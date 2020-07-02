Ăn dưa hấu nóng hay mát và cần lưu ý gì khi ăn?

Với vị ngọt và nhiều nước, dưa hấu là loại trái cây được nhiều người yêu thích. Có thể chế biến thành đa dạng các món ăn từ dưa hấu như sinh tố dưa hấu, thạch dưa hấu. Không những không gây nóng, dưa hấu còn là loại trái cây mát nên được nhiều người lựa chọn để giải khát trong mùa hè.

Dưa hấu được biết đến là loại trái cây mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho cơ thể con người. Tuy nhiên, ăn dưa hấu nóng hay mát ? Với chị em đang muốn làm đẹp da thì liệu rằng ăn nhiều dưa hấu có gây ảnh hưởng gì không?

Dưa hấu có tính mát, vị ngọt, giúp giải nhiệt, giải khát hiệu quả. Đặc biệt, đây là loại trái cây có tác dụng thải độc, lợi tiểu, điều hòa kinh nguyệt,… Chính vì vậy, loại trái cây này được khuyến khích bổ sung cho cơ thể.

Theo khái niệm của Tây y, thực phẩm nóng là những loại thức ăn chứa nguồn năng lượng cao. Còn thực phẩm mát chứa giàu vi tố như: chất xơ, nước, vitamin và muối khoáng. Đồng thời, chứa ít khoáng chất và dinh dưỡng . Theo lý giải của Đông y, dựa trên cơ sở là loại thực phẩm đó có chứa nhiều dương tính hay âm tính có thể phân chia đó là thức ăn nóng hay lạnh.

Không những không gây nóng, dưa hấu còn là loại trái cây mát nên được nhiều người lựa chọn để giải khát trong mùa hè

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, dưa hấu chứa những thành phần tốt cho sức khỏe như: vitamin, axit folic, khoáng chất. Với 100g dưa hấu sẽ cung cấp 23 calo giúp tăng cường sức đề kháng. Trong dưa hấu cũng chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ điều trị bệnh và giúp tăng cường thể trạng.

Dưa hấu giúp giải nhiệt hiệu quả và đào thải độc tố ra ngoài cơ thể thông qua bài tiết ở thận. Tương tự một số loại trái cây khác như chuối, hồng, lê… dưa hấu cũng là lựa chọn bạn không nên bỏ qua để thanh lọc cơ thể hơn trong những ngày nóng bức của mùa hè.

Tình trạng táo bón gây ra do nhiệt. Ăn dưa hấu là cách giúp giải nhiệt rất hiệu quả. Dưa hấu luôn được các thầy thuốc đông y ưu tiên lựa chọn để giải nhiệt, lợi tiểu, thải độc, tiêu viêm và điều trị chứng ra nhiều máu trong ngày "đèn đỏ" của chị em. Không chỉ vậy, ăn dưa hấu cũng là cách hiệu quả để giúp giảm đi những căng thẳng, lo âu khi bị áp lực, stress thường xuyên.

Dưa hấu giúp giải nhiệt hiệu quả và đào thải độc tố ra ngoài cơ thể thông qua bài tiết ở thận

2. Ăn dưa hấu nhiều có tốt không?

80-90% thành phần của dưa hấu là nước. 5% đường glucozo, fructozo và hàng loạt các thành phần khác như vitamin A, B, C,… Khi ăn quá nhiều dưa hấu, lượng đường trong máu sẽ tăng cao.

Đây là loại thực phẩm có tính mát, giúp giải độc, giải nhiệt nên chúng ta có thể yên tâm khi muốn lựa chọn loại trái cây này cho cơ thể của mình. Mặc dù vậy, nếu ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng và ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, dẫn đến tiêu chảy. Do đó, tốt hơn hết, bạn chỉ nên bổ sung dưa hấu với một lượng vừa phải.

Dưa hấu là loại trái cây được khuyến khích bổ sung cho cơ thể

Ăn dưa hấu có nổi mụn không?

Nhiều người lo lắng rằng việc ăn nhiều dưa hấu sẽ dẫn đến nổi mụn và tác ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và làn da. Với bất kỳ loại thực phẩm nào, ăn quá nhiều cũng sẽ dẫn đến những tác động xấu nhất định và dưa hấu cũng không ngoại lệ.

Mặc dù có chứa thành phần lycopene giúp ngăn ngừa lão hóa, làm đẹp da, tuy nhiên khi bổ sung quá nhiều dưa hấu tại những thời điểm không phù hợp hoặc ăn quá nhiều đều có thể gây tích tụ lượng đường trong máu. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các yếu tố gây mụn trên da.

Phụ thuộc vào lượng dưa khi cung cấp sẽ gây nổi mụn hay không

Như vậy, dưa hấu không gây hình thành mụn mà nguyên nhân xuất phát từ việc ăn không đúng cách. Đồng thời, việc nổi mụn hay không xuất phát tùy vào cơ địa. Để tránh nổi mụn trên da, mọi người cần chú ý đến cách ăn dưa hấu.

3. Cách ăn dưa hấu giúp da đẹp, dáng xinh

Ăn dưa hấu không đúng cách sẽ gây phản tác dụng, có thể bị nổi mụn và ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau đây là một số lưu ý cần nắm để giúp cơ thể hấp thụ hết các dưỡng chất trong dưa hấu.

