Cách nhận biết mật ong rừng đơn giản nhất

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại mật ong chính vì vậy mà việc phân biệt sản phẩm thật – giả cũng trở nên khó khăn hơn. Nhiều người bán vì lợi trước mắt mà đã lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng, trộn hóa chất, tạp chất thậm chí nấu cả đường để tạo thành mật ong giả. Người dùng khi uống mật ong giả sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên, hãy ghi nhớ cách nhận biết mật ong rừng để biết cách lựa chọn chính xác sản phẩm này.

Do nhu cầu của người dùng ngày càng tăng nên nhiều người đã thực hiện nuôi ong trong rừng hoặc trong vườn nhà mình để lấy mật. Đây cũng có thể coi là một dạng mật ong rừng, mật ong nguyên chất mà chúng ta có thể tin tưởng lựa chọn.

Mật ong rừng là sản phẩm mật được người dân khai thác đi sâu vào trong các khu rừng lâu năm, tìm kiếm tổ ong sống trong tự nhiên và lấy mật. Chính vì vậy nên công việc này khá nguy hiểm và đòi hỏi phải có kỹ thuật cao. Việc khai thác mật ong rừng cũng rất mất thời gian nhưng bù lại chất lượng mật tuyệt đỉnh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giá thành của sản phẩm mật ong rừng rất cao.

Mật ong rừng là sản phẩm tự nhiên được khai thác trong rừng - Ảnh minh họa: Internet

Cách nhận biết mật ong rừng

Để nhận biết mật ong rừng không hề khó. Chỉ cần bạn tinh ý và biết cách quan sát một chút là được. Chúng ta có thể phân biệt dựa vào đặc điểm của sản phẩm và dựa vào những mẹo nhỏ được người dùng truyền tai nhau.

Đặc điểm của mật ong rừng

Mật ong rừng thông thường sẽ có bọt ở trong mật tạo nên khí gas. Nếu để lâu này trong chai, khí gas sẽ ngày càng nhiều và khi mở nắp bạn cần chú ý mở nhẹ nhàng, từ từ để gas ra bớt. Không nên vặn ngay lập tức vì gas sẽ bật nắp chai lên, nếu trúng vào ai sẽ rất nguy hiểm.

Tiếp theo, mật ong rừng có có lớp váng phấn bám ở phần miệng chai. Mùi thơm đặc trưng của từng loại mật cũng là 1 cách nhận biết. Tùy vào từng loại mật hoa, từng mùa khác nhau mà màu sắc của mật ong cũng sẽ có sự khác nhau.

Mật ong rừng đặc, quánh, có mùi thơm đặc trưng - Ảnh minh họa: Internet

Cách nhận biết mật ong rừng và mật ong nuôi

Mật ong nuôi cũng là một ong nguyên chất chứ không phải mật ong giả. Tuy nhiên về độ ngon thì chắc chắn không thể sản phẩm nguyên chất từ tự nhiên được. Để phân biệt mật cách nhận biết mật ong nguyên chất nuôi và mật nguyên chất khai thác trong rừng, bạn có thể chú ý đến những điểm sau:

Mật ong nuôi thường ít tạo khí gas hơn.

Mùi của mật ong nuôi cũng không được thơm bằng mật rừng.

Mật ong rừng sẽ loãng hơn mật ong nuôi.

Cách nhận biết mật ong thật và giả

Tiếp theo sẽ là những cách để bạn phân biệt được đâu là mật ong thật và đâu mà mật ong giả.

Sử dụng hành tươi để thử mật ong

Hành tươi là sản phẩm cực kỳ quen thuộc đối với cuộc sống của chúng ta. Và bạn có thể lựa chọn nguyên liệu này để phân biệt đâu là mật ong thật và đâu là mật ong giả.

Cách thức thực hiện cực kỳ đơn giản đó là lấy 1 cọng hành tươi và nhúng vào cốc mật ong. Nếu cọng hành héo thì đó là mật ong nguyên chất, thật. Còn nếu cọng hành không héo thì đó chắc chắn là mật giả.

Để giải thích cho hiện tượng này là bởi mật ong có vị nóng, tính hàn. Hành là loại gia vị mềm. Khi cho hành vào mật ong thì chắc chắn chúng sẽ bị héo. Độ héo nhiều hay ít phụ thuộc vào việc mật ong đặc hay loãng.

Mật ong nguyên chất rất đặc - Ảnh minh họa: Internet

Thử mật ong thật với trứng gà

Tiếp theo vẫn là một nguyên liệu quen thuộc – trứng gà. Có một cách thử mật ong với lòng đỏ trứng gà đó là: Lấy lòng đỏ trứng gà và cho vào 1 cái bát. Sau đó đổ mật ong vào bát sao cho ngập trứng. Để như vậy trong khoáng từ 5 đến 7 tiếng và theo dõi kết quả.

Nếu mật ong làm chín trứng thì là mật thật. Trứng không bị làm chín thì là mật ong giả.

Thử mật ong với nước lọc

Cách nhận biết mật ong rừng nữa bạn có thể thử là dùng nước lọc. Cách này khá phổ biến và được nhiều người lựa chọn. Bạn chỉ cần chuẩn bị 1 cốc nước lọc nguội và sạch. Sau đó nhỏ từ từ vài giọt mật ong vào trong cốc nước.

Nhận biết mật ong nguyên chất bằng nước lọc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu mật ong không tan, vo tròn và rơi dần xuống đáy thì là mật thật. Còn nếu mật ong gặp nước và hòa tan ngay thì chắc chắn đó là mật giả. Tuy nhiên, vì mật ong tự nhiên được làm từ nhiều loại hoa khác nhau và mỗi mùa lại có đặc tính khác nhau. Vì vậy độ đặc – loãng cũng không giống nhau. Nếu khai thác vào mùa mưa thì mật ong sẽ loãng hơn.

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Cho mật ong vào ngăn đá tủ lạnh

Cách cuối cùng để phân biệt mật ong rừng được giới thiệu trong bài đó là cho mật ong vào ngăn đá trong khoảng 7 tiếng đến 1 ngày. Nếu thấy mật ong cô đặc và quánh lại, dẻo như kẹo thì đó là mật thật. Nếu mật cứng, có lắng đường thì đó là mật giả. Đây là hiện tượng tự nhiên của mật ong mà chúng ta có thể dựa vào để phân biệt sản phẩm thật giả rất hiệu quả.

Nhận biết mật ong nguyên chất để đảm bảo sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách nhận biết mật ong rừng khá phổ biến và đơn giản mà bạn hoàn toàn có thể sử dụng. Từ đó, không còn mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe.