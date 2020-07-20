Có bầu uống mật ong được không? Vài lưu ý khi cho bà bầu uống mật ong

Nhiều tài liệu về y học đã khẳng định rằng việc bà bầu sử dụng mật ong là điều an toàn, miễn rằng sản phẩm đó hoàn toàn từ thiên nhiên và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Có bầu uống mật ong được không , có gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe thai nhi không là vấn đề được nhiều người quan tâm. Mật ong rất tốt cho người bình thường, nhưng với mẹ bầu chúng có giúp ích gì không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Một nguyên nhân thường tạo nên sự lo ngại về mật ong là chúng có thể gây ngộ độc. Tuy nhiên, đây chỉ là nguy cơ gây ảnh hưởng đến trẻ nhỏ dưới một tuổi vì hệ thống tiêu hóa các bé còn non nớt. Trong khi đó, hệ thống tiêu hóa ở người trưởng thành lại chứa vi khuẩn botulinum chúng có thể ngăn chặn quá trình gây ngộ độc này.

Mất ngủ khi mang thai là tình trạng phiền phức rất thường gặp. Tuy nhiên, các chị em cũng đừng quá lo lắng bởi đã có các giải pháp đến từ những nguyên liệu thiên nhiên, trong đó có mật ong. Việc uống một tách sữa nóng pha thêm 1 thìa mật ong trước khi đi ngủ sẽ giúp bà bầu có được giấc ngủ ngon và sâu hơn.

+ Tăng cường hệ thống miễn dịch

Đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn của mật ong sẽ giúp cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể. Tác dụng của mật ong đối với thai phụ còn có thể kể đến việc giúp chữa lành các vết trầy xước, vết bỏng nhẹ và ngăn ngừa tình trạng ợ nóng bằng cách giúp trung hòa axit dạ dày.

Đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn của mật ong sẽ giúp cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể

+ Giảm đau họng

Khi bị đau rát vùng hầu họng, các mẹ bầu đừng quên mật ong để giúp làm giảm triệu chứng khó chịu. Loại thực phẩm này có tác dụng kháng viêm, giảm đau tương tự như các loại thuốc kháng sinh tân dược. Vì thế, chúng sẽ rất an toàn khi bạn không thể sử dụng kháng sinh lúc mang thai. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm một muỗng mật ong vào trà gừng, trà chanh,... hoặc nước chanh ấm là đủ.

+ Giảm cảm lạnh và ho

Mật ong có khả năng ức chế hoạt động của virus là nhờ đặc tính kháng virus trong cơ thể giúp ngăn ngừa cảm lạnh hiệu quả. Thêm vào đó, một tác dụng nữa của mật ong đối với bà bầu là chúng đóng vai trò như một chất giảm ho an toàn.

Mật ong đóng vai trò như một chất giảm ho an toàn

+ Giàu chất chống oxy hóa

Mật ong từ lâu đã được ca ngợi là chất chống oxy hóa tuyệt vời, chúng là một vũ khí bí mật để chống lại các gốc tự do. Khi mang thai, chất chống oxy hóa này rất cần thiết với sức khỏe thai phụ bởi chúng không chỉ cung cấp một lá chắn giúp cho mẹ bầu tránh khỏi tác động xấu nhất của các gốc tự do mà còn bảo vệ cơ thể thai phụ bằng cách cải thiện hệ thống miễn dịch.

+ Làm đẹp da

Chứa trong mình nhiều loại vitamin và dưỡng chất, mật ong giúp thúc đẩy quá trình phát triển của các tế bào mới, đồng thời hỗ trợ làm trắng da. Mẹ có thể sử dụng mặt nạ từ mật ong kết hợp với bột nghệ, bột trà xanh để đắp mặt. Nên áp dụng 2 lần/ tuần, các mẹ sẽ cảm thấy làn da được cải thiện rõ rệt, mịn màng, hồng hào lên trông thấy.

Mật ong giúp thúc đẩy quá trình phát triển của các tế bào mới, đồng thời hỗ trợ làm trắng da

+ Chữa viêm loét

Các nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng việc dùng mật ong thường xuyên có thể hỗ trợ giảm sự phát triển của chủng vi khuẩn Helicobacter pylori - một tác nhân làm tăng chứng viêm loét dạ dày khi mang thai.

+ Cải thiện sức khỏe da đầu

Mật ong đối với bà bầu không chỉ dừng lại ở tác dụng “bổ bên trong” mà còn giúp thai phụ “tốt bên ngoài”. Nếu da đầu của chị em đang cảm thấy ngứa ngáy và có gàu thì hãy đun một ít mật ong với nước ấm và thoa chúng lên da đầu thì những tình trạng trên có thể được giảm nhẹ.

Mật ong giúp cải thiện sức khỏe da đầu

+ Tốt cho sự phát triển thai nhi

Mật ong còn rất có lợi đối với sự phát triển của thai nhi, đặc biệt là sự phát triển của não bộ. Tuy nhiên, lời khuyên là các chị em không nên uống mật ong quá nhiều. Do chứa lượng đường fructose khá nhiều, mật ong có thể tác động không tốt đến lượng đường trong cơ thể, gây nguy cơ tiểu đường trong thai kỳ.

