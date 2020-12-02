Hướng dẫn cách nấu nha đam đường phèn giòn ngon, ngọt, thơm.

Nha đam là nguyên liệu quen thuộc và thường được sử dụng để làm đẹp da. Tuy nhiên, không chỉ giúp đẹp da, nha đam còn được dùng để nấu nước uống rất mát và giải nhiệt. Có rất nhiều người nấu nước nha đam đường phèn nhưng nha đam lại không được giòn ngon mà lại còn bị đắng. Trong bài viết hôm nay, Phunuvagiadinh sẽ hướng dẫn cách nấu nha đam đường phèn giòn , không bị đắng.

Để làm món nha đam đường phèn giòn ngon, bạn nên chọn loại nha đam tùy thích. Tuy nhiên nên chọn nha đam còn tươi, mới cắt, không bị úng ở 2 đầu và vỏ không bị trầy xước.

Nha đam Việt Nam: Đây là loại cây có lá nhỏ hơn, bẹ mỏng và ít gai trên lá. Lá có màu xanh đậm và không có phấn trắng. Theo kinh nghiệm, nhiều người cho rằng nha đam Việt Nam ăn sẽ giòn ngon hơn và thịt trắng hơn nha đam Mỹ.

Nha đam Mỹ: Loại này thường có lá dài, bẹ to và có nhiều gai nhọn trên lá. Phía sau lá thường có phấn trắng, loại này thường được người ta trồng nhiều vì cho năng suất cao.

Nha đam thường có 2 loại mà bạn nên biết đó là:

Cách sơ chế nha đam không bị nhớt đắng khi nấu

Nha đam sau khi mua về đem rửa sạch, dùng dao gọt hết phần vỏ xanh, chỉ lấy phần thịt. Bạn nên gọt kỹ phần võ, vì nếu vỏ còn dính lại thì nấu nước sẽ bị đắng.

Rửa sơ nha đam sau khi đã gọt vỏ với nước cho bớt nhớt. Hòa tan 1 muỗng muối vào nước rồi cho nha đam vào ngâm khoảng 10 – 15 phút. Bạn nên lưu ý chỉ nên ngâm nha đam trong nước muối loãng, không nên dùng nước muối quá mặn khiến nha đam mất độ giòn. Bạn có thể vắt thêm 3 – 4 giọt nước cốt chanh vào để giúp nha đam sạch nhớt hơn.

Sau khi ngâm xong thì vớt nha đam ra rửa lại thật sạch với nước rồi đem cắt nhỏ, cỡ hạt lựu.

Nha đam sau khi mua về đem rửa sạch, dùng dao gọt hết phần vỏ xanh - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp tục cho nha đam đã cắt vào nước muối pha loãng ngâm khoảng 5 phút. Sau đó bạn vớt ra rồi rửa nha đam với nước 3 – 4 lần cho thật sạch và để ráo.

Tiếp theo bạn cho nước vào nồi đun sôi thì tắt bếp. Chờ nước còn âm ấm thì cho nha đam vào luộc sơ rồi vớt ra cho ngay vào thau nước đá để ngâm. Đây là bí quyết giúp nha đam giòn ngon hơn khi nấu với đường phèn. Khi thau nước đã tan hết thì bạn vớt nha đam ra để ráo nước.

Cho nha đam vào luộc sơ rồi vớt ra cho ngay vào thau nước đá để ngâm - Ảnh minh họa: Internet

Cho 50g đường phèn vào nha đam trộn thật đều. Chờ cho đến khi đường tan hết và thấm vào nha đam. Như vậy sẽ giúp nha đam ngọt hơn khi nấu và không bị chua.

Cách nấu nha đam với đường phèn giòn ngon

Cho 800 ml nước vào nồi đun sôi, cho tiếp phần đường phèn và lá dứa còn lại vào đun thêm khoảng 10 – 15 phút để đường tan hết và thơm hương lá dứa. Lá dứa vừa héo thì vớt ra, tránh để lâu sẽ làm nước bị đắng. Tiếp theo bạn cho nha đam vào và tắt bếp.

Cho tiếp phần đường phèn còn lại và lá dứa vào đun thêm khoảng 10 – 15 phút để đường tan hết - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, khi bỏ nha đam vào bạn không nên đun tiếp vì sẽ khiến nha đam giảm độ giòn. Chờ nha đam nguội thì cho vào chai đậy kín nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Với cách làm trên, bạn có thể thoải mái uống nha đam trong 10 ngày mà không bị hỏng hoặc chua.

Khi bỏ nha đam vào bạn không nên đun tiếp vì sẽ khiến nha đam giảm độ giòn - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu chè đậu xanh nha đam đường phèn.

Chè là món ăn bổ dưỡng thanh mát giải nhiệt mùa hè cực hay được đông đảo mọi người ưa thích không phân biệt già trẻ. Chè có nhiều loại khác nhau, nhưng chè đậu xanh nha đam đường phèn lại là món ăn hoàn hảo vừa chăm sóc sức khỏe thanh nhiệt cơ thể mà còn hỗ trợ làm đẹp tuyệt vời. Vậy còn ngại gì mà bạn không tự mình thực hiện món chè thơm ngon này cho cả gia đình cùng thưởng thức nhỉ.

Công dụng của đậu xanh và nha đam

Đậu xanh và nha đam là hai loại thực phẩm đã quá quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng có nhiều lợi ích cho sức khỏe con người nhưng còn có khả năng làm đẹp hiệu quả.

