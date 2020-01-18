Công dụng của cây lược vàng chữa ho mà không phải ai cũng biết

Cây lược vàng có tên khoa học là Callisia fragrans. Tên gọi khác của cây lược vàng là: cây lan vòi, địa lan hay cây bạch tuộc. Đây là loại cây thuộc họ thài lài và có công dụng để chữa nhiều loại bệnh.

Ho là hiện tượng bệnh lý phổ biến mà dù ở bất cứ lứa tuổi nào bạn cũng có thể gặp phải. Tuy nhiên, không phải cứ bị ho, mua thuốc uống là tốt. Có rất nhiều bài thuốc dân gian, sử dụng các loại cây để chữa ho. Một trong số đó phải kể đến cây lược vàng . Cùng tìm hiểu về loại cây này và xem cách sử dụng cây lược vàng chữa ho như thế nào.

Lược vàng là loại cây có tính mát, hầu như không có độc. Tất cả các bộ phận đều có thể sử dụng để làm thuốc. Tác dụng chính của lược vàng là giúp thanh nhiệt, giải độc, nhuận phế và tiêu viêm.

Lược vàng sống khá lâu năm. Chiều dài của thân cây có thể từ 15 đến 45cm. Cây thường bò trên mặt đất. Thân cây chia làm nhiều đốt và phân ra làm nhiều nhánh. Các lá mọc so le nhau, bẹ lá ôm lấy thân tỏa ra hai bên vì vậy mà được gọi là lược vàng. Phiến lá lược vàng thuôn như hình lưỡi giáo, bề mặt hơi bóng, có màu xanh đậm.

Lược vàng thường được dùng để chữa các loại bệnh là:

Chữa mẩn ngứa cho trẻ nhỏ

Chữa bệnh sưng răng, nhức răng

Chữa đau dạ dày

Chữa đau lưng

Lá lược vàng chữa bệnh viêm họng, hô hấp, ho.

Cây được trồng để chữa ho hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa ho bằng cây lược vàng

Dùng lá lược vàng chữa ho cho bé

Bạn chỉ cần lấy lá lược vàng tươi sau đó vò nát và cho bé nhai nát. Khi nước tiết ra, bạn nuốt từ từ, còn phần bã thì bỏ lại. Thực hiện ngày 3 lần trước bữa ăn. Sau 3 đến 4 ngày sẽ thấy hết ho. Tuy nhiên khi áp dụng cho trẻ cần phải chú ý vì không phải trẻ nào cũng có thể nghe theo, sử dụng được. Cách dùng lá lược vàng chữa ho cho bà bầu cũng có thể thực hiện theo như vậy để hạn chế dùng thuốc.

Chữa ho bằng cây lược vàng - Ảnh minh họa: Internet

Hấp cách thủy mật ong và lá lược vàng

Mật ong là loại nguyên liệu có tính ngọt, bình. Trong mật ong có chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe giúp sát khuẩn, chống viêm, đồng thời ức chế các hoạt động và tiêu diệt vi khuẩn có hại đối với cơ thể người bệnh. Vì vậy mà mật ong thường được dùng để trị ho, ngừa viêm nhiễm đường hô hấp, bồi bổ sức khỏe.

Để thực hiện hấp cách thủy mật ong và lá lược vàng, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

30g lá lược vàng

10ml mật ong nguyên chất.

Cách thực hiện như sau:

Rửa sạch lá lược vàng và ngâm muối 15 phút rồi để ráo nước.

Cho lá vào cối giã nát.

Cho ra bát nhỏ, trộn cùng mật ong nguyên chất.

Đặt vào nồi hấp cách thủy 15 phút.

Sau khi hỗn hợp đã nguội, cho vào miệng và ngậm lấy nước, bỏ bã. Việc này sẽ giúp làm dịu cổ họng, giảm ho.

Thực hiện 1 lần/ngày liên tục trong thời gian 3 đến 5 ngày.

Cách chữa viêm họng mãn tính bằng cây lược vàng

Dùng lá cây lược vàng và muối

Cách chữa viêm họng bằng cây lược vàng và muối như sau:

Chọn lấy lá cây lược vàng bánh tẻ rửa sạch bằng muối và để ráo.

Cắt lá nhỏ thành những miếng vừa ăn.

Kẹp muối cùng với lá sau đó nhai nát trong miệng khoảng 10 phút.

Nuốt nước tiết ra từ từ còn lại bỏ bã. Điều này sẽ giúp nước thấm dần vào niêm mạc của họng và giảm cơn đau do bệnh gây ra.

Làm cách này 3 lần/ngày để thấy hiệu quả.

Dùng lá lược vàng và muối chữa viêm họng - Ảnh minh họa: Internet

Chữa viêm họng bằng lá lược vàng và dấm chuối

Dấm chuối chứa các loại hoạt chất giúp kháng khuẩn, kháng viêm và tăng cường sức đề kháng hiệu quả. Khi kết hợp lược vàng cùng dấm chuối sẽ có tác dụng chữa viêm họng cho người dùng. Cách thực hiện như sau:

Rửa sạch lá lược vàng để sát khuẩn.

Cho lá lược vàng đã rửa sạch vào cối và giã nát. Sau đó chắt lấy nước cốt.

Hòa phần nước cốt này cùng với 5ml dấm chuối.

Sử dụng hỗn hợp này 2 lần/ngày vào buổi sáng và tối. Thực hiện từ 5 đến 7 lần sẽ thấy hiệu quả.

Chữa ho bằng lá lược vàng và dấm chuối - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi chữa ho bằng cây lược vàng

Khi dùng cây lược vàng chữa ho, bạn cần lưu ý những điều sau đây:

Vệ sinh răng miệng bằng nước muối sinh lý để kháng viêm, diệt khuẩn và các tác nhân gây bệnh khác.

Uống nhiều nước ấm để thải độc hiệu quả.

Tuyệt đối không sử dụng thuốc lá để khiến cho khói thuốc làm bệnh trầm trọng hơn.

Khi ra ngoài nhớ mang theo khẩu trang để không tiếp xúc với khói bụi, vi khuẩn, nấm mốc.

Vệ sinh tay trước khi ăn.

Không sử dụng chung đồ cá nhân với những người khác.

Chữa ho bằng lược vàng đúng cách để đạt hiệu quả tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Để chữa ho hiệu quả, bạn có thể sử dụng rất nhiều các bài thuốc dân gian được đúc kết từ nhiều năm nay. Và cây lược vàng chữa ho chính là một bài thuốc mang đến hiệu quả cho bạn. Nếu đang gặp phải vấn đề này, hãy áp dụng ở nhà theo đúng cách để cho kết quả tốt nhất.