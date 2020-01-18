Công dụng của cây lược vàng chữa ho mà không phải ai cũng biết

Sức khỏe 18/01/2020 17:51

Cây lược vàng là loại cây được trồng phổ biến. Và từ xưa đến nay, người dân vẫn sử dụng cây lược vàng chữa ho rất hiệu quả.

Ho là hiện tượng bệnh lý phổ biến mà dù ở bất cứ lứa tuổi nào bạn cũng có thể gặp phải. Tuy nhiên, không phải cứ bị ho, mua thuốc uống là tốt. Có rất nhiều bài thuốc dân gian, sử dụng các loại cây để chữa ho. Một trong số đó phải kể đến cây lược vàng. Cùng tìm hiểu về loại cây này và xem cách sử dụng cây lược vàng chữa ho như thế nào.

Cay luoc vang chua ho 1
Công dụng của cây lược vàng chữa ho mà không phải ai cũng biết - Ảnh minh họa: Internet

Giới thiệu về cây lược vàng

Cây lược vàng có tên khoa học là Callisia fragrans. Tên gọi khác của cây lược vàng là: cây lan vòi, địa lan hay cây bạch tuộc. Đây là loại cây thuộc họ thài lài và có công dụng để chữa nhiều loại bệnh.

Lược vàng sống khá lâu năm. Chiều dài của thân cây có thể từ 15 đến 45cm. Cây thường bò trên mặt đất. Thân cây chia làm nhiều đốt và phân ra làm nhiều nhánh. Các lá mọc so le nhau, bẹ lá ôm lấy thân tỏa ra hai bên vì vậy mà được gọi là lược vàng. Phiến lá lược vàng thuôn như hình lưỡi giáo, bề mặt hơi bóng, có màu xanh đậm. 

Lược vàng là loại cây có tính mát, hầu như không có độc. Tất cả các bộ phận đều có thể sử dụng để làm thuốc. Tác dụng chính của lược vàng là giúp thanh nhiệt, giải độc, nhuận phế và tiêu viêm. 

Lược vàng thường được dùng để chữa các loại bệnh là:

  • Chữa mẩn ngứa cho trẻ nhỏ
  • Chữa bệnh sưng răng, nhức răng
  • Chữa đau dạ dày
  • Chữa đau lưng
  • Lá lược vàng chữa bệnh viêm họng, hô hấp, ho.
Cay luoc vang chua ho 2
Cây được trồng để chữa ho hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa ho bằng cây lược vàng

Dùng lá lược vàng chữa ho cho bé

Bạn chỉ cần lấy lá lược vàng tươi sau đó vò nát và cho bé nhai nát. Khi nước tiết ra, bạn nuốt từ từ, còn phần bã thì bỏ lại. Thực hiện ngày 3 lần trước bữa ăn. Sau 3 đến 4 ngày sẽ thấy hết ho. Tuy nhiên khi áp dụng cho trẻ cần phải chú ý vì không phải trẻ nào cũng có thể nghe theo, sử dụng được. Cách dùng lá lược vàng chữa ho cho bà bầu cũng có thể thực hiện theo như vậy để hạn chế dùng thuốc.

Cay luoc vang chua ho 3
Chữa ho bằng cây lược vàng - Ảnh minh họa: Internet

Hấp cách thủy mật ong và lá lược vàng 

Mật ong là loại nguyên liệu có tính ngọt, bình. Trong mật ong có chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe giúp sát khuẩn, chống viêm, đồng thời ức chế các hoạt động và tiêu diệt vi khuẩn có hại đối với cơ thể người bệnh. Vì vậy mà mật ong thường được dùng để trị ho, ngừa viêm nhiễm đường hô hấp, bồi bổ sức khỏe. 

Để thực hiện hấp cách thủy mật ong và lá lược vàng, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

  • 30g lá lược vàng
  • 10ml mật ong nguyên chất.

