Cách làm nộm củ đậu ăn giải nhiệt cơ thể

Cách làm nộm củ đậu có rất nhiều, tùy vào khẩu vị và đặc trưng ẩm thực trong từng vùng mà nguyên liệu kết hợp có phần khác nhau. Dưới đây, bài viết sẽ bật mí đến bạn công thức làm nộm củ đậu ngon và phổ biến nhất.

Củ đậu kết hợp với dưa leo làm nộm là công thức phổ biến và đơn giản nhất. Món ăn này chẳng tốn quá nhiều thời gian chế biến nên rất thích hợp với những bà nội trợ còn bận rộn.

- 2 củ đậu (củ sắn)

- 1 trái dưa leo

- 1 củ cà rốt

- 100 gram đậu phộng

- 50 gram tía tô

- 50 gram húng lũi

- 50 gram mè trắng

- 50 gram rau kinh giới

- 1 trái ớt

- Gia vị: 3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê tỏi băm, 3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường trắng

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món nộm củ đậu với dưa chuột và cà rốt - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách làm nộm củ đậu với dưa chuột

Trước tiên đem củ sắn, cà rốt rửa sạch, lột vỏ và cắt sợi dài vừa ăn. Dưa chuột cũng rửa sạch, cắt sợi dài và cho vào ngâm trong nước muối pha loãng. Lưu ý, không nên gọt vỏ dưa chuột để đảm bảo được độ giòn tươi khi trộn.

Đậu phộng nhặt bỏ những hạt hư, bắc lên bếp rang chín và sau đó mang đi giã nhỏ. Các loại rau trộn kèm như tía tô, húng lũi, rau kinh giới cũng nhặt sạch, rửa với nước và để ráo.

Chuẩn bị một chén nhỏ, cho vào 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh nước lọc, 1 muỗng canh đường trắng, 1 muỗng cà phê tỏi ớt băm và 1 muỗng canh giấm, khuấy đều cho đến khi hỗn hợp gia vị tan hết.

Nước mắm trộn quyết định rất lớn đến độ ngon của cách làm nộm củ đậu - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đến, cho tất cả các nguyên liệu đã sơ chế (cà rốt, dưa leo, củ sắn) vào tô, trộn với 2 muỗng cà phê muối. Để khoảng 3 đến 5 phút cho hỗn hợp thấm đều. Lưu ý, nộm ngâm quá lâu sẽ bị mặn và không được giòn nên bạn nhớ canh thời gian thật chính xác.

Đeo bao tay nilon vào, trộn hỗn hợp nước mắm chua ngọt vừa pha vào nộm, để khoảng 10 phút thì rắc đậu phộng, mè rang và các loại rau thơm lên.

Cách làm nộm củ đậu này đơn giản nhưng hương vị lại thơm ngon vô cùng. Từng miếng sắn giòn ngọt, hòa quyện với đậu phộng béo bùi và nước mắm chua ngọt, khiến ai cũng bị hấp dẫn đến lạ kỳ.

Cách làm nộm củ đậu với dưa chuột tuy đơn giản nhưng lại rất ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nộm củ đậu với dừa

Nộm củ đậu với dừa còn được gọi bằng cái tên mĩ miều khác là nộm bạch tuyết mùa đông. Sở dĩ được gọi với cái tên như vậy là vì món ăn có màu trắng đẹp như tuyết. Mặc dù tên gọi còn đôi chút cầu kỳ nhưng cách làm nộm củ đậu với dừa này lại hết sức đơn giản.

Nguyên liệu chuẩn bị

- 300 gram củ sắn

- 100 gram dừa nạo

- 20 gram mè trắng

- Gia vị nêm nếm: 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường trắng, 1/2 muỗng cà phê tỏi băm, 1/2 muỗng cà phê ớt, 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh nước cốt chanh.

Hướng dẫn cách làm nộm củ đậu với dừa

Củ sắn chọn mua những củ còn tươi, mang về gọt vỏ, rửa sạch và cắt thành sợi dài vừa ăn.

Chuẩn bị một chén nhỏ, cho vào 1 muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê tỏi băm và 1/2 muỗng cà phê ớt băm, khuấy đều và để yên cho gia vị tan.

Tiếp đến, trộn củ đậu với hỗn hợp nước gia vị vừa làm, ngâm khoảng 20 phút cho thấm thì chắt bớt nước ra ngoài. Sau đó cho phần dừa nạo cùng mè rang vào. Để đẹp mắt, bạn có thể trang trí thêm vài cọng rau thơm hoặc ớt xanh bổ múi cau.

