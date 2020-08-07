Có bầu ăn dưa hấu được không và những điều mẹ bầu nên biết

Trong thời kỳ mang thai, mẹ bầu cần quan tâm rất nhiều đến chế độ dinh dưỡng. Vì lúc này chế độ dinh dưỡng không phải của chỉ riêng người mẹ mà còn cho cả bé yêu. Câu hỏi có bầu ăn dưa hấu được không luôn nằm trên top tìm kiếm của rất nhiều chị em phụ nữ đang mang thai. Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Thành phần chủ yếu của dưa hấu là nước, chiếm đến 91%. Dưa hấu hầu như không có protein, chất béo và đặc biệt rất ít calo. Trong 100g thịt quả dưa hấu sẽ bao gồm các chất dinh dưỡng sau:

Bà bầu ăn dưa hấu được không? Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, mẹ bầu hoàn toàn có thể ăn dưa hấu trong thai kỳ. Đây là một loại quả chứa rất nhiều chất dinh dưỡng khác nhau, có lợi cho cả mẹ và bé yêu.

Hàm lượng calo: 30.

91% nước.

0.6g protein.

7.6g carbs.

6.2g đường.

0.4g chất xơ.

0.2g chất béo.

Dưa hấu chứa nhiều chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu ăn dưa hấu mang lại những lợi ích gì?

Giảm tình trạng ợ nóng

Khi mang thai, cơ thể người mẹ sẽ trải qua thời kỳ thay đổi nội tiết tố. Do đó mà những vấn đề khó chịu như ợ nóng sẽ thường xuyên xuất hiện. Dưa hấu là một loại quả có tác dụng làm dịu hệ thống tiêu hóa đồng thời giảm thiểu tình trạng ợ nóng khó tiêu một cách nhanh chóng.

Ngăn ngừa tình trạng phù nề

Bên cạnh tình trạng ợ nóng và khó tiêu, mẹ bầu cũng thường xuyên phải đối mặt với những vết sưng bất thường ở chân tay, tình trạng này được gọi là phù nề. Phù nề ở trong thai kỳ là do sự tích tụ bất thường của một số mô trong cơ thể gây ra cảm giác đau nhức. Dưa hấu có hàm lượng nước cao vì vậy có khả năng ngăn chặn sự tắc nghẽn và giảm phù nề ở bà bầu.

Mẹ bầu ăn dưa hấu giảm tình trạng phù nề - Ảnh minh họa: Internet

Giảm tình trạng ốm nghén

Dưa hấu còn có tác dụng đẩy lùi tình trạng ốm nghén, nỗi ám ảnh của mọi mẹ bầu. Bên cạnh đó, thưởng thức một cốc nước ép dưa hấu vào buổi sáng sẽ cung cấp thêm năng lượng cho một ngày dài hoạt động.

Cung cấp nước cho cơ thể mẹ bầu

Mẹ bầu thường hay bị rơi vào tình trạng thiếu nước mà đôi khi chính bản thân người mẹ cũng không biết. Tình trạng mất nước khiến cho cơ thể mẹ bầu mệt mỏi, tạo ra cảm giác chán chường. Khi tình trạng nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến sinh non. Nếu mẹ bầu đã chán với việc sử dụng nước lọc, hãy thay đổi khẩu phần bằng cách uống một ly sinh tố hay nước ép dưa hấu nhé.

Tăng sức đề kháng cho mẹ bầu

Sinh tố dưa hấu tốt cho sức khỏe mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian thai kỳ, cơ thể người mẹ sẽ phải làm việc gấp đôi để chống lại tình trạng nhiễm trùng và bệnh tật cho cả mẹ và bé. Chính vì vậy, một hệ miễn dịch khỏe mạnh là điều rất cần thiết. Mẹ bầu ăn dưa hấu sẽ giúp cải thiện vị giác mà còn tăng mức độ miễn dịch.

Đào thải độc tố trong cơ thể mẹ bầu

Dưa hấu có đặc tính là lợi tiểu, từ đó có khả năng loại bỏ độc tố và giảm axit uric trong cơ thể. Bên cạnh đó, đặc tính này của dưa hấu cũng có tác dụng hỗ trợ chức năng gan và thận của mẹ bầu. Giúp cơ thể người mẹ hoạt động hiệu quả hơn khi mang thai.

Giảm tình trạng chuột rút

Dưa hấu có tác dụng giảm cơn đau do chuột rút - Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể của người mẹ luôn phải chịu đựng những thay đổi liên tục trong thời gian thai kỳ. Điều này càng dễ dàng khiến mẹ bầu bị chuột rút gây nên đau đớn và khó chịu. Dưa hấu có tác dụng giảm được những cơn đau do chuột rút gây ra. Mẹ bầu cũng có thể áp dụng những biện pháp khác như chườm nóng, xoa bóp để giảm cơ đau do chuột rút.

Tăng năng lượng cho mẹ bầu

Như đã đề cập ở bên trên, dưa hấu chứa hàm lượng lớn chất dinh dưỡng phong phú. Những chất dinh dưỡng này có tác dụng tăng cường năng lượng tự nhiên hoàn hảo cho cơ thể. Hơn thế nữa, chúng cũng vô cùng có ích cho sự phát triển của hệ thống thị lực, miễn dịch và thần kinh của bé yêu.

Tác dụng phụ khi mẹ bầu ăn dưa hấu

Ăn quá nhiều dưa hấu gây ra tác dụng phụ cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Dù là một loại thực phẩm tốt cho cả mẹ và bé nhưng nếu người mẹ thưởng thức quá nhiều dưa hấu sẽ rất dễ gặp phải một số tình trạng đáng tiếc như:

Chứng đái tháo đường thai kỳ: Ăn quá nhiều dưa hấu sẽ làm tăng lượng đường trong máu người mẹ, từ đó gây ra bệnh tiểu đường thai kỳ.

Tình trạng thải độc quá mức: Dưa hấu có khả năng loại bỏ độc tố, tuy nhiên nếu sử dụng quá nhiều sẽ vô tình đào thải những chất dinh dưỡng cần thiết ra ngoài.

Gây ra các vấn đề về dạ dày: Mẹ bầu không nên ăn dưa hấu đã để ở ngoài trong thời gian dài vì nó có thể dẫn đến tình trạng buồn nôn và các vấn đề về tiêu hóa.

Bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi mẹ bầu ăn dưa hấu được không hay có bầu ăn dưa hấu được không. Câu trả lời là có, tuy nhiên mẹ bầu không nên quá lạm dụng loại quả này để tránh gặp phải những tác dụng phụ không mong muốn.