Cách thực hiện như sau:

  • Rửa sạch lá lược vàng và ngâm muối 15 phút rồi để ráo nước.
  • Cho lá vào cối giã nát.
  • Cho ra bát nhỏ, trộn cùng mật ong nguyên chất. 
  • Đặt vào nồi hấp cách thủy 15 phút.
  • Sau khi hỗn hợp đã nguội, cho vào miệng và ngậm lấy nước, bỏ bã. Việc này sẽ giúp làm dịu cổ họng, giảm ho.

Thực hiện 1 lần/ngày liên tục trong thời gian 3 đến 5 ngày.

Cách chữa viêm họng mãn tính bằng cây lược vàng

Dùng lá cây lược vàng và muối

Cách chữa viêm họng bằng cây lược vàng và muối như sau:

  • Chọn lấy lá cây lược vàng bánh tẻ rửa sạch bằng muối và để ráo.
  • Cắt lá nhỏ thành những miếng vừa ăn.
  • Kẹp muối cùng với lá sau đó nhai nát trong miệng khoảng 10 phút.
  • Nuốt nước tiết ra từ từ còn lại bỏ bã. Điều này sẽ giúp nước thấm dần vào niêm mạc của họng và giảm cơn đau do bệnh gây ra.

Làm cách này 3 lần/ngày để thấy hiệu quả. 

Cay luoc vang chua ho 4
Dùng lá lược vàng và muối chữa viêm họng - Ảnh minh họa: Internet

Chữa viêm họng bằng lá lược vàng và dấm chuối

Dấm chuối chứa các loại hoạt chất giúp kháng khuẩn, kháng viêm và tăng cường sức đề kháng hiệu quả. Khi kết hợp lược vàng cùng dấm chuối sẽ có tác dụng chữa viêm họng cho người dùng. Cách thực hiện như sau:

  • Rửa sạch lá lược vàng để sát khuẩn.
  • Cho lá lược vàng đã rửa sạch vào cối và giã nát. Sau đó chắt lấy nước cốt.
  • Hòa phần nước cốt này cùng với 5ml dấm chuối.

Sử dụng hỗn hợp này 2 lần/ngày vào buổi sáng và tối. Thực hiện từ 5 đến 7 lần sẽ thấy hiệu quả.

Cay luoc vang chua ho 5
Chữa ho bằng lá lược vàng và dấm chuối - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi chữa ho bằng cây lược vàng

Khi dùng cây lược vàng chữa ho, bạn cần lưu ý những điều sau đây:

  • Vệ sinh răng miệng bằng nước muối sinh lý để kháng viêm, diệt khuẩn và các tác nhân gây bệnh khác.
  • Uống nhiều nước ấm để thải độc hiệu quả.
  • Tuyệt đối không sử dụng thuốc lá để khiến cho khói thuốc làm bệnh trầm trọng hơn.
  • Khi ra ngoài nhớ mang theo khẩu trang để không tiếp xúc với khói bụi, vi khuẩn, nấm mốc.
  • Vệ sinh tay trước khi ăn.
  • Không sử dụng chung đồ cá nhân với những người khác.
Cay luoc vang chua ho 6
Chữa ho bằng lược vàng đúng cách để đạt hiệu quả tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Để chữa ho hiệu quả, bạn có thể sử dụng rất nhiều các bài thuốc dân gian được đúc kết từ nhiều năm nay. Và cây lược vàng chữa ho chính là một bài thuốc mang đến hiệu quả cho bạn. Nếu đang gặp phải vấn đề này, hãy áp dụng ở nhà theo đúng cách để cho kết quả tốt nhất.

9 bài thuốc giúp trả lời câu hỏi: Ăn gì chữa ho hiệu quả?

9 bài thuốc giúp trả lời câu hỏi: Ăn gì chữa ho hiệu quả?

Ho là triệu chứng thường gặp ở cả người lớn và trẻ em, nhất là trong thời điểm giao mùa. Ngoài việc dùng thuốc tây thì chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp giảm triệu chứng ho. Vậy ăn gì chữa ho? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   cây lược vàng chữa ho bằng cây lược vàng cây lược vàng chữa bệnh

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm