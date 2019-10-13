9 bài thuốc giúp trả lời câu hỏi: Ăn gì chữa ho hiệu quả?

Để giảm bớt các triệu chứng ho ta có thể dùng thuốc tây, các bài thuốc dân gian hoặc chú ý đến chế độ ăn. Tuy nhiên nhiều người không biết ăn gì chữa ho tốt.

Ho là phản xạ giúp tống các dị vật, bụi, dịch tiết ở trong đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới ra bên ngoài, giúp bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn. Đây là một hiện tượng bình thường của cơ thể người giúp bảo vệ cơ quan hô hấp.

Bên cạnh các phương pháp điều trị y khoa thì ăn gì chữa ho cũng là một vấn đề được nhiều bệnh nhân quan tâm. Dưới đây là một số phương pháp dân gian giúp làm giảm các triệu chứng ho bằng những nguyên liệu thiên nhiên an toàn mà hiệu quả.

Có thể thấy trong một chừng mực nào đó ho có lợi cho sức khỏe . Tuy nhiên nếu triệu chứng ho kéo dài không thuyên giảm thì bệnh nhân cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và có phương pháp điều trị phù hợp.

Trị ho bằng tỏi.

Tỏi không chỉ là một loại gia vị quen thuộc trong bếp của mỗi gia đình mà còn là vị thuốc tự nhiên chữa được nhiều bệnh và giúp tăng đề kháng cho cơ thể. Tỏi có tính kháng khuẩn mạnh, tiêu nhọt, tiêu đờm nên trị ho bằng tỏi đặc biệt hiệu quả. Nếu không thể ăn tỏi sống, bạn có thể thêm vài tép tỏi trong các món ăn hằng ngày. Hoặc có thể áp dụng một trong các cách sau:

Đắp tỏi vào chân: mỗi tối trước khi đi ngủ hãy đập dập vài tép tỏi nhỏ đắp vào huyệt dũng tuyền rồi dùng gạc y tế cố định lại. Tháo ra vào sáng hôm sau khi ngủ dậy.

Làm trà tỏi uống trị ho: Lấy khoảng 10 tép tỏi cho ly cùng với lượng đường vừa phải sau đó chế nước nóng ngâm như pha trà. Sử dụng 1-2 lần một ngày sẽ thấy các triệu chứng ho giảm đáng kể.

Tỏi nướng giúp trị ho hiệu quả: lấy một tép tỏi ta nướng chín, giã nhuyễn pha với nước ấm và uống mỗi ngày 1 lần tới khi khỏi bệnh.

Trị ho bằng mật ong và tỏi: giống như tỏi, mật ong cũng có công dụng kháng khuẩn. Ngoài ra mật ong còn làm dịu cổ họng, giảm đau rát nên khi kết hợp tỏi và mật ong sẽ đem lại hiệu quả chữa ho rất cao. Chỉ cần đập dập 3-5 tép tỏi rồi đem hấp cách thủy với 3 thìa mật ong sau đó chắt lấy nước uống 2-3 lần mỗi ngày là bạn đã có bài thuốc trị ho cực kỳ công hiệu.

Tỏi là kháng sinh tự nhiên có nhiều công dụng tuyệt vời trong đó có công dụng trị ho - Ảnh minh họa: Internet

Trị ho bằng lá hẹ

Theo Đông y, lá hẹ là vị thuốc có tính ấm có tác dụng chữa các bệnh hô hấp như ho, cảm cúm, viêm họng... Y học hiện đại cũng chỉ ra rằng trong lá hẹ có chứa nhiều loại kháng sinh mạnh như allicin, odorin, sulfit...Đặc biệt trong lá hẹ có chứa saponin giúp tiêu đờm. Chính vì vậy lá hẹ chính là câu trả lời cho câu hỏi ăn gì trị ho có đờm hiệu quả.

Có nhiều cách trị ho bằng lá hẹ trong đó đơn giản nhất là lá hẹ hấp đường phèn. Chỉ cần lấy lượng lá hẹ vừa đủ, rửa sạch thái nhỏ sau đó thêm một chút đường phèn rồi hấp cách thủy. Sau khi lá hẹ chín nhừ thì chắt nước uống. Trẻ nhỏ có thể uống 2 muỗng cà phê mỗi lần, ngày 2 lần. Đối với người lớn uống muỗng cà phê 1 lần, ngày 2-3 lần.

Bài thuốc này đặc biệt an toàn và lành tính với cả trẻ nhỏ và phụ nữ mang bầu. Vì vậy nếu bạn đang thắc mắc ăn gì để trị ho cho bà bầu thì lá hẹ là phương thuốc bạn không nên bỏ qua.

