Dưa gang có tác dụng gì đến sức khỏe?

Dưa gang còn gọi là dưa bở, thuộc họ bầu bí và có tên khoa học là Cucumis Melo L. Đông y gọi loại quả này là việt qua, sinh qua hay hoàng qua. Dưa gang ăn ngon khi chúng chín, hơi bở có vị nhạt, có khi sẽ hơi chua nếu dưa chưa chín. Quả dưa hình trụ với nhiều sọc dọc màu xanh lục hoặc vàng, thịt quả khi còn sống cứng giòn. Càng già vỏ dưa gang càng sậm màu, khi chúng xuất hiện vết nứt nhẹ bên ngoài là có thể thưởng thức được.

Mỗi khi ăn dưa gang bạn có bao giờ tự hỏi dưa gang có tác dụng gì cho sức khỏe nếu ăn thường xuyên hay không? Đa số mọi người thường nghĩ đây là loại quả ăn ngon miệng, giúp giải nhiệt ngày hè rất tốt, nhưng ít ai biết được nó còn mang đến rất nhiều công dụng cho sức khỏe, là loại nguyên liệu tự nhiên để chăm sóc sắc đẹp vô cùng hiệu quả.

Mùi thơm của loại quả này rất đặc trưng, đặc biệt với những quả dưa chín tự nhiên trên dây, mùi thơm rất đậm có thể ngửi được ở khoảng cách rất xa. Đây là món ăn vặt ưa thích của nhiều người bởi hương vị ngọt thanh, ăn rất mát và có thể biến tấu thành nhiều món ăn thơm ngon khác nhau.

Về thành phần dưỡng chất, trong dưa gang có đến 95% là nước; 3,72% glucid; 0,11% protit; 0,33% cellulose; 0,06% lipit; giàu vitamin C, A, B.

Theo Đông y, dưa gang có vị ngọt, tính lạnh, có công dụng giải nhiệt, trừ phiền, giảm rộp miệng, lợi tiểu, thông khí, dưỡng huyết và an thai rất tốt. Ngoài ra, hoa, lá, cuống của dưa gang đều có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe con người.

2. Dưa gang có công dụng gì đối với sức khỏe?

Các bộ phận của dưa gang mang đến rất nhiều những hiệu quả cho sức khỏe. Nhiều tài liệu Đông y đã ghi chép lại rằng hạt quả dưa gang trắng ngà có tính mát, vị ngọt, giúp nhuận tràng, chữa ho khan, thanh phế, chống nổi mẩn, dị ứng mề đay,... Ngoài ra, chúng còn có tác dụng chữa đại tiện táo bón cũng như các vấn đề về đường tiết niệu. Đặc biệt, hạt dưa gang phơi khô còn giúp cân bằng lượng DTH và Testosterone ở nam giới.

Hạt quả dưa gang trắng ngà có tính mát, vị ngọt, giúp nhuận tràng, chữa ho khan, thanh phế, chống nổi mẩn, dị ứng mề đay,...

Trong khi đó, hoa dưa gang có thể sử dụng để trị đau tim, nấc cục. Còn cuống dưa gang thì hỗ trợ giải độc, chữa sốt. Lá dưa gang có thể trị chứng mất kinh ở phụ nữ.

Nếu ăn dưa gang thường xuyên vào mùa hè nóng nực có thể giúp ngăn chặn chứng cảm nắng, nếu dùng dưa gang non luộc lên trộn gỏi ăn sẽ hỗ trợ giảm cân nhanh chóng. Các danh y từ xa xưa đã biết cách dùng cuống dưa gang để phong đàm, thúc nôn trong những trường hợp ăn uống khó tiêu ở dạ dày. Còn theo y học hiện đại, người ta đã chứng minh trong cuống dưa gang chứa chất Melontoxin có tác dụng giúp tiêu hoàng đản, hạ thủy,...

Nhiều người yêu thích các món ăn, đồ uống chế biến từ dưa gang và thắc mắc ăn dưa gang có tác dụng gì hay ăn dưa gang có tăng cân không. Để đó áp án chính xác nhất, sau đây là chia sẻ chi tiết một số công dụng nổi bật của dưa gang mà bạn nên biết.

+ Dưa gang giúp giải nhiệt cơ thể

Với đặc tính thanh mát, thải độc nên dưa gang rất tốt trong việc giúp cơ thể giải nhiệt vào những ngày nắng nóng, làm cho cơ thể cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài ra, ăn dưa gang thường xuyên còn giảm cảm giác nóng trong người, ngừa mụn nhọt hiệu quả.

Dưa gang giúp giải nhiệt cơ thể

Bạn chỉ cần rửa sạch dưa gang non cho vào nồi nấu chín và ăn cả miếng dưa đã được nấu và nước hoặc ăn dưa gang chín. Trong trường hợp đang bị nhiệt hoặc mụn nước trong miệng thì bạn có thể đốt dưa gang thành tro và mang nghiền thành bột, đắp vào vị trí các vết mụn sẽ giúp cải thiện nhanh chóng các triệu chứng đau nhức, khó chịu.

