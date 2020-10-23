Cách nấu cari dê Ấn Độ siêu ngon, càng ăn càng thèm

Bạn không cần phải ra đến nhà hàng mới có thể thưởng thức được món cari dê chuẩn vị Ấn Độ. Giờ đây, với cách nấu cari dê Ấn Độ cực kỳ đơn giản, chuẩn vị thơm ngon như ngoài hàng mà Phunuvagiadinh sẽ chia sẻ trong bài viết, bạn hoàn toàn có thể cùng gia đình mình thưởng thức món ăn hấp dẫn này tại ngôi nhà ấm cúng của mình.

Cà ri Ấn Độ có thể ăn kèm với cơm Nị hoặc bánh mì Nan, cùng vị thơm nồng từ bột cà ri Ấn.

Từ thế kỷ 17, món cà ri Ấn Độ đã xuất hiện trong danh sách ẩm thực của người Bồ Đào Nha. Cari được xem là món quốc hồn, quốc túy của người Ấn. Nó xuất hiện trong tất cả các bữa ăn của gia đình người Ấn, từ nông thôn cho tới thành thị, giàu sang hay nghèo hèn đều không thể thiếu món này.

Món ăn này được biến tấu vô cùng đa dạng, với nhiều hương vị khác nhau như cari gà, dê, trâu, bò, cừu,… Trong đó, cari dê là món ăn dễ ăn, hấp dẫn, có mùi vị thơm ngon, cay cay xé lưỡi, đậm chất đặc trưng, không thể lẫn lộn với bất kỳ món ăn nào khác. Vì thế, cari dê Ấn Độ cũng được du nhập vào Việt Nam và xuất hiện trong menu của rất nhiều nhà hàng Việt, đặc biệt là khu vực miền Nam.

Cari dê là món ăn dễ ăn, hấp dẫn, có mùi vị thơm ngon, cay cay xé lưỡi - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cari Ấn Độ được xem là món ăn khá khó ăn với nhiều người nhưng lại mang hương vị độc đáo, riêng biệt và cực kỳ bổ dưỡng.

Cách nấu cari dê Ấn Độ siêu ngon

Tham khảo ngay cách nấu cà ri dê kiểu Ấn Độ đơn giản ngay sau đây:

Nguyên liệu nấu cà ri

Dưới đây là nguyên liệu nấu món cari cho 6 người ăn:

Thịt dê: 750gr.

Khoai môn: 150gr.

Hành tây: 150gr.

Nước cốt dừa: 225ml.

Tỏi: 2-3 củ.

Gừng: 1-2 củ.

Khoai lang: 15gr.

Cà tím: 150gr.

Nước dừa tươi: 750ml.

Hành tím: 3-4 củ.

Sả: 4-5 nhánh.

Bột cà ri Ấn Độ.

Rượu trắng, giấm, nước mắm, ớt bột, tiêu xay, muối, đường trắng, dầu ăn.

Nguyên liệu nấu món cà ri dê Ấn Độ - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm cà ri dê Ấn Độ

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Khoai lang, khoai môn đem gọt sạch vỏ, cắt thành miếng vuông vừa ăn.

Rửa sạch sả rồi băm nhỏ phần đầu, phần thân đem cắt thành khúc khoảng 6-7cm và đập dập.

Tỏi, hành tím bóc vỏ, gừng cạo vỏ, rửa sạch rồi chia làm hai: 1 phần băm nhỏ còn 1 phần đập dập.

Hành tây thái miếng nhỏ.

Cà tím rửa sạch, cắt thành miếng cau có độ dày vừa phải.

Bước 2: Sơ chế thịt dê

Thịt dê có mùi hôi đặc trưng, do đó trước khi nấu cần sơ chế thịt dê để khử bớt mùi, giúp món ăn thơm ngon, hấp dẫn hơn. Cách làm như sau:

Đầu tiên, bạn rửa thịt dê sạch sẽ, cắt thành các miếng vuông.

Sơ chế thịt dê và khử sạch mùi tanh - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đến, ngâm thịt dê trong hỗn hợp rượu trắng pha loãng với muối và gừng đập dập. Sau đó, đun một nồi nước sôi, thêm chút giấm rồi chân thịt dê sơ qua. Vớt ra rồi rửa sạch với nước là được.

Thịt dê sau khi sơ chế xong thì ướp cùng với 20gr đường trắng, 20ml nước mắm, 10gr hành tím + 10gr tỏi + 5gr gừng (mỗi loại đã băm nhỏ), 5gr bột cà ri, 5gr ớt bột, 3gr tiêu xay. Trộn đều gia vị lên, dùng tay bóp nhẹ để gia vị thấm đều, để nguyên khoảng 15-20 phút.

Ướp thịt dê với hỗn hợp gia vị - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Rán khoai

Trong lúc đang chờ thịt ngấm gia vị, bạn sẽ thực hiện rán sơ khoai môn và khoai lang.

+ Đun nóng một lượng dầu ăn vừa phải trên chảo, sau đó cho khoai vào rán sơ qua đến khi vàng xém cạnh thì tắt bếp, gắp ra đĩa cho ráo dầu.

+ Công đoạn này rất quan trọng trong cách nấu cari dê Ấn Độ bởi rán khoai sơ qua sẽ giúp khoai không bị mềm hay tan trong quá trình nấu.

Bước 4: Nấu cà ri

Cách nấu cà ri dê Ấn Độ chuẩn vị như sau:

Bắc 1 chiếc nồi dày dặn lên bếp, đổ vào đó 2 thìa canh dầu ăn.

Khi thấy dầu nóng thì đổ toàn bộ sả khúc đã đập dập, tỏi và hành tím đã đập dập vào, phi thơm lên.

Sau đó, cho thịt dê đã ướp vào xào sơ qua khoảng 4-5 phút thì đổ 500ml nước cốt dừa vào nồi.

Hầm thịt dê trên lửa nhỏ liu riu khoảng 20 phút thì đổ khoai lang, khoai môn, hành tây, cà tím vào và hầm đến khi chín.

Hầm thịt dê trên lửa nhỏ liu riu - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nồi cà ri sôi thêm được 5 phút thì cho thêm gia vị vồm 30g đường trắng, 30ml nước mắm, 5gr bột cà ri, khuấy đều lên. Sau đó thêm tiếp 150ml nước cốt dừa để tăng vị béo ngậy, khuấy đều thêm lần nữa.

Khi thấy nồi cà ri sánh lại, có màu đẹp mắt thì tắt bếp.

Bước 5: Hoàn thành món cà ri

Múc cari dê ra tô và cho cả nhà cùng thưởng thức thôi nào. Bạn có thể ăn kèm món này với cơm nóng hoặc bánh mì. Chỉ cần cắn 1 miếng thịt dê, bạn sẽ cảm nhận được hương vị béo ngậy, thơm ngon từ sự hòa quyện của tất cả các thành phần.

Với cách nấu cari dê Ấn Độ mà chúng tôi đã chia sẻ trên đây, chắc hẳn chị em đã tự tin để vào bếp và bắt tay vào thực hiện rồi đúng không nào? Chúc bạn thành công!