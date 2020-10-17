Cách làm bắp rang bơ bằng chảo cực dễ ai cũng làm được

Món bắp rang bơ quen thuộc được chế biến từ các nguyên liệu dễ tìm như: hạt bắp Mỹ khô kết hợp với bơ và một số nguyên liệu. Món ăn có hương vị thơm giòn, càng ăn càng nghiện, có thể dùng để nhâm nhi khi xem phim hoặc những lúc ngồi tám chuyện với bạn bè.

Với cách làm bắp ran g bơ bằng chảo đơn giản, bạn đã có thể trổ tài bếp núc và đãi cả nhà một món ăn vặt thơm ngon tuyệt hảo. Chỉ với một chiếc chảo lớn cùng các nguyên liệu dễ tìm, công thức lại dễ thực hiện, đảm bảo các bé nhà bạn sẽ thích mê mẩn.

Nếu thoạt nhìn bạn sẽ nghĩ bắp rang bơ có cách thực hiện phải cầu kỳ bằng máy chuyên dụng, thế nhưng sự thật thì không như vậy. Với cách làm bắp rang bơ bằng chảo chống dính sẽ cho ra sản phẩm giòn tan, hương vị thơm ngậy, màu sắc bắt mắt nhưng cách thực hiện lại rất đơn giản, không cần máy móc hỗ trợ vẫn có thể làm được.

Chính vì vậy, đây là món ăn vặt được bán rất nhiều từ siêu thị, các tiệm tạp hóa, cổng trường học đến rạp chiếu phim.

Tự làm bắp rang bơ bằng chảo sẽ giúp chúng ta tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo vệ sinh, vừa giúp nâng cao tay nghề nội trợ, vậy còn ngại gì mà không thử? Nếu bạn vẫn chưa biết cách làm bắp rang bơ bằng chảo ngon thơm như ngoài tiệm thì đừng lo, công thức sẽ được bật mí ngay sau đây!

+ Chuẩn bị nguyên liệu:

- Hạt bắp Mỹ khô: 200g

- Bơ nhạt: 20g

- Đường cát trắng: 100g

- Dầu ăn: 2 muỗng

- Vani: 2 ống

- Một ít nước lọc

+ Cách thực hiện:

- Làm bỏng ngô

Nếu nơi bạn sinh sống có thể tìm mua hạt bắp Mỹ khô đóng gói sẵn thì bạn sẽ không phải tốn công sơ chế. Còn nếu mua bắp ở chợ hoặc của hộ nông dân thì khi mang về nên rửa sạch với nước rồi phơi cho thật khô, tuyệt đối không để hạt bắp ướt khi chế biến món bắp rang bơ vì chúng sẽ không nổ và bị chai cứng.

Cho hết hạt bắp vào chảo rồi đậy kín vung lại

Để làm bỏng ngô bạn cần chuẩn bị một cái chảo hoặc một chiếc nồi có đáy sâu, tốt nhất là chảo không dính hoặc nồi gang, nếu không có thể sử dụng chảo hoặc nồi nhôm, inox cũng được nhưng phải đảm bảo đáy đủ sâu.

Đầu tiên, bắc chảo lên nấu cho ráo nước, cho vào chảo khoảng 2 muỗng cà phê dầu vào đun nóng. Tốt nhất bạn nên kiểm tra khả năng nổ bắp của chảo bằng cách: cho vài hạt bắp vào chảo, chờ đến khi chúng nổ bung, khi thấy những hạt bắp này nổ bung đều thì bắt đầu cho hết hạt bắp vào chảo rồi đậy kín vung lại.

Bạn cần lưu ý là khi dầu nóng sẽ làm bắp nở bung ra, trong suốt quá trình này chúng ta không được mở nắp vung mà phải đậy kín và giữ chặt nắp để bỏng ngô không văng ra ngoài gây nguy hiểm cho người thực hiện.

Trong suốt quá trình này chúng ta không được mở nắp vung mà phải đậy kín và giữ chặt nắp để bỏng ngô không văng ra ngoài

Để đảo đều tất cả lượng bắp trong khi chảo đậy kín nắp, bạn cầm quai nồi thật chất rồi lắc mạnh theo chiều kim đồng hồ, cách này sẽ giúp các hạt bắp được đảo đều và không cháy khét ở đáy chảo hoặc nồi.

Cầm quai nồi thật chất rồi lắc mạnh theo chiều kim đồng hồ

Chúng ta tiếp tục thực hiện như vậy cho đến khi tất cả số hạt bắp nổ hết, không còn nghe thấy tiếng kêu “lụp bụp” trong nồi nữa thì tắt lửa và đổ bỏng ra một chiếc rổ sạch.

Tất cả số hạt bắp đã nổ hết

- Rang bơ cho bắp vừa nổ

Bắc một chiếc chảo hoặc nồi khác lên bếp, vặn nhỏ lửa và cho đường cùng khoảng 5ml nước vào khuấy đều. Đun cho đến khi hỗn hợp trên tan chảy hoàn toàn và chuyển dần sang màu nâu cánh gián.

Cho bơ thực vật vào chảo cùng 1 ít muối

Cho tiếp một lượng bơ thực vật đã chuẩn bị vào chảo cùng 1 ít muối, tiếp tục đảo cho bơ tan hết trong nước đường rồi vặn nhỏ lửa lại. Lúc này bạn đã có hỗn hợp gồm đường và bơ thơm ngậy cùng màu cánh gián đẹp mắt.

