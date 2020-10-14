Bật mí cách làm gỏi xoài khô cá sặc thơm ngon khó cưỡng

Nếu bạn là một người con Nam Bộ thì chắc hẳn đã từng nghe đến món ăn gỏi xoài khô cá sặc. Đây là món ăn dân dã nhưng đã chiếm được tình cảm của bao thực khách ngay lần đầu thưởng thức. Nếu chưa một lần nếm thử món gỏi này thì đó là một điều vô cùng thiếu sót của bạn đấy nhé. Trong bài viết hôm nay, Phunuvagiadinh sẽ bật mí đến bạn cách làm gỏi xoài khô cá sặc đơn giản và thơm ngon ngay tại nhà.

Cá sặc là loài cá nước ngọt, thuộc loại đặc sản của miền Tây sông nước Trong mùa thu hoạch cá sặc, người dân Nam Bộ thường chọn những con tươi sống, to bằng bàn tay, làm sạch vảy và ruột rồi đem ngâm nước muối, sau đó phơi khô. Đa phần người dân hay thực khách đều chuộng cá sặc phơi khô hơn là tươi bởi có thể chế biến ngay.

Gỏi xoài khô cá sặc là món ăn dân dã và nổi tiếng trong ẩm thực Cần Thơ, được người dân Nam Bộ ưa chuộng trong các bữa ăn giản dị hằng ngày. Cũng tương tự như bao món gỏi khác, gỏi xoài cá sặc vô cùng dễ ăn bởi vị chua chua ngọt ngọt lạ miệng, mùi thơm ngon của cá sặc, kết hợp với rau thơm hấp dẫn. Khi ăn cho thêm một chút bùi bùi ngậy ngậy của hạt đậu phộng sẽ tạo nên cảm giác ngon rất khó tả.

Để cá sặc đạt độ dai ngon, người dân phơi nhiều nhất là hai nắng, không được kéo dài vì thịt cá khô sẽ mất đi mùi thơm đặc trưng và không còn ngon đúng vị.

Cá sặc là loài cá nước ngọt, thuộc loại đặc sản của miền Tây sông nước - Ảnh minh họa: Internet

Cá sặc có rất nhiều cách thưởng thức như chiên vàng hay nướng chấm muối ớt. Tuy nhiên có một cách chế biến cá sặc hấp dẫn không thể bỏ qua đó là món gỏi xoài khô cá sặc. Hương vị của món ăn này đậm đà nhờ muối, xen lẫn vị ngọt ngọt của thịt cá tự nhiên trộn cùng gỏi xoài xanh chua chua. Tất cả nguyên liệu kết hợp cùng gia vị tạo nên một món gỏi vô cùng độc đáo.

Cách làm gỏi xoài khô cá sặc thơm ngon

Dưới đây là cách trộn gỏi xoài khô cá sặc đơn giản và thơm ngon, bạn có thể tham khảo để thực hiện ngay tại nhà.

Nguyên liệu chuẩn bị

Cá sặc khô: Khoảng 2 con cá sặc khô (100-150g). Bạn nên lựa những con chắc thịt, to vừa phải và đập dập trước khi sơ chế. Việc lựa chọn cá ngon và đẹp mắt cũng sẽ khiến món gỏi xoài khô cá sặc thơm ngon hơn.

Xoài xanh sống: Quả xoài khoảng 500g. Nên lựa chọn những quả thật tươi, cứng, chua càng tốt.

Rau thơm: húng cây, húng lủi, ngò gai non

Tỏi, hành tím, ớt, đậu phộng

Gia vị các loại: nước mắm, đường, giấm chua,..

Cách sơ chế nguyên liệu

Đầu tiên, bạn cần ngâm cá sặc trong nước khoảng 30 phút đến 1 giờ cho cá mềm ra và bớt vị mặn. Hoặc bạn có thể dùng nước giấm đường để ngâm cá cũng sẽ giúp cá bớt mặn hơn.

Sau đó vớt cá ra rồi để ráo. Bạn có thể sử dụng khăn sạch hoặc giấy thấm dầu để làm ráo cá nhanh hơn.

Tiếp theo, rửa sạch xoài xanh và gọt bớt phần vỏ bên ngoài. Giữ nguyên trái, dùng dao mỏng băm dọc rồi cắt ngang thành dạng sợi mỏng. Chú ý trong quá trình cắt nên khéo léo tránh để xoài bị đứt hay vụn vì như vậy sẽ khiến gỏi mất ngon. Sau khi cắt xong nên ngâm xoài với nước đá lạnh sẽ giòn hơn.

Rửa sạch xoài xanh và gọt bớt phần vỏ bên ngoài, đem cắt sợi - Ảnh minh họa: Internet

Nhặt lấy lá các loại rau thơm rồi mang rửa sạch, để ráo, sau đó cắt nhỏ. Tương tự, ớt và tỏi cũng đem đi rửa sạch, sau đó băm tỏi nhỏ và cắt ớt thành sợi nhỏ. Sau đó, cắt hành tím thành nhiều lát mỏng đem phi thơm với dầu để món gỏi thơm và đẹp mắt hơn.

Rang vàng đậu phộng rồi giã nhuyễn. Lưu ý, để đậu được vàng đều bạn nên rang đậu trên lửa nhỏ liu riu, tránh rang quá lâu.

Cách chế biến gỏi xoài khô cá sặc

Chế biến khô cá sặc

Sau khi cá sặc ráo nước, đem nướng cá trên lửa than hoặc lò nướng điện. Hoặc bạn có thể chiên cá trên lửa nhỏ đến khi vàng ươm. Khi cá bắt đầu có mùi thơm thì vớt ra để ráo dầu, sau đó lọc bỏ phần xương và xé nhỏ cá ra.

Chế biến khô cá sặc - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước sốt gỏi xoài khô cá sặc

Nước sốt phải làm gỏi cá bớt tanh, do đó sốt cần có mùi thơm, cay nhẹ. Bạn có thể dùng ⅔ chén đường, châm nước mắm từ từ vào cho đến khi bằng lượng đường.

Trộn đều hỗn hợp cho đường tan ra trong nước mắm, tùy khẩu vị bạn có thể thêm ít giấm ăn vào. Vì giấm sẽ làm giảm lượng mặn trong nước mắm, đồng thời làm cho nước sốt có vị chua nhẹ.

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Cách làm nước sốt gỏi xoài khô cá sặc - Ảnh minh họa: Internet

Trộn gỏi và trình bày

Sử dụng hỗn hợp vừa pha cho vào xoài đã cắt sợi, trộn đều cho gia vị thấm vào xoài. Để khoảng 1 tiếng cho xoài thấm gia vị, rồi sốc nhẹ hỗn hợp cho chảy bớt nước sốt ra. Sau đó cho phần xoài cắt sợi sang một dĩa khác.

Tiếp theo bạn cho cá sặc vào phần sốt vừa pha lúc nãy, cho thêm ớt và tỏi băm vào trộn đều. Cuối cùng cho rau thơm vào trộn đều, sau đó lấy ra đĩa để trên lớp xoài cắt sợi, rắc thêm đậu phộng và hành phi.

Trộn gỏi xoài khô cá sặc và trình bày - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là món gỏi xoài khô cá sặc đã hoàn thành rồi, cùng thưởng thức ngay món ăn vặt hấp dẫn này bạn nhé!

Trên đây là hướng dẫn cách làm gỏi xoài khô cá sặc thơm ngon và hấp dẫn. Hy vọng qua những thông tin chia sẻ có thể giúp bạn chế biến được thêm một món ăn ngon cho gia đình và bạn bè.