Lá hẹ lành tính và có công dụng trị ho rất tốt cho cả người lớn và trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

Trị ho bằng lê

Không chỉ thanh mát, giúp giải nhiệt mùa hè, lê còn là vị thuốc quý trong Đông y có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế, dưỡng huyết, tiêu đờm và giảm ho. Đặc biệt khi kết hợp với những nguyên liệu dưới đây sẽ cho ta bài thuốc trị ho có công dụng tuyệt vời:

Lê mật ong: quả lê gọt bỏ vỏ thái miếng vừa ăn sau đó hấp cách thủy trong 45 phút với lượng mật ong vừa phải. Sau khi lê chín cho cả nước và cái vào hũ thủy tinh bảo quản trong tủ lạnh dùng dần mỗi ngày 2- lần.

Lê hấp đường phèn: thực hiện tương tự lê hấp mật ong.

Lê và gừng: lê gọt bỏ vỏ thái hạt lựu. Gừng bỏ vỏ thái lát mỏng sau đó cho 2 nguyên liệu trên vào nồi đun sôi. Khi nước sôi thêm một chút đường phèn và uống hằng ngày mỗi khi có cảm giác khó chịu ở cổ họng.

Lê không chỉ là loại quả thanh mát mà còn là vị thuốc trong Đông Y - Ảnh minh họa: Internet

Trị ho bằng hoa đu đủ đực

Dùng hoa đu đủ đực trị ho là phương thuốc đã được lưu truyền từ xa xưa trong dân gian. Hoa đu đủ đực nên dùng khi còn tươi ngay khi mới hái từ cây xuống để đạt được hiệu quả trị ho tốt nhất.

Có thể dùng 5-10 bông hoa đu đủ đực hấp cách thủy cùng một chút đường phèn Người lớn dùng 1 chén mỗi ngày, trẻ em nên chắt nước uống làm nhiều lần.

Nếu bị ho kèm mất tiếng, hãy kết hợp hoa đu đủ đực với lá hẹ và hạt chanh theo công thức sau:

Hoa đu đủ đực: 15g

Lá hẹ: 10g

Hạt chanh: 10g

Tất cả nghiền nát và cho thêm 20ml nước, một chút đường trắng hoặc mật ong trộn đều chia ra uống 2-3 lần mỗi ngày. Sau 3-5 ngày sẽ thấy tình trạng ho và mất tiếng được cải thiện rõ rệt.

Hoa đu đủ đực là phương thuốc trị ho được lưu truyền từ xa xưa - Ảnh minh họa: Internet

Chữa ho bằng rau tần

Rau tần là loài cây quen thuộc trong vườn nhà, vừa là loại lá thơm được gia vị trong nhiều món ăn, vừa là vị thuốc quý nhiều công dụng. Rau tần chứa lượng lớn tinh dầu có chất carvacrol và codein có tác dụng hỗ trợ điều trị nhiều bệnh như ho, viêm họng, hen suyễn, viêm phế quản, cảm cúm...

Trị viêm họng, ho do nhiệt: dùng rau tần hấp đường phèn theo công thức 20g đường phèn, 20g rau tần hấp cách thủy chắt lấy nước uống 2-3 lần mỗi ngày. Uống vài ngày sẽ thấy giảm ho, viêm họng đáng kể.

Trị ho có đờm: dùng 1 nắm nhỏ rau tần, 20g đường phèn, 4-5 quả quất (tắc) xanh. Rửa sạch quất và rau tần sau đó xay nhỏ bằng máy xay, thêm đường phèn rồi đem hấp cách thủy trong 20p. Bệnh nhân uống hỗn hợp này trong vài ngày, mỗi ngày 2 lần giúp trị ho có đờm hiệu quả.

Bạn cũng có thể rửa sạch 2,3 lá tần sau đó nhai trực tiếp cùng một chút muối rồi nuốt nước từ từ để giúp giảm ho.

Rau tần có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh như ho, viêm họng. viêm phế quản - Ảnh minh họa: Internet

Trị ho bằng mật ong và tỏi

Tỏi được ví như kháng sinh tự nhiên có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn hiệu quả. Kết hợp với mật ong sẽ cho ta bài thuốc trị ho và tăng sức đề kháng công hiệu. Đây cũng là câu trả lời tuyệt vời nhất cho câu hỏi “ăn gì chữa ho hiệu quả”.

Cách thực hiện vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần bóc vỏ 3-5 tép tỏi, giã nhuyễn sau đó cho mật ong vào hấp cách thủy khoảng 10 phút. Chắt nước uống 2-3 lần mỗi ngày, mỗi lần 2 thìa cà phê sẽ giúp cơn ho của bạn giảm nhanh chóng và khiến cổ họng dễ chịu.