+ Ăn dưa gang giúp giảm cân hiệu quả

Nhiều người thắc mắc ăn dưa gang có tăng cân không thì câu trả lời là tùy thuộc vào cách bạn ăn. Bạn không cần phải lo lắng quá nhiều và hãy ăn dưa gang thoải mái vì chúng không gây béo mà ngược lại còn hỗ trợ giảm cân khá hiệu quả nếu kết hợp với chế độ ăn hợp lý và tập luyện thể thao thường xuyên.

Dùng dưa gang hỗ trợ giảm cân khá hiệu quả nếu kết hợp với chế độ ăn hợp lý và tập luyện thể thao thường xuyên

Nguyên nhân được lý giải là do năng lượng trong dưa gang rất thấp nên khi ăn loại quả này hơi nhiều cũng chỉ cung cấp một lượng calo vừa phải, nhờ vậy mà cơ thể sẽ cảm thấy no lâu hơn, từ đó giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn nạp vào, góp phần duy trì trọng lượng cơ thể, đồng thời bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng trong dưa gang chứa rất ít năng lượng, chất béo nên ngoài việc giúp bạn giảm cân thì loại quả này còn có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 hiệu quả.

+ Tốt cho phụ nữ mang thai

Bạn có biết rằng dưa gang rất tốt cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai do có tính hàn, mát và giàu dưỡng chất của chúng. Vì thế, mẹ bầu hãy sử dụng dưa gang thường xuyên hơn trong quá trình mang thai.

Dưa gang rất tốt cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai

Ngoài ra, loại quả này còn chứa rất nhiều nước nên giúp cơ thể chị em bổ sung thêm lượng nước cần thiết.Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá nhiều dưa gang vì có thể phản tác dụng, tạo cảm giác chướng bụng, khó tiêu.

+ Dưa gang tốt cho hệ bài tiết, giúp lợi tiểu

Như đã nói, trong dưa gang có tới hơn 90% là nước cùng các loại vitamin thiết yếu, chất xơ nên việc bổ sung loại quả này vào khẩu phần ăn sẽ rất tốt cho hệ bài tiết.

Dưa gang tốt cho hệ bài tiết, giúp lợi tiểu

Có rất nhiều cách để ăn dưa gang khiến bạn không bị ngán như: xay sinh tố, ăn trực tiếp hoặc dùng dưa non để nấu canh đều được.

+ Mặt nạ trắng da từ dưa gang

Có rất nhiều các Vitamin A, B, C trong dưa gang nên loại quả này sẽ giúp cho làn da trở nên trắng hồng, giảm mụn nám, tàn nhang, đặc biệt là làm trắng da nếu bạn đắp chúng thường xuyên.

Mặt nạ trắng da từ dưa gang giúp làm trắng da nếu bạn đắp chúng thường xuyên

- Cách làm mặt nạ dưa gang dưỡng da:

+ Bạn chuẩn bị dưa gang non và gọt sạch vỏ, thái lát mỏng.

+ Rửa sạch mặt và lau khô trước khi đắp mặt nạ.

+ Đắp trực tiếp từng lát mỏng dưa gang đã thái lên mặt.

+ Giữ nguyên trong khoảng 20 phút và rửa mặt lại bằng nước sạch.

+ Nên thực hiện đều đặn 1 – 2 lần/ tuần để cảm nhận làn da được cải thiện rõ rệt.

Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp phương pháp đắp mặt nạ với việc ăn dưa gang thường xuyên để nhanh chóng có được làn da trắng hồng vì loại quả này sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất nhanh chóng, giúp loại bỏ hoàn toàn độc tố ra khỏi da, đồng thời làm bề mặt da trở nên thông thoáng và trắng hồng mềm mịn từ sâu bên trong.

3. Vài lưu ý khi ăn dưa gang

Mặc dù dưa gang có rất nhiều tác dụng tích cực cho sức khỏe và làm đẹp, tuy nhiên bạn không nên lạm dụng và ăn quá nhiều vì sẽ gây ra các tác dụng phụ không mong muốn:

- Nếu có tiền sử viêm loét dạ dày, tỳ vị hư, đau bụng, viêm ruột mãn tính, tiêu chảy thì bạn không nên ăn quá nhiều dưa gang.

Không nên lạm dụng và ăn quá nhiều vì sẽ gây ra các tác dụng phụ không mong muốn

+ Với đặc tính hàn nhiệt, do đó nếu đang bị nôn ra máu, ho ra máu thì việc ăn quá nhiều dưa gang có thể khiến mức độ bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

+ Cả những người khỏe mạnh cũng không nên ăn nhiều loại quả này vì có thể gây khó tiêu, đau bụng, thậm chí đau dạ dày, loãng dịch vị dạ dày.

Qua bài viết trên, hy vọng các bạn đã biết được dưa gang có tác dụng gì đối với sức khỏe. Loại quả nào cũng vậy, nếu sử dụng với liều lượng hợp lý sẽ trở thành món ăn ngon, hỗ trợ điều trị bệnh tật, nhưng nếu dùng quá nhiều cũng sẽ dẫn đến những hậu quả xấu.