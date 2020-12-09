Cách làm mứt nghệ tại nhà đơn giản thơm ngon

Với cách làm mứt nghệ tại nhà , bạn sẽ có thêm một công thức mứt tết mới lạ, thay đổi khẩu vị cho gia đình và khách quý trong mùa xuân mới này. Mứt nghệ được nhiều người yêu thích không chỉ bởi hương vị thơm ngon mà còn có công dụng giúp đẹp da, hỗ trợ chữa đau dạ dày hiệu quả.

- Chanh: vắt 1/2 quả lấy nước cốt

- Mật ong nguyên chất: 5 muỗng

- Muối ăn: 2 muỗng cà phê

Cách thực hiện

Bước 1: Nghệ đem về rửa sạch đất cát, sau đó cạo sạch vỏ, cắt thành từng lát vừa ăn không cần mỏng quá.

Rửa và cạo sạch vỏ nghệ

Bước 2: Ngâm số nghệ vừa cắt vào nước muối pha loãng trong khoảng là 1 tiếng. Sau đó, đun sôi nước lọc với nước cốt chanh. Khi nước nóng lên thì cho nghệ vào luộc rồi vớt ra rổ để ráo nước (tốt nhất nên luộc nghệ từ 2 - 3 lần nếu bạn không thích nghệ có vị cay nồng).

Bước 3: Nghệ sau khi được sơ chế sạch, hãy để ráo chúng, cho tất cả nghệ vào một chiếc nồi nhôm dày, đổ vào 900g đường cát vào trộn đều lên. Tiếp theo, hãy để hỗn hợp nghệ đường yên trong khoảng 3 tiếng để đường tan hết và ngấm đều vào nghệ.

Ngâm nghệ vào đường cát

Bước 4: Đặt nồi hỗn hợp nghệ đường đã ướp lên bếp và đun với ngọn lửa vừa phải, khi thấy hỗn hợp sôi thì hạ nhỏ lửa xuống và nấu tiếp. Thỉnh thoảng, hãy rưới đều tay nước đường lên nghệ để khi khô lại đường bám đều lên nghệ. Cuối cùng cho thêm 5 muỗng mật ong vào để món mứt có màu vàng đẹp hơn và thơm ngon, bổ dưỡng hơn.

Bước 5: Khi nước đường mật ong đã kẹo lại, thành phẩm sẽ có màu vàng nâu thì bạn hãy tắt bếp, tiếp tục đảo nhẹ đều tay và liên tục cho đến khi thấy đường khô lại và bám đều vào nghệ là được.

Rim nghệ

Bước 6: Để mứt nghệ thật nguội và cho vào một chiếc lọ sạch đã chuẩn bị, đậy kín nắp bảo quản hoặc nếu không có hộp bạn có thể cho chúng vào túi nilon rồi buộc kín miệng túi.

+ Cách làm mứt nghệ ngon với mật ong đơn giản tại nhà

Thành phần nguyên liệu gồm có:

- Nghệ tươi: 1kg

- Đường cát trắng: 1,5kg

- Chanh tươi : 1 quả (Bạn cũng có thể thay bởi 100ml giấm)

- Mật ong

- Muối

- Vani: 2 ống

Cách thực hiện:

Mứt nghệ mật ong

Bước 1:

Củ nghệ tươi tốt nhất bạn nên lựa chọn các củ lớn một chút sẽ dễ dàng để làm mứt hơn. Sau khi mua về thì cạo sạch vỏ bên ngoài, tiếp theo dùng một chiếc dao thái thành những lát dài.

Cạo sạch vỏ bên ngoài

Rửa nghệ lại một lần nữa cho thật sạch cùng với nước rồi cho vào thau nước muối ăn pha loãng.

Thái thành những lát dài

Ngâm chúng trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, sau đó lấy ra để khô bớt nước.

Ngâm nghệ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ

Bước 2:

Bắt 1 chiếc nồi lên bếp, cho nước vào nồi và đun sôi, cho vào thêm một chút giấm ăn, nước sôi thì cho nghệ vào luộc sơ qua khoảng 5 phút thì đổ ra rổ.

Tiếp tục thay nước và luộc tất cả số nghệ khoảng 3-4 lần cho chúng bớt chất đắng, tốt nhất nên nếm thử trước, nếu thấy nghệ đã bớt vị hăng đắng là được. Tuy vậy, cũng đừng khử hết chất đắng sẽ làm mất đi những tác dụng tốt của nghệ.

Khi ăn thử miếng nghệ, nếu thấy nghệ vẫn còn đắng thì tiếp tục cho nghệ vào luộc với nước lạnh pha nước cốt chanh, còn nếu đã cảm thấy vừa miệng và không còn đắng thì không cần phải luộc tiếp nữa.

Bước 3:

Đổ số nghệ đã để ráo vào một chiếc tô lớn, sau đó cho đường, mật ong vào và trộn đều. Hãy ướp nguyên liệu qua đêm để nghệ ngấm vị ngọt của đường và mật ong thì thành phẩm sẽ thơm ngon hơn.

Ướp nghệ với đường

Bước 4:

Bạn hãy trút hỗn hợp này vào 1 cái chảo to rồi đặt lên trên bếp và sên mứt. Nấu nghệ với lửa nhỏ cho đến khi nguyên liệu sôi lên thì dùng đũa khuấy đều, theo dõi cứ tầm 5 phút thì khuấy một lần. Tiếp tục cho thêm vani vào để tạo mùi thơm.