Đậu xanh là loại ngũ cốc chứa nhiều vitamin, khoáng chất, protein, đường bột cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Đậu xanh có thể dùng để nấu cháo, nấu chè hay đồ xôi là rất ngon. Đậu xanh với nhiều dưỡng chất nên có lợi cho hệ tiêu hóa, tăng cường lưu thông máu, ngăn ngừa ung thư, giảm choleterol xấu,... ngoài ra đậu xanh còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả và dưỡng da trắng mịn đều màu.

Nha đam cũng là sản phẩm được nhiều chị em ưa thích, với thành phần vitamin, khoáng chất, axit amin, enzyme chăm sóc sức khỏe tốt nhất và cả giảm cân và làm đẹp da hoàn hảo nhất.

Sự kết hợp hoàn hảo của chúng làm nên món chè đậu xanh nha đam ngon tuyệt mà lại bổ dưỡng không thua kém gì các món ăn mặn khác. Hôm nay, bạn hãy thử làm món chè đậu xanh nha đam đường phèn cho cả gia đình trong những lúc thời tiết khắc nghiệt như thế này nhé.

Cách nấu chè đậu xanh nha đam đường phèn

Chuẩn bị:

- Nha đam.

- Đậu xanh.

- Đường phèn.

- Va ni, bột năng.

- Dầu chuối, chanh.

- Đậu phộng rang.

Thực hiện:

- Đậu xanh rửa sạch, bỏ đi những hạt sâu, lép, ngâm trong nước khoảng 2- 4 tiếng đồng hồ. Sau đó đem đãi bỏ vỏ rồi để ráo.

- Nha đam rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành những khúc ngắn vừa ăn. Ngâm trong nước muối ấm pha loãng tầm 15 phút rồi rửa lại với nước lạnh rồi để ráo. Làm như vậy để giảm bớt vị đắng và nhớt trong nha đam.

- Đun 1 nồi nước sôi, khi nước sôi thì cho đậu xanh vào nấu trước cho nhừ. Trong quá trình nấu, bạn hãy vớt bỏ phần bọt ở phía trên để nước chè được trong hơn.

- Khi đậu xanh nhừ thì cho đường phèn vào trước để nấu cho đương ta hoàn toàn.

- Sau đó cho bột năng, khuấy đều cho bột không bị vón cục.

- Cuối cùng là cho nha đam vào nấu thêm khoảng 5 phút rồi tắt bếp.

- Cho ống vani và dầu chuối để tạo vị thơm ngon hấp dẫn nhất. Khi ăn thì rắc thêm đậu phộng rang nhé.

Cuối cùng bạn đã có món chè nha đam đường phèn thơm ngon bổ dưỡng hấp dẫn cho buổi trưa hè rồi. Ăn chè khi nguội và cho thêm chút đá bào và nước cốt chanh để tạo độ tươi mát hơn cho bạn cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn bao giờ hết.

Để có món chè nha đam đậu xanh đường phèn ngon nhất, bạn cần lưu ý khâu chọn nha đam nhánh nhỏ vừa để tạo độ giòn ngon hơn. Hạt đậu xanh mẩy, còn mới, đồng thời khi nấu, đậu xanh phải chính nhừ, vị ngọt thanh ngon nhất và phảng phất mùi thơm nhẹ của vani, dầu chuối. Mỗi ngày 1 ly chè cho sức khỏe tràn đầy, làn da hồng hào và duy trì vóc dáng đẹp nhất nhé.

Uống nước nha đam mỗi ngày có tốt không?

Nha đam hay lô hội là loại cây quen thuộc và được sử dụng rất nhiều trong ngành công nghiệp mỹ phẩm làm đẹp cũng như y học. Bởi loại cây này có tác dụng tích cực đến cơ thể.

Trong cây nha đam có chứa rất nhiều axit amin và các loại vitamin, khoáng chất như vitamin nhóm B, vitamin A, C, E, natri, canxi, kẽm, phốt pho…Nha đam có thể được dùng để đắp mặt, rửa mặt hoặc chế biến thành món ăn, nước uống. Trong đó không thể không nhắc đến thức uống nha đam, đường phèn.

Nha đam có chứa rất nhiều axit amin và các loại vitamin - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thắc mắc không biết uống nha đam mỗi ngày có tốt không? Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng, nếu bạn không mắc các bệnh như dị ứng, bệnh trĩ hoặc không phải trong lúc mang thai thì việc uống nước nha đam đường phèn mỗi ngày với lượng vừa phải sẽ mang đến các lợi ích như:

Cấp nước và thanh nhiệt cho cơ thể.

Tăng cường sức đề kháng.

Cấp ẩm, trị mụn, làm đẹp da và dưỡng da từ sâu bên trong.

Điều trị viêm da đầu, nuôi dưỡng tóc chắc khỏe hơn.

Hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường.

Tốt cho hệ tiêu hóa, giúp điều trị táo bón và bệnh dạ dày.

Với cách nấu nha đam đường phèn giòn ngon được chia sẻ ở trên, chỉ cần không đến 30 phút là bạn sẽ có ngay cho mình một thức uống ngọt mát và thanh nhiệt cho cơ thể. Bạn có thể sử dụng nha đam để làm mặt nạ dưỡng da cũng rất tốt.