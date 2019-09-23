Top 5 bài thuốc trị sỏi thận hiệu quả “thần tốc” nhất tại nhà

Không chỉ là nguyên liệu dùng để nấu các món ăn bổ dưỡng thì đu đủ xanh còn được biết đến với tác dụng chữa bệnh sỏi thận .

Dùng quả đu đủ xanh cắt đầu, đuôi, khoét bỏ hạt và giữa nguyễn cả vỏ, bỏ thêm một chút muối vào trong lõi vừa khoét và tiến hành nấu cách thủy cho đu đủ mềm ra. Sau khi nấu xong, để nguội và nhớ phải ăn cả vỏ quả đu đủ vừa được cách thủy trong vòng 1 tuần.

Để chữa bệnh bạn chỉ cần thực hiện những bước đơn giản sau đây:

Ngoài trái đu đủ xanh thì hoa đu đủ cũng được xem là một trong những nguyên liệu có thể giúp bạn điều trị được căn bệnh này. Theo lời khuyên của lương y Phan Thị Thanh, có thể dụng hoa đu đủ làm bài thuốc trị sỏi thận bằng cách dùng hoa đu đủ được tươi khoảng 300 gam sắc uống. Cứ sắc 4 chén nước cạn còn 1 chén thì uống. Liệu trình uống trong khoảng thời gian từ 5- 7 ngày.

Cách chữa bệnh sỏi thận bằng đu đủ xanh không khó, tuy nhiên khi thực hiện bạn cũng cần phải lưu ý một số điều sau:

Không ăn lúc đói: đu đủ xanh có tác dụng tiêu mạnh nên khi ăn lúc đói sẽ dẫn đến hiện tượng cồn, xót ruột.

Phụ nữ mang thai không nên ăn đu đủ xanh: theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, trong đu đủ xanh chứa rất nhiều nhân tố có tác dụng kích thích, co bóp tử cung, điều này có thể dẫn đến hiện tượng sảy thai hoặc sinh non.

Trong quá trình chữa bệnh, người bệnh nên uống nhiều nước trong một ngày để đào thải độc tố, ăn nhiều hoa quả và hạn chế ăn một số thực phẩm có chứa nhiều canxi.

Trước khi điều trị bằng phương pháp này thì bạn nên đi khám bác sĩ tại các phòng khám uy tín để biết rõ về kích thước sỏi và tiến hành các phương pháp điều trị hiệu quả. Khi thực hiện bài thuốc chữa sỏi thận bằng đu đủ xanh trong thời gian khoảng từ 1 – 2 tháng bạn nên đi khám lại và cân nhắc có tiếp tục điều trị bằng cách này hay không.

Bài thuốc chữa sỏi thận bằng chuối hột

Chuối hột có các thành phần chất dinh dưỡng tốt như: đường, sinh tố, chất xơ, trong chuối hột xanh còn có chứa hàm lượng chất tanin cao, vì vậy chuối có vị chát nhiều hơn ngọt.

Chuối hột có rất nhiều tác dụng như giải độc, lương huyết, các bài thuốc cổ truyền dân gian thường dùng chuối hột là vị thuốc để chữa đau lưng nhức mỏi, trái chuối xanh còn được dùng để chữa bệnh hắc lào, kiết lỵ, củ chuối được dụng để chữa các bệnh cảm nắng hay sốt cao….

Tác dụng của chuối hột không phải ai cũng biết - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra thì bài thuốc chữa sỏi thận bằng chuối hột còn là phương pháp dân gian cực hiệu quả. Bạn chỉ cần lựa chọn những quả chuối hột già còn xanh thái mỏng cả vỏ khoảng 7 quả, phơi khô, sao vàng, hạ thổ sau đó sắc với 3 bát nước cơm, 1 bát nước uống. Một điều lưu ý rằng phải uống lúc còn nóng khi no. Mỗi ngày uống 4 lần, mỗi lần một bát.

Chỉ cần thực hiện bài thuốc trị sỏi thận này trong vòng 1 tháng sỏi thận sẽ tự động tiêu biến và tống ra ngoài theo đường tiểu tiện.

Bài thuốc chữa sỏi thận bằng quả dứa

Quả dứa là một loại quả có vị chua, có tác dụng giải khát, hỗ trợ tốt cho tiêu hóa. Nước ép dứa có tính nhuận tràng, tính tích trệ, nõn dứa có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Nước ép lá dứa cùng với quả dứa xanh có tác dụng nhuận tràng, tẩy độc. Rễ dứa có tác dụng chữa sỏi tiết niệu, tiểu tiện không thông…. Tất các các bộ phận của cây dứa đều có là nguyên liệu quý cho các bài thuốc chữa bệnh sỏi thận hữu hiệu. Để chữa bệnh sỏi thận bằng quả dứa thì chúng ta có thể thực hiện 2 cách như sau:

