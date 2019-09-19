5 bài thuốc trị sỏi mật các cụ đã dùng hiệu quả qua nhiều thế hệ

Dưới đây là 5 bài thuốc trị sỏi mật mà bạn có thể tham khảo

5 bài thuốc trị sỏi mật từ dân gian khá hiệu quả mà nhiều thế hệ các cụ đã dùng để trị chứng sỏi mật. Nếu bạn cũng đang bị những cơn đau sỏi mật hành hạ mỗi ngày, hãy thử ngay.

Bệnh về máu: Gây phá hủy hồng cầu và làm gia tăng số lượng bilirubin trong mật - yếu tố chính hình thành nên sỏi mật ở nhiều bệnh nhân.

Sỏi mật hình thành do mất cân bằng các thành phần muối mật, bilirubin, và cholesterol và tạo nên những hạt cứng, rắn như đá hoặc ở dạng nhầy như bùn.

Bệnh tiểu đường: Lượng chất béo trung tính cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Bị sỏi mật do thừa cân, béo phì: Cân nặng quá tải dễ dẫn đến các vấn đề về rối loạn mỡ máu, đồng thời làm tăng cholesterol, góp phần hình thành sỏi trong túi mật.

Stress kéo dài: Những căng thẳng, lo âu về công việc, học hành dồn nén trong thời gian dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý khiến dịch mật tiết ra kém chất lượng.

Sỏi mật do lười vận động: Với những người làm nghề lái xe, văn phòng… thường ngồi nhiều, ít hoạt động làm dịch mật bị ứ trệ tạo điều kiện cho cholesterol kết tủa.

Uống ít nước: Nguyên nhân gây bệnh sỏi mật có thể do nhiều người không uống đủ 2 lít nước mỗi ngày trong thời gian dài sẽ khiến chức năng gan suy giảm, dịch mật tiết ra ít đi.

Chế độ ăn uống không khoa học: Tiêu thụ ít calo, nhiều chất béo bão hòa, ít chất xơ và rau xanh dễ gây ra sỏi mật vì điều này sẽ khiến cơ thể hoạt động không ổn định. Bên cạnh đó, những chất béo bão hòa dễ gây tăng cholesterol trong máu, góp phần hình thành nên bệnh.

Lười uống nước cũng có thể bị sỏi mật - Ảnh minh họa: Internet

Những triệu chứng của sỏi mật

+ Đau hạ sườn phải: Cơn đau thường xảy ra ở góc sườn bên phải hoặc vùng thượng vị. Tính chất đau thường âm ỉ hoặc dữ dội tùy theo vị trí sỏi xuất hiện.

+ Sốt, ớn lạnh: Người bệnh sỏi mật có thể bị sốt, cảm lạnh do nhiễm trùng đường mật hoặc viêm túi mật. Người bệnh thường sốt cao trên 38 độ kèm cảm giác ớn lạnh, vã mồ hôi nhiều.

+ Rối loạn tiêu hóa: Một số bệnh nhân sỏi mật gặp triệu chứng sợ đồ dầu mỡ, ợ chua, đầy bụng, ăn không tiêu… Những triệu chứng này dễ nhầm sang một số bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, đau dạ dày nên nhiều người áp dụng cách điều trị không phù hợp.

+ Vàng da: Tùy vào tiến triển của sỏi mật mà mức độ vàng da của người bệnh khác nhau. Triệu chứng này còn có thể kèm theo hiện tượng ngứa ngáy, đi ngoài ra máu.. .

5 bài thuốc trị sỏi mật bằng Đông y

Trái sung trị sỏi mật

Trái sung có tên khoa học là Ficus carica, thuộc họ dâu tằm. Trái sung rất giàu phenol, axit béo và một số hoạt chất tốt cho tim mạch. Đặc biệt trái sung phơi khô chứa tác dụng trị bệnh sỏi mật cực kì hiệu quả.

Nguyên liệu: Chọn trái sung bánh tẻ

Cách thực hiện: Đem đập dập hoặc thái mỏng để phơi khô. Sau đó đem sung phơi khô đi sao vàng hạ thổ rồi dùng sắc với 4 chén nước cho đến khi cô đặc lại còn 1 chén thì dùng nước uống nhiều lần hàng ngày với liều lượng mỗi ngày khoảng 200g. Lưu ý, chỉ nên uống sau bữa ăn. Đây là cách trị sỏi mật bằng quả sung rất hiệu quả.