+ Tránh những thời điểm để ăn dưa hấu bao gồm buổi tối vì dễ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây đau bụng, tiêu chảy

+ Tránh ăn quá nhiều, chỉ nên ăn dưa hấu với một lượng vừa đủ, khoảng 2 – 3 miếng.

+ Khi trời nóng, không nên ăn dưa hấu để tủ lạnh vì có thể gây hại cho dạ dày, ảnh hưởng đến phổi

+ Nếu mắc bệnh tiểu đường có hệ tiêu hóa kém thì nên tránh ăn dưa hấu

+ Thay vì nhịn ăn sáng, khi muốn giảm cân, bạn hãy sử dụng dưa hấu cho bữa sáng của mình.

Uống nước ép dưa hấu

+ Uống một ly nước ép dưa hấu vào trước các bữa ăn chính để tránh tình trạng thèm ăn.

+ Để kiểm soát cân nặng, nếu cảm thấy đói vào khoảng 5 giờ chiều thì bạn có thể dùng một miếng dưa hấu thay thế cho các loại thức ăn nhiều calo khác.

+ Để dùng dưa hấu chữa bệnh đạt hiệu quả cao nhất, tốt nhất, bạn cần lưu ý tránh ăn quá nhiều một lần và nhiều lần trong ngày. Đặc biệt đối với những người tỳ vị vốn đã yếu, hay đau bụng rối loạn tiêu hóa.

4. Một số cách chế biến dưa hấu

Trong dưa hấu có chứa thành phần citrulline giúp giảm đau mỏi cơ, duy trì khả năng luyện tập. Đồng thời, bổ sung dưỡng chất giúp bạn có được làn da đẹp và vóc dáng chuẩn. Sau đây là những món ăn hấp dẫn, nước ép giải khát từ dưa hấu giúp tăng cường sức khỏe và giải nhiệt cơ thể hiệu quả, mọi người có thể tham khảo.

+ Làm kem dưa hấu

Với công thức đơn giản, cách làm kem dưa hấu rất dễ thực hiện. Bạn chỉ cần lưu ý lựa chọn dưa hấu không bị chín quá.

Cách thực hiện như sau:

Gọt vỏ, xay nhuyễn dưa hấu và loại bỏ phần xác.

Sau đó, cho sữa đặc, đường vào và đánh đều lên.

Cho hỗn hợp này vào khay đá. Sau khoảng 4 tiếng, chờ đông lại và bạn có thể thưởng thức món kem dưa hấu thơm ngon.

Món kem dưa hấu thơm ngon

+ Sinh tố trái cây

Để tạo nên hỗn hợp sinh tố bổ dưỡng, bạn có thể kết hợp nhiều loại trái cây khác nhau. Thức uống này đang được rất nhiều người yêu thích.

Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn loại bỏ hạt dưa hấu kết hợp với một loại trái cây khác và cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Để thức uống thơm ngon hơn, bạn cho vào một chút đường, sữa.

Thật đơn giản, thức uống thơm ngon, bổ dưỡng và làm đẹp da hiệu quả này đã được hoàn thành và bạn có thể thưởng thức ngay.

+ Thạch dưa hấu với nước cốt dừa

Cách thực hiện:

Gọt vỏ dưa hấu, bỏ hạt và ép nhuyễn lấy nước.

Sau đó, cho vào ít đường, nước cốt dừa và bột rau câu.

Khuấy thật đều tay và cho hỗn hợp này lên bếp đun cho sôi và hạ lửa.

Tiếp đó, cho hỗn hợp này vào khuôn đã chuẩn bị sẵn vào tủ lạnh.

Sau khoảng 3 – 4 tiếng, hỗn hợp đông lại và thưởng thức.

5. Một số bài thuốc quý từ dưa hấu

+ Bài thuốc thanh nhiệt lợi niệu, làm khỏe thận, giải độc rượu từ dưa hấu

Rửa sạch 500g dưa hấu, bỏ vỏ và hạt. Kết hợp 200g mía đã róc vỏ, chẻ nhỏ, 20g đường phèn. Cho tất cả nguyên liệu trên vào máy ép lấy nước, uống hàng ngày.

+ Chữa chứng mệt mỏi do đau bụng đi ngoài

Bổ lấy dưa hấu chín, kết hợp lấy 1-2 củ tỏi, bóc vỏ, giã nát nhuyễn, cho vào ruột dưa hấu. Sau đó, đem xay nhuyễn. Sau khoảng 30 phút, lọc bỏ hạt và uống phần nước.

Bổ lấy dưa hấu chín

+ Chữa chứng đau họng, khô cổ

Lấy 3g Vỏ dưa hấu (khô) 2 bát nước sắc còn 1 bát, chia làm hai lần uống trong ngày, uống liền nhiều ngày.

Với những thông tin trên, hy vọng đã có thể giúp bạn nám được giải đáp cho thắc mắc Ăn dưa hấu nóng hay mát. Mặc dù, dưa hấu là loại quả mang đến hiệu quả rất tốt cho sức khỏe và khuyến khích bổ sung nhưng cần chú ý đển chế độ ăn uống đúng cách nhằm tránh nổi mụn, béo phì. Hãy yên tâm ăn loại quả bổ dưỡng này. Đồng thời, nên thường xuyên rèn luyện sức khỏe, ngủ đủ giấc, uống đủ nước để có sức khỏe tốt và sở hữu làn da đẹp.