun trong nhiệt độ cao để làm tinh dầu.

- Chế biến thành dạng thuốc mỡ

Dùng thuốc mỡ được chế từ cây lược vàng để bôi trực tiếp lên vùng da bị tê cóng, viêm loét, bầm tím hay trị các bệnh về viêm khớp.

Cách chế biến thuốc mỡ khá đơn giản: chỉ cần cắt nhỏ toàn cây, sau đó và nghiền nát rồi trộn với vaselin hoặc bột kem. Hỗn hợp thuốc mỡ đã được hoàn thành và có thể sử dụng.

4. Một số lưu ý khi sử dụng cây lược vàng

Tuy rằng lược vàng mang đến nhiều tác dụng hữu ích, nhưng không phải với trường hợp nào cũng có thể sử dụng cây lược vàng. Trừ 1 số trường hợp dùng ngoài da, để đảm bảo hiệu quả và an toàn nhất, cần có sự chỉ dẫn của bác sĩ và những người có chuyên môn.

Không nên sử dụng tùy ý vì dễ dẫn đến những tác dụng phụ ngoài mong muốn như: dị ứng, sưng phù, tổn thương dây thanh quản, phát ban, …

Không nên sử dụng tùy ý vì dễ dẫn đến những tác dụng phụ ngoài mong muốn

5. Tác dụng của lược vàng trong phong thủy

Được biết đến là một loại cây cảnh phổ biến, ngoài các tác dụng chữa bệnh, cây lược vàng còn mang ý nghĩa phong thủy.

Không những giúp cân bằng được các luồng khí và cảm giác xanh mát, việc đặt cây xanh trong nhà còn giúp mang đến may mắn, tài lộc cho gia đình.

Bên cạnh đó, đây là loại cây xanh được xếp vào loại cây có nhiều lá có thể mang lại tinh thần, sức khỏe cho gia chủ. Cây có khả năng thanh lọc không khí, giúp mang đến các luồng khí tốt lưu thông trong nhà.

Cây lược vàng là loại cây mang ý nghĩa phong thủy

6. Cách trồng cây lược vàng

Cây lược vàng khá dễ sống. Cách trồng rất đơn giản, có 2 phương pháp đó là trồng dưới đất hoặc trong nước:

Trồng dưới đất: trồng ngọn cây vào chậu và tưới nước. Sau đó đem ọc túi nilong quanh chậu và để nơi râm mát. Khoảng 3-4 ngày sau đó, bạn đưa cây ra nơi có ánh sáng và tiếp tục chăm sóc.

Trồng trong nước: Ngâm ngọn cây vào trong nước sao cho ngập hết phần thân. Sau khoảng 7-10 ngày, cây mọc rễ thì bạn đem đi trồng.

Trên đây là những giải đáp thông tin về tác dụng của cây lược vàng và công thức điều trị bệnh. Hy vọng sẽ giúp bạn chăm sóc sức khỏe tốt hơn.