Chữa sỏi thận bằng quả dứa thực hiện như thế nào? - Ảnh minh họa: Internet

Cách 1:

Lấy 1 quả dứa gọt vỏ thật sạch, sau đó cắt đầu quả dứa để làm nắp đậy. Khoét một cái lỗ phần đầu quả dứa sâu tầm 5 phân và bỏ 0,3 gam phèn chua. Đậy nắp dứa lại, dùng tăm để gài phần đầu và thân dứa dính chặt với nhau sau đó bỏ dứa vào lò nướng trong khoảng 30 phút. Ép quả dứa nướng ra thành 2 cốc sáng dậy uống 1 cốc và tối trước khi đi ngủ uống 1 cốc. Dùng liên tục trong vòng 7 ngày bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả rất tốt đến từ bài thuốc trị sỏi thận này.

Cách 2:

Vẫn thực hiện phương pháp nướng dứa như trên nhưng sau khi ép thành nước dứa có thể cho thêm một quả trứng và vào uống cùng. Cứ uống như thế vào lúc sáng mới thức dậy và trước bữa tối 30 phút trong vòng 7 ngày thì sỏi thận sẽ được đẩy ra từ từ theo nước tiểu.

Bài thuốc chữa sỏi thận bằng rau ngổ

Trong các bài thuốc trị sỏi thận dân gian không thể không nhắc đến cây rau ngổ. Không chỉ là một loại rau thơm mà cây rau ngổ còn có những dược tính rất tốt dùng để chữa bệnh. Theo các chuyên gia đông y đã từng nghiên cứu về loại rau này cho biết, rau ngổ có vị cay, thơm, hơi chát, tính mát có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, trừ viêm, chống sưng, giảm đau, và sát trùng tốt nên thường được sử dụng để chữa trị các bệnh như tiểu đường, sỏi thận, chống lão hóa và ung thư rất hiệu nghiệm.

Cách thực hiện rất nhanh chóng, đơn giản đó là bạn chỉ cần lấy rau giã lấy nước và hòa thêm chút muối vào uống 2 lần một ngày sáng và chiều, uống liên tục trong vòng từ 15 – 30 ngày sẽ làm tan sỏi hiệu quả.

Bài thuốc chữa sỏi thận từ rau ngổ - Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc trị sỏi thận bằng quả sung

Theo y học cổ truyền quả sung vị ngọt, tính bình, có tác dụng tiện tỳ ích vị, nhuận phế lợi hầu, nhuận tràng thông tiện, tiêu thũng giải độc . Trong trái Sung có chứa một số yêu tối như glucose, saccarose, quinic acid, các yếu tố vi lượng (canxi, photpho, kali…) và một số vitamin (C, B1…) có tác dụng nhuận tràng, hạ huyết áp và phòng chống ung thư. Chính vì những đặc điểm ưu việt của mình mà trái sung là một trong những loại quả hỗ trợ điều trị sỏi vô cùng hiệu quả mà ít người biết được. Để thực hiện bài thuốc trị sỏi thận bằng trái sung có thể thực hiện theo 2 cách:

Cách 1:

Trước tiên, chọn lấy những quả sung loại bánh tẻ (quả không quá non và cũng không quá già) đem thái mỏng và phơi khô. Tiếp đó, lấy lượng sung được phơi khô sao vàng hạ thổ, dùng sắc lấy nước uống theo công thức mỗi ngày dùng chừng 200g.

Cứ 4 chén nước đun sôi cạn uống 1 chén, uống ngay sau mỗi bữa ăn.

Cách 2:

Hái những quả sung già, thái nhỏ, sao vàng, hạ thổ sau đó phơi hay sấy khô để dùng. Mỗi lần dùng khoảng 100 gram quả sung đã sấy khô. Trước khi đun đổ ngập nước rồi sắc còn 1/3 để uống hàng ngày. Uống trong khoảng thời gian từ 15 – 30 ngày bệnh sẽ khỏi.

Chữa sỏi thận bằng quả sung - Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc chữa sỏi thận bằng kim tiền thảo

Kim tiền thảo là vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt, lợi thủy, tiêu sạn, giải độc, tiêu viêm, tiêu tích tụ, chuyên chữa trị các bệnh nhiệt lâm, thạch lâm, sỏi mật, ung nhọt do nhiệt độ, sỏi thận…Đối với người bị sỏi thận thì đây được xem là vị thuốc chủ lực có tác dụng chữa bệnh rất tốt.

Sỏi thận nếu được phát hiện sớm và điều trị phù hợp sẽ không gây ảnh hưởng đến chức năng của thận nhưng nếu không phát hiện kịp thời có thể gây nên các bệnh như suy thận, viêm thận, thay thế thận. Hy vọng các bài thuốc trị sỏi thận trên đây sẽ giúp mọi người hiểu hơn và nhanh chóng tìm được phương pháp đánh bay sỏi thận một cách hiệu quả nhất và bảo vệ sức khỏe của mình.