Cách làm nộm tai heo dưa chuột giòn ngon đơn giản tại nhà

Gỏi tai heo dưa chuột giòn giòn, ngọt ngọt và chua chua là món ăn quen thuộc, đơn giản nhưng vô cùng hấp dẫn. Nếu bạn cũng yêu thích món ăn này thì hãy tìm hiểu cách làm ngay, để trổ tài chế biến cho bạn bè và gia đình nhé. Trong bài viết hôm nay, Phunuvagiadinh sẽ hướng dẫn cách làm nộm tai heo dưa chuột đơn giản ngay tại nhà.

Bạn cần quan sát kĩ và chọn tai heo nào có màu sáng trắng, khi cầm trên tay cảm giác chắc thịt.

Khi dùng tay ấn nhẹ vào phần tai heo thì có đàn hồi trở lại, không chọn tai heo có mùi hôi hay bất kỳ mùi lạ nào.

Lưu ý chọn dưa chuột ngon:

Quả dưa chuột ngon thường khá đều màu, không có màu ố vàng hay vết thâm, quả thẳng, ít cong vẹo.

Nên chọn những quả dưa chuột nặng tay, mềm, có lớp vỏ nhẵn và không có nốt sần.

Cách làm nộm tai heo dưa chuột

Bước 1: Sơ thế nguyên liệu

Tai heo được biết đến là một trong những bộ phận chứa rất nhiều chất bẩn, đôi khi có cả giun sán. Nên bước sơ chế tai heo vô cùng quan trọng và phải làm thật cẩn thận.

Bước đầu tiên là bạn cần mang tai heo đi xát muối sau đó rửa lại thật nhiều lần bằng nước sạch.

Tiếp đó đun sôi một nồi nước rồi cho tai heo vào chần khoảng 2 phút. Trong lúc chần tai heo thì bạn chuẩn bị một chậu nước đá nhỏ. Sau khi chần xong thì vớt tai heo ra rồi cho vào chậu nước đá ngâm khoảng 2 phút. Việc này sẽ giúp cho tai heo được giòn ngon hơn và không bị nhớt.

Thái tai heo thành các miếng mỏng vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ngâm với nước đá thì bạn vớt tai heo ra mang đi rửa lại bằng nước sạch, dùng một chiếc dao nhỏ để cạo sạch lông còn dính trên da rồi rửa lại một lần nữa thật kỹ cho sạch hoàn toàn.

Tiếp theo bạn thái tai heo thành các miếng mỏng vừa ăn. Việc thái mỏng tai heo sẽ giúp tai heo ngấm đều gia vị hơn, ăn cũng giòn và ngon hơn.

Đối với cà rốt thì bạn gọt vỏ, mang rửa sạch rồi bào sợi. Dưa chuột có thể để cả vỏ hoặc bào vỏ tùy sở thích của bạn, rồi mang thái thành các thanh dài và nhỏ. Tuy nhiên khi làm món nộm tai heo này thì các bạn nên bỏ phần ruột dưa chuột đi, vì bộ phận này có nhiều nước. Nếu bạn vẫn giữ phần ruột dưa chuột thì khi trộn sẽ ra nhiều nước và làm cho món ăn không được thơm ngon, đẹp mắt.

Dưa chuột có thể để cả vỏ hoặc bào vỏ tùy sở thích của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Phần hành và tỏi thì bạn băm nhỏ như thông thường. Rau thơm rửa sạch rồi đem thái nhỏ. Lạc rang cho vàng thơm thì ủ cho giòn rồi tách vỏ đập dập (không nên đập dập quá).

Bước 2: Pha nước sốt

Chúng ta sẽ pha nước trộn nộm tai heo dưa chuột theo công thức sau:

1 thìa cafe đường

3 thìa nước mắm

1 thìa nước sôi để nguội

1 quả chanh

Tỏi,ớt băm nhỏ

Hạt tiêu xay nhỏ.

Khuấy đều các gia vị trên rồi nêm nếm sao cho vừa với khẩu vị của gia đình bạn.

Khuấy đều các gia vị trên rồi nêm nếm sao cho vừa với khẩu vị - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Thực hiện nộm tai heo dưa chuột

Đem tất cả các nguyên liệu đã sơ chế ở trên trộn đều với nhau. Sau đó cho nước sốt trộn đã chuẩn bị ở trên vào. Dùng gang tay nấu ăn bóp và trộn đều hỗn hợp.

Sau khi mọi thứ đã được trộn đều thì để khoảng 2 phút cho gia vị ngấm đều rồi rắc lạc đã rang lên.

Như vậy là chúng ta đã chế biến xong món nộm tai heo dưa chuột giòn ngon và hấp dẫn cho cả gia đình. Công thức làm nộm tai heo dưa chuột này vô cùng đơn giản phải không nào.

Yêu cầu thành phẩm

Nộm tai heo dưa chuột phải có màu sắc bắt mắt, dưa chuột xanh nhạt, tai heo trắng hồng, cà rốt có màu cam rực rỡ, điểm thêm màu xanh lá của rau thơm và vài lát ớt đỏ tươi. Khi ăn phải cảm nhận được rõ tai heo giòn, đậm đà, dưa chuột cà rốt và các nguyên liệu khác có vị chua ngọt vừa phải, khi ăn vào miệng không bị ngán.

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Nộm tai heo dưa chuột phải có màu sắc bắt mắt - Ảnh minh họa: Internet

Gợi ý một số món ăn khác từ tai heo

Dưới đây là một số món làm từ tai heo giòn ngon và vô cùng dễ làm mà bạn có thể tham khảo như:

Tai heo ngâm giấm chua ngọt: Đây là một món ăn rất ngon, với vị chua chua ngọt ngọt thích hợp với những ai đang bị nhạt miệng và băn khoăn không biết nên ăn gì.

Nộm mướp đắng tai heo: Món ăn này giòn mát, chứa nhiều chất có lợi cho cơ thể và phù hợp cho chị em nào muốn giảm cân làm đẹp

Tai heo ngâm giấm chua ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Gỏi đu đủ tai heo: Đây cũng là một món ăn dân dã đậm chất Nam Bộ mà bạn không nên bỏ qua.

Tai heo ngâm mắm: Món ăn này cũng hấp dẫn không kém gỏi tai heo dưa chuột. Miếng tai heo giòn thấm vị mắm đậm đà cùng vị ngọt ngọt rất dễ ăn.

Hy vọng với thông tin phunuvagiadinh chia sẻ về cách làm nộm tai heo dưa chuột trong bài viết trên sẽ giúp bạn có thêm một món ăn cho gia đình vào cuối tuần. Hãy vào bếp và thực hiện ngay món nộm tai heo hấp dẫn này để chiêu đãi cả nhà.