Ngoài ra bạn cũng có thể ngâm tỏi với mật ong theo tỉ lệ 15g tỏi-100ml mật ong trong vòng 3 tuần là có thể sử dụng được. Ngày uống 2-3 lần mỗi lần 2 thìa cà phê dung dịch mật ong tỏi sẽ mang lại hiệu quả trị ho rất tốt.

Kết hợp giữa mật ong và tỏi sẽ cho ta một bài thuốc quý giúp trị ho - Ảnh minh họa: Internet

Trị ho bằng lá bạc hà

Bạc hà là loại thảo mộc dễ trồng và khá phổ biến. Trong lá bạc hà có chứa chất menthol có tác dụng làm dịu các cơn ho và tiêu đờm. Chính vì vậy đây là một trong những bài thuốc trị ho rất hiệu quả.

Trị ho bằng lá bạc hà tươi: bạn chỉ cần giã nhuyễn 1 nắm bạc hà tươi vắt lấy nước uống hằng ngày. Chỉ sau 2-3 ngày sẽ không còn tình trạng ho đau rát cổ họng.

Trị ho bằng lá bạc hà kết hợp mật ong: rửa sạch lá bạc hà rồi cho thêm chút mật ong vào xay nhuyễn rồi đem hấp cách thủy. Uống đều đặn mỗi ngày 2 lần để mang lại hiệu quả trị ho cao nhất.

Một ly trà bạc hà sẽ giúp bạn nhanh chóng giảm ho và khiến cổ họng dễ chịu - Ảnh minh họa: Internet

Trị ho bằng hành tây

Hành tây là nguyên liệu phổ biến dùng để chế biến món ăn hằng ngày. Tuy nhiên ít người biết rằng hành tây còn trị ho rất hiệu quả, giúp giảm tình trạng đau rát cổ, ngứa họng. Hành tây có chứa chất phytoncide như allicin có tính kháng khuẩn mạnh. Thường xuyên sử dụng hành tây trong bữa ăn hàng ngày vừa giúp tăng đề kháng cho cơ thể vừa giúp chữa bệnh ho hiệu quả.

Cách đơn giản nhất khi chữa ho bằng hành tây chính là bài thuốc hành tây đường phèn. Rửa sạch ½ củ hành tây, bóc vỏ và thái lát mỏng. Thêm đường phèn rồi đem hấp cách thủy. Sau khi hành chín chắt lấy nước uống lúc còn ấm ư2-3 lần một ngày sẽ thấy công hiệu sau 3-5 ngày sử dụng.

Không chỉ là nguyên liệu chế biến món ăn, hành tây còn được sử dụng để chữa ho hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trị hoa bằng rau diếp cá

Không chỉ dùng để chế biến món ăn, đồ uống, rau diếp cá còn là một vị thuốc trong Y học cổ truyền với tên gọi Ngư tinh thảo. Rau diếp cá có tính mát, có công dụng chữa nhiều bệnh trong đó có các bệnh về đường hô hấp như ho, viêm họng, viêm phổi.

Trị ho bằng nước rau diếp cá: cách thực hiện vô cùng đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả cao trong việc trị ho. Chuẩn bị một nắm rau diếp cá tươi và non rửa sạch ngâm nước muối 15 phút. Sau đó cho vào máy xay nhuyễn cùng 1 ly nước lọc. Chắt nước uống 1-2 lần mỗi ngày giúp mát cơ thể và giảm ho nhanh chóng.

Trị ho bằng rau diếp cá kết hợp nước vo gạo: rửa sạch 1 nắm rau diếp cá tươi non rồi ngâm nước muối trong 15 phút sau đó xay nhuyễn. Lấy nước cốt rau diếp cá hòa với 1 cốc nước vo gạo rồi đun sôi 10 phút là có thể sử dụng.

Nước diếp cá giúp thanh nhiệt cơ thể và giảm các cơn ho - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là 9 bài thuốc công hiệu với những nguyên liệu dễ kiếm, an toàn và lành tính. Nếu bạn đang gặp tình trạng ho và đang thắc mắc ăn gì chữa ho hiệu quả thì hãy áp dụng ngay một trong những bài thuốc trên nhé. Tuy nhiên cần lưu ý nếu tình trạng ho kéo dài nhiều ngày không thuyên giảm bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để thăm khám và điều trị tránh những biến chứng không ngờ tới. Chúc bạn sớm tìm lại sức khỏe tốt!