Bà bầu nên uống nước gì để tốt cho sức khỏe và thai nhi?

Bà bầu nên uống nước gì? Ngoài việc lựa chọn được những loại thực phẩm tốt cho bà bầu thì chị em cũng cần chọn được loại đồ uống có lợi khi mang thai để bổ sung đủ nước đồng thời các loại khoáng chất, vitamin cần thiết, từ đó duy trì các hoạt động bình thường của cơ thể. Nếu mẹ bầu không cung cấp đủ lượng nước cần thiết có thể rơi vào tình trạng đau đầu, chuột rút, thiếu ối, thậm chí có thể sinh non nếu không bổ sung đủ nước trong 3 tháng cuối.

Bên cạnh đó, nước cũng là thành phần chính trong sữa mẹ đồng thời hỗ trợ quá trình sản xuất sữa mẹ. Đặc biệt, nước lọc không chứa năng lượng hay đường, do đó mẹ bầu có thể uống thỏa thích cho đã khát mà không phải lo lắng mắc bệnh tiểu đường thai kỳ hay thừa cân. Lượng nước mà mẹ bầu cần sẽ tùy thuộc vào cân nặng của mẹ. Tuy nhiên, trung bình mẹ bầu nên uống khoảng 2-3 lít nước lọc.

Nước lọc chính là đáp án chính xác nhất cho câu hỏi bà bầu nên uống nước gì hàng ngày. Nước là thành phần không thể thiếu đối với tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu. Nước giúp ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm niệu đạo thường gặp ở phụ nữ mang thai. Nếu mẹ bầu uống đủ nước sẽ giúp nước tiểu loãng hơn, giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm.

Sữa

Sữa không chỉ giúp mẹ bớt khát mà còn cung cấp vitamin D, canxi cho thai nhi, để em bé trong bụng phát triển khỏe mạnh. Một số loại sữa bầu còn bổ sung các dưỡng chất có lợi cho hệ thần kinh thai nhi như DHA, cholin, ARA,… Do đó, bà bầu hãy cố gắng uống sữa hàng ngày để em bé khỏe mạnh. Mẹ có thể dùng sữa tươi không đường, ít béo nếu bị thừa cân hoặc lo sợ mắc tiểu đường thai kỳ.

Sữa giúp bổ sung nước và các dưỡng chất cần thiết cho mẹ và bé - Ảnh minh họa: Internet

Nước dừa

Bà bầu uống nước gì tốt nhất? Nước dừa chứa nhiều axit amin và các vitamin nhóm A, B cùng nhiều khoáng chất khác nhau như canxi, kali, magie,... Không chỉ giàu dinh dưỡng, nước dừa còn giúp bổ sung chất điện giải nếu mẹ bầu chẳng may bị tiêu chảy. Hàm lượng axit lauric trong nước dừa có thể chống lại các vi khuẩn, virus, giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm, tăng sức đề kháng cho mẹ bầu.

Tuy nhiên khi dùng nước dừa, mẹ bầu cũng cần chú ý:

Bà bầu 3 tháng đầu không nên uống nước dừa, đặc biệt là mẹ bầu nào ốm nghén nặng.

Tránh uống nước dừa vào buổi tối bởi nó có tác dụng lợi tiểu, sẽ khiến mẹ bầu thường xuyên tiểu đêm, dẫn đến mất ngủ.

Tuy nước dừa rất có lợi cho bà bầu nhưng nên lưu ý khi sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cơ thể đang mệt mỏi, bị cảm lạnh, đói bụng hoặc vừa tập thể dục xong thì không nên uống nước dừa bởi nó có tính hàn.

Không uống nước dừa quá nhiều.

Bà bầu huyết áp thấp cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi muốn uống nước dừa.

Bà bầu tháng cuối nên uống nước dừa vào buổi sáng, mỗi tuần 2 lần để bổ sung dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe mẹ và bé.

Nước mía

70% nước mía là đường, các thành phần còn lại là khoáng chất như đồng, canxi, magie, sắt, kali,..; các loại vitamin nhóm A, B và C; gần 30 loại axit hữu cơ. Chúng đều là những chất cần thiết cho mẹ bầu. Việc mẹ bầu uống nước mía có thể giúp tăng ối, tăng cân cho thai nhi. Bên cạnh đó, mẹ bầu ốm nghén có thể pha nước mía cùng nước cốt gừng, uống nhiều lần trong ngày sẽ ăn ngon miệng hơn.

Nước mía rất thích hợp cho bà bầu ốm nghén - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu nên uống nước mía vào lúc nào? Tuy nước mía rất tốt nhưng mẹ cũng không nên quá lạm dụng nó bởi hàm lượng đường khá cao, có thể khiến mẹ bầu tăng cân, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ. Mẹ có thể uống nước mía khi mang bầu tháng thứ 3, 4, 5 và chỉ nên uống mỗi tuần 2-3 ly. Hạn chế uống vào buổi sáng sớm và buổi tối bởi nước mía có thể gây lạnh bụng, khiến mẹ bầu khó chịu.

Nước ép hoa quả, rau củ

Bà bầu uống nước gì tốt? Các loại nước ép hoa quả, rau củ như nước ép cà rốt, cà chua, cam, nho,... là những lựa chọn quá tuyệt vời cho bà bầu, giúp bổ sung lượng nước cần thiết cho cơ thể đồng thời cung cấp vitamin và các khoáng chất cần thiết.

Nước ép hoa quả, rau củ rất tốt cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi bổ sung nước uống khi mang thai

Việc bổ sung nước trong thời gian mang thai đóng vai trò cực kỳ quan trọng với sức khỏe mẹ bầu và thai nhi. Tuy nhiên, các mẹ cũng nên biết cách uống nước sao cho hợp lý, đúng thời điểm để tránh gây ra các tác dụng phụ. Ở đây, mẹ bầu cần lưu ý:

Không nên uống quá nhiều nước, tránh gây áp lực quá tải cho thận.

Không nên uống nước ép trái cây chỉ 1 loại liên tục và nhiều lần trong ngày. Hãy thường xuyên thay đổi thực đơn các loại nước ép để đa dạng dinh dưỡng cho thai kỳ.

Hãy ngâm trái cây, rau củ sạch trước khi ép lấy nước uống.

Nên uống nước trái cây vào buổi sáng để giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt nhất.

Tránh xa các loại đồ uống như cà phê, rượu bia, đồ uống có cồn, có gas, nước lạnh, nước chè,... bởi chúng có thể gây tổn thương cho thai nhi, sảy thai hoặc khiến em bé sinh ra chậm phát triển hơn so với trẻ bình thường.

Trên đây là những thông tin giải đáp cho câu hỏi bà bầu nên uống nước gì thì tốt cho sức khỏe và thai nhi. Mong rằng qua bài viết, các mẹ bầu lại có thêm kiến thức chăm sóc thai kỳ hữu ích!