Nộm củ đậu với dừa còn được biết đến với tên gọi mĩ miều khác là nộm bạch tuyết mùa đông - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nộm củ đậu với rau củ

Công thức cho món nộm củ đậu với rau củ này cũng tương tự như những cách làm ở trên, tuy nhiên nguyên liệu có phần phong phú hơn. Món nộm này không chỉ có tác dụng giải nhiệt mà còn giúp chống ngánf hiệu quả.

Nguyên liệu chuẩn bị

- 1 củ sắn

- 1 củ cà rốt

- 200 gram bắp cải tím

- 50 gram ngò rí

- 100 gram đậu phộng

- Gia vị nêm nếm: 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê tỏi băm, 1 muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng canh đường trắng

Hướng dẫn cách làm nộm củ đậu với rau củ

Củ đậu, cà rốt đem gọt vỏ, rửa sạch và cắt thành sợi dài vừa ăn. Bắp cải tím cắt sợi mỏng, rửa nhiều lần với nước sạch cho đến khi nước có màu trong thì vớt ra để ráo.

Chuẩn bị nước trộn cho món nộm củ đậu với rau củ bằng cách: hòa tan 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường trắng, 1 muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng cà phê tỏi ớt băm và 2 muỗng canh nước.

Sau đó cho tất cả củ sắn, bắp cải tím, cà rốt vào tô và trộn đều với nước mắm. Để yên khoảng 5 phút cho nộm thấm gia vị thì rắc đậu phộng rang và ngò rí vào.

Cách làm nộm củ đậu này tuy có hơi cầu kỳ trong khâu chuẩn bị nguyên liệu nhưng cách chế biến lại rất đơn giản, do đó cuối tuần bạn có thể vào bếp thực hiện để bữa cơm gia đình thêm phần phong phú, mới lạ.

Nộm củ đậu với rau củ có màu sắc vô cùng bắt mắt - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo chọn củ đậu ngon

Để món nộm củ đậu thơm ngon, bên cạnh nêm nếm gia vị vừa ăn thì việc lựa chọn được nguyên liệu cũng ảnh hưởng rất nhiều, trong đó quyết định nhất là độ tươi ngon của củ đậu.

Khi mua, bạn nên chú ý đến phần cuống lá của củ đậu. Củ đậu tươi ngon thì phần cuống lá sẽ có màu xanh và vỏ bên ngoài có màu trắng ngà. Tránh mua những củ đậu bị dập hoặc sẫm màu vì khả năng lớn phần thịt bên trong đã bị hỏng.

Độ tươi ngon của củ đậu là yếu tố quyết định đến sự hấp dẫn, giòn ngọt của món nộm - Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, chú ý đến hình dáng bên ngoài của củ đậu cũng giúp bạn lựa chọn được những củ tươi ngon. Củ đậu ngọt giòn, nhiều nước thường có vỏ nhẵn, mỏng và kích thước không quá lớn. Ngược lại những củ có vỏ thô sần thường sẽ nhạt và ít nước.

Ăn nộm củ đậu có tốt không?

Theo Đông y, củ đậu có vị ngọt, tính mát nên giúp thanh nhiệt, sinh tân, chỉ khát, giải độc tốt. Do đó, củ đậu khi ăn sống hoặc chế biến thành một số món ăn như nộm đều mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Đối với y học hiện đại, củ đậu (sắn nước) là một trong những thực phẩm rất giàu vitamin và khoáng chất. Theo nghiên cứu dinh dưỡng, trong 100 gram củ đậu có chứa đến 92 gram nước, 1 gram protit, 6 gram glucit, 0,7 gram xenluloza, 2,4 gram tinh bột và đặc biệt không chứa chất béo gây hại nên tốt cho sức khỏe.

Nộm củ đậu chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế bên cạnh món nộm, bạn còn có thể kết hợp củ đậu với những nguyên liệu khác như thịt bò, tôm, thịt heo, cá hồi,... để chế biến thành món ăn ngon cho gia đình.

Tuy nhiên, do củ đậu với thành phần chính là nước nên ăn quá nhiều và thường xuyên sẽ khiến dạ dày dãn ra, dịch dạ dày theo đó cũng tiết nhiều hơn, khiến nhu cầu thèm ăn diễn ra liên tục, từ đó gây ảnh hưởng tiêu cực cho bao tử. Vì vậy, những người có tiền sử bệnh dạ dày thì nên hạn chế loại thực phẩm này.

Cách làm nộm củ đậu ngon không khó, bí quyết quan trọng nhất nằm ở phần chọn nguyên liệu sao cho thật tươi ngon. Trời oi bức, một đĩa nộm củ đậu thanh mát, giòn ngọt làm người ta khó có thể chối từ.