Trái sung trị sỏi mật - Ảnh minh họa: Internet

Cỏ sữa trị sỏi mật

Nguyên liệu: Cỏ sữa tươi nguyên cây

Cách thực hiện: Đem rửa sạch cây cỏ sữa tươi rồi phơi khô sau đó nấu nước để dùng uống mỗi ngày với liều lượng khoảng 40g.

Kim tiền thảo trị sỏi mật

Trong kim thảo tiền có chứa hoạt chất soyasaponin I. Khoa học đã chứng minh, chất này có tác dụng ức chế sự hình thành sỏi calci oxalat ở thận.

Cách 1

Nguyên liệu: Kim tiền thảo 30g, chỉ xác (sao) 15g; xuyên luyện tử, hoàng tinh, sinh địa hoàng, mỗi vị 10g

Cách thực hiện: Đem các nguyên liệu sắc ngày 1 tháng lấy nước dùng để uống hàng ngày.

Cách 2

Nguyên liệu: Kim tiền thảo, rau má tươi, cỏ xước, mỗi vị 20g; hoạt thạch, vảy tê tê, củ gấu, mỗi vị 12g; nghệ vàng, hải tảo, mỗi vị 8g, kê nội kim 6g.

Cách thực hiện: Các nguyên liệu dùng 1 thang sắc uống mỗi ngày.

Cách 3

Nguyên liệu: Kim tiền thảo, nhân trần, mỗi vị 40g; sài hồ, mã đề, mỗi vị 16g, chi tử 12g; chỉ xác, uất kim, mỗi vị 8g, khổ luyện tử 6g, đại hoàng 4g.

Cách thực hiện: Đem các nguyên liệu chia thành từng thang, mỗi ngày sắc lấy 1 thang để uống. Đây là bài thuốc điều trị sỏi túi mật bằng đông y rất hiệu quả.

Kim tiền thảo trị sỏi mật - Ảnh minh họa: Internet

Trị sỏi mật bằng dầu oliu

Nguyên liệu: Chanh, dầu oliu

Cách thực hiện:

Giai đoạn 1

Đem pha loãng 1 lít nước lọc tinh khiết với 2 muỗng cà phê muối biển. Mỗi sáng sớm thức dậy đem uống 1 lít. Khoảng từ 15 - 40 phút sau cơ thể sẽ tống ra ngoài các chất thải để làm sạch dạ dày, ruột non, ruột già. Tiếp theo bạn sẽ cần nhịn ăn 6 tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu giai đoạn 2. Hoặc có thể ăn các đồ ăn dưới dạng loãng như cháo, súp để dễ lấy sỏi ra khỏi cặn bã hơn.

Giai đoạn 2

Chuẩn bị 0,5 lít dầu oliu nguyên chất; vắt nước của 8 – 10 quả chanh. Sau khi nhịn ăn 6 tiếng bạn bắt đầu thực hiện theo trình tự:

+ Uống theo thứ tự bằng ống hút: 0,625 dl dầu Ô-Liu (khoảng 2 muỗng canh) ü 0,625 dl nước chanh (uống liền sau khi uống dầu Ô-Liu) hoặc có thể hòa tan với nhau rồi uống.

+ Lên giường nằm sấp nghiêng người về phía bên phải, co đầu gối phải lên gần vai để giúp cho sỏi trong túi mật và gan ra dễ dàng. Có thể kê một hay hai gối dưới vai cho dễ chịu.

+ Sau 15 phút hãy ngồi dậy và tiếp tục uống dầu oliu và chanh rồi lên giường nằm.

+ Thực hiện liên tục 8 lần như vậy

Nếu thấy khó uống hoặc muốn ói, bạn có thể đợi 20 - 25 phút và ăn múi bưởi hay uống nước táo. Nếu cảm thấy không thể tiếp tục uống nữa thì nên dừng lại. Có nhiều người chỉ sau 3 lần thực hiện đã tống được sỏi mật ra bên ngoài.