Cuối cùng cho hết lượng bắp nổ lúc nãy vào nồi, đảo đều từ 2 – 3 phút trong lửa nhỏ để hạt bắp thấm đều hỗn hợp bơ – đường. Lưu ý, đây là thao tác phải thực hiện thật nhanh vì nếu đường cứng bắp sẽ quyện thành tảng gây khó đảo đều.

Món bắp rang bơ bằng chảo hoặc nồi đã được hoàn thành một cách đơn giản

Hết thời gian trên, bạn tắt bếp và cho vani đã chuẩn bị từ trước vào nồi, xóc đều cho bắp có mùi thơm nhẹ. Như vậy là món bắp rang bơ bằng chảo hoặc nồi đã được hoàn thành một cách đơn giản.

+ Yêu cầu thành phẩm của món bắp rang bơ bằng chảo

Với cách làm bắp rang bơ bằng nồi hoặc bằng chảo. Thành phẩm hạt bắp phải có màu vàng óng đẹp mắt, đây là màu sắc đặc trưng của món bắp rang bơ ngon.

Hạt bắp có màu vàng óng đẹp mắt

Bắp rang bơ có mùi thơm ngậy của bơ dù ở từ xa cũng có thể nghe được, thoang thoảng một chút hương vani vô cùng hấp dẫn. Từng hạt bắp phải bung đều, nếm vào vị giòn tan, càng ăn càng thích.

+ Một vài mẹo và lưu ý khi thực hiện món bắp rang bơ:

Bên cạnh cách làm bắp rang bơ bằng chảo, bạn có thể làm bắp rang bơ bằng các các loại nồi inox, nồi nhôm, nồi cơm điện, chảo rang hoặc máy làm bắp rang bơ chuyên dụng.

Đây là cách làm bắp rang bơ với vị truyền thống, bạn có thể sáng tạo thêm nhiều hương vị khác bằng cách kết hợp với các nguyên liệu như: bắp rang bơ cay lạ miệng với ớt bột và sa tế, làm bắp rang bơ vị phô mai, vị trà xanh, vị dâu, socola,...

Bên cạnh cách làm bắp rang bơ bằng chảo, bạn có thể làm bắp rang bơ bằng các các loại nồi khác

Để làm bắp rang bơ bằng chảo bạn bắt buộc phải sử dụng hạt bắp khô, loại này có thể mua tại các siêu thị, cửa hàng chuyên bán nguyên liệu làm bánh, các shop online hoặc các hộ nông dân trồng bắp.

Lưu ý, nên chọn các hạt bắp có độ tuổi trung bình, không quá non cũng không nên quá già, có thể dùng bắp vàng hoặc bắp trắng đều được nhưng bắp vàng vẫn là ngon nhất.

Khi chế biến bắp rang bơ, hạt bắp sẽ nổ ra rất to và bắn lên cao nên bạn nhớ cẩn thận trong các thao tác để tránh hạt bắp nổ văng vào người gây bỏng. Nên dùng bơ thực vật, bơ nhạt, không cần thiết phải sử dụng bơ ngọt.

2. Học thêm cách làm bắp rang bơ trà xanh thơm lừng

Nếu bạn là tín đồ của trà xanh Nhật Bản thì tại sao không thử kết hợp trà xanh với món bắp rang bơ truyền thống, đảm bảo hương vị mới lạ của món ăn này sẽ gây thương nhớ cho bất kỳ ai một lần ăn thử.

+ Chuẩn bị nguyên liệu:

- 200g hạt bắp Mỹ khô

- 20g bơ lạt/ bơ thực vật

- 50g đường xay

- 10g bột trà xanh matcha

+ Cách thực hiện

Bạn chuẩn bị một chiếc chảo hoặc chiếc nồi sâu lòng có nắp đậy. Cho bơ vào đun chảy. Khi bơ tan hết thì cho hạt bắp vào đảo đều đến khi có một vài hạt nổ thì đậy nắp kín lại. Cầm quai chảo/ nồi lắc mạnh trên bếp để hạt bắp được nóng đều và thấm đều dầu. Tiếp tục lắc mạnh nồi đến khi bắp nổ hết thì tắt bếp. Đổ bắp ra một chiếc hộp có nắp.

Kết hợp trà xanh với món bắp rang bơ truyền thống

Bạn rây đường xay và bột trà xanh thật mịn, sau đó trộn đều chúng vào nhau. Khi bắp còn nóng, cho đường xay cùng bột trà xanh vào, đậy nắp hộp lại, lắc mạnh đến khi hỗn hợp này phủ đều hết tất cả các hạt bắp thì cho bắp rang bơ ra khay, để nguội. Vậy là chúng ta đã có món bắp rang bơ vị trà xanh vô cùng thơm ngon, đẹp mắt cùng mùi vị hấp dẫn khó quên.

***Cách bảo quản bắp rang bơ

Nên để bắp rang bơ thật nguội rồi mới cho vào hũ nhựa, hũ thủy tinh hoặc túi ni lông buộc kín để giữ được độ giòn cho thành phẩm. Món bắp rang bơ nếu để lâu ngoài không khí quá lâu sẽ bị mềm, ỉu ăn không ngon. Mỗi lần ăn, bạn chỉ nên lấy một lượng vừa đủ rồi đậy kín lại, khi nào ăn thì lấy tiếp.

Hy vọng với cách làm bắp rang bơ bằng chảo siêu đơn giản, bạn đã có ngay một món ăn vặt thơm ngon để tiếp đãi bạn bè vào dịp cuối tuần hoặc trong các bữa tiệc. Hãy vào bếp trổ tài ngay món ăn này nhé, chúc các bạn thành công!