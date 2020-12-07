Hướng dẫn cách làm mứt nha đam ngon, đẹp mắt và không bị đắng

Nha đam mang đến phụ nữ những lợi ích về sức khỏe và sắc đẹp. Có đa dạng loại mứt nha đam như mứt nha đam sấy khô , mứt nha đam dẻo,... Cách làm mứt nha đam ngon, đúng hương vị, đẹp mắt được nhiều chị em quan tâm.

Mật ong, Chanh dây

Muối, Chanh

Cách làm:

Nha đam đem gọt bỏ phần vỏ màu xanh, lấy phần thịt và rửa dưới vòi nước.

Nha đam gọt bỏ phần vỏ màu xanh, lấy phần thịt cắt thành hạt lựu

+ Phần thịt cắt thành hạt lựu rồi đem ngâm với nước muối pha loãng và có vắt thêm ít nước cốt chanh. Đây là cách sẽ giúp loại bỏ sạch nhớt va tránh bị đắng.

+ Sau khi ngâm 15 phút, đem chần sơ phần thịt nha đam với nước đang sôi. Nha đam sẽ ngon, giòn hơn.

+ Đun đường phèn với một lượng nước vừa phải. Đến khi nước sôi đều thì tắt bếp.

Đun đường phèn với một lượng nước vừa phải, cho đến khi nước sôi đều thì tắt bếp

+ Cho thêm mật ong và đường thốt nốt và phần thịt nha đam đã được chần sơ vào. Nấu với lửa nhỏ cho đến khi hỗn hợp này đạt đến độ dẻo nhất định.

+ Tắt bếp và để cho nguội hẳn. Vậy là bạn đã hoàn thành và có được món mứt thơm ngon dùng trong ngày tết.

Yêu cầu:

+ Các bước tiến hành món mứt bằng nha đam này khá đơn giản, bạn chỉ cần lưu ý để cho lượng đường vừa phải và sơ chế nha đam thật kỹ.

+ Món mứt nha đam có vị thanh và không bị đắng là được.

+ Cách bảo quản mứt nha đam tốt nhất đó là cho phần mứt đã nguội vào lọ thủy tinh vào ngăn mát tủ lạnh.

Món mứt nha đam có vị thanh và không bị đắng

2. Cách làm mứt nha đam chanh dây

+ Nguyên liệu:

Chọn nha đam loại bẹ to, không bị rách vỡ, không bị sâu bệnh

Chanh dây

+ Các bước tiến hành:

Sơ chế:

Rửa sạch nha đam để loại bỏ chất bẩn, thuốc trừ sâu.

Sau đó, gọt bỏ phần vỏ xanh bên ngoài. Thực hiện thao tác thật kỹ để tránh sót vỏ trên bề mặt khiến sản phẩm bị đắng.

Tiếp theo, tiến hành loại gân để giúp nha đam không bị đắng.

Rửa nha đam lại lần nữa để miếng nha đam trắng trong, không có mủ.

Thực hiện thao tác thật kỹ để tránh sót vỏ trên bề mặt khiến sản phẩm bị đắng

Cắt miếng nhỏ

Cắt miếng nha đam nhỏ để cho vào mứt, miếng nha đam có kích thước 2x4x0.3 cm.

Cắt nhỏ sẽ giúp trộn đồng nhất vào mứt, phết lê bánh dễ hơn và loại nhớt ra khỏi nha đam.

Cắt miếng nha đam nhỏ có kích thước khoảng 2x4x0.3 cm.

Ngâm nước muối

Ngâm nha đam tầm 30 phút trong dung dịch nước muối nồng độ 1%. Công đoạn này nhằm để loại sạch nhớt trong nha đam và chuẩn bị cho công đoạn chế biến sau đó.

Ngâm đường

Lượng nước trong nha đam chiếm đến hơn 96%. Do đó, nếu cho nha đam vào trong quá trình sên mứt sẽ gây teo tóp và làm mất thẩm mỹ. Ngâm đường trước khi cho vào trộn sẽ giúp tránh hiện tượng trên.

Tiến hành ngâm đường theo tỉ lệ 1 đường : 4 nha đam

Tiến hành ngâm đường theo tỉ lệ 1 đường : 4 nha đam. Nồng độ đường giữa bên trong và bên ngoài miếng nha đam có sực chênh lệch sẽ giúp nước trong miếng đam thoát ra ngoài.

Vớt để ráo

Sau khi ngâm đường ta vớt ra và để ráo nước. Nhằm giúp thoát hết phần nước còn bám bên ngoài miếng nha đam và loại bỏ tối đa lượng nước cho vào mứt. Sản phẩm sẽ đạt được độ ẩm yêu cầu.

Phần chanh dây

Rửa sạch, cắt bỏ vỏ, lấy phần hạt bên trong đem rây để loại hạt, thu lấy dịch nước chanh dây, nước chanh dây này được dùng để sên mứt.