Để nguyên liệu sôi nhẹ đến khi keo lại, lúc này thì vặn về lửa nhỏ, và lấy đũa đảo luôn tay để tránh mứt bị cháy. Khi đã nhìn thấy đường cát kết trắng phủ một lớp mỏng lên thì món mứt đã hoàn thành, sau đó thì ta tắt lửa.

Chờ cho mứt nghệ nguội hoàn toàn

Chờ cho mứt nghệ nguội hoàn toàn thì đem cất trong hũ sạch hoặc có thể đóng gói trong túi để đem biếu tặng cũng rất hợp lý. Vị ngọt nhẹ của mứt nghệ, dẻo dẻo thơm thơm hương mật ong rất ngon miệng và tốt cho sức khỏe.

Yêu cầu với thành phẩm món mứt nghệ tươi:

- Bạn cần luộc nghệ tươi qua với nước sôi ít nhất một lần để tránh thành phẩm bị đắng, sau đó cần phải ngâm qua với nước muối ăn pha loãng.

- Lúc sên mứt trên bếp khi tất cả hỗn hợp kết lại nên nhớ trộn cho đều tay và nhanh, đừng làm mứt nghệ bị cháy sẽ không còn hương thơm và mất thẩm mỹ của món ăn.

- Khi chế biến xong mứt nghệ thì càng phải lưu ý nên đổ mứt ra khai dàn trải để thật nguội sau đó mới bỏ vào hũ để bảo quản.

- Trong quá trình bảo quản, hãy để mứt nghệ ở nơi khô thoáng, sạch sẽ, buộc kín miệng túi hoặc đậy nắp lọ kín, đừng để mứt bị ẩm sẽ làm mứt nhanh hỏng.

2. Mứt nghệ có tác dụng gì với sức khỏe?

+ Tốt cho hệ tiêu hóa

Mứt nghệ chính là người bạn thân thiết cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Bởi vì, nếu bạn đang gặp các vấn đề liên quan đến tiêu hóa thì sử dụng mứt nghệ có thể giúp cải thiện đáng kể và làm tốt lên các chức năng đường ruột, giúp túi mật kích thích sản xuất mật, làm cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Ngoài ra, việc ăn mứt nghệ thường xuyên còn giúp giảm triệu chứng đầy hơi, trướng bụng.

Mứt nghệ có tác dụng tốt cho hệ tiêu hóa

+ Phòng chống ung thư

Chính nhờ thành phần curcumin thần thánh có trong nghệ giúp can thiệp vào sự phát triển của các tế bào ung thư. Vài nghiên cứu gần đây đã chứng minh curcumin có khả năng chống ung thư và tăng cường hiệu quả hóa trị tốt hơn. Tác dụng hỗ trợ trị bệnh của mứt nghệ sẽ trở nên mạnh hơn nếu được kết hợp chung với hạt tiêu đen.

+ Ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Tương tự nghệ tươi, mứt nghệ cũng có chứa ar- turmerone. Đây là hợp chất giúp thúc đẩy sửa chữa các tế bào gốc của não, hỗ trợ việc phục hồi các bệnh thoái hóa thần kinh như đột quỵ và Alzheimer.

+ Giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch

Curcumin có tác dụng làm giảm tình trạng viêm và oxy hóa, đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch.

Ngoài ra, nghệ còn giúp các niêm mạc mạch máu hình thành tốt hơn. Điều hòa huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch. Hằng ngày ăn mứt nghệ sẽ giúp mang lại những lợi ích tương đương với việc tập luyện cho sức khỏe cơ tim.

+ Công dụng giảm đau, kháng viêm

Mứt nghệ còn có khả năng giúp giảm đau, kháng viêm hiệu quả. Curcumin hoạt động như một một thuốc giảm đau giúp ức chế các phần tử gây viêm.

Mứt nghệ còn có khả năng giúp giảm đau, kháng viêm hiệu quả

+ Làm đẹp, ngăn ngừa lão hóa

Nghệ và các sản phẩm từ nghệ như mứt nghệ có thể mang lại nhiều công dụng tốt cho làn da như: làm mờ các vết thâm, sẹo do mụn để lại, làm mềm và sáng da, tẩy tế bào chết, giảm lượng dầu trên da, chúng rất thích hợp đối với da dầu hay da hỗn hợp, giảm nếp nhăn, hạn chế các vết chàm trên da hiệu quả nhờ tác dụng sát khuẩn và chống lão hóa da.

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3. Mẹo chọn nghệ được ngon, tươi

- Muốn chế biến được món mứt nghệ ngon, bạn cần chọn được những củ nghệ tươi, mới.

- Nên sờ vào phần vỏ để cảm nhận được vỏ mượt, không bị khô, bong tróc hay dập nát là nghệ tươi và mới.

- Bẻ thử một phần nhỏ củ nghệ để nhìn xem lượng xơ bên trong. Nếu thấy xơ quá nhiều thì không nên chọn, vì như thế khi làm mứt ăn sẽ không ngon, gây cảm giác nhám miệng và mứt không được mềm giòn.

- Tốt nhất là chọn nghệ ta, có màu vàng đẹp mắt, thơm ngon hơn.

- Tránh chọn các củ nghệ héo, cũ.

- Về kích thước nên chọn củ vừa, không quá to cũng không nên quá nhỏ.

Hy vọng bài viết trên đây đã giúp bạn biết cách làm mứt nghệ tại nhà dẻo thơm, lạ miệng cho mọi người thưởng thức trong dịp tết. Đây không chỉ là món ăn vặt ngon để nhâm nhi trong dịp tết mà nó còn mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và làm đẹp.