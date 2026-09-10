Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Thái Tuế tác động, cuộc sống khó khăn, tình duyên và sự nghiệp đều lao dốc

Trong 20 ngày tới, người tuổi Sửu gặp Tỷ Kiên nên tinh thần làm việc khá ổn định và tập trung. Bạn ít khi bị các vấn đề bên lề làm xáo trộn vì thời gian này bản mệnh chỉ muốn chăm chú làm cho xong công việc của mình. Nhờ đó hiệu suất được duy trì khá tốt, tiến độ đúng như yêu cầu.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng ít nhiều đến mối quan hệ tình cảm của Sửu. Có lẽ cảm xúc lên xuống thất thường, sớm nắng chiều mưa của con giáp này khiến cho người ấy không biết phải chạy theo như thế nào. Đối phương khó tránh khỏi mệt mỏi và khó chịu khi cứ phải cố chiều theo ý bạn đấy.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 20 ngày tới, Thái Tuế tác động, điềm báo tử vi cho thấy vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn đối mặt với nhiều áp lực và căng thẳng. Công việc có dấu hiệu trì trệ, xuất hiện nhiều biến số khiến bạn trở tay không kịp. Thời điểm này bản mệnh có thể sẽ nhận thất bại khi không giữ cho mình được tinh thần vững vàng.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của Mão cũng không mấy sáng sủa, bạn có thể sẽ không thể chi tiêu thoải mái được đâu. Con giáp này cần phải cân đối tài chính bởi tình hình thu chi hiện tại vẫn tăng giảm thất thường chứ không được ổn định. Thu nhập chủ yếu vẫn là đến từ công việc chính, nghề phụ thì khi có khi không, không thể trông chờ vào đó.

Con giáp tuổi Thân

Trong 20 ngày tới, người tuổi Thân có thể gặp một số khó khăn. Công việc không như ý và tài lộc có xu hướng giảm sút, đòi hỏi cần phải cẩn trọng trong mọi quyết định, đặc biệt là trong kinh doanh. Đây là lúc nên tập trung vào công việc chính thay vì mở rộng quá nhiều dự án mới.

Ảnh minh họa: Internet

hôm nay đường tình duyên của con giáp này không được thuận lợi cho lắm. Với người đã có đôi, bản mệnh dễ vì công việc bận rộn mà lạnh nhạt hoặc bỏ lỡ hạnh phúc của mình. Bạn nên cân bằng lại cuộc sống, đừng đến lúc quay đầu nhìn lại thì cũng đã chẳng còn ai luôn ở bên cạnh mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!