Sau khi thực hiện xong hết nhớ súc miệng bằng nước muối cho dầu Ô-liu ra khỏi miệng và cuống họng, sau đó đánh và đi ngủ đợi 3 hoặc 4 giờ sáng sỏi có màu xanh như ngọc thạch vì bị nhuộm trong túi mật sẽ sổ ra rất nhiều. Có người phải đợi tới 9 – 10 giờ sáng mới sổ.

Lưu ý, cách trị sỏi mật bằng dầu oliu này nên áp dụng từ 4 đến 6 lần mới lấy hết được sỏi trong người.

Dầu oliu trị sỏi mật - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài 5 bài thuốc trị sỏi mật này bạn còn có thể áp dụng các cách trị sỏi mật hiệu quả khác với đu đủ xanh, dứa, cây cối xay dưới đây:

Ngò ôm trị sỏi mật

Cách 1

Nguyên liệu: Rau ngò om tươi

Cách thực hiện: Đem rửa sạch rau ngò ôm tươi giã nát rồi vắt lấy nước cốt, sau đó pha thêm nước sôi để nguội và một chút muối trắng, uống 2 lần/ngày. Hoặc có thể pha với nước dừa và dùng 3 lần/ngày

Cách 2

Nguyên liệu: Rau ngò ôm; râu ngô; bông mã đề

Cách thực hiện: Đem các nguyên liệu rửa sạch rồi nấu chung với nhau để lấy nước uống hàng ngày.

Cách 3

Nguyên liệu: 50-100g rau om tươi

Cách thực hiện: Đem rau ngò ôm rửa sạch rồi xay sinh tố để uống mỗi ngày. Duy trì liệu trình từ 15-30 ngày.

Đu đủ xanh trị sỏi mật

Nguyên liệu: Quả đu đủ xanh

Cách thực hiện: Rửa sạch đu đủ, đem cắt đầu đuôi, bỏ cả phần hạt. Đem đu đủ đã sơ chế nêm thêm muối rồi đun cách thuỷ cho tới khi chín. Ngày ăn 1 lần, ăn liền trong 1 tuần.

Trị sỏi mật bằng đu đủ xanh rất nhiều người đã tống được sỏi ra bên ngoài sau một thời gian kiên trì ăn đu đủ cách thuỷ.

Đu đủ xanh trị sỏi mật - Ảnh minh họa: Internet

Cây cối xay trị sỏi mật

Nguyên liệu: Cây cối xay

Cách thực hiện: Lấy lá, hoa, quả của cây cối xay đem phơi nắng hoặc sấy khô để dùng dần. Mỗi ngày lấy một thang sắc với 1,5 lít nước để uống trong ngày. Lưu ý không nên uống quá 2lít nước mỗi ngày.

Trị sỏi mật bằng quả dứa

Cách 1

Nguyên liệu: Dứa chín, phèn chua

Cách thực hiện: Dùng dao nhọn, cắt một ít ở phần nhọn của quả dứa rồi moi hết lõi ra ngoài. Tiếp theo hãy nhét một ít phèn chua vào rồi cho lõi vào lại trong quả sau đó đậy lại như cũ. Hãy mang quả dứa đi nướng, nướng cả quả như vậy cho đến khi quả dứa ở bên ngoài cháy xém thì thôi. Lõi sau khi nướng bạn có thể xay hoặc ép nước uống. Mỗi ngày uống một quả, trong khoảng 3-5 ngày là bệnh có cải thiện.

Cách 2

Nguyên liệu: Qủa dứa tươi, vài lát gừng, một chút muối.

Cách thực hiện: Dứa gọt bỏ mắt, đem xay cùng gừng và muối để lấy 120-150ml uống sau mỗi bữa ăn sáng khoảng 30 phút là tốt nhất. Thực hiện bài thuốc này trong khoảng 10 ngày là tình trạng sỏi mật cải thiện đáng kể.

Trái dứa trị sỏi mật - Ảnh minh họa: Internet

5 bài thuốc trị sỏi mật trên đây đã được sử dụng trong dân gian rất lâu đời và cũng đã cho nhiều kết quả khả quan. Vì vậy bạn có thể áp dụng để điều trị sỏi mật nếu mắc phải.