Vắt lấy nước chanh dây để sên mứt

Sên mứt

Các nguyên liệu ta được tiến hành xử lý xong. Chúng ta tiến hành làm mứt nha đam chanh dây.

Phối trộn theo tỉ lệ sau để làm mứt: 100g nha dam : 15g syrup : 20g dịch chanh dây. Syrup có brix là 62, dùng gelatin với tỉ lệ là 2%.

Đầu tiên cho gelatin, syrup và nha đam trộn đều. Tiếp đó, sên 20 phút để gelatin tạo gel đồng thời làm ẩm thoát ra khỏi nha đam.

Cho nước chanh dây vào và sên thêm 10 phút nữa để nước bốc hơi, và tạo cấu trúc dẻo, dính cho mứt.

3. Nha đam có lợi ích gì với với sức khỏe?

- Dưỡng da, trị mụn:

Nha đam có khả năng làm mát và giúp điều trị nám da hiệu quả. Dưỡng chất trong nha đam giúp cải tạo làn da, dưỡng da hồng hào, trắng mịn và loại sạch tế bào chết. Bạn có thể đắp mặt bằng nha đam từ 2 – 3 lần/ tuần để làm đẹp da.

Nha đam có khả năng làm mát và giúp điều trị nám da hiệu quả

- Phục hồi mái tóc hư tổn:

Trong lá nha đam chứa yếu tố giúp tóc được cải thiện. Đặc biệt là còn có thể kích thích tóc mọc dài hơn. Gel nha đam như một loại kem dưỡng tóc từ thiên nhiên giúp tóc bạn mềm mượt, da đầu không bị kích ứng.

- Phòng ngừa ung thư

Theo nghiên cứu từ các chuyên gia về y tế nhiều năm cho thấy trong lá nha đam có chứa thành phần phòng ngừa ung thư, kìm hãm sự hình thành và phát triển của các khối u.

Đồng thời, dùng nha đam còn giúp phòng ngừa và chữa được nhiều bệnh ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe như: hen suyễn, viêm loét dạ dày, tăng cường sức đề kháng…

Tuy mứt nha đam rất ngon và tốt nhưng bạn không nên ăn quá nhiều

4. Tác hại nếu lạm dụng nha đam

Nha đam mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, sắc đẹp. Gel nha đam được dùng để làm đẹp, chữa bệnh, chữa lành vết thương. Tuy nhiên, cần biết cách sử dụng đúng để bởi sơ chế và dùng sai cách sẽ khiến nha đam trở thành một thực phẩm có hại cho sức khỏe.

– Dị ứng:

Nếu dị ứng với các thành phần dưỡng chất trong nha đam thì tuyệt đối bạn không dùng nha đam tươi và cả các sản phẩm được làm từ nha đam. Người dị ứng có thể cảm thấy ngứa, đau cổ, rát họng, phát ban, mệt mỏi…

Nếu lạm dụng hoặc dùng nha đam thường xuyên có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc

– Rối loạn nhịp tim:

Nếu lạm dụng hoặc dùng nha đam thường xuyên có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Lượng kali trong máu giảm đi đáng kể và có ảnh hưởng xấu với người mắc bệnh tim mạch.

– Mất nước:

Nhiều người vào mùa nóng thường xuyên nấu chè nha đam để thanh nhiệt, làm mát cơ thể. Tuy nhiên, nếu

Thường xuyên uống nước nha đam, ăn chè nha đam, mứt nha đam, sinh tố nha đam, … hoặc các sản phẩm từ nha đam có thể dẫn đến mất nước. Đồng thời, nước tiểu cũng bị thay đổi về màu sắc.

- Nhiễm trùng khi bôi lên vết thương hở:

Bôi trực tiếp nha đam lên vết thương hở có thể dẫn đến các triệu chứng viêm nhiễm và lâu lành hơn.

- Sơ chế nha đam sai cách gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe:

Trong nhựa nha đam có chứa rất nhiều thành phần gây hại cho sức khỏe và làn da. Do đó, bạn cần cẩn thận trong cách sơ chế. Phải rửa nha đam thật kỹ dưới vòi nước và ngâm với nước muối pha loãng cùng một ít chanh. Đây không chỉ là cách giúp nha đam bớt nhớt, giảm đắng mà còn giúp loại bỏ phần nhựa chứa chất độc hại.

Sơ chế nha đam sai cách gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Mứt nha đam với vị ngọt thanh, có mùi thơm đặc trưng của nha đam không chỉ là thực phẩm tốt cho sức khỏe mà còn tốt cho làn da. Trên đây là chia sẻ cách làm mứt nha đam và những thông tin về lợi và hại của nha đam. Có thể thấy, cách làm mứt nha đam rất đơn giản. Tuy mứt nha đam rất ngon và tốt nhưng bạn không nên ăn quá nhiều. Hi vọng những thông tin chia sẻ trong bài viết này giới thiệu sẽ thật hữu ích với bạn.