+ Tăng mức năng lượng

Sẽ có những lúc bạn cảm thấy kiệt sức khi mang thai mà không có lý do. Các chuyên gia nhận định rằng việc em bé đang lớn dần trong bụng khiến mẹ bầu tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để phục vụ cho nhu cầu phát triển thai nhi, đồng thời nội tiết tố thay đổi cũng khiến chị em dễ mệt mỏi hơn. Trong mật ong chứa nhiều calo lành mạnh, chúng sẽ trở thành chất tăng cường năng lượng tuyệt vời cho cơ thể.

Mật ong rất tốt cho mẹ bầu vừa mới “cấn thai” nếu như bạn sử dụng với một lượng vừa phải

Mới có bầu uống mật ong được không?

Mật ong rất tốt cho mẹ bầu vừa mới “cấn thai” nếu như bạn sử dụng với một lượng vừa phải. Trong một thìa súp mật ong chứa gần 8,6g đường. Do vậy, lời khuyên là chị em chỉ dùng tối đa 5 muỗng mật ong mỗi ngày tính cả việc chúng góp mặt trong các loại thực phẩm khác, liều lượng này tương đương 180 – 200 calo.

Bà bầu uống mật ong có được không. Nên uống buổi nào là tốt nhất?

+ Uống mật ong vào buổi sáng

Các mẹ nên uống 1 ly nước ấm pha 1 thìa mật ong vào mỗi sáng khi thức dậy hoặc trước khi ăn 15-20 phút. Cách làm này giúp tăng sức đề kháng, giúp ngăn ngừa cảm lạnh, cảm cúm, táo bón, trĩ, cao huyết áp. Mật ong còn giúp chị em bổ sung năng lượng cho một ngày dài hoạt động,từ đó giúp loại bỏ cảm giác mệt mỏi và đói bụng xuất hiện vào sáng sớm.

Các mẹ nên uống 1 ly nước ấm pha 1 thìa mật ong vào mỗi sáng khi thức dậy hoặc trước khi ăn 15-20 phút

+ Uống mật ong sau khi ăn no

Dạ dày của các mẹ sẽ hoạt động rất nhiều sau mỗi bữa ăn. Chị em có thể uống một ly nước ấm pha mật ong để giảm áp lực này cho hệ tiêu hóa, giúp dạ dày tiết ra acid nhiều hơn, từ đó tiêu hóa lượng đồ ăn vừa nạp vào tốt hơn, giảm cảm giác căng bụng khó chịu.

+ Uống mật ong trước khi đi ngủ

Một ly nước ấm pha mật ong trước khi đi ngủ có thể giúp thai phụ ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn và “đánh bay” hết căng thẳng, mệt mỏi của cả ngày vận động.

Một số tác dụng phụ của mật ong với bà bầu

Mật ong rất tốt cho thai phụ nhưng nếu lạm dụng mật ong quá mức, mẹ bầu có thể gặp một số vấn đề như:

- Gây tình trạng co thắt: Việc dùng quá nhiều mật ong trong ngày có thể khiến dạ dày co thắt, dẫn đến tiêu chảy, táo bón và đầy hơi. Loại thực phẩm này cũng làm tăng tính axit của cơ thể, làm chậm quá trình tiêu hóa.

- Tăng sự nhạy cảm với insulin: Mật ong có thể làm tăng lượng đường trong máu và nghiêm trọng hơn là gây insulin vì khi cơ thể hấp thụ nhiều hơn 25g đường fructose mỗi ngày sẽ không an toàn đối với phụ nữ mang thai.

- Ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng: lượng đường cao có thể gây sâu răng khi và làm mòn men răng.

- Tăng cân nhanh chóng: calo trong mật ong rất phong phú sẽ dễ khiến mẹ bầu tăng cân thai kỳ một cách mất kiểm soát.

Mật ong có thể làm tăng lượng đường trong máu và nghiêm trọng hơn là gây insulin

Những điều cần nhớ khi mẹ bầu ăn mật ong:

Một số lưu ý dưới đây sẽ rất cần thiết để giúp phụ nữ mang thai sử dụng mật ong đạt được lợi ích sức khỏe tốt nhất:

- Ưu tiên chọn các sản phẩm mật ong đã được tiệt trùng ngay sau khi thu hoạch.

- Các loại mật ong hữu cơ là một ý gợi tuyệt vời vì chúng không phải trải qua quá nhiều quá trình chế biến hay có mặt các loại kháng sinh không tốt cho cơ thể.

- Hạn chế việc thêm mật ong vào các loại đồ uống nóng bởi nhiệt độ cao sẽ phá hủy các enzyme có lợi.

Với những thông tin trên, chúng tôi hy vọng đã giải đáp được thắc mắc có bầu uống mật ong được không cho các chị em phụ nữ. Những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, để hiểu rõ hơn về độ an toàn của mật ong đối với bản thân bạn khi mang thai, hãy nhờ sự tư vấn